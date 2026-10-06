Frankreich verdrängt den Südlibanon: Der Kampf um die Kontrolle der Interims-Nachmacht

Frankreich riskiert, seinen Sicherheitseinfluss im Südlibanon angesichts des israelisch-amerikanischen Vetos gegen seine Teilnahme am zukünftigen Verifikationsmechanismus zu verlieren. Während sich die UNIFIL auf ihren Rückzug vorbereitet, scheint Italien besser aufgestellt zu sein. Beirut befürchtet, dass eine neue internationale Vereinbarung die UN-Mission vor Ort schrittweise ersetzen wird.

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Der wahre Einsatz liegt hinter den Militärverhandlungen

Ein diskreter diplomatischer Kampf um die zukünftigen Sicherheitsvorkehrungen im Südlibanon findet statt. Es geht nicht mehr nur um den Abzug der israelischen Streitkräfte, den Einsatz der libanesischen Armee oder das Schicksal der Hisbollah-Waffen. Sie befasst sich nun mit einer eher technischen Frage, die anscheinend, aber mit weitreichenden Folgen: Welche Länder haben das Recht, die Anwendung künftiger militärischer Vereinbarungen zu überprüfen? In diesen Verhandlungen sieht sich Frankreich israelischer Opposition gegenüber. Italien scheint besser platziert. Mehrere andere Länder wurden vorgeschlagen, während Washington eine zentrale Rolle bei der Suche nach einer akzeptablen Formel behält.

Das Problem hat in den jüngsten direkten Verhandlungen zwischen Libanon und Israel eine besondere Dimension angenommen. Die siebte Sitzung in Rom hat die Zusammensetzung des Verifikationsmechanismus nicht gelöst. Libanon hatte mehrere Staaten vorgeschlagen: Frankreich, Italien, die Schweiz, Österreich und Jordanien. Die Idee war, eine diversifizierte internationale Präsenz aufzubauen, die in der Lage ist, die vor Ort eingegangenen Verpflichtungen zu überprüfen, ohne den gesamten Prozess unter die Autorität eines einzigen Akteurs zu stellen. Dieser Vorschlag hat nicht die notwendige Zustimmung erhalten. Die französische Beteiligung wird von Israel abgelehnt, während Italien eine positivere Haltung einnimmt.

Aserbaidschan wurde auch als eine der Möglichkeiten genannt, die sich während der Diskussionen ergaben. Diese Option wirft jedoch andere Schwierigkeiten auf. Die engen militärischen und strategischen Beziehungen zwischen Baku und Israel füttern Reserven im Libanon, insbesondere im Umfeld der Hisbollah. Das Problem wird dann fast kreisförmig. Ein für Israel akzeptables Land kann auf libanesischer Seite herausgefordert werden. Ein Akteur, der von Beirut als natürlich angesehen wird, könnte andererseits auf das israelische Veto stoßen. Die Suche nach Beobachtern, die von allen Parteien akzeptiert werden können, wird somit zu einer der heikelsten Verhandlungen der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon.

Die Frage ist weit vom Protokoll entfernt. Die an dem Mechanismus beteiligten Staaten könnten aufgefordert werden, die militärische Situation in bestimmten Gebieten zu beobachten, den Einsatz der libanesischen Armee zu überprüfen, den israelischen Rückzug zu überwachen und die mögliche Präsenz bewaffneter Einrichtungen oder Stellungen zu bewerten. Ihre Bewertung könnte den Übergang von einer Stufe zur nächsten konditionieren. Hinter der Wahl der Flaggen steht daher eine Frage der Macht: Wer kann bestätigen, dass eine Verpflichtung erfüllt wurde, dass ein Gebiet die vereinbarten Bedingungen erfüllt und dass ein neuer Rückzug beginnen kann?

Paris verliert allmählich seinen Platz im System

Das französische Problem schien beim letzten Treffen in Rom nicht abrupt entstanden zu sein. Mehrere Anzeichen deuten auf einen allmählichen Niedergang von Paris in der Sicherheitsarchitektur des Südens hin. Frankreich hatte lange eine besondere Position dank seines politischen Engagements für den Libanon, seiner Teilnahme an internationalen Vereinbarungen und seiner militärischen Präsenz in der Interimstruppe. Diese Seniorität hätte es zu einem natürlichen Kandidaten für den zukünftigen Mechanismus machen können. Genau diese Kontinuität wird jetzt in Frage gestellt.

Die Abkühlung wurde bereits vor Beginn der direkten Verhandlungen zwischen Libanon und Israel Mitte April 2026 demonstriert. Paris hatte bereits einen Teil seiner Rolle in einigen militärischen Treffen verloren. Sein Einfluss auf den 2024 abgeschlossenen Waffenstillstandsüberwachungsmechanismus wurde ebenfalls verringert. Die derzeitige Weigerung Frankreichs, sich am Verifikationsmechanismus zu beteiligen, ist daher Teil einer umfassenderen Entwicklung. Dies ist nicht nur eine Meinungsverschiedenheit über die Zusammensetzung einer Delegation, die einige Inspektionen durchführen soll.

Diese Distanz wird sensibler, wenn sich die Aussicht auf eine neue internationale Architektur im Süden nähert. Wenn die Interimstruppe das Feld tatsächlich verlässt, könnten die am partiellen Nachfolgemechanismus teilnehmenden Staaten privilegierten Zugang zu militärischen Informationen und operativen Diskussionen erhalten. Sie würden Einsätze, Auszahlungen und Vorfälle überwachen. Sie könnten auch eine Rolle bei der Faktenfindung spielen, wenn eine Partei die andere beschuldigt, ihre Verpflichtungen nicht eingehalten zu haben.

Frankreich riskiert, mehr als einen Sitz zu verlieren. Es könnte einen Teil seiner Fähigkeit verlieren, direkt in das tägliche Management des Falles Southern einzugreifen. Diese Entwicklung wäre umso bedeutsamer, als Paris den Libanon lange Zeit als privilegierten Boden für seine diplomatischen Aktionen im Nahen Osten betrachtete. Sein Rückgang würde mehr Raum in den USA, aber auch für andere europäische Partner öffnen.

Italien profitiert von günstigeren Rahmenbedingungen

Rom befindet sich in fast der entgegengesetzten Situation. Die Beteiligung Italiens am künftigen Mechanismus stößt derzeit nicht auf den gleichen Widerstand. Italien hat auch eine alte Erfahrung des Libanon. Seine Streitkräfte hatten an den im Land stationierten internationalen Vereinbarungen teilgenommen, und seine Beziehungen zu den verschiedenen libanesischen Akteuren hatten derzeit nicht das gleiche politische Gewicht wie die in Paris in den Beziehungen zu Israel.

Roms Entscheidung, die sechste und siebte Sitzung der direkten Verhandlungen auszurichten, verstärkte diese Position. Die Kommission kommt nicht zu dem Schluss, dass Italien bei dem künftigen Mechanismus die Führung übernehmen wird. Eine solche Entscheidung ist in den vorliegenden Informationen nicht enthalten. Es zeigt jedoch einen signifikanten Unterschied. Frankreich muss eine Weigerung überwinden. Italien bleibt im Spiel, ohne auf ein gleichwertiges Hindernis zu stoßen.

Diese Unterscheidung kann das europäische Gleichgewicht in der libanesischen Frage allmählich verändern. Seit Jahren versucht Paris, eine spezifische politische und militärische Rolle zu bewahren. Wenn Rom zu einem der wichtigsten europäischen Akteure wird, die von allen Parteien akzeptiert werden, könnte es einen Teil dieses Raums zurückgewinnen. Dies würde nicht unbedingt eine vollständige Substitution Italiens durch Frankreich bedeuten. Der vorgeschlagene Mechanismus könnte mehrere Staaten umfassen. Aber in einer Verhandlung, in der jeder Teilnehmer akzeptiert werden muss, ist es bereits ein großer Vorteil, kein Veto einzulegen.

Der Libanon versucht, eine pluralistische Formel beizubehalten. Sein ursprünglicher Vorschlag mit fünf Ländern entsprach dieser Logik. Die Schweiz und Österreich könnten ein weniger direktes Profil regionaler Rivalitäten bieten. Jordanien war eine arabische Präsenz mit offiziellen Beziehungen zu Israel. Frankreich und Italien brachten ihre Erfahrungen mit libanesischem Terrain mit. Das Scheitern dieser ersten Formel zeigt jedoch, dass die Suche nach einem theoretischen Gleichgewicht durch reale Leistungsverhältnisse behindert wird.

« Experimentalzonen » geben der internationalen Kontrolle ihr volles Gewicht

Der Kampf um den Mechanismus kann nicht ohne die Datei « Experimentalzonen » verstanden werden. Das diskutierte Prinzip basiert auf schrittweisen Fortschritten. In einem bestimmten Gebiet muss die libanesische Armee in der Lage sein, ihre Präsenz zu stärken oder zu etablieren. Israel muss einen entsprechenden Rückzug vornehmen. Eine internationale Überprüfung muss dann die neue Situation sehen. Wenn die Erfahrung als zufriedenstellend angesehen wird, könnte das gleiche Modell an anderer Stelle angewendet werden.

Der Libanon will sich in neue Gebiete bewegen. Israel und die Vereinigten Staaten forderten zuvor eine Überprüfung der im ersten Sektor erzielten Ergebnisse. Dieser Unterschied scheint begrenzt, aber es gibt dem Kontrollmechanismus erhebliche Macht. Wenn die Überprüfung eine Voraussetzung für eine Verlängerung ist, wird die für diese Mission zuständige Stelle zum Hüter des Kalenders.

Das erste Experiment betrifft Sektoren rund um Frun und Srifa. Einige Teile von Zawtar Al Gharbiya sind ebenfalls an den Diskussionen beteiligt. Die Präsenz der libanesischen Armee in einem großen Teil dieser Gebiete ist eines der Argumente Beiruts für die Fortsetzung des Prozesses. Die israelische Seite möchte jedoch eine weitere Validierung erhalten, bevor sie zur nächsten Stufe übergeht.

Die Logik eines progressiven Mechanismus wird auch an der Spitze des libanesischen Staates studiert. Die Armee könnte Punkte identifizieren, an denen sie über eine sofortige Einsatzfähigkeit verfügt. Israel würde dann einen begrenzten Rückzug vornehmen, möglicherweise von einem bestimmten Ort oder Umfang. Eine libanesische Einheit würde sofort das Gebiet betreten, mit internationaler Aufsicht. Der Prozess könnte dann repliziert werden. Diese Formel zielt darauf ab, die Schaffung eines Sicherheitsvakuums zwischen einem israelischen Rückzug und der Ankunft der libanesischen Streitkräfte zu verhindern.

Diese Methode reagiert auf eine große politische Schwierigkeit. Beirut will sich zurückziehen, ohne auf eine umfassende Lösung aller strittigen Fragen zu warten. Stattdessen verknüpft Israel seine Entscheidungen mit umfassenderen Sicherheitsgarantien. Internationale Verifikation wird die Brücke zwischen den beiden Ansätzen. Aber es kann auch zu einem Schloss werden, wenn die Bewertungskriterien umstritten bleiben.

Eine temporäre Struktur, die dauerhaft werden könnte

Eine andere Formel zirkuliert, um diesen Übergang zu begleiten. Es wäre die Schaffung einer vorübergehenden Sicherheits- und Verhandlungsstruktur, die Libanon, Israel und das Zentralkommando der Vereinigten Staaten unter Beteiligung internationaler Verbindungsbeamter zusammenbringt. Ziel wäre es, nach dem Abzug der Interimstruppe einen operativen Kanal aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Israel sich allein vor der libanesischen Armee an einer noch instabilen Grenze wiederfindet.

Der vorübergehende Charakter der Vereinbarung beruhigt Beirut jedoch nicht vollständig. Eines der Hauptanliegen ist es, einen Mechanismus zur Verwaltung eines Übergangs in eine nachhaltige Architektur umzuwandeln. Der Libanon ist besorgt, dass Verifikationsfunktionen einige der Missionen, die derzeit von der Internationalen Truppe durchgeführt werden, schrittweise absorbieren werden. Eine Entwicklung dieser Art würde die Natur der ausländischen Präsenz im Süden grundlegend verändern.

Die Interim Force basiert auf einem Mandat der Vereinten Nationen. Es hat multilaterale Legitimität und internationale Zusammensetzung. Ein kleinerer Mechanismus, der stark von den Vereinigten Staaten abhängig ist und der israelischen Akzeptanz durch seine Teilnehmer unterliegt, würde nach einer anderen Logik funktionieren. Die Frage ist also nicht nur ihre Wirksamkeit. Es wirkt sich auf das politische Gleichgewicht des Systems und den Rahmen aus, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten vermittelt werden.

Auch aus diesem Grund wird die französische Frage emblematisch. Eine französische Präsenz in einem klassischen multilateralen System hat nicht die gleiche Bedeutung wie eine Präsenz, die der Zustimmung Israels in einem kleineren Mechanismus unterliegt. Das derzeitige Veto materialisiert diese Transformation. Die Debatte konzentriert sich nicht mehr nur auf den Beitrag von Paris zur Sicherheit des Südens. Sie konzentriert sich auf ihre Fähigkeit, sich am neuen Entscheidungssystem zu beteiligen.

86 abgeordnete versuchen, das vakuum zu verhindern

Angesichts dieser Entwicklung fand im Libanon eine parlamentarische Mobilisierung statt. Eine von 86 Abgeordneten unterstützte Initiative fordert eine Überprüfung der Bedingungen und des Zeitplans für den Rückzug der Interimstruppe. Die Argumentation ist einfach: Die internationale Mission sollte nicht verschwinden, solange die israelische Besatzung anhält und der libanesische Staat nicht in der Lage ist, seine ausschließliche Autorität im gesamten betroffenen Gebiet effektiv auszuüben.

Melhem Khalaf, Firas Hamdan, Najat Saliba und Adnan Trabulsi gehören zu den beteiligten Abgeordneten. Eine rechtliche Notiz wurde dem griechischen Konsul Ignatios Panteleimon Papadimitriou gegeben. Die Annäherung an Athen ist kein Zufall. Griechenland hat im Oktober den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Auf diese Weise wollen die Parlamentarier das Thema des Sicherheitsvakuums direkt in das Forum bringen, das das internationale Mandat beeinflussen könnte.

Kassem Hashem verteidigt eine enge Position. Sie ist der Ansicht, dass eine internationale Präsenz in ihrer gegenwärtigen Form oder in einer neuen Form nach wie vor erforderlich ist. Ziel ist es, einen internationalen Rahmen zu erhalten, der die Umsetzung der Resolution 1701 begleitet, und eine Situation zu vermeiden, in der die libanesische Armee eine Konfrontationslinie mit Israel allein führen sollte.

Die Debatte geht daher über die üblichen Spaltungen in der Internationalen Kraft hinaus. Die unmittelbare Frage ist der Zeitplan. Selbst diejenigen, die den Aufstieg der libanesischen Armee befürworten, müssen die Zeit berücksichtigen, die es braucht, um alle Verantwortungen allein im Süden zu übernehmen. Zwischen dem Abzug der internationalen Streitkräfte und der Konsolidierung der staatlichen Autorität könnten einige Wochen Vakuum ausreichen, um eine neue militärische Realität zu schaffen.

Washington hält den Schlüssel zum Gerät

In diesen Verhandlungen nehmen die Vereinigten Staaten eine zentrale Position ein. Washington ist an der Suche nach der Verifikationsformel beteiligt und spielt eine Schlüsselrolle in den Gesprächen mit Israel. Die Entscheidung der Staaten, sich an dem Mechanismus zu beteiligen, hängt daher weitgehend von dem Gleichgewicht ab, das die Amerikaner zwischen israelischen und libanesischen Forderungen herstellen wollen.

Diese amerikanische Position erklärt zum Teil die französische Schwierigkeit. Wenn die Weigerung nur aus Israel käme, könnte Paris amerikanische Unterstützung suchen, um sie zu umgehen. Die verfügbaren Informationen zeigen jedoch eine breitere Konvergenz gegenüber einer französischen Rolle in dem Mechanismus, wie derzeit vorgesehen. Diese Situation verringert Beiruts Handlungsspielraum erheblich.

Der Libanon behält jedoch mehrere Hebel. Sie kann den internationalen Charakter des Mechanismus betonen, die Vorschläge der teilnehmenden Länder vervielfachen und den Kampf im Sicherheitsrat fortsetzen, um eine Präsenz der Vereinten Nationen aufrechtzuerhalten. Sie kann auch den Vormarsch ihrer Armee nutzen, um zusätzliche israelische Abzüge zu fordern. Aber jeder dieser Hebel hängt irgendwann von der internationalen Validierung ab.

Die Zukunft des Südens ließe sich sowohl bei der Festlegung der Verfahren als auch bei den Grundsatzdiskussionen bestimmen. Eine Bestimmungsregel, die ein Gebiet inspiziert, kann ebenso viel Wirkung haben wie eine Vereinbarung über die Rücknahme dieses Gebiets. Eine Liste der Länder, die teilnehmen dürfen, kann diplomatische Einflüsse neu ziehen. Eine Übergangsmission kann nachhaltig werden, wenn keine Alternative gefunden wird.

Der israelische Kalender kompliziert die Gleichung weiter

Die Verhandlungen finden endlich in einem besonders sensiblen israelischen Kontext statt. Am 27. Oktober werden Wahlen angekündigt. Gleichzeitig behauptete Benjamin Netanyahu, dass Israel weiterhin die Hisbollah im Libanon treffen würde. Fortgesetzte militärische Operationen erschweren den Aufbau eines Mechanismus, der auf Vertrauen und gleichzeitigen Maßnahmen beruht.

Beirut will die Zerstörung im Süden dokumentieren. Karten und Bilder von israelischen Operationen könnten als Teil der Diskussionen präsentiert werden. Das libanesische Argument ist, dass ein Sicherheitsmechanismus nicht stabilisiert werden kann, wenn die Zerstörung weitergeht, wenn die Bewohner weiterhin an der Rückkehr gehindert werden und wenn die normalen Lebensbedingungen nicht wiederhergestellt werden.

Das Militärtreffen muss daher gleichzeitig die Abzüge, den Einsatz der Armee, die Waffen, die Versuchszonen, die Überprüfung und die Zukunft der internationalen Präsenz verwalten. Die französische Frage liegt im Herzen dieser Architektur. Vor allem zeigt es, dass die Interim Post Force bereits verhandelt wird, bevor sich alle Parteien darüber einig sind, was wirklich folgen soll.

Paris ist noch nicht dauerhaft von einer zukünftigen Rolle ausgeschlossen. Rom wurde nicht als sein Ersatz bezeichnet. Aserbaidschan wurde nicht formell in den Mechanismus integriert. Die endgültige Komposition bleibt offen. Doch ein Trend zeichnet sich ab: Frankreich stößt jetzt auf ein Hindernis, wo seine Präsenz einst natürlich schien. Wenn der Verifizierungsmechanismus ein begrenztes Werkzeug bleibt, bleibt dies begrenzt. Wenn es das operative Zentrum des Systems wird, um den Süden nach der Interimstruppe zu verwalten, wird das Veto gegen Paris eine viel tiefere Umverteilung der Einflüsse im Libanon markieren.