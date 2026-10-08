Will Washington die libanesische Armee dazu bringen, sich der Hisbollah zu stellen? Die versteckten Verpflichtungen hinter der Abrüstung

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Eine größere Mission als eine einfache Bereitstellung

Der Druck der USA auf die libanesische Armee ist nicht nur eine Forderung nach zusätzlichem Einsatz im Süden. US-Beamte fordern, dass der Staat die Hisbollah daran hindert, die von Israel zerstörten militärischen Positionen und Einrichtungen wieder aufzubauen. Der Unterschied ist entscheidend: Die Besetzung eines evakuierten Gebiets beinhaltet eine militärische Präsenz, während die Verhinderung der Rückkehr einer bewaffneten Organisation Kontrollen, Inspektionen und manchmal Beschlagnahmen beinhaltet. In ihrer Ausgabe vom 8. Oktober 2026 beschreibt die Presse eine amerikanische Regierung, die von politischen Verpflichtungen zu beobachtbaren Ergebnissen übergehen will. Ein US-Beamter stellt das Sicherheitsabkommen als einen Schritt in Richtung einer Situation dar, in der die libanesischen Institutionen allein für das Territorium, die Waffen und die militärischen Entscheidungen verantwortlich sind. Dies ist jedoch kein Beweis für einen amerikanischen Befehl, der die Armee auffordert, die Hisbollah anzugreifen. In den verfügbaren Informationen sind keine operativen Unterlagen, schriftlichen Anweisungen und Angriffspläne festgelegt. Vielmehr ergibt sich die Gefahr einer Konfrontation aus der Kluft zwischen den vorgeschlagenen Aufgaben und dem Fehlen einer nationalen Vereinbarung über ihre Umsetzung. Auf diese Lücke konzentriert sich nun die politische Schwierigkeit der Regierung von Nawaf Salam.

Der ehemalige US-Diplomat Dennis Ross drückt diese Entwicklung deutlich aus. Sie hält die Erklärungen der libanesischen Regierung für unzureichend und fordert die wirksame Umsetzung ihrer schriftlichen Verpflichtungen. Seine Argumentation bezieht sich auf die Abrüstung, den Abbau der Infrastruktur und das Verbot iranisch unterstützter Gruppen, ihre Positionen in Sektoren, die von israelischen Operationen betroffen sind, wieder aufzunehmen. Diese Aussagen sind nicht der Wert einer Entscheidung des Weißen Hauses. Sie veranschaulichen jedoch eine Forderung, die sich auch in den Erklärungen gegenüber US-Beamten widerspiegelt: Ein Abrüstungsversprechen nur, wenn ein Mechanismus seine Auswirkungen erkennen kann. Die Frage ist dann weniger abstrakt, als es scheint. Wer wird die Militäranlagen identifizieren, die abgebaut werden sollen? Wer wird feststellen, dass ein Pfand leer ist oder dass der unterirdische Zugang nicht mehr genutzt werden kann? Wie kann eine legitime zivile Rückkehr von einer militärischen Umsiedlung unterschieden werden? Die konsultierten Texte beschreiben kein von allen Parteien akzeptiertes Verfahren. Sie geben auch nicht an, welche Behörde eine Meinungsverschiedenheit zwischen der libanesischen Armee und einem internationalen Kontrollmechanismus entscheiden würde. In Ermangelung solcher Regeln könnte die Überprüfung zu einer ständigen Quelle der Herausforderung werden, selbst nach einem teilweisen israelischen Rückzug.

Das territoriale Paradoxon der Versuchsgebiete

Der Versuchszonenmechanismus stellt den konkretesten Teil der untersuchten Vorschläge dar. In einigen Gebieten des Südens würde die libanesische Armee die Sicherheit übernehmen, Waffen von der Hisbollah abziehen und die Wiederverwendung der militärischen Infrastruktur verhindern. Die Idee ist, ein Gerät schrittweise zu testen, bevor es verlängert wird. Aber es gibt einen Widerspruch in den Bedingungen, die Israel zugeschrieben werden: Die israelische Armee beabsichtigt, das Recht zu behalten, einzugreifen, wenn sie der Ansicht ist, dass eine Bedrohung entsteht. Die Verantwortung für die Sicherung des Bodens würde somit dem Libanon zufallen, während die Entscheidung, Gewalt anzuwenden, teilweise in Israels Händen bleiben könnte. Diese Asymmetrie ist der Kern der Meinungsverschiedenheit. Wenn eine israelische Patrouille ein Gebiet betritt, das bereits unter libanesischer Kontrolle steht, welche Behörde sollte den Vorfall bewältigen? Wenn Israel glaubt, dass die libanesische Armee zu langsam handelt, könnte es dann ohne Vereinbarung zuschlagen? Die konsultierten Informationen enthalten kein spezifisches Protokoll. Für Beirut besteht die Herausforderung daher nicht nur darin, den Abzug israelischer Soldaten zu erreichen. Es soll sichergestellt werden, dass diese Abkehr effektiv die Entscheidungsbefugnis des Staates wiederherstellt. Ein Gebiet, das frei von nichtstaatlichen Waffen ist, aber einer einseitigen ausländischen Intervention ausgesetzt ist, wäre dazu nur in einer tadellosen Lage.

Die Erleichterung des Südlibanon beleuchtet das Ausmaß des Konflikts. Die Höhen um das Schloss Beaufort, das Gebiet von Ali al-Taher und die Achsen, die nach Rihane führen, werden als strategische Räume bezeichnet. Ihr Interesse liegt in der Sichtbarkeit von Fahrspuren und den Möglichkeiten der Bewegungskontrolle. Israel glaubt, dass die Radwan-Truppe der Hisbollah Operationen in Richtung Galiläa vorbereitet hat und will die Rückkehr offensiver Fähigkeiten in der Nähe seiner Grenze verhindern. Diese Rechtfertigung begleitet eine Doktrin, die die Verhinderung eines Angriffs bevor er ausgelöst wird, anstatt die Antwort nach der Infiltration bevorzugt. Die am 8. Oktober veröffentlichte Analyse sieht somit eine dauerhafte Transformation der militärischen Geographie des Südens vor, die über eine Folge von Punktstreiks hinausgeht. Das Ziel, das den israelischen Beamten gegeben wird, muss jedoch von den tatsächlichen Ergebnissen unterschieden werden. Die endgültige Kontrolle der Höhen und die Ausweitung der Operationen auf die Rihane bleiben Hypothesen diskutiert, nicht Entscheidungen, deren Ausführung bestätigt würde. Für die libanesischen Behörden gehen die Folgen über den militärischen Bereich hinaus: Die besetzten Stellungen und die Zerstörung von Wohnungen bedingen die Rückkehr der Bewohner. Der Einsatz der Armee wird nicht ausreichen, wenn die Dörfer unbewohnbar bleiben oder Zugangsbeschränkungen unterliegen.

Tampa Verhandlungs- und Entscheidungsmacht

Das geplante Militärtreffen am 20. Oktober in Tampa sollte sich mit diesen Fragen befassen. Libanesische Beamte wollen den israelischen Rückzug, insbesondere um das Schloss Beaufort, sowie den Einsatz der Armee in den evakuierten Gebieten auf die Tagesordnung setzen. Es gibt auch Diskussionen über Auditmechanismen. Der Termin bleibt jedoch in den am 8. Oktober veröffentlichten Informationen unsicher: Der Zeitplan und die endgültige Wartung werden nicht einheitlich bestätigt. Ein internationaler Diplomat beschrieb eine tiefe Entmutigung unter libanesischen Beamten, die das Gefühl hatten, dass sie nicht die israelischen Gesten erhalten hatten, die notwendig waren, um die Verhandlungen voranzutreiben. Er berichtet auch, dass israelische Gesprächspartner Sicherheitsvorkehrungen wollen, während sie die Freiheit militärischer Aktionen aufrechterhalten. Der Streit betrifft daher die Reihenfolge der Verpflichtungen. Beirut will den Rückzug, um eine effektive nationale Behörde zu ermöglichen. Israel fordert militärische Sicherheitsvorkehrungen, bevor es seine Positionen ändert. Washington will überprüfbare Abrüstungsmaßnahmen. In Ermangelung einer Einigung über die Sequenz könnte die libanesische Armee aufgefordert werden, Ergebnisse zu erzielen, bevor der Staat die volle Kontrolle über das Land wiedererlangt. Dies ist eines der wichtigsten politischen Risiken des Systems.

Premierminister Nawaf Salam erinnerte an der hundertjährigen Ausstellung, dass Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit von verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden müssen. Sie befürwortete auch die vollständige Umsetzung des Abkommens von Taif, nicht eine begrenzte Interpretation der Umverteilung der Befugnisse. Seine Argumentation ist institutionell: Ein Staat kann keine vollständige Souveränität beanspruchen, wenn grundlegende militärische Entscheidungen nicht getroffen werden. Diese Position steht im Einklang mit dem amerikanischen Ziel, die Exklusivität der Strafverfolgung zu stärken, ohne zu beweisen, dass die Regierung die von einigen ausländischen Gesprächspartnern gewünschten Zwangsmittel angenommen hätte. Zwischen einer Grundsatzentscheidung und einer Abrüstungsoperation sind noch mehrere Schritte erforderlich: Festlegung der betreffenden Standorte, Organisation der Zuständigkeiten, Festlegung der Verfahren und Festlegung der Vorgehensweise im Falle einer Ablehnung. Die Zeitungen vom 8. Oktober bieten keinen detaillierten militärischen Plan der Regierung oder eine öffentliche Ordnung, die eine direkte Konfrontation vorschreibt. Die Assimilierung von Salams Rede zu einer Anweisung, die Hisbollah anzugreifen, würde daher eine politische Orientierung mit einer operativen Entscheidung verwechseln. Dieser Unterschied schützt auch die Analyse von Überinterpretationen: Das Ziel eines staatlichen Gewaltmonopols ist explizit, aber seine Anwendungsmethode bleibt umstritten.

Die politischen und materiellen Grenzen der Armee

Die Hisbollah, angeführt von Naim Kassem, weigert sich, ihr Arsenal als eine Angelegenheit zu behandeln, die von der israelischen Präsenz und den Bedrohungen auf libanesischem Territorium losgelöst ist. Ihre Beamten befürworten einen internen Dialog und bestreiten die von außen auferlegten Zeitpläne. Bei dieser Meinungsverschiedenheit geht es nicht nur um ein Datum für die Waffenübergabe. Es kontrastiert zwei Sequenzen: Befürworter der vorherigen staatlichen Kontrolle sind der Ansicht, dass die Abrüstung die Stabilisierung erleichtern wird; die Hisbollah behauptet, dass Rückzugs- und Sicherheitsgarantien jeder entscheidenden Veränderung ihrer Fähigkeiten vorausgehen müssen. Die Armee allein kann diese politische Divergenz nicht lösen. Eine Inspektion in einem verlassenen Gebiet birgt nicht die gleichen Risiken wie eine Beschlagnahme von Kämpfern, die sich weigern, ihre Ausrüstung abzugeben. Der erste Fall kann der traditionellen territorialen Kontrolle unterliegen; der zweite könnte eine Konfrontation verursachen. Es gibt keine Beweise dafür, dass dieses zweite Szenario angeordnet wurde. Verifizierungsanforderungen erhöhen jedoch, wenn sie ohne Vereinbarung über die Modalitäten umgesetzt werden, das Reibungsrisiko. Die Herausforderung für das Militärkommando besteht daher ebenso darin, eine erreichbare Mission zu definieren wie den Zusammenhalt der Institution in einem geteilten politischen Umfeld zu bewahren.

Ein oft übersehenes Element betrifft die Mittel. Berichten zufolge werden von den libanesischen Streitkräften mit mehr als sieben Ländern Fortbildungen durchgeführt, darunter auch zu Land und in der Luft. Diese Zusammenarbeit kann die operativen Fähigkeiten verbessern, aber sie allein zeigt nicht, dass die Institution über alle Ausrüstungen und Ressourcen verfügt, die für eine verstärkte Präsenz im Süden erforderlich sind. Laufende Überwachung erfordert Personal, Kommunikation, Reise- und Wartungskapazitäten. Sie erfordert auch Koordinierungsverfahren mit zivilen Behörden, insbesondere wenn die betroffenen Gebiete zerstört oder teilweise verlassen werden. Zeitungen liefern keine vollständige Aufschlüsselung der Kosten, der gelieferten Ausrüstung oder der Anzahl der Soldaten, die für jede Mission eingesetzt werden. Es wäre daher künstlich, zu dem Schluss zu kommen, dass Ausbildungsprogramme ausreichen, um einen erweiterten Abrüstungsmechanismus sofort anwendbar zu machen. Libanesische Beamte müssen auch andere militärische Missionen berücksichtigen, einschließlich der Grenzüberwachung und der inneren Sicherheit. Die Vervielfachung der Aufgaben, ohne genau identifizierte Finanzierung, könnte die von Washington angestrebte Kontinuität der Kontrolle untergraben.

Sicherheitsrisiken jenseits der Hisbollah

Die Entdeckung einer Sprengstofflieferung an der syrischen Grenze verdeutlicht diese Vielfalt der Bedrohungen. Die veröffentlichten Informationen beziehen sich auf 245 Kilogramm Trinitrotoluol, vier gebrauchsfertige Geräte, acht Detonatoren und Kabel zum Abfeuern. Berichten zufolge flohen die Träger nach der Ankunft einer libanesischen Patrouille auf die syrische Seite. Bei den untersuchten Gegenständen wurden keine Empfänger identifiziert. Es wäre daher unbegründet, diese Beschlagnahme als Hisbollah-Operation oder als Beweis für eine geplante Destabilisierung im Zusammenhang mit den Tampa-Verhandlungen darzustellen. Der Journalist, der den Fall selbst meldet, stellt Fragen zum Verwendungszweck der Ladung, ohne eine fundierte Antwort zu geben. Die syrischen Behörden seien bereit, bei der Ermittlung der Routen und der betroffenen Personen zusammenzuarbeiten. Der Vorfall zeigt vor allem, dass die Grenzkontrolle eine wichtige Mission bleibt in einer Zeit, in der sich die internationalen Erwartungen auf den Süden konzentrieren. Gleichzeitig muss eine Institution, die für die Überwachung der Grenzen, die Verhinderung von Menschenhandel und die Kontrolle alter militärischer Infrastrukturen zuständig ist, ihre Ressourcen priorisieren. Dieser praktische Zwang zählt ebenso wie diplomatische Erklärungen bei der Beurteilung dessen, was wirklich von der Armee verlangt werden kann.

Die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon fügt zusätzliche Unsicherheit hinzu. Libanesische Beamte fordern die Fortsetzung der UNIFIL oder die Prüfung alternativer Optionen, um ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden. Europäische Möglichkeiten werden erwähnt, aber in den Informationen vom 8. Oktober werden keine endgültigen Regelungen festgelegt. Das Thema steht in direktem Zusammenhang mit Abrüstung: Internationale Kräfte beteiligen sich an der Überwachung, dem Informationsaustausch und der Koordination in einer Region, in der Vorfälle schnell degenerieren können. Ihre Reduzierung ohne Ersatzmechanismus würde die Belastung der libanesischen Armee erhöhen. Die von Washington geplante Mission erfordert jedoch eine genau dauerhafte und überprüfbare Kontrolle. Es wäre daher notwendig zu bestimmen, wer die Berichte erhält, wer einen Verstoß findet und wie eine Herausforderung gelöst wird, bevor sie einen Streik auslöst. Diese Verfahren sind in einem Umfeld unerlässlich, in dem Israel die Fähigkeit zur Intervention aufrechterhalten will. Ohne akzeptierte Regeln und ohne identifizierte Gesprächspartner könnte eine einfache Divergenz der Wertschätzung gegenüber einer verdächtigen Bewegung einen Vorfall verursachen. Die Stärkung der libanesischen Autorität erfordert daher diplomatische und technische Vereinbarungen, nicht nur mehr Patrouillen.

Direkte Konfrontation ist keine etablierte Entscheidung

Die Fakten zeigen einen echten Druck der USA auf die Demontage der militärischen Infrastruktur der Hisbollah und eine verstärkte Kontrolle durch die libanesische Armee. Sie zeigen auch, dass die Vorschläge für Versuchszonen dem israelischen Willen entsprechen, die Interventionsfreiheit zu wahren. Die libanesischen Behörden fordern einen wirksamen territorialen Rückzug, während die Hisbollah die Abrüstung ablehnt, die unabhängig von Sicherheitsgarantien auferlegt wird. Andererseits deuten die überprüften Dokumente nicht darauf hin, dass Washington der libanesischen Armee befohlen hat, die Hisbollah anzugreifen, noch dass die Regierung von Nawaf Salam einen internen Konfrontationsplan angenommen hat. Es werden kein spezifisches operatives Ultimatum, keine öffentliche Zielliste und kein Zeitplan für die Zwangsbeschlagnahme festgelegt. Diese Grenze zwischen Tatsachen und Annahmen verringert nicht die Ernsthaftigkeit des Falls. Sie legt ihre Natur fest. Die Gefahr ergibt sich aus einem Mechanismus, der die Armee dazu verpflichten könnte, umstrittene Verpflichtungen in Gebieten durchzusetzen, in denen der Staat noch keine vollständig anerkannte Autorität hat. Die entscheidende Frage ist daher nicht nur, ob Abrüstung notwendig ist, sondern wer ihre Bedingungen aushandelt, wer ihre Umsetzung kontrolliert und welche Sicherungsmaßnahmen Militär und Menschen gleichermaßen schützen.

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