Carlos Alcaraz gewann seinen ersten ATP-Finale-Titel am Sonntag in Turin. Der Spanier schlug die Nummer eins Alexander Zverev im Einzelfinale, in zwei Sätzen. In das entscheidende Spiel der zweiten Runde führte er drei Sätze, bevor er das Spiel beendete.

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Carlos Alcaraz gewann das ATP-Finale erstmals am Sonntag, den 22. November in Turin. Der Spanier schlug die Weltnummer eins Alexander Zverev in zwei Sätzen, 6-2, 7-6 (9-7). Der Deutsche hatte drei Bälle, um überall eine Runde auszugleichen, konnte aber das Finale in einem dritten Satz nicht führen.

Drei-Sekunden-Kugeln gelöscht

Zverev hatte keinen Satz der Woche vor dem Finale verloren. Er breitete drei Pausenkugeln von seinem ersten Dienstspiel aus, aber Alcaraz nahm das dritte Spiel und gewann die erste Runde 6-2. Der Spanier nahm den Dienst seines Gegners am Anfang des zweiten Satzes wieder auf, bevor er sein 4-2 Blei entkommen ließ.

Das entscheidende Spiel gab Zverev seine beste Chance, das Finale wiederzubeleben. Er führte 6-3. Alcaraz löschte die drei aufeinanderfolgenden runden Bälle und gewann dann sechs der letzten sieben Punkte im entscheidenden Spiel. Er schloss mit einem siegreichen Rückschlag auf seinem zweiten Spielball, nach zwei Stunden und einer Minute Spiel nach ATP.

Fünf Spiele in Turin gewonnen

Finalist besiegt von Jannik Sinner im Jahr 2025, Alcaraz verließ Turin diesmal ohne Niederlage. Nach drei Siegen im Pool eliminierte er Ben Shelton im Halbfinale im entscheidenden dritten Satz. Er gewann Sonntag seinen sechsten Titel der Saison, den dreißigsten seiner Karriere nach der Schaltung. Zverev, das bereits den ATP-Finalen 2018 und 2021 heilig ist, behält den ersten Platz der Welt.

Dieses einfache Finale unterscheidet sich von dem des Doppelspiels, in dem die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti am Sonntag Marcelo Arévalo und Mate Pavić besiegten.

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