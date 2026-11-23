Oxfam und CEOBS identifizieren potenzielle Kontaminationsindikatoren für mehr als 99% des Gazastreifens. Diese Zuordnung misst keine Konzentrationen vor Ort. Der Bericht unterscheidet zwischen geschätzten Risiken und Analysen in 79 Bohrlöchern und fordert die Einbeziehung der Verschmutzung in die Wiederaufbauarbeiten.

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Beweise für eine mögliche Kontamination erscheinen auf mehr als 99% des Gazastreifens, so ein Bericht von Oxfam und dem Konflikt- und Umweltobservatorium (CEOBS), der am Montag, den 23. November, veröffentlicht wurde. Basierend auf Satellitenbildern und offenen Daten identifiziert diese Schätzung mögliche Verschmutzungsquellen. Es bedeutet nicht, dass die Probenahme eine Kontamination in 99% des Territoriums bestätigt hat.

Eine Risikokarte, keine Messung von Schadstoffen

Die Schadensbilder wurden mit Daten über Brände und Schäden an Gebäuden, landwirtschaftlichen Flächen, Industrieanlagen und Wasser- oder Abfallbehandlungssystemen gekreuzt. Sie gitterten das Gebiet mit einer Auflösung von 500 Metern und suchten für jedes Gebiet nach mindestens einer potenziellen Verschmutzungsquelle. Der Zweck der Analyse besteht darin, festzustellen, wo die ersten Felduntersuchungen durchzuführen sind, und nicht darin, Konzentrationen zu messen oder die Exposition jedes Bewohners zu quantifizieren.

Der Bericht weist auf eine zweite Zahl hin, die nicht dasselbe misst: Etwa 78 Prozent des Gazastreifens waren laut seiner Kartierung direkt von israelischen Landoperationen betroffen. Der geschätzte Bereich des Umweltrisikos ist breiter. Staub und Schadstoffe können sich mit Wind oder Wasser bewegen, während die Zerstörung von Abwassersystemen zu Verschmutzungsquellen außerhalb der direkt betroffenen Standorte führt.

In 79 getesteten Bohrungen gemessene Verschmutzungsindizes

Der Bericht unterscheidet diese Karte von verfügbaren Felddaten. Er zitierte Wasserqualitätsanalysen, die im Juli 2026 durchgeführt wurden: Fäkalcoliforme wurden in 19% der 79 getesteten unterirdischen Brunnen nachgewiesen. Dieses Ergebnis betrifft die beprobten Vertiefungen und kann nicht auf die gesamte Tabelle ausgedehnt werden. Die Autoren nennen auch Risiken im Zusammenhang mit Asbest aus zerstörten Gebäuden, Schwermetallen und Schuttstaub.

Oxfam und CEOBS sind der Ansicht, dass Beschränkungen für die Einreise von Spezialisten und Probenahmegeräten sowie die Zerstörung lokaler Laboratorien eine vollständige unabhängige Bewertung verhindern. Sie fordern die Wiederherstellung dieser Mittel und die Einbeziehung von Verschmutzungsrisiken in die Rodung und Wiederverwendung von Wassersystemen. Ohne Messungen vor Ort werden Karten verwendet, um Prioritäten zu setzen, aber nicht, um eine gesunde Nachbarschaft zu deklarieren oder die Dosis von Schadstoffen zu bestimmen, denen die Bewohner ausgesetzt sind.

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