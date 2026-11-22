Ein Video, das am Unabhängigkeitstag ausgestrahlt wurde, zeigt einen Besuch, der über einen Monat alt ist, laut dem Bildungsministerium. Die Gemeinde Debel sagte, die Schule sei nicht konsultiert worden.

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Premierminister Nawaf Salam und Bildungsministerin Rima Karamé verurteilten am Sonntag, den 22. November, den Eintritt des arabischsprachigen Sprechers der israelischen Armee in die öffentliche Schule Debel im Südlibanon. Anlässlich des Unabhängigkeitstages stammen die Bilder nicht aus dem Tag der Feierlichkeiten: Das Ministerium stellt die Fakten auf mehr als einen Monat und sagt, es sei nicht informiert worden.

In einer Nachricht, die am Sonntag auf X veröffentlicht wurde, erwähnt Ella Waweya einen kürzlichen Besuch im Südlibanon und sagt, dass sie von der Hoffnung der Kinder, die sie dort getroffen hat, beeindruckt war. Sie begleitet diese Botschaft mit einem Video und wünscht sich Unabhängigkeit. Das libanesische Bildungsministerium identifiziert die Schule als Debels öffentliche Schule und gibt an, dass Bilder in den Klassenzimmern in Anwesenheit von Schülern aufgenommen wurden. Keine dieser Erklärungen gibt das genaue Datum des Besuchs an.

Die Gemeinde sagt, dass die Schule nicht konsultiert wurde

In einer Pressemitteilung, die am Sonntagabend übermittelt wurde, stellt die Gemeinde Debel den Besuch auf etwa einen Monat fest und gibt an, dass sie nicht mit der Verwaltung der Einrichtung koordiniert worden sei. Darin heißt es, dass weder die Schule noch die Schüler noch die Bewohner beschlossen haben, das Video oder seinen Kalender auszustrahlen. Die Gemeinde besteht darauf, dass die Wahl der Bewohner, in ihrem Dorf zu bleiben, nicht bedeutet, dass sie die Besatzung akzeptieren, und Schweigen angesichts bewaffneter Soldaten bedeutet nicht Zustimmung. Sie fordert den libanesischen Staat auf, Familien und Schulen zu schützen.

Rima Karamé verurteilt den Einsatz von Studenten in einer militärischen Kommunikation und sagt, dass ihr Ministerium mit den zuständigen Behörden nachgehen wird. Hassan Mourad, Vorsitzender des Parlamentarischen Bildungsausschusses, sieht darin eine Verletzung der libanesischen Souveränität und fordert die Regierung auf, die Umstände des Besuchs und die Verantwortlichkeiten zu ermitteln. Er kündigte ein Follow-up durch seinen Ausschuss an, ohne die Eröffnung einer formellen Untersuchung zu erwähnen.

Salam fordert internationale Präsenz nach UNIFIL

Nawaf Salam beschreibt den Eintritt der israelischen Armee in die Schule als Verletzung der Kinderrechte und des Schutzes von Schulen. In der gleichen Erklärung, aber auf einer anderen Seite, forderte er eine Formel mit den Vereinten Nationen, die nach dem Ende des UNIFIL-Mandats eine internationale Präsenz im Süden aufrechterhalten und den humanitären Zugang zu Debel und den benachbarten Dörfern erhalten hat. Es wird kein festes Gerät oder Kalender angekündigt.

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