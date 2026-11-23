Die COP31 wurde ohne einen gemeinsamen Pakt abgeschlossen. In Antalya haben die Parteien jedoch Arbeitsvereinbarungen zur Klimafinanzierung getroffen und die Stelle benannt, die das Technologiezentrum beherbergen wird. Das Register der Vereinten Nationen ermöglicht es, zwischen den gefassten Beschlüssen und dem Entwurf der Präsidentschaft zu unterscheiden, die ohne Konsens geblieben sind.

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Die Konferenz von Antalya endete am 22. November ohne Einigung über die beiden politischen Vorschläge der COP31-Präsidentschaft. Andere Entscheidungen sind jedoch im Register der UN-Klimakonvention enthalten. In Bezug auf die Finanzierung legen sie ein Arbeitsprogramm und Fristen fest, nicht einen neuen Betrag, der gezahlt werden muss. In Bezug auf Technologien benennen sie die Stelle, die für die Unterbringung des Unterstützungszentrums zuständig ist.

Zeitplan für die Überprüfung der Finanzierung

Die Vertragsparteien des Pariser Abkommens legten die Modalitäten eines zweijährigen Arbeitsprogramms fest, das bereits auf der vorangegangenen Konferenz festgelegt wurde. Der in Antalya angenommene Text enthält schriftliche Beiträge, Workshops bei Sitzungen von Nebenorganen und Berichte. Sie fordert die Parteien und andere Interessenträger auf, bis zum 28. Februar 2027 Stellung zu nehmen. Die Arbeiten werden im November 2027 und November 2028 überprüft.

Das Mandat umfasst die Klimafinanzierung, einschließlich der Rolle der entwickelten Länder bei der Unterstützung der Entwicklungsländer gemäß Artikel 9 des Pariser Abkommens. Im Text heißt es, dass diese Arbeit der Umsetzung des bereits festgelegten Ziels der kollektiven Finanzierung nicht vorgreift. Sie schafft keinen separaten Fonds, kein Ziehungsrecht für ein Projekt oder einen neuen Umschlag für die Anpassung.

Das Technologiezentrum hat eine gastgebende Organisation

Eine weitere Entscheidung wählt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen als Gastgeberagentur des Klimatechnologiezentrums. Das Zentrum sollte die von den Entwicklungsländern angeforderte technische Unterstützung bereitstellen und ihre nationalen Partner unterstützen. Die erste Amtszeit beträgt fünf Jahre ab Inkrafttreten des Memorandum of Understanding. Die Entscheidung begrüßt eine Schätzung von 106,2 Millionen US-Dollar für die ersten fünf Jahre des Programmvorschlags. Es ist ein vorgeschlagener Haushalt, kein gezahlter Betrag. Es entspricht nicht einer Liste der in Antalya ausgewählten oder finanzierten Projekte.

Das Register veröffentlicht diese Entscheidungen in unbearbeiteten Vorabversionen, bis vollständige Berichte vorliegen. Ihr Status unterscheidet sich von dem des Paktentwurfs von Antalya, der ohne Vereinbarung blieb. Um zu wissen, was eine Konferenz in der Praxis verändert, ist es notwendig zu unterscheiden, was angenommen wurde, welche Arbeit beauftragt wurde und welche Mittel noch gebunden werden müssen.

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