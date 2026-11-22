In debel zeigt eine videosendung bei independence frühere fakten. Die Beerdigung von Georges Khodr ist für Donnerstag geplant. Kiew, Trauertag Montag; In Antalya endet COP31 ohne Pakt.

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Montag, 23. November 2026, Mitternacht in Beirut. Nawaf Salam verurteilt den Eintritt der israelischen Armee in eine öffentliche Schule in Debel und fordert gesondert die Fortsetzung einer internationalen Präsenz im Süden nach der UNIFIL. Das orthodoxe Patriarchat verkündet das Begräbnisprogramm von Georges Khodr. In der Ukraine wird die Region Kiew einen Tag der Trauer begehen. Schließlich endete die COP31 ohne einen Antalya-Pakt und die ATP-Finale lieferten ihre beiden Gewinner.

Debel: Independence Video zeigt vergangene Fakten

Die arabischsprachige Sprecherin der israelischen Armee, Ella Waweya, hat am Sonntag, den 22. November, anlässlich des Unabhängigkeitstages des Libanon ein Video ausgestrahlt. In dem Text, der das Video begleitet, erinnert sie an einen kürzlichen Besuch im Süden und ein Treffen mit Kindern. Das Bildungsministerium identifiziert die öffentliche Schule von Debel und stellt die Fakten auf mehr als einen Monat, ohne das genaue Datum anzugeben. Ministerin Rima Karamé sagte, das Ministerium sei nicht informiert worden. Die Gemeinde macht ihrerseits geltend, dass der Besuch nicht mit der Schulleitung koordiniert worden sei und dass weder die Schule noch die Schüler noch die Familien beschlossen hätten, zu senden.

Premierminister Nawaf Salam verurteilte eine Verletzung der Rechte von Kindern und den Schutz von Schulen. In der gleichen Erklärung forderte er eine UN-Formel, die eine internationale Präsenz im Süden nach dem Ende des UNIFIL-Mandats aufrechterhält und den humanitären Zugang zu den betroffenen Dörfern aufrechterhält. Dieser Antrag, im Unterschied zu seiner Verurteilung von Debels Taten, stellt keine UN-Entscheidung oder Ankündigung einer neuen Mission dar.

Die Beerdigung von Georges Khodr findet am Donnerstag statt

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochien und die Erzdiözese haben am Donnerstag, dem 26. November, die öffentliche Beerdigung des emeritierten Metropoliten Georges Khodr festgelegt, dessen Tod am Sonntag angekündigt wurde. Die Zeremonie findet von 14.00 bis 15.00 Uhr in der St. George’s Church in Bsalim statt. Die Beerdigung ist von 15.00 bis 16.00 Uhr in der Kirche Mar Chaaya in Broummana geplant.

Das Beileid wird am Dienstag, den 24., Mittwoch, den 25. und Freitag, den 27. November, von 11 bis 18 Uhr in Bsalim und am Samstag, den 28., gleichzeitig in Tripolis empfangen. Diese Zeiten sind in libanesischer Zeit angegeben. Das am Sonntagabend veröffentlichte Programm spezifiziert die Orte und Zeitpläne nach der ersten Ankündigung des Todes.

Die Region Kiew trauert nach den Streiks am Sonntag

Die Verwaltung des Gebiets Kiew kündigte einen Trauertag für Montag, den 23. November an. In Dymer, wo am Sonntag ein Wohngebäude getroffen wurde, bestätigte die Regionalverwaltung am Sonntagabend einen fünften Todesfall, nachdem eine Leiche in den Trümmern geräumt worden war. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor angedeutet, dass die Rettung ein Kind aus den Trümmern genommen hatte.

Der Präsident gab Vychneve eine separate Einschätzung, wo ein Streik einen Handel traf: drei Tote und dreizehn Verwundete. Die Trauer betrifft das Gebiet Kiew, das eine eigene Verwaltung hat, die sich von der der Hauptstadt unterscheidet.

Antalya: COP31 endet ohne Pakt, aber mit Entscheidungen

Die UN-Klimakonferenz wurde am Sonntag in Antalya abgeschlossen. Es gab keinen Konsens zu den beiden Texten, die die Präsidentschaft unter dem Namen « Antalya-Pakt » zusammengestellt hatte. Insbesondere lehnten die Delegationen den Fokus auf den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Finanzierung der Anpassung ab.

der fehlende Konsens über diesen Rahmen ist nicht bei allen Verhandlungen gescheitert. Das Plenum verabschiedete separate Beschlüsse zum globalen Anpassungsziel, zum Anpassungsfonds und zum Arbeitsprogramm für einen fairen Übergang. Mit diesen Beschlüssen werden die in dem nicht angenommenen Pakt enthaltenen Vorschläge nicht anwendbar.

In Turin gewinnt Alcaraz die Single und ein französisches Duo gewinnt das Doppel

Carlos Alcaraz gewann seinen ersten Einzeltitel bei den ATP Finals am Sonntag. Er schlug Alexander Zverev 6-2, 7-6 (9-7), nachdem er drei Zweitlaufbälle im entscheidenden Spiel weggeworfen hatte. Früher hatten die Französisch Theo Arribadé und Albano Olivetti Doppel vor Marcelo Arévalo und Mate Pavić, 3-6, 7-6 (7-2), dann 10-6 bei der Super Tie-Break gewonnen.

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