In Tyrus berichtete Diodato Abagnara, dass UNIFIL begonnen habe, Stellungen an die libanesische Armee zu übergeben. Kein Transfer nach Israel wurde angekündigt.

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In Tyrus berichtete General Diodato Abagnara, dass die UNIFIL begonnen habe, einige ihrer Positionen in Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee zu übergeben. Auf die Frage nach den Vorfahrtsrechten in den von Israel kontrollierten Gebieten verurteilte er eine Verletzung der Resolution 1701 bezüglich der Situation vor Ort. Seine Bemerkungen kündigen keine Änderung der Position gegenüber Israel an.

Remissionen in Abstimmung mit der libanesischen Armee

Der Leiter der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) sprach an diesem Samstag, dem 21. November, während eines Treffens mit mehr als 70 Frauen aus dem Süden in Tyrus. Er verwies auf mehrere betroffene Positionen, ohne eine Bestandsaufnahme vorzunehmen oder den Zeitpunkt der Rabatte festzulegen.

Im gleichen Austausch unterschied der General diese Zusammenarbeit von Positionen in von Israel kontrollierten Gebieten. Als Antwort auf eine Frage zu ihrem Schicksal berief er sich auf die Resolution 1701, um die Situation vor Ort anzuprangern und daran zu erinnern, was die Anwesenheit von Friedenstruppen immer noch erlaubt: Verstöße zu sehen und den Vereinten Nationen Bericht zu erstatten. Die Präsenz israelischer Streitkräfte in einem Gebiet sagt nicht, wem ein Griff der Vereinten Nationen übergeben wird.

Welche Resolutionen 1701 und 2790 enthalten

Ziffer 2 der Resolution 1701 knüpft nach der vollständigen Einstellung der Feindseligkeiten den gemeinsamen Einsatz der libanesischen Armee und der UNIFIL an den parallelen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon. Die Resolution 2790 bekräftigt die Forderung nach dem Rückzug der israelischen Streitkräfte nördlich der Blauen Linie und fordert die libanesischen Behörden auf, die so befreiten Positionen mit vorübergehender Unterstützung der UNIFIL einzusetzen. Dies sind die von Israel besetzten Positionen, nicht die Kontrolle der Mission.

In Bezug auf UNIFIL-Vermögenswerte sieht Ziffer 9 der Resolution 2790 Vorkehrungen vor, um ihre Weitergabe an die benannte Einrichtung im Einklang mit den Vorschriften der Vereinten Nationen sicherzustellen. Es benennt keinen Website-Empfänger pro Website. Die in Tyrus beschriebene Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee ist es daher nicht wert, eine allgemeine Regelung für alle Vorfahrtsrechte anzukündigen.

Die Veröffentlichung einer Website verlängert das Mandat nicht

Die UNIFIL-Operationen sollen am 31. Dezember 2026 eingestellt werden. Die Mission zeigt an, dass der Ausstieg am 1. Januar 2027 beginnen und im Laufe des Jahres stattfinden wird. Die Übergabe eines Vorfahrtsrechts überträgt an sich nicht die Aufsichts- und Verbindungsfunktionen der Vereinten Nationen. In Tyrus forderte Abagnara die Beibehaltung dieser Funktionen, um ein Vakuum nach dem Abgang der Mission zu vermeiden, und erinnerte daran, dass die Zukunft der Präsenz der Vereinten Nationen im Süden in der Verantwortung des Sicherheitsrates liegt.

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