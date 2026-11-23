Die chinesische Kampagne, die am 30. September 2026 angekündigt wurde, zielt auf falsche Identitäten in kurzen Videos ab. Der Rat des FBI und Cybermalveillance hilft, ein synthetisches Image, einen Verkäufer und eine überprüfbare Transaktion zu unterscheiden, ohne Opfer im Libanon anzunehmen.

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In China zielt eine Kampagne auf falsche Identitäten

Am 30. September 2026 kündigte die chinesische Cyberspace Administration eine zweimonatige Kampagne gegen falsche Identitäten in kurzen Videos an. Sein Umfang ist jenseits der Avatare. Dazu gehören Menschen, die Armut, Krankheit oder berufliche Qualifikation simulieren, sowie falsche Empfehlungen von Persönlichkeiten, die mit KI produziert wurden.

Die Behörde fordert die Plattformen auf, die Konten und die Verbreitung dieser Inhalte zu überwachen. Es besagt, dass ein Label « generated by AI » oder « Fiction » die Einhaltung anderer Verpflichtungen nicht ausschließt. Es umfasst auch die Serienproduktion und den Vertrieb durch mehrere Konten. Dies sind angekündigte Maßnahmen, kein Beweis dafür, dass alle betroffenen Inhalte verschwunden sind.

Diese Unterscheidung ist für den Benutzer wesentlich: Zu wissen, dass ein Gesicht künstlich ist, sagt nicht, wer das Geld einlöst, ob das Produkt geliefert wird oder ob die gemeldete Not vorliegt. Die Identifizierung des Verkäufers bleibt eine separate Frage der Bildidentifikation.

Video reicht nicht aus, um einen Gesprächspartner zu authentifizieren

Das Problem ist nicht auf ein chinesisches Format beschränkt. In einer Warnung vom 3. Dezember 2024 beschreibt das FBI die Verwendung synthetischer Texte, Fotos, Stimmen und Videos bei Finanzbetrug. Er zitiert falsche sentimentale Profile, ruft einen geliebten Menschen in Schwierigkeiten nach und Bilder sollen Spenden für falsche Wohltätigkeitsorganisationen erbitten.

Die Agentur weist auch darauf hin, dass Videos verwendet werden können, um « zu beweisen », dass ein Online-Kontakt real ist. Es empfiehlt, die Identität durch einen anderen Kanal zu überprüfen, z. B. indem eine Organisation unabhängig eine Suchnummer anruft. Für Verwandte kann ein vereinbartes Wort diese Überprüfung ergänzen. Diese Tipps bedeuten nicht, dass jedes künstliche Video illegal ist: Die Warnung unterscheidet ausdrücklich synthetische Inhalte von ihrer betrügerischen Verwendung.

Check Transaktion, nicht nur Gesicht

Die französischen Empfehlungen von Cybermalveillance, die am 5. Oktober 2026 für den Verkauf zwischen Einzelpersonen aktualisiert wurden, bieten eine konkrete Methode. Vor der Zahlung müssen die Geschichte des Verkäufers, die Lieferbedingungen, die Zahlungsbedingungen und die von der Plattform angebotenen Rechtsmittel untersucht werden. Eine schnelle Einladung zu einem externen Kurier verdient besondere Wachsamkeit.

Die Regelung empfiehlt auch, den Zahlungs- oder Versandnachweis direkt bei den betreffenden Diensten zu überprüfen. Eine Nachricht ähnlich der eines Carriers oder Zahlungsanbieters ist keine unabhängige Bestätigung. Ebenso garantiert die Existenz eines integrierten Zahlungssystems nicht automatisch jeden Kauf: Seine Schutzbedingungen müssen gelesen werden.

In einem Video, das auf Mitgefühl basiert, bleiben drei Schecks unterschiedlich: Ist Geschichte etabliert, wer verkauft tatsächlich und was erhält der Käufer? Ein Produkt kann geliefert werden, ohne dass die Geschichte wahr ist. Umgekehrt beweist eine bewegende Geschichte nicht die Identität des Verkäufers oder das Ziel des Geldes. Trennen Sie diese Fragen vermeiden Sie es, ein Bild zu fragen, wie überzeugend es auch sein mag, um eine gesamte Transaktion zu zertifizieren.

Illustration: Laptop mit Code, Libnanews-Archiv mit nicht festgelegtem Datum. Kein zitierter avatar, verkäufer oder opfer erscheint auf diesem foto. Bildnachweis: Pixabay/Free-Photos.

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