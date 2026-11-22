Streiks beschädigten ein Gebäude der Vereinten Nationen in Khartum am frühen Sonntag, den 22. November. Der Sudan-Koordinator für humanitäre Hilfe bestätigte, dass Mitarbeiter drinnen waren. Bewohner melden auch Schäden an Häusern. Die Erklärung der Organisation spezifiziert nicht das Ergebnis dieses Vorfalls oder seinen Täter.

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Streiks beschädigten ein Gebäude der Vereinten Nationen in Khartum am frühen Sonntag, den 22. November, während die Mitarbeiter der Organisation drinnen waren. Die humanitäre Koordinatorin der Vereinten Nationen im Sudan, Denise Brown, berichtete, dass sich die Räumlichkeiten in einem Wohngebiet befanden. Seine Aussage gibt nicht an, ob Menschen im Gebäude verletzt wurden und hat die Streiks nicht zugeschrieben.

Wohnraum auch in Khartum beschädigt

Bewohner, die separat von AFP und dem sudanesischen Radio Dabanga interviewt wurden, berichteten von Schäden an Häusern. Ein von der AFP zitierter Zeuge beschrieb Bewohner, die versuchten, ihre Lieben aus den Trümmern zu räumen, nachdem ein Haus eingestürzt war. Ein anderer, der von Dabanga interviewt wurde, berichtete, dass sein Haus beschädigt worden sei, ohne dass es zu Verletzungen in seinem Haus gekommen sei. Diese Zeugnisse beziehen sich auf Wohnungen, nicht die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen.

Es ist nicht bekannt, dass das Gebäude der Vereinten Nationen absichtlich angegriffen wurde. Das Kommuniqué gibt nicht das Ausmaß des Schadens oder seine Folgen für die Arbeit der Teams an. Die Ergebnisse, die an anderer Stelle in der Agglomeration berichtet werden, reichen nicht aus, um den Vorfall nachzuweisen. Das arabische Parlament verurteilte die Angriffe und forderte den Schutz von Zivilisten und humanitären Einrichtungen.

UN erinnert an Schutz von humanitären Teams

Denise Brown erinnert daran, dass das humanitäre Völkerrecht das Hilfspersonal und das Eigentum schützt. Die Organisation sagt, dass sie Teams im Sudan unterhält, um der Bevölkerung zu helfen, auch in Gebieten, in denen der Krieg Vertreibung und Verteilung der Hilfe erschwert.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte hatte am 17. November eine nationale Bewertung veröffentlicht, in der der Tod von mehr als 2.230 Zivilisten zwischen Januar und Ende Oktober 2026 bestätigt wurde, darunter mehr als 1.630 Drohnenangriffe. Diese Zahlen decken den gesamten Sudan über einen Zeitraum von zehn Monaten ab, nicht die Ereignisse vom Sonntag in Khartum. OHCHR weist darauf hin, dass die tatsächliche Bilanz wahrscheinlich höher ist.

Foto: Khartum bei Nacht im Jahr 2007, ein Archivbild, das nichts mit den Streiks vom 22. November zu tun hat. Aamirco / Wikimedia Commons, gemeinfrei.

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