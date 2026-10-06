Wenn Familien verkaufen, was sie leben lässt: Libanon gerät in Liquidationsarmut

Im Libanon überschreitet die Armut eine neue Schwelle: Familien reduzieren nicht mehr nur Nahrung, Gesundheit oder Schule, sie verkaufen ihre Waren und manchmal auch ihre Arbeitsmittel. Mit 20% der Haushalte, die am Verkauf von produktiven Vermögenswerten beteiligt sind, bedroht das Überleben heute direkt ihre Fähigkeit, morgen zu verdienen.

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Die Krise reduziert nicht mehr nur den Konsum

Der soziale Niedergang im Libanon überschreitet eine andere Schwelle, wenn Familien ihre Ausgaben nicht mehr reduzieren, sondern anfangen, die Waren zu verkaufen, von denen ihre Zukunft abhängt. Die vorliegenden Daten beschreiben nun diese zweite Phase. Einige Haushalte reduzieren Mahlzeiten, verschieben die Pflege, sparen Schul- und flüssige Haushaltswaren. Noch besorgniserregender ist, dass einige Vermögenswerte verkaufen, mit denen sie Einkommen erzielen konnten. Armut ist dann nicht mehr nur ein Mangel an Geld am Ende des Monats verfügbar. Es zerstört allmählich die Mittel, mit denen der Haushalt wirtschaftliche Autonomie zurückgewinnen kann.

Drei Datensätze der Vereinten Nationen messen diese Entwicklung. Sie umfassen Ernährungssicherheit, Familienmechanismen zur Bewältigung der Krise und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Die Indikatoren beschreiben nicht genau die gleiche Bevölkerung oder die gleiche Dimension der Unsicherheit. Sie kommen jedoch zu dem Schluss, dass zunehmend nach Anpassungsfähigkeit der Haushalte gesucht wird. Einige Familien haben bereits das Stadium der gewöhnlichen Wirtschaft erreicht.

Unter den befragten Haushalten,55% sagen, dass sie nicht drei tägliche mahlzeiten für ihre kinder garantieren könnenDiese Zahl gibt einen ersten Maßstab für den Druck auf die Nahrungsmittelausgaben. Es bedeutet nicht, dass alle betroffenen Kinder einen ganzen Tag lang keine Nahrung mehr haben. Andererseits zeigt es, dass das normale Ernährungsmodell der Familie nicht mehr regelmäßig gewährleistet werden kann. Eltern reduzieren Mengen, ändern gekaufte Produkte oder verringern die Anzahl der Mahlzeiten, wenn die Ressourcen unzureichend sind.

Das Problem nimmt eine ernstere Dimension an, wenn Lebensmittel mit Gesundheit und Bildung konkurrieren.61% der befragten haushalte reduzierten ihre gesundheitsausgaben, während38% sagen, dass sie nicht in der lage sind, lebenswichtige medikamente für ihre kinder bereitzustellenDie Wirtschaftskrise führt daher nicht mehr nur zu einem Rückgang des Lebensstandards. Es ändert Entscheidungen über Bedürfnisse, die nicht aufgeschoben werden dürfen.

46% senken schulausgaben

Bildung ist ein weiterer Stoßdämpfer, der von Familien verwendet wird.46% der betroffenen haushalte reduzierten ihre ausgaben für bildung. Noch besorgniserregender,17% beendeten die ausbildung ihrer kinderHinter diesen Prozentsätzen verbirgt sich eine einfache Wirtschaftsmechanik. Wenn ein Einkommen nicht mehr die gleichzeitige Finanzierung von Nahrung, Transport, Medizin, Energie und Schule ermöglicht, beginnen Ausgaben, die aufgeschoben werden können, geopfert zu werden.

Kürzungen der Schulausgaben können verschiedene Formen annehmen. Es bedeutet nicht unbedingt sofortiges Entschulen. Sie kann Transport, Lieferungen, Tätigkeiten, zusätzliche Kurse oder andere mit dem Unterricht verbundene Kosten betreffen. Aber der Übergang zur Schulunterbrechung markiert einen viel tieferen Bruch. Kinder verlieren nicht mehr nur bestimmte Bildungsressourcen. Er verließ das System, um seine zukünftige Situation zu verbessern.

Diese Entwicklung verleiht der Krise eine generationenübergreifende Dimension. Eine arme Familie kann Einkommen zurückgewinnen, wenn eines ihrer Mitglieder zur Arbeit zurückkehrt oder die wirtschaftliche Tätigkeit wieder aufgenommen wird. Ein Kind, das die Schule für eine lange Zeit verlassen hat, kann die Folgen der Krise jahrelang tragen. Sein Zugang zu Qualifikationen wird eingeschränkt. Seine zukünftigen Karrieremöglichkeiten werden immer begrenzter. Eine Entscheidung, heute zu überleben, kann somit das Einkommen des Haushalts von morgen verringern.

Die gleiche Logik gilt für Gesundheitsausgaben. Wenn Sie eine Behandlung melden oder ein Medikament aufgeben, können Sie vorübergehend einige Ressourcen erhalten. Eine Krankheit, die nicht ausreichend behandelt wird, kann jedoch mehr kosten, einen Erwachsenen daran hindern, zu arbeiten, oder einen Krankenhausaufenthalt erfordern. Kurzfristige Überlebensmechanismen können daher mittelfristig neue Ausgaben generieren.

Armut wird besonders schwer umzukehren, wenn sie den Haushalt zwingt, sein menschliches und materielles Kapital gleichzeitig zu opfern. Genau das legen die Verkaufsdaten nahe.

Jeder vierte Haushalt verkauft Haushaltswaren

25% der befragten haushalte verkauften haushaltsimmobilienum ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Zahl markiert einen Wandel der Natur. Eine Kostenreduzierung beinhaltet die Änderung seines monatlichen Verhaltens. Der Verkauf einer Immobilie bedeutet, auf den angesammelten Reichtum zurückzugreifen.

Natürlich haben nicht alle verkauften Waren den gleichen wirtschaftlichen Wert. Einige können relativ sekundär sein. Andere sind Geräte, die die Lebensbedingungen verbessern. Die verfügbaren Daten erlauben keine erschöpfende Liste dessen, was von jedem Haushalt verkauft wurde. Sie zeigen jedoch, dass die Strategie weit genug verbreitet ist, um ein Viertel der Stichprobe abzudecken.

Der Verkauf hat einen unmittelbaren Vorteil: Er verwandelt einen Vermögenswert in verfügbares Geld. Eine Familie kann dann Essen kaufen, eine Rechnung bezahlen, eine medizinische Gebühr bezahlen oder auf einen anderen Notfall reagieren. Aber diese Ressource ist nicht erneuerbar. Sobald das Gute verkauft ist, verschwindet es aus dem Erbe der Familie. Wenn das Einkommen nicht steigt, muss der Haushalt ein anderes Element zum Opfer finden.

Es ist dieser Mechanismus, der eine vorübergehende Schwierigkeit von einem Prozess der Verarmung des Erbes unterscheidet. Ein Haushalt, dessen Einkommen für einige Monate sinkt, kann seine Ausgaben reduzieren und dann auf sein vorheriges Niveau zurückkehren, wenn sich die Situation verbessert. Ein Haus, das nach und nach seine Immobilie verkauft, kehrt nicht automatisch zu seinem Ausgangspunkt zurück. Er wird sein Erbe wieder aufbauen müssen, nachdem er sein Einkommen wiederhergestellt hat.

Diese stille Zerstörung ist in konventionellen Wirtschaftsindikatoren schwer zu erkennen. Der Haushalt kann weiterhin einen Teil seiner Ausgaben bezahlen und scheint nicht sofort vollständig von Ressourcen beraubt zu sein. Dennoch finanziert er sein tägliches Leben, indem er seine Vergangenheit konsumiert. Je länger diese Situation dauert, desto weniger Reserven bleiben übrig, um den nächsten Schock abzufangen.

Die besorgniserregendste Schwelle: Verkauf der Werkzeuge, die Einkommen erzeugen

Die aufschlussreichste Figur betrifft die20% der haushalte verkaufen produktive vermögenswerte, dh Eigentum, das zur Generierung von Einkommen verwendet wird. Die genaue Art dieser Vermögenswerte variiert notwendigerweise je nach Beruf und Familie, und die verfügbaren Daten erlauben es nicht, hier ein individuelles Inventar zu erstellen. Das wirtschaftliche Prinzip ist jedoch klar: Eine Familie beginnt, ihr Überleben zu finanzieren, indem sie einen Teil ihrer Fähigkeit, Geld zu verdienen, verkauft.

In diesem Stadium hat der Ausdruck « Solvabilitätsarmut » seine Bedeutung. Der Haushalt liquidiert nicht mehr nur Objekte, auf die er verzichten kann. Er trennt sich von dem, was ihm erlaubte, zu arbeiten, zu produzieren oder eine wirtschaftliche Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Das erhaltene Geld macht es möglich, einen Notfall zu überqueren, aber die Fähigkeit, das nächste Einkommen zu generieren, nimmt ab.

Für Selbständige, Kleinhändler, Landwirte oder Handwerker kann der Verlust von Ausrüstung die Aktivität sofort reduzieren. Ein neues Kapital wird dann benötigt, um es zu ersetzen. Eine Familie, die diese Geräte verkaufen musste, gerade weil es an Liquidität mangelte, wird es wahrscheinlich nicht schnell kaufen können.

Der Kreis wird dann besonders schwer zu brechen. Der Rückgang des Einkommens führt zum Verkauf eines Vermögenswertes. Der Verkauf von Vermögenswerten verringert die Produktionskapazität. Dieser Kapazitätsrückgang führt wiederum zu einem Einkommensrückgang. Die nächste Krise findet daher den Haushalt in einer fragileren Situation als die vorherige.

Diese Entwicklung macht es auch möglich zu verstehen, warum eine allgemeine Erholung der Wirtschaft nicht immer ausreicht, um soziale Schäden zu beheben. Ein Unternehmen kann wieder anfangen zu rekrutieren. Eine Anfrage kann zurückkommen. Der Haushalt, der seine Ausrüstung verloren hat, die Ausbildung eines Kindes unterbrochen hat oder gesundheitliche Probleme angesammelt hat, erholt sich jedoch nicht sofort von seiner früheren Situation. Die makroökonomische Erholung und der Wiederaufbau von Familienkapazitäten folgen unterschiedlichen Zeitplänen.

Fast 800.000 Libanesen als bedürftig identifiziert

Die Kluft zwischen Bedarf und verfügbarer Hilfe ist ein weiteres zentrales Element. Die angegebenen Daten identifizieren799 207 Libanesen brauchen NahrungsmittelinterventionEnde Juni,173 267 personendie fragliche beihilfe tatsächlich erhalten hatte.

Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen bedeutet nicht notwendigerweise, dass alle verbleibenden Personen absolut keine Hilfe von anderen Schaltungen erhalten haben. Die vorliegenden Informationen betreffen das betreffende Produkt. Sie weisen jedoch eine erhebliche Kluft zwischen der Bevölkerung auf, die als interventionsbedürftig eingestuft wurde, und der von dieser Reaktion tatsächlich betroffenen Bevölkerung.

Diese Lücke zwingt Familien dazu, ihre eigenen Sozialschutzsysteme zu werden. Sie schneiden Ausgaben, leihen, erbitten Verwandte, verkaufen Eigentum oder ändern Entscheidungen über Kinder. Wo öffentliche oder humanitäre Hilfe nur einen Teil des Bedarfs deckt, wird die Differenz innerhalb des Hauses absorbiert.

Die Fähigkeit, diesen Unterschied zu absorbieren, variiert stark. Eine Familie mit Ersparnissen kann ihre Reserven nutzen. Ein anderer kann auf einen Verwandten zählen, der im Ausland lebt. Ein Drittel hat eine Wohnung oder ein Eigentum, das wahrscheinlich verkauft wird. Die am stärksten gefährdeten Haushalte haben weniger Möglichkeiten. Sie kommen so schneller zu Strategien, die ihre Zukunft bedrohen.

Die Zahl der Nahrungsmittelhilfe muss daher zusammen mit den Daten über die Liquidation von Immobilien gelesen werden. Beide Phänomene sind miteinander verbunden. Je weiter weg von den realen Bedürfnissen, desto mehr Haushalte müssen ihre eigenen Ressourcen mobilisieren. Wenn Einkommen und Ersparnisse erschöpft sind, wird Reichtum zur letzten Reserve.

Strom und Energie erschweren das Schiedsverfahren

Der soziale Druck wird durch steigende Energiekosten verstärkt. Im September erreichte der Preis der privaten Generatoren52 840 pfund pro kilowattstunde, um 9,5% gegenüber dem Vormonat und um 75% gegenüber Februar. Der Durchschnittspreis des in der Preiskalkulation verwendeten Heizöls ist ebenfalls stark gestiegen.

Für einen Haushalt, der bereits gezwungen ist, seine Gesundheits- oder Lebensmittelausgaben zu reduzieren, führt der Anstieg der Energie zu einem neuen Kompromiss. Elektrizität ist nicht leicht zu unterdrücken. Es wird für Beleuchtung, Lebensmittelkonservierung, die Verwendung bestimmter Geräte und den normalen Betrieb der Wohnung verwendet. Haushalte können ihren Verbrauch senken, aber sie können ihn nicht auf Null senken, ohne ihre Lebensbedingungen ernsthaft zu verschlechtern.

Die Situation führt auch zu Ungleichheiten zwischen denen, die in alternative Lösungen investieren konnten, und denen, die weiterhin von Generatoren abhängig sind. Die Installation von Solarmodulen und Batterien erfordert Anfangskapital. Familien, die dieses Geld nicht haben, zahlen weiterhin jeden Monat für Energie, deren Kosten stark vom Kraftstoff abhängen.

Dieser Mechanismus veranschaulicht ein allgemeineres Merkmal der Armut: Mangel an Kapital macht das tägliche Leben manchmal teurer. Der Haushalt, der investieren kann, reduziert seine zukünftigen Kosten. Wer nicht investieren kann, bleibt abhängig vom teuersten Service. Das Fehlen von Ersparnissen ist daher nicht nur eine Folge von Armut. Es wird zu einem Faktor, der es unterstützt.

Die Energieausgaben fügen also Lebensmittel, Medizin und Bildung in den gleichen Haushaltsrahmen ein, der unzureichend geworden ist. Jede Zunahme in einem dieser Bereiche erhöht die Wahrscheinlichkeit von Opfern in anderen.

Wirtschaftliche Erholung schützt Familien noch nicht

Einige Aktivitätsindikatoren zeigen jedoch eine begrenzte Verbesserung. Der Einkaufsmanagerindex hat erreicht50,5 punkte im septemberGegen 50,1 im August. Dies ist der vierte Monat in Folge über der Schwelle zwischen Kontraktion und Wachstum.

Dies mag der sozialen Verschärfung widersprechen. Sie ist es nicht. Gleichzeitig melden die Unternehmen den größten Anstieg ihrer Inputkosten seit etwa dreieinhalb Jahren. Sie reduzieren Rekrutierung und Beschaffung. Exportaufträge bleiben im regionalen Kontext gering. Eine Volkswirtschaft kann daher einen leichten Anstieg ihrer Aktivität verzeichnen, ohne genug neues Einkommen zu generieren, um die Situation der Haushalte schnell zu verbessern.

Die Lücke ist nach einer langen Krise besonders wichtig. Familien beginnen die Genesung nicht mit einem intakten Erbe. Einige haben Schulden angehäuft. Andere verkauften Waren. Einige haben die Pflege verzögert oder Schulwege unterbrochen. Eine begrenzte Zunahme der Aktivität stellt nicht automatisch wieder her, was verloren gegangen ist.

Die Qualität des Wachstums wird daher ebenso wichtig wie seine Existenz. Eine Aktivität, die ohne ausreichende Schaffung von Arbeitsplätzen oder mit hoher Kosteninflation zunimmt, kann einige Indikatoren verbessern, ohne die soziale Anfälligkeit zu verringern. Haushalte brauchen stabiles Einkommen, aber auch zugängliche Dienstleistungen und geringere Unsicherheit.

Die regionale Situation erschwert diese Perspektive. Die Kosten für Kraftstoff, Schifffahrt und Versicherung bleiben in Gefahr. Unternehmen zögern zu rekrutieren. Familien müssen sich daher weiterhin vor weiteren Erschütterungen schützen, während ihre Reserven bereits abgebaut sind.

Nahrungsmittelhilfe reicht nicht mehr aus, wenn der Reichtum verschwindet

In diesem Zusammenhang ist eine Sozialpolitik, die sich ausschließlich auf Lebensmittelrisiken konzentriert, die sich mit Folgen befassen, ohne den Verarmungsmechanismus zu stoppen. Die Ernährung einer Familie in Schwierigkeiten ist offensichtlich eine Priorität. Aber wenn dieselbe Familie weiterhin ihre Arbeitsmittel verkauft, um ihre Medikamente zu bezahlen, wird sich ihre wirtschaftliche Situation trotz der erhaltenen Hilfe verschlechtern.

Die verfügbaren Zahlen zeigen, dass die Bedürfnisse multidimensional sind. Ernährung, Gesundheit, Bildung, Energie und Einkommen sind nun miteinander verflochten. Intervention in einem Sektor kann Ressourcen für andere freisetzen, aber es ist nicht immer genug, wenn die Krise fortgeschritten ist.

Der Verkauf produktiver Vermögenswerte ist ein besonders nützlicher Warnindikator. Es zeigt, dass einige Haushalte keine temporären Lösungen mehr haben. Sie beginnen, ihr wirtschaftliches Potenzial zu verringern. Die Erhaltung dieser Vermögenswerte kann daher genauso wichtig werden wie die Unterstützung des sofortigen Konsums.

Die gleiche Logik gilt für die Schule. Zu verhindern, dass ein Kind die Schule abbricht, ist eine Form des langfristigen wirtschaftlichen Schutzes. Die Sicherstellung eines essentiellen Medikaments kann eine Verschlechterung der Gesundheit verhindern, die dann einen Erwachsenen seines Einkommens berauben würde. Eine wirksame Sozialschutzpolitik muss daher die Verluste messen, die sie verhindert, und nicht nur die Hilfe, die sie verteilt.

Die Herausforderung ist in einem Staat mit begrenzten Ressourcen beträchtlich. Aber das Fehlen einer Intervention hat auch einen Preis. Jedes verkaufte Vermögen, jede unterbrochene Schulkarriere und jedes verschärfte medizinische Problem machen es schwieriger und teurer, zur Selbstversorgung zurückzukehren.

Die Gefahr liegt jetzt in dem, was nicht erlöst werden kann

Die Zahlen beschreiben schließlich mehrere Phasen derselben Krise. Auf der ersten Ebene reduziert der Haushalt seinen Verbrauch. Zweitens reduziert sie ihre Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Dann verkauft er Waren. Schließlich beginnen einige Familien, einkommensschaffende Vermögenswerte zu liquidieren. Nicht alle folgen genau diesem Pfad und die Daten erlauben es nicht, diese Kategorien in eine für jeden Haushalt gültige Chronologie umzuwandeln. Sie zeigen jedoch eine Zunahme der Schwere der zum Überleben verwendeten Mechanismen.

Die20% haben produktive vermögenswerte verkauftdas ist wahrscheinlich das besorgniserregendste Signal. Ein Teller Essen, das heute konsumiert wird, muss morgen gekauft werden. Ein heute verkauftes Arbeitswerkzeug kann verhindern, dass genau das Geld verdient wird, das benötigt wird, um dieses Essen morgen zu kaufen.

Es ist dieser Unterschied, der die soziale Krise transformiert. Libanon steht nicht mehr nur Familien mit unzureichendem monatlichem Einkommen gegenüber. Ein Teil von ihnen beginnt, die materiellen und menschlichen Ressourcen zu verlieren, die es ihnen ermöglichen könnten, aus der Armut herauszukommen.

Die Antwort kann daher nicht allein durch die Anzahl der verteilten Lebensmittelpakete oder den einmaligen Beihilfebetrag abgeschätzt werden. Der wirkliche Indikator wird die Fähigkeit sein, Haushalte daran zu hindern, den Punkt zu überschreiten, an dem das Überleben der Gegenwart das Opfer zukünftiger Einkommen erfordert. An dieser Schwelle fehlt es nicht mehr einfach an Armut. Es besteht aus dem Verkauf, Stück für Stück, was uns erlaubt hätte, von vorne zu beginnen.

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