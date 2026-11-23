Zwei libanesische Sender berichten von fünf Personen, die bei der Untersuchung der rund 264 Kilo Sprengstoff, die in Qaa beschlagnahmt wurden, festgenommen wurden. Die letzte öffentliche Erklärung der Armee erwähnt drei. Es gibt immer noch unterschiedliche Informationen darüber, wann der Fall von der Militärpolizei an die militärischen Geheimdienste übertragen wird.

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Berichten zufolge wurden fünf Personen bei der Untersuchung der Beschlagnahme von Sprengstoffen in Qaa, Nord-Bekaa, festgenommen, wie Al-Jadeed und LBCI am Montag, den 23. November berichteten. Drei Festnahmen wurden in der Pressemitteilung der libanesischen Streitkräfte vom Vortag gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine neue offizielle Bewertung festgestellt.

Verschiedene Versionen zur Übertragung von Ordnern

Von Al-Jadeed zitierte militärische Quellen weisen darauf hin, dass die Akte immer noch in den Händen der Militärpolizei ist und dass sie an die militärische Geheimdienstabteilung weitergeleitet werden sollte. LBCI berichtet, dass der militärische Geheimdienst die Untersuchung bereits wieder aufgenommen hat. Die beiden Ketten berichten von fünf Festnahmen, aber das tatsächliche Datum dieser Übermittlung wurde von der Armee nicht öffentlich angegeben.

Der Empfänger der Ladung muss noch bestimmt werden

Nach den gleichen von Al-Jadeed zitierten Quellen identifizieren die ersten Elemente der Untersuchung einen syrischen Staatsangehörigen als angeblichen Empfänger der Ladung. Die Armee bestätigte diese Informationen nicht. In ihren öffentlichen Erklärungen wird zu diesem Zeitpunkt nicht die genaue Rolle jedes Verdächtigen oder die Beteiligung einer Organisation festgelegt.

Das Armeekommando kündigte am Sonntag die Beschlagnahme von rund 264 Kilo Sprengstoff während einer Operation an, die am Samstag, den 21. November im Gebiet Macharii al-Qaida durchgeführt wurde. Laut der Pressemitteilung wurden die Materialien aus Syrien geschmuggelt. Die Armee berichtete, die Beschlagnahmungen an die zuständigen Behörden übergeben und unter Aufsicht der Justiz Ermittlungen eingeleitet zu haben. Die Untersuchungen greifen den Verantwortlichkeiten nicht vor.

Was der AFP-Versand sagt

Eine nicht genannte libanesische Sicherheitsquelle teilte der AFP mit, dass die drei in der ersten Pressemitteilung angekündigten Personen ihrer Ansicht nach keine parteiische Zugehörigkeit hätten. Diese Aussage bezieht sich nur auf diese drei Personen. In der Armeeerklärung wird die Hisbollah nicht erwähnt und der Eigentümer der Ladung nicht identifiziert.

Die fünf im Nordlibanon verfolgten Personen, die auch von der AFP unter Berufung auf eine gerichtliche Quelle genannt werden, sind in einem anderen Fall. Sie sollten nicht mit den fünf Verhaftungen verwechselt werden, die Qaa gemeldet wurden. Die Festnahme am 5. Oktober in Dahr al-Baydar, dessen Lieferung die Hisbollah von der Stimme des Stellvertreters Hassan Fadllallah beanspruchte, ist ebenfalls eine separate Angelegenheit. Zwischen diesen Akten und der Beschlagnahme vom 21. November in Qaa wurde keine öffentliche Verbindung hergestellt.

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