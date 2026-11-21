Die iranische Armee behauptet, am Freitag, dem 20. November, eine amerikanische F-16 beschädigt zu haben. CENTCOM bestreitet jeden Angriff und die gesendeten Bilder erlauben keine Entscheidung.

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Die iranische Armee behauptet, am Freitagabend, dem 20. November, eine amerikanische F-16 im Persischen Golf beschädigt zu haben. Das amerikanische Militärkommando für den Nahen Osten, CENTCOM, bestreitet jeden Angriff auf ein solches Flugzeug an diesem Tag. Es gibt keine unabhängigen Beweise, um den von Teheran angekündigten Notfallschaden oder die Landung nachzuweisen.

Was die iranische Pressemitteilung sagt

In einer am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung behauptet das iranische Pressebüro der regulären Armee, dass ein amerikanisches Flugzeug im Flug beschädigt wurde. Nach diesem Bericht unterbrach der Pilot seine Mission und machte eine Notlandung. Der Text bezieht sich auf einen Flughafen in der Region, ohne ihn zu benennen. Sie legt daher nicht das Land fest, in dem das Flugzeug gelandet wäre.

Was Washington bestreitet

In einer Nachricht, die am Samstag um 1444 UTC veröffentlicht wurde, bestreitet CENTCOM nicht nur das Ausmaß des angeblichen Vorfalls: Es besagt, dass der Iran am Freitag keine US-F-16 angegriffen hat. Er fügt hinzu, dass amerikanische Jäger im Nahen Osten sicher sind und alle berücksichtigt werden.

Was die Bilder nicht zulassen

Iranische Staatsmedien strahlten eine Sequenz aus, die im Zusammenhang mit dem Vorfall dargestellt wurde. Das datum der veröffentlichung eines videos legt nicht das datum der dreharbeiten fest. In Ermangelung von Bildern, deren Herkunft, Datum und Standort unabhängig überprüft werden, ist es nicht möglich, die Identität des Luftfahrzeugs oder den Standort einer Landung oder eines Einflugs in den Luftraum eines Landes zu bestätigen.

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