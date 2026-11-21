Frankreich unterstützt Dänemark, das Russland einen im September vereitelten Mordversuch zuschreibt. Die russische Botschaft fordert die Anklage heraus. Die Untersuchung geht weiter.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Frankreich drückte am Samstag, den 21. November, seine Unterstützung für Dänemark aus, nachdem Kopenhagen den russischen Geheimdiensten einen versuchten Mordanschlag zugeschrieben hatte, der im September auf dänischem Boden vereitelt wurde. Der Quai d’Orsay verurteilt eine Bedrohung der kollektiven europäischen Sicherheit, ohne eine französische Sanktion anzukündigen. In Dänemark gehen die strafrechtlichen Ermittlungen weiter.

Unterstützung aus Paris und Brüssel

Das Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten gab seine Erklärung am Tag nach der dänischen Regierung offiziell zugesprochen. Paris dokumentiert den Fall in einer Reihe von Sabotageakten, Cyberangriffen und Bedrohungen, die Frankreich Russland in Europa vorwirft. Das Kommuniqué drückt politische Solidarität aus. Sie veröffentlicht keine unabhängige französische Einschätzung der Tatsachen in Dänemark oder Vergeltungsmaßnahmen.

Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, drückte am Samstag ihre Solidarität mit Dänemark aus. Sie kündigte an, dass die Kommission in Kürze eine europäische Sicherheitsstrategie vorschlagen werde, um die Bereitschaft und Abschreckung zu stärken. Sie hat keine neuen Sanktionen angekündigt, die bereits als Reaktion auf diesen Fall verabschiedet wurden.

Eine Zuweisung dänischer Dienstleistungen, kein Urteil

Am 20. November berichtete der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst PET, dass die russischen Dienste einen Versuch gegen einen amerikanisch-ukrainischen Staatsbürger geplant und gestartet hätten. PET berichtete, dass es das Projekt im September mit der dänischen Polizei vereitelt hatte.

Zwei Personen werden laut PET befragt. Am Freitag erweiterte ein Gericht die Gründe für die Untersuchungshaft. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft müssen noch die Rolle aller und das, was jeder über den angeblichen Sponsor wusste, feststellen. Der dänische Geheimdienst unterscheidet diese Untersuchung, die sich mit individuellen Verantwortlichkeiten befasst, von seiner eigenen Bedrohungsbewertung. In einer am Freitag veröffentlichten schriftlichen Antwort stellte die russische Botschaft in Kopenhagen die Staatsanwaltschaft in Frage und behauptete, Dänemark habe keine Beweise für die Beteiligung Moskaus vorgelegt.

Dänemark fordert strengere Visabeschränkungen

Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen forderte am Freitag eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Insbesondere fordert er das Ende der Ausstellung nicht wesentlicher Visa für russische Staatsangehörige und die Beschränkung der Gültigkeit von Visa, die dem Land erteilt wurden, das sie erteilt hat. Dies ist ein dänischer Vorschlag. In der französischen Erklärung wird nicht gesagt, ob Paris genau diese Maßnahme unterstützt, und die beiden Kommuniqués geben keine europäischen Visabeschlüsse bekannt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews