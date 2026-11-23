OMT gibt die Zahlung von CNSS-Beiträgen in seinen Zentren und über OMT Pay für Mukhtars, versicherte Rentner, freiwillige Versicherte und Ärzte bekannt. Die Pressemitteilung vom 17. November erwähnt die Zugehörigkeitsnummer und Kategorie. Alle Kosten, Nachweise und Check-in-Fristen müssen noch mit dem Betreiber und dem Fonds überprüft werden.

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OMT gibt in einer Pressemitteilung vom 17. November 2026 bekannt, dass vier Kategorien von Versicherten ihre Beiträge und Beträge an den Nationalen Sozialversicherungsfonds in seinen Zentren oder über den OMT Pay-Antrag zahlen können. Moukhtars, versicherte Rentner, freiwillige Versicherte und Ärzte sind die benannten Personen. Der Betreiber erwähnt unter den notwendigen Informationen die Affiliate-Nummer, die Client-ID, und die Kategorie der Mitwirkenden. Dies sind Zahlungen an die CNSS, keine Leistungen für Versicherte.

Was OMT für CNSS-Beiträge bekannt gibt

Die neue Präzision bezieht sich auf die beiden vom Unternehmen angekündigten Kanäle: seine Zentren und seine Anwendung. Es kann nicht gesagt werden, dass alle Formalitäten des Fonds telefonisch erledigt werden können oder dass jede einzelne Datei vom Dienst sofort erkannt wird. Diese Präsentation basiert auf der Ankündigung des Betreibers; es handelt sich nicht um einen unabhängigen Anwendungstest.

Die Zugehörigkeitsnummer und die Kategorie werden zur Identifizierung der betreffenden Datei verwendet. Die Ankündigung bietet jedoch keinen vollständigen Weg: Sie enthält keine detaillierten Angaben zu den Kosten, den in Anspruch genommenen Posten oder dem Zeitrahmen für die Registrierung der Zahlung durch den Fonds. Vor der Nutzung des Dienstes müssen diese Bedingungen und die Berechtigung der Datei mit OMT und CNSS überprüft werden.

Breiter Start am 11. November

Die Zahlung des Transferunternehmens wurde am 11. November mit vier Partnern vorgestellt: OMT, Bob Finance, Whish Money und Cash Plus. Laut dem Launch-Bericht deckte die erste Phase die gleichen vier Kategorien ab, die etwa 65.000 Menschen repräsentierten. Der Generaldirektor der CNSS, Mohammad Karaki, kündigte 115 erfolgreiche Operationen an. Diese Zahl beschreibt Transaktionen an diesem Datum, nicht eine aktuelle Anzahl von Benutzern.

Der Arbeitsminister Mohammad Haidar erklärte diesen begrenzten Start durch die technische Bereitschaft der Akten. Die Erweiterung um Studenten, Fahrer und Unternehmen war nach den notwendigen Anpassungen vorgesehen. Diese Aussichten gelten nicht für die Bestätigung ihres Zugangs heute. In der OMT-Mitteilung vom 17. November wird der Umfang der vier ursprünglichen Kategorien beibehalten.

Nicht verwechseln Zahlung mit Anspruch

Ein zusätzliches Abwicklungsnetz kann den Umzug in ein Büro des Fonds vermeiden. Es reicht nicht aus, den jeweils fälligen Betrag zu ermitteln oder einen Streit über die Rechte des Versicherten zu entscheiden. Der Zahlungskanal und die Sozialversicherungsregeln sind zwei unterschiedliche Themen.

Ebenso beweist die Ankündigung einer Funktion in OMT Pay nicht, dass die anderen drei Partner genau die gleiche digitale Route anbieten. Der gemeinsame Start einer Transferunternehmenszahlung und betreiberspezifische Kommunikation sollte nicht in einem undokumentierten einheitlichen Verfahren zusammengefasst werden.

Libanesische Buchkarten, Archivfoto im Mai 2020 veröffentlicht. Unbestätigtes Drehdatum. Monetäre Illustration, ohne Darstellung eines Partnerfensters. François el Bacha / Libnanews.

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