Bei miss universe sollten perla harbs flügel den libanon erzählen. Vor allem erinnerten sie uns an unseren Geschmack für vergoldetes Gold, vollgestopfte Symbole und Großprojekte. Von abwesenden Näherinnen bis hin zu dem charmanten Prinzen, der immer erwartet wird, verspottet François Bacha ein Land, das oft Dekor und Ehrgeiz verwechselt.

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Libanon schickte perla harb zu miss universe. In Puerto Rico, für die Parade der nationalen Kostüme, öffnete sie zwei riesige Flügel genannt Flügel einer Nation. Und dann entdeckten wir, dass ein Land genau die Größe seines schlechten Geschmacks haben könnte.

Bei weitem Victorias Secret. In der Nähe steht der Libanon überhaupt auf der Messe, am Sonntag um siebzehn Uhr, wenn wir schon die schönsten Stücke aufräumen. Die Flügel waren nicht wirklich Pappe. Es ist fast schade: In Karton hätten wir zumindest die Ökonomie der Mittel begrüßen können. Dort brauchte es Arbeit, um diesen städtischen Dekorationseffekt zu erhalten, der im November installiert und bis Ostern verlassen wurde, weil niemand weiß, wem die Skala gehört.

Es gab Tauben, Zeder, Porträts, ein Mikrofon, beleuchtete Fassaden und « Beirut Always Dances ». Drei Sponsoren fehlten und die Catering-Nummer fehlte. Ein wenig mehr, und Fairouz hätte ein Ticket nehmen sollen, um die Zeder zu passieren.

Wo waren unsere großen Designer?

Élie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika: Ein Internetnutzer stellte Perla Harb die Frage. Sie antwortete, dass sie mehrere führende libanesische Schöpfer erbeten habe, ohne die erwartete Unterstützung zu erhalten. Sie sagte nicht genau, an wen sie geschrieben hatte oder wer abgelehnt hatte. Das Kleid war unterzeichnet Hanadi Abboud und die Flügel von Joe Bou Eid entworfen. Sie antworteten anwesend. Es verdient gesagt zu werden, auch wenn wir uns vor dem Ergebnis gewünscht hätten, dass auch jemand anderes geantwortet hätte.

Wir haben das Recht zu fragen, was der Patriotismus unserer großen Häuser wert ist, wenn wir etwas anderes tun müssen, als uns in einem Interview in Paris an ihre Herkunft zu erinnern. Niemand schuldet ihnen einen Prozess für einen Anruf, von dem wir nichts wissen. Und niemand bittet sie, kostenlos zu arbeiten. Aber wie kann ein Land, das weiß, wie man Prominente aus der ganzen Welt kleidet, es nicht schaffen, ein nationales Kostüm zu organisieren, zu finanzieren und zu machen, das wir uns ansehen können, ohne zwei oder drei Elemente selbst entfernen zu wollen?

Ein Land von Bric und Broc

Perla Harb hat unseren Geschmack nicht zu sehr erfunden. Sie trug ihn bis zum Ende des Podiums. Sie hätte sagen können: « Lasst uns das Kleid behalten. » Oder sogar: « Lasst uns einen Flügel behalten, um zu sehen. » In einem Wettbewerb, bei dem jeder auffallen will, wäre die Weigerung, mit einem Kreisverkehr auf dem Rücken zu scrollen, bereits eine originelle Entscheidung gewesen.

Victorias Secret kann sexier sein. Aber vor allem, wenn man Flügel aufsetzt, bittet man sie nicht, die Frage der nationalen Identität alleine zu lösen. Wir hatten eine echte Gelegenheit, libanesisches Know-how zu zeigen. Wir haben gezeigt, wie man großartige Gelegenheiten vorbereitet: alles hinzufügen, nichts entfernen und es eine Vision nennen.

Cinderella im Land der Gebäcktafel

Doch wir hatten genug zu tun, ohne seine Flügel von Victorias Secret zu leihen. Die Prinzessinnen des Mont-Libanon trugen die Tantur, diese hohe konische Kappe, die bereits eine Silhouette von selbst machte. Es war nicht notwendig, das Kostüm des Museums herauszubringen. Trotzdem mussten wir genug Vertrauen in das haben, was wir damit zu tun hatten.

Von der Prinzessin bis zur Tantur gingen wir nach Cinderella, mit zwei Flügeln, die aus Pappe aussehen, und einem Land, das mit Bric und Broc verwüstet ist, um es bis zum Ende des Podiums zu tragen. Um Mitternacht wird der Wagen wieder Kürbis. Im Libanon wird Kürbis eingeweiht und es wird versprochen, dass der Trainer in der zweiten Phase des Projekts kommen wird.

Was ist mit Prince Charming? Wir warten immer noch auf ihn. Er wird natürlich aus dem Ausland kommen. Er wird den Staat wieder aufstellen, sein Geld an die Einleger zurückgeben und, wenn vor dem Abendessen etwas Zeit ist, erklären, wie man ein Land ohne Band hält. In der Zwischenzeit schlafen wir.

Nun, vielleicht sind wir ein bisschen besser herausgekommen als Norwegen, das ihre Miss als Troll verkleidete. Nur die Norweger hatten ihren Troll gewählt. Wir warteten, bis unser Libanese allein auf der Bühne war, um sie zu trollen. Während die lächerlichste zahl, war es unsere.

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