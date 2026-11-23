In Seoul beobachtet Tristan Kim die täglichen Reisen zwischen Itaewon und Yeoksam. Schiefe Straßen, beheizte Sitze, Unterkünfte und Businformationen nähren seine Reflexion über eine Stadt, die auf ihre Bewohner aufmerksam ist. Durch drei Szenen und zehn Fotografien hinterfragt er den Ort des Wartens, der Wartung und Zugänglichkeit im öffentlichen Raum. Dieses lokale Zeugnis schlägt kein universelles Modell vor: Es lädt dazu ein, sich die konkreten Details anzusehen, die das Reisen weniger schwierig machen.

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Unveröffentlichte Tribüne – Tristan Kim (Byonghui Kim) – Seoul, Südkorea

Eine Stadt zeigt sich auch wartend

Am Morgen verlasse ich mein Haus im Stadtteil Itaewon, Seoul, um mich meinem Arbeitsplatz im Bereich Bau und Innenarchitektur anzuschließen. Ich überquere schräge Straßen, treffe Geschäfte, die ihre Türen öffnen und warte manchmal mitten im Verkehrslärm auf einen Bus. Diese Reise hat nichts mit einer Postkarte zu tun. Doch er führt mich jeden Tag zu der gleichen Frage: Was macht eine Stadt wirklich bewohnbar?

Wenn wir über die südkoreanische Moderne sprechen, erwähnen wir gerne Wolkenkratzer, gigantische Infrastruktur und digitale Innovationen. Diese Elemente existieren, aber der Komfort einer Person, die zur Arbeit geht, hängt oft von bescheideneren Objekten ab. Ein Sitz, in dem man sitzen kann, ein Windschutz, eine lesbare Platte oder ein sicherer Durchgang können die Qualität einer gewöhnlichen Viertelstunde verändern. Es sind diese kleinen Planungsentscheidungen, die auf Fußgängerhöhe beobachtet werden, die ich erzählen möchte.

Erste Szene: ein Hang in Itaewon

Itaewon ist bekannt für sein Nachtleben und seine Restaurants, aber auch die Wohnstraßen sind von starken Rückgängen geprägt. Eines Morgens im Herbst gehe ich eine dieser Spuren hinunter. Die elektrischen Kabel überqueren den Himmel, die Häuser folgen einander und ein paar hundert Meter entfernt nimmt der Verkehr seinen Rhythmus wieder auf. Bei trockenem Wetter kann der Hang trivial erscheinen. Wenn der Regen oder Frost eintrifft, wirft der gleiche Raum andere Fragen auf: Können ältere Menschen leicht reisen? Reiset ein Verwandter mit einem Kinderwagen dorthin ohne Angst? Wen interessiert sein Interview?

Eine steile Wohnstraße am frühen Morgen. © Tristan Kim / PG Global Insight

In einigen schrägen Straßen habe ich sichtbare Spuren von Straßenheizungsanlagen fotografiert, die die mit Eis verbundenen Risiken begrenzen sollen. Ich behaupte nicht, dass dieses Gerät am Tag der Schießerei funktioniert hat, noch dass es alle Unfälle eliminiert. Ich sehe einfach, dass ein Teil der Entwicklungsarbeit unter unseren Füßen liegt, weit weg von den spektakulären Fassaden. Der Nutzen eines Geräts hängt dann von seinem Betrieb, seiner Wartung und seiner tatsächlichen Zugänglichkeit ab.

Sichtbare Spuren der Erwärmung der Fahrbahn in einer hügeligen Straße von Itaewon. Das Foto beweist nicht, dass das System beim Schießen funktioniert hat. © Tristan Kim / PG Global Insight

Zweite Szene: Warten auf den Bus

Bei einem Halt in Itaewon zieht ein gelb beheizter Sitz meine Aufmerksamkeit auf sich. In der Nähe kündigt ein elektronisches Display die Ankunft eines Busses an, manchmal mit einer Schätzung in Minuten. Ich fotografiere diese Objekte, nicht weil sie außergewöhnlich wären, sondern weil sie auf zwei sehr gewöhnliche Erfahrungen reagieren: kalt zu sein und nicht zu wissen, wie lange es noch zu warten gibt. Selbst eine zehnminütige Wartezeit ist keine abstrakte Klammer: Sie gehört zum Leben des Menschen, der sie durchmacht.

Nahaufnahme auf einer öffentlichen Bank, die an einer Bushaltestelle von Itaewon aus beheizt ist, nach den Beobachtungen des Autors. © Tristan Kim / PG Global Insight

An anderen Haltestellen in Seoul ermöglichen geschlossene Räume den Reisenden, Kälte oder Hitze zu schützen. In der Nähe des Bahnhofs Yeoksam beobachtete ich auch ein gläsernes Wartezimmer mit Holz, Sitzgelegenheiten und Verkehrsinformationen. Nichts verpflichtet, überall genau dasselbe Modell zu reproduzieren. Die Größe eines Schutzraums, seine Energiekosten, Sauberkeit, die Bewegung von Menschen und seine Wartung müssen dem Kontext angepasst werden. Die Lektion ist nicht, dass anspruchsvolle Ausrüstung immer überlegen wäre; Das Warten muss als eigenständige menschliche Aktivität betrachtet werden.

Ein geschlossener Unterschlupf für Reisende auf einer Seoul Avenue. © Tristan Kim / PG Global Insight

Innenraum eines verglasten Unterschlupfs in der Nähe der Yeoksam-Station, mit Holztafeln und Warteraum. © Tristan Kim / PG Global Insight

Bus-Informationsbildschirm in einem Tierheim in der Nähe von Yeoksam Station. © Tristan Kim / PG Global Insight

Detail und Würde

Bei der Arbeit im Gebäude und im Innenausbau habe ich gelernt, über neue Oberflächen hinauszuschauen. Eine Lobby kann elegant, aber schwer zu bedienen sein. Eine Bushaltestelle mag sehr einfach erscheinen und dennoch wertvoll sein, wenn eine müde Person dort einen Platz findet, wenn ein unbekannter Reisender in der Umgebung die Route versteht oder wenn sich eine Person mit eingeschränkter Mobilität ohne Hindernisse nähern kann. Es reicht nicht aus, eine Technologie zu installieren: Ihre Verwendung muss verständlich sein und im Laufe der Zeit verfügbar bleiben.

Ich denke oft darüber nach, was Fotos nicht zeigen können. Ein Bild erfasst ein Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt; es misst nicht die Benutzerzufriedenheit, die Wartungsqualität oder die tatsächlichen Kosten für die Community. Sie kann jedoch die Aufmerksamkeit auf gute Fragen lenken. Wenn wir auf eine öffentliche Bank schauen, können wir fragen, wer dort sitzen darf. Wenn wir eine Plakatwand sehen, können wir fragen, wer sie lesen kann. Technische Details werden dann zu Fragen der Würde und Zeitteilung.

Dritte Szene: eine Kreuzung nach der Arbeit

Am Abend, um Yeoksam herum, finde ich die Straßen von Bürogebäuden. Autos bewegen sich im Licht von Schildern und Straßenlaternen. Menschen, die die Arbeit verlassen, müssen noch Reisen machen, Verbindungen finden und Familien beitreten. Busse und Warteräume passen in diese Bewegung. In Seoul haben einige Alleen Busspuren und Kaianlagen mitten auf der Straße. Dies spiegelt eine Entscheidung für die Organisation des kollektiven Raums wider, obwohl Staus und Zugangsschwierigkeiten nicht verschwinden.

Verkehrs- und Bürogebäude am Ende des Tages im Bezirk Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Meiner Ansicht nach muss die Erfahrung einer Reise als Ganzes gesehen werden: von zu Hause aus gehen, eine Kreuzung überqueren, warten, in ein Fahrzeug steigen, eine Verbindung verstehen und dann am Ziel ankommen. Ein beheizter Sitz, zuverlässige Informationen oder ein gut platzierter Durchgang sind keine isolierten Lösungen. Sie werden nützlich, wenn sie eine Kette bilden, die so konsistent ist, dass der Benutzer nicht jede Pause im Kurs selbst reparieren muss.

Bushaltestelle in der Mitte einer Seoul Avenue, zwischen Routen für öffentliche Verkehrsmittel. © Tristan Kim / PG Global Insight

In einem Bus, der auf einer Reise zwischen Itaewon und Gangnam benutzt wurde. © Tristan Kim / PG Global Insight

Beobachten, ohne Gewissheiten zu exportieren

Ich lebe in Südkorea und schreibe nicht im Namen des libanesischen Volkes. Ich behaupte nicht, die technischen, wirtschaftlichen oder politischen Zwänge libanesischer Städte zu kennen. Meine Erfahrung sollte daher nicht als vereinfachter Vergleich zwischen Ländern dienen. Es ist ein Zeugnis gefunden: eine Person, mehrere Reisen und einige Fotos in Seoul genommen. Ich schlage sie als Gegenstand der Reflexion und nicht als universelle Nutzungsmethode vor.

Jede Stadt hat ihre eigenen Prioritäten. Ein Schutzraum, eine Schattenzone, ein weniger überfüllter Bürgersteig, eine klarere Routenanzeige oder regelmäßige Wartung können je nach Nachbarschaft in unterschiedlichem Maße nützlich sein. Was es verdient, von einer Stadt zur anderen geteilt zu werden, ist vielleicht keine Form von Stadtmöbeln, sondern die Methode der Frage: Was sind die konkreten Schwierigkeiten, denen die Menschen an ihrem Tag gegenüberstehen?

Das tägliche Gesicht des Fortschritts

Eine Stadt kann mit ihren Türmen und Netzwerken beeindrucken. Meiner Ansicht nach ist es besser, auch nach seinen bescheidenen Gesten beurteilt zu werden: einen Hang weniger riskant zu machen, eine Pause zuzulassen, eine Erwartung zu schützen, eine Ankunft anzuzeigen. Die Fotos, die diese Galerie begleiten, beweisen nicht, dass Seoul die Formel einer perfekten Stadt gefunden hätte. Sie zeigen nur, was mir aufgefallen ist, als ich zur Arbeit ging und nach Hause ging.

Ich werde weiterhin diese gewöhnlichen Szenen fotografieren. Sie erinnern mich daran, dass ein öffentlicher Raum nicht nur eine Umgebung zwischen zwei Gebäuden ist: Es ist der Ort, an dem sich die Zeitpläne, Körper, Erwartungen und das Leben von Menschen treffen, die sich nicht kennen. Fortschritt nimmt manchmal die diskrete Form eines Dienstes an, der es jemandem ermöglicht, mit etwas weniger Müdigkeit nach Hause zurückzukehren.

Über den Autor

Tristan Kim (Byonghui Kim) arbeitet in der Konstruktion und Qualität der Innenausstattung in Südkorea. In Seoul gelegen und mit der Stadt Gimcheon verbunden, fotografierte und erzählte er Alltag, Reisen und gewöhnliche Räume auf PG Global Insight: https://pgglobalinsightblog.wordpress.com/.

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