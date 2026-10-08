Hafen von Beirut: Kaja Kallas bekräftigt europäische Unterstützung

Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, besuchte am Donnerstag, den 8. Oktober 2026 mit europäischen Beamten den Hafen von Beirut. Unter der Leitung von Marwan Naffi, Präsident und CEO des Hafens, reiste sie durch das Containerterminal, um die Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren zu überprüfen. Der Hafenmanager betonte die strategische Bedeutung dieser Infrastruktur für die libanesische Wirtschaft und erinnerte an die europäische Unterstützung in den Bereichen Sicherheit und Gefahrenabwehr. Sie bestätigte die Bereitschaft, die bestehenden Regelungen weiter zu verbessern.

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Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, besuchte den Hafen von Beirut am Donnerstag, den 8. Oktober 2026. In Begleitung europäischer Beamter besuchte sie das Containerterminal und nahm die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen zur Kenntnis. Der Präsident und CEO des Hafens, Marwan Naffi, betonte die strategische Rolle der Anlage für die libanesische Wirtschaft und bestätigte die fortgesetzten Bemühungen, die Sicherheitsverfahren zu modernisieren.

Der Hafen von Beirut war am Donnerstag, dem 8. Oktober, Gastgeber einer europäischen Delegation unter der Leitung der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Dieser Besuch ist Teil der europäischen Unterstützung für die Rolle des Hafens in der maritimen Sicherheitsstrategie des Libanon. Der europäische Staatschef wurde von Botschafterin Sandra De Waele und General Seán Clancy, dem Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union, begleitet. Die Delegation wurde von Marwan Naffi, dem Vorsitzenden des Board of Directors und Geschäftsführer des Hafens, empfangen.

Während dieses Besuchs reisten europäische Beamte durch das Containerterminal, um den Betrieb der Einrichtungen und die im Bereich der Sicherheit angewandten Verfahren zu untersuchen. Marwan Naffi stellte die von der Hafenbehörde beschlossenen Maßnahmen und die Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsnormen vor. Er betonte auch die Kontinuität der europäischen Unterstützung, die er als wichtiges Element für die Verbesserung der Hafensicherheit ansah.

Kaja Kallas besucht den Containerterminal des Beiruter Hafens

Der Besuch von Kaja Kallas konzentrierte sich auf das Containerterminal, eine der wichtigsten kommerziellen Aktivitäten des Hafens von Beirut. In Begleitung von Marwan Naffi nahm die europäische Delegation den Hafenbetrieb und die Verfahren zur Kenntnis, um die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten. Die Inspektion ermöglichte die Behandlung von Geräten, die in einem für den Seeverkehr und den Handel Libanons wesentlichen Sektor eingesetzt wurden.

Die Anwesenheit von General Seán Clancy, dem Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union, hat diesem Besuch eine besondere Sicherheitsdimension verliehen. Sie ist am Austausch zwischen Beirut und Brüssel über den Aufbau von Kapazitäten für den libanesischen Staat beteiligt. Der Hafen nimmt einen wichtigen Platz in dieser Reflexion wegen seiner Rolle im Seehandel und der Notwendigkeit, strategische Infrastrukturen zu sichern. Der Besuch führte jedoch nicht zu einer öffentlichen Ankündigung einer neuen militärischen Vereinbarung oder einer Änderung des Sicherheitsmanagements für Häfen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die bereits umgesetzten Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Es wurde kein neuer Vertrag, keine Investition oder ein spezifisches technisches Programm angekündigt. Aus den vorgelegten Informationen ging auch nicht hervor, ob die europäische Delegation zusätzliche Empfehlungen zu den besuchten Einrichtungen abgegeben hatte. Der Schwerpunkt lag auf der bestehenden Zusammenarbeit und der Einhaltung von Sicherheitsnormen.

Marwan Naffi unterstreicht die strategische Rolle des Hafens von Beirut

Anlässlich des Besuchs behauptete Marwan Naffi, dass die Anwesenheit von Kaja Kallas die zentrale Position des Hafens von Beirut widerspiegelte. Ihm zufolge bleibt diese Infrastruktur von großer Bedeutung für die Volkswirtschaft und den regionalen Handel. Er präsentierte den Besuch des europäischen Staatschefs als Anerkennung dieser strategischen Funktion und der Arbeit zur Verbesserung der Betriebsbedingungen des Hafens.

Der Hafenmanager erinnerte auch daran, dass die Europäische Union den Hafen von Beirut begleitet habe, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Gefahrenabwehr. Er war der Ansicht, dass der Besuch von Kaja Kallas die Kontinuität dieser Verpflichtung bestätigte. In Bezug auf die kommerzielle Funktion der Anlage beschrieb er den Hafen als « Tor des Ostens », in Bezug auf seine historische Rolle im Handel zwischen Libanon und seinen Handelspartnern.

Diese wirtschaftliche Dimension ist nach wie vor unerlässlich, um die Bedeutung zu verstehen, die der Hafensicherheit beigemessen wird. Der Hafen von Beirut ist eine wichtige Infrastruktur für den Import und Export von Waren. Seine Tätigkeit hat direkten Einfluss auf die Aktivitäten von Spediteuren, Handelsunternehmen und Logistikunternehmen. Die Zuverlässigkeit seiner Anlagen und die Sicherheit des Betriebs sind daher Fragen, die über den Hafenumfang hinausgehen.

Für Marwan Naffi muss die Weiterentwicklung von Sicherheitsverfahren die Fortsetzung dieser wirtschaftlichen Funktion begleiten. Die verantwortliche Person hat jedoch keine neuen quantifizierten Ziele für den Güterverkehr, die Kapazität der Containerterminals oder zukünftige Investitionen mitgeteilt. Seine Aussagen konzentrierten sich auf die erzielten Fortschritte und die Verpflichtung, die derzeit angewandten Standards beizubehalten.

Sicherheit im Seeverkehr im Mittelpunkt der europäischen Zusammenarbeit

Der Besuch von Kaja Kallas ist Teil der europäischen Unterstützung für die maritime Sicherheitsstrategie des libanesischen Staates. Diese Zusammenarbeit betrifft ein sensibles Gebiet für ein Land mit einem beträchtlichen Anteil am Seehandel. Der Schutz der Hafeninfrastruktur, die Sicherheit des Betriebs und die Zuverlässigkeit der Verfahren sind notwendige Elemente für das ordnungsgemäße Funktionieren des Seeverkehrs.

In einem Handelshafen zielen Sicherheitsvorkehrungen unter anderem darauf ab, den Zugang zu kontrollieren, Einrichtungen zu schützen und Handlungen zu verhindern, die den Betrieb gefährden könnten. Sicherheitsmaßnahmen betreffen auch die Verhütung von Unfällen und den Schutz von Personen, die in Hafengebieten arbeiten. Diese beiden Dimensionen müssen bei der täglichen Organisation der Aktivitäten berücksichtigt werden, insbesondere in Terminals, in denen Container und Umschlaggeräte untergebracht sind.

Marwan Naffi führte die Fortschritte im Hafen von Beirut auf die von seiner Verwaltung angenommenen Verfahren und Maßnahmen zurück. Er erklärte, dass diese Bestimmungen das derzeitige Sicherheitsniveau erreicht hätten. Sie verpflichtet sich, die Standards, die zu diesen Ergebnissen beigetragen haben, weiterzuentwickeln und beizubehalten. Die vorgelegten Berichte enthalten jedoch keine unabhängige technische Bewertung, um die genannten Verbesserungen genau zu messen.

Das europäische Engagement ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern kann dazu beitragen, technische Fähigkeiten und Praktiken beim Management strategischer Infrastrukturen zu stärken. Der Besuch von Kaja Kallas bestätigt das Interesse Brüssels an dieser Dimension der libanesischen Sicherheit, ohne an sich neue Finanzmittel oder zusätzliche Hilfe anzukündigen.

Eine Infrastruktur, die durch die Explosion vom 4. August 2020 gekennzeichnet ist

Die Bedeutung, die der Sicherheit des Hafens von Beirut beigemessen wird, steht auch im Zusammenhang mit der Explosion vom 4. August 2020. Diese Katastrophe, die durch die Detonation einer großen Menge Ammoniumnitrat in der Hafenanlage verursacht wurde, verursachte mehr als 200 Tote, verursachte Tausende von Verletzungen und zerstörte einen beträchtlichen Teil der umliegenden Einrichtungen und Nachbarschaften. Sie hat die libanesische Hauptstadt zutiefst geprägt und das Hafenrisikomanagement in den Mittelpunkt nationaler Belange gestellt.

Seit dieser Katastrophe ist die Frage der Sicherheit der Anlagen und der Kontrolle sensibler Güter von besonderer Bedeutung. Der Wiederaufbau der Infrastruktur und die Wiederaufnahme der kommerziellen Aktivitäten haben erhebliche Anstrengungen erfordert, während die Anforderungen an Prävention und Überwachung nach wie vor von wesentlicher Bedeutung sind. Der Containerterminal, der am Donnerstag von der europäischen Delegation besucht wurde, ist eine der strategischen Anlagen des Hafens.

Der Besuch von Kaja Kallas wurde jedoch nicht als Inspektion im Zusammenhang mit der Explosionsuntersuchung 2020 präsentiert. Es gab keine Beweise für eine Diskussion über die Verantwortlichkeiten für die Katastrophe oder die Entwicklung der Gerichtsverfahren. Der Austausch konzentrierte sich auf die aktuellen Aktivitäten des Hafens, Sicherheitsvorkehrungen und die europäische Unterstützung für seine Rolle in der libanesischen maritimen Strategie.

Die Entwicklung von Sicherheitsvorkehrungen muss fortgesetzt werden

Marwan Naffi erklärte, dass die Hafenbehörde beabsichtige, ihre Bemühungen zur Stärkung der Sicherheit fortzusetzen und die angewandten Standards beizubehalten. Diese Richtung betrifft unmittelbar die Fähigkeit des Hafens, den kommerziellen Betrieb unter zuverlässigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet auch die Kontinuität der bereits in den Anlagen angewandten Kontroll- und Verhütungsverfahren.

Der Manager stellte die Ergebnisse vor, die als Folge der in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen erzielt wurden. Er betonte, dass solche Fortschritte eher konsolidiert als als endgültig erreicht betrachtet werden sollten. Dieser Ansatz stellt die Modernisierung der Verfahren in den Mittelpunkt der Prioritäten der Hafenbehörde, obwohl kein neuer Zeitplan für die Arbeit oder den Einsatz von Ausrüstungen festgelegt wurde.

Die Frage der Hafenentwicklung geht über technische Überlegungen hinaus. Für die Wirtschaftsteilnehmer beeinflussen die Qualität der Infrastruktur, die Regelmäßigkeit des Betriebs und die Sicherheit der Anlagen die Bedingungen des Seeverkehrs. Die Einhaltung anerkannter Standards kann auch dazu beitragen, das Vertrauen von Unternehmen zu bewahren, die den Hafen für ihren internationalen Handel nutzen.

Der Europabesuch findet somit zu einer Zeit statt, in der die libanesischen Behörden versuchen, ihre Institutionen und ihre strategische Infrastruktur zu stärken. Die Unterstützung Brüssels für den Hafensektor ist Teil dieses Ansatzes, neben anderen Formen der Zusammenarbeit in Bezug auf die Sicherheit und das Funktionieren öffentlicher Institutionen. In den Erklärungen vom Donnerstag wurde jedoch nicht angegeben, ob neue europäische Initiativen speziell dem Hafen von Beirut gewidmet werden würden.

Nach dem Besuch im Containerterminal bekräftigte Marwan Naffi die Verpflichtung der Verwaltung, die Sicherheitsvorkehrungen weiter zu verbessern. Es wurde kein zusätzlicher Investitions- oder Modernisierungsplan angekündigt. Die nächsten Schritte in der Zusammenarbeit zwischen dem Hafen von Beirut und der Europäischen Union müssen daher noch festgelegt werden.

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