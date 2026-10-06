23 Tage ohne Nahrung: der Hungerstreik im Gefängnis, den der Libanon zu hören beginnt

Nach 23 Tagen Hungerstreik fürchten libanesische Häftlinge, dass ihre Mobilisierung zu gewöhnlichen Informationen wird. Da die Generalamnestie in die Debatte zurückkehrt, wirft ihre Bewegung dringende Fragen über die medizinische Nachsorge, die Justizsituation, den institutionellen Dialog und das anhaltende Fehlen einer konkreten Lösung auf.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Bewegung, die Angst hat, zu gewöhnlichen Informationen zu werden

« Ist unser Streik zu sich wiederholenden Informationen geworden? » Schweigen Sie nicht über unsere Tragödie. Wir sind eine Sache, die auf eine Lösung wartet. Nach 23 Tagen Hungerstreik versucht die Botschaft der libanesischen Gefangenen nicht mehr, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Es spiegelt eine andere Sorge wider: die, zu sehen, wie die Dauer ihrer Mobilisierung sie schließlich trivialisiert. Je länger der Test fortgesetzt wird, desto mehr sollte er eine Antwort verursachen. Doch Gefangene fürchten jetzt den gegenteiligen Effekt. Ihre Bewegung läuft Gefahr, ein neuer Bestandteil der Gefängnislandschaft zu werden, der inmitten anderer Krisen, die den Staat besetzen, erwähnt und dann vergessen wird.

Ab dem 6. Oktober 2026 reichen die verfügbaren Informationen aus, um die Fortsetzung des Streiks für 23 Tage festzustellen. Sie bieten jedoch keine umfassende Umfrage, um alle Teilnehmer einzeln zu identifizieren, die Haftanstalt jeder Person anzugeben oder ihren persönlichen medizinischen Status festzulegen. Sie bieten auch keine detaillierte und gemeinsame Plattform, um allen Streikenden eine identische Reihe von Ansprüchen zuzuweisen. Diese Grenze hindert sie daran, ihre Mobilisierung in ein Programm zu verwandeln, das sie selbst nicht formuliert hätten. Es beseitigt nicht die Hauptsache: Gefangene nutzen die Weigerung, seit mehr als drei Wochen zu füttern, um eine Lösung für ihre Situation zu fordern.

Ihre Mobilisierung kommt zu einer Zeit, in der die Frage der Gefängnisse in der politischen und religiösen Debatte wiederhergestellt wird. Der Mufti der Republik, Abdel Latif Derian, gab während seiner Reise nach Tripolis und Akkar bekannt, dass er weiterhin die allgemeine Amnestieakte befolgte. Sie forderte ausdrücklich, dass diese mögliche Maßnahme auch den Fall von Scheich Ahmad Al Assir umfassen sollte. Diese Position bedeutet nicht, dass alle streikenden Gefangenen dasselbe fordern. Dafür gibt es keine Beweise. Es zeigt jedoch, dass die Frage des Schicksals von Gefangenen und ungelösten Gerichtsakten wieder so sensibel geworden ist, dass sie vom Mufti öffentlich eingebracht werden kann.

Zwei Zeitlichkeiten treffen auf diese Weise aufeinander. Auf der einen Seite, die der Gefangenen, die jetzt als Tage des Nahrungsmangels gezählt werden. Auf der anderen Seite die Politik, die Diskussionen, Amnestieprojekte und Kompromisssuche beinhaltet. Die Schwierigkeit ist, ob die zweite eine Antwort liefern kann, bevor die erste die Bewegung in einen menschlichen Notfall verwandelt.

23 Tage erfordern jetzt eine institutionelle Antwort

Ein Hungerstreik hat eine besondere Eigenschaft: Zeit ist nicht nur die Länge des Protests, sondern eines der Hauptinstrumente. Jeder zusätzliche Tag erhöht den Druck auf die Behörden und macht die Notwendigkeit einer medizinischen Nachsorge wichtiger. Die Dauer allein erlaubt es einer Person jedoch nicht, den Gesundheitszustand festzulegen. Alter, Anamnese, Flüssigkeitsverbrauch, Behandlung und Fitness spielen eine wesentliche Rolle. Es wäre daher unverantwortlich, den Gefangenen spezifische Komplikationen zuzuschreiben, die nicht dokumentiert sind.

Nach 23 Tagen werden jedoch mehrere Fragen legitim. Werden die betroffenen Häftlinge regelmäßig ärztlich versorgt? Wie viele setzen den Streik tatsächlich fort? Hat einer von ihnen aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen? Gibt es ein Team, das mit ihnen verhandelt? Welche Institution hat ihre Forderungen erhalten und welche Antwort hat sie ihnen gegeben? Die am 6. Oktober verfügbaren Informationen liefern keine genaue Antwort auf diese Fragen. Dieser Mangel an Daten selbst wird zu einer Schwäche in der institutionellen Verarbeitung der Datei.

Die Botschaft der Streikenden zeigt ihr Gefühl, mit dieser Unsichtbarkeit konfrontiert zu sein. Sie fragen nicht mehr nur, dass ihre Ursache bekannt ist. Sie bitten darum, dass sie nicht vergessen wird, indem sie bekannt wird. Der Unterschied ist wichtig. Mobilisierung kann viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie gestartet wird, und dann allmählich von der öffentlichen Agenda verschwinden, während sie fortfährt. In einer aktuellen Situation, die vom Süden, Verhandlungen mit Israel, regionalen Spannungen, der Wirtschaftskrise und politischen Debatten dominiert wird, kann die Gefängnissituation schnell wieder in den Hintergrund gedrängt werden.

Für Gefangene ist dieser Mechanismus besonders schwer zu bekämpfen. Sie haben nicht die gleichen Handlungsmittel wie andere soziale Gruppen. Sie können nicht auf der Straße demonstrieren, Konferenzen frei organisieren oder zu Politikern reisen. Ihre eigenen Körper wurden zu einem der wenigen noch verfügbaren Protestinstrumente. Die Anwendung des Hungerstreiks zeigt somit ebenso sehr den wahrgenommenen Ernst ihrer Situation wie die Schwäche der anderen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um ihren Fall in der öffentlichen Debatte durchzusetzen.

Die Generalamnestie kommt mit all ihren Widersprüchen zurück

Abdel Latif Derians Aussage bringt eine der umstrittensten Antworten auf den Tisch: die allgemeine Amnestie. Der Mufti behauptet, dieser Akte zu folgen und möchte, dass er Ahmad Al Assir versteht. Dieser Antrag bringt die Debatte sofort aus dem Gefängnis. Die allgemeine Amnestie liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers. Es muss festgelegt werden, welche Straftaten betroffen sein könnten, welche Kategorien ausgeschlossen würden und wie mit sehr unterschiedlichen Gerichtsakten umzugehen ist.

Der Fall von Ahmad Al Assir verdeutlicht die Schwierigkeit. Sein Name trägt eine Sicherheits-, politische und rechtliche Belastung, die weit über eine abstrakte Diskussion über die Überfüllung der Gefängnisse hinausgeht. Sobald eine solche Person in die Debatte eintritt, ist Amnestie kein Mittel mehr, um die Zahl der Gefangenen zu reduzieren. Es wird zu einer Aufzeichnung der Machtverhältnisse zwischen politischen Kräften, religiösen Empfindlichkeiten, betroffenen Familien und Justizinstitutionen.

Eine allgemeine Amnestie kann daher nicht mit einer einfachen kollektiven Freilassungsentscheidung verwechselt werden. Sie erfordert Kriterien. Es wirft auch die Frage der Opfer und ihrer Rechte auf. Einige Häftlinge können für sehr unterschiedliche Handlungen inhaftiert werden als andere. Eine Maßnahme, die breit genug ist, um alle Anfragen zu erfüllen, kann diese Unterschiede auslöschen. Eine übermäßig restriktive Maßnahme kann andererseits das politische Ziel verlieren, für das sie konzipiert wurde.

Die Rückkehr des Themas zeigt jedoch, dass der Status quo schwer zu verteidigen ist. Wenn Politiker der Ansicht sind, dass eine Amnestie erforderlich ist, muss das Dossier aus dem Register der periodischen Zusagen zur Eintragung eines bestimmten Textes entfernt werden. Wenn sie der Meinung sind, dass dies nicht möglich ist, müssen sie andere Mechanismen zur Lösung von Problemen vorstellen, die möglicherweise unverändert bleiben. Die gleichzeitige Beibehaltung des Versprechens einer Lösung und das Fehlen eines Zeitplans verlängern nur die Unsicherheit.

Nicht alle Häftlinge befinden sich in der gleichen rechtlichen Situation

Die Debatte über Gefängnisse wird schnell verwirrt, wenn die Begriffe « Häftling », « Gefangener », « verurteilt » und « angeklagt » verwendet werden, als ob sie genau die gleiche Situation bedeuten. Eine Person, die durch eine endgültige Entscheidung verurteilt wurde, befindet sich jedoch nicht in der gleichen Position wie eine Person, die vor Gericht steht. Die rechtlichen Antworten sind daher nicht austauschbar.

Die verfügbaren Informationen über Streikende erlauben keine genaue Aufschlüsselung zwischen verurteilten und inhaftierten Personen bis zum Abschluss ihres Verfahrens. Es wäre daher falsch, die gesamte Bewegung als eine Revolte von Personen in Gewahrsam darzustellen. Es wäre ebenso falsch anzunehmen, dass alle letzte Sätze absitzen. Ihr gemeinsamer Punkt ist ihre Teilnahme an einem Streik, der 23 Tage gedauert hat, und sie bitten um eine Lösung für ihre Sache.

Diese Unterscheidung ist jedoch für jede öffentliche Reaktion unerlässlich. Wenn eine verurteilte Person seine Situation in Frage stellt, hängen die Möglichkeiten von seinem Urteil, den Rechtsmitteln und möglicherweise einer gesetzgeberischen Maßnahme ab. Wenn eine beschuldigte Person auf den Prozess wartet, kann sich die Frage auf die Dauer des Verfahrens und die Gerichtsentscheidungen in Bezug auf seine Inhaftierung beziehen. Die Vermischung dieser Situationen führt zu einer politisch dramatischen, aber rechtlich nicht hilfreichen Debatte.

Die gleiche Vorsicht gilt für Straftaten. Gefangene können in kriminelle, sicherheits- oder andere angelegenheiten verwickelt sein. Die untersuchten Informationen erlauben es nicht, Streikenden eine einzige Kategorie zuzuordnen. Eine mögliche Amnestie sollte sich genau dieser Vielfalt stellen, anstatt sie hinter einer allgemeinen Definition der Gefängnisbevölkerung zu verbergen.

Eine glaubwürdige Reform sollte daher mit einer klaren Zuordnung der betreffenden Akten beginnen. Wer wird verurteilt? Wer wartet auf sein Urteil? Wie lange? Für welche Kategorien von Straftaten? Welches Verfahren muss noch abgeschlossen werden? Ohne diese Daten riskiert die Debatte, in widersprüchlichen Slogans gefangen zu bleiben: Für einige wären alle Gefangenen Opfer von Ungerechtigkeit; Für andere würde jede Diskussion über ihre Situation eine Herausforderung für die Gerechtigkeit darstellen. Keine dieser Vereinfachungen kann einzelne Fälle lösen.

Eine Justiz, der selbst das Personal fehlt

Die Gefängniskrise findet parallel zu einem anderen Fall statt, der die Schwierigkeiten des Justizsystems aufdeckt:275 rechtsassistenten, die die wettbewerbe bestanden haben, aber ohne termin bliebenVon einer letzten Beförderung von 375 Personen hat die Regierung nur 100 Personen ernannt, d. h. 80 Angestellte und 20 Gerichtsvollzieher. Die restlichen 275 warten noch, während ein neuer Wettbewerb für 250 Stellen geplant ist.

Beide Dateien dürfen nicht künstlich verwechselt werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ernennung dieser Assistenten automatisch zu einer messbaren Verringerung der Gefängnispopulation führen oder alle Verzögerungen vor Gericht beheben würde. Aber die Gegenüberstellung offenbart ein institutionelles Problem. Der Staat will das Justizsystem beschleunigen und reformieren, während Personen, die ausgewählt wurden, um an seinem Funktionieren teilzunehmen, selbst durch eine politische Kontroverse über Ernennungen blockiert bleiben.

Die Sachbearbeiter und Gerichtsvollzieher fällen keine Urteile. Ihre Rolle ist jedoch für das tägliche Funktionieren der Gerichte unerlässlich. Gerichtsverfahren hängen nicht allein von der Zahl der Richter ab. Sie basieren auf einer gesamten Verwaltung, die für Aufzeichnungen, Handlungen, Anhörungen und Benachrichtigungen verantwortlich ist. Eine Institution, die mit unzureichenden Mitteln arbeitet, wird größere Schwierigkeiten haben, mit einem hohen Umfang von Verfahren schnell umzugehen.

Justizminister Adel Nassar steht vor zwei parallelen Forderungen: Verbesserung der Funktionsweise des Systems und Bewältigung der politischen Zwänge seiner Verwaltung. Die Blockade von Justizassistenten verdeutlicht die Schwierigkeit, von einem allgemeinen Reformdiskurs zu konkreten Verwaltungsentscheidungen überzugehen.

Im Falle von Inhaftierten hat die Funktionsstörung des Justizsystems eine andere Konsequenz als die, die sie für den Rest der Bevölkerung haben. Eine gewöhnliche administrative Verzögerung kann Zeit kosten. Eine Verzögerung, die ein Strafverfahren betrifft, kann einen Zeitraum verlängern, der hinter Gittern verbracht wird. Dies verleiht der Effizienz der Justiz eine unmittelbare menschliche Dimension.

Amnesty kann Zellen leeren, ohne das System zu reparieren

Ein Fehler wäre, die allgemeine Amnestie als vollständige Gefängnisreform zu betrachten. Eine solche Maßnahme kann je nach ihrem Anwendungsbereich die Freilassung bestimmter Kategorien von Gefangenen ermöglichen und den Druck auf die Institutionen ad hoc verringern. Es entfernt jedoch nicht die Mechanismen, die die anfänglichen Schwierigkeiten verursacht haben.

Wenn die verfahren langsam bleiben, können sich neue insassen ansammeln. Wenn die Justizverwaltung weiterhin unzureichend ausgestattet ist, werden sich die Fälle weiter verzögern. Wenn keine nachhaltige Politik umgesetzt wird, kann ein einmaliger Rückgang der Gefängnisbevölkerung einige Jahre später von einer neuen Sättigung gefolgt werden.

Die wirkliche Wahl ist daher nicht zwischen Amnestie und Reform. Die beiden Fragen sind unterschiedlich. Eine Amnestie ist eine politische und legislative Entscheidung über Fakten und Personen, die nach definierten Kriterien bestimmt wird. Eine Reform des Justizsystems und der Gefängnisse betrifft die Funktionsweise des Systems vor, während und nach der Haft.

Die aktuelle Debatte würde von einer klaren Unterscheidung zwischen diesen Ebenen profitieren. Fälle, die durch gerichtliche Beschleunigung gelöst werden können, erfordern nicht unbedingt Amnestie. Überzeugungen, die nur durch Gesetze geändert werden können, fallen unter einen anderen Mechanismus. Die Probleme der Haftbedingungen sind immer noch eine dritte Kategorie.

Diese Trennung würde auch die Verantwortlichkeiten sichtbarer machen. Das Parlament muss reagieren, wenn Rechtsvorschriften erforderlich sind. Die Regierung muss handeln, wenn es um administrative Mittel oder Gefängnispolitik geht. Die Justiz muss eingreifen, wenn die Lösung von einer gerichtlichen Entscheidung abhängt. Ohne diese Verteilung kann jede Institution warten, bis die andere die Initiative ergreift.

Mangelnde Informationen werden zu einem öffentlichen Problem

Nach 23 Tagen Streik fehlt es der Akte an genauen Informationen. Die genaue Anzahl der Teilnehmer, die noch streiken, sollte bekannt sein. Ihre allgemeine medizinische Situation sollte dokumentiert werden, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen. Ihre Hauptansprüche sollten klar dargelegt werden. Die Identität der für den Dialog mit ihnen zuständigen Struktur sollte ebenfalls öffentlich sein.

Transparenz ist wichtig für die Gefangenen selbst. Es verhindert, dass ihre Forderungen von Vermittlern neu formuliert oder in politischen Kämpfen verwendet werden, die nicht unbedingt ihren Prioritäten entsprechen. Es schützt auch Institutionen. Eine Behörde, die veröffentlicht, was sie erhalten hat, was sie akzeptieren kann und was unter eine andere Institution fällt, reduziert den Raum für Gerüchte.

Diese Informationen sind schließlich für die Öffentlichkeit notwendig. Ein Bürger kann keine ernsthafte Meinung über die Amnestie, Inhaftierung oder mögliche Ungerechtigkeit einer individuellen Situation abgeben, ohne die Fakten zu kennen. Das Gefängnis darf nicht zu einem Raum werden, in dem der Mangel an Sichtbarkeit als normal angesehen wird, nur weil diejenigen, die dort sind, der Freiheit beraubt sind.

Der Freiheitsentzug ist genau der Grund, warum die institutionelle Transparenz gestärkt werden muss. Eine inhaftierte Person ist für den Zugang zu Pflege, Sicherheit und Verfahren, die sie betreffen, fast vollständig vom Staat abhängig. Die öffentliche Kontrolle dieser Beziehung ist eine der notwendigen Garantien für das Funktionieren eines Justizsystems.

Die Botschaft der Streikenden zeigt, dass sie diese Sichtbarkeit für unzureichend halten. Ihre Bitte, nicht « zu schweigen », ist nicht nur an die Behörden gerichtet. Es zielt auch auf eine Gesellschaft ab, die sich an ihre Situation gewöhnen kann.

Ein Dossier, das von großen nationalen Krisen überschattet wird

Ein Teil des Timings erklärt diese Schwierigkeit. Gleichzeitig erlebt der Libanon eine Reihe schwerer Krisen. Der Süden bleibt israelischen Operationen unterworfen. Militärische Verhandlungen mit Israel mobilisieren die Verantwortlichen. Die Frage nach der Zukunft der Interimstruppe der Vereinten Nationen ist offen. Die Regierung sucht nach einer Lösung für Elektrizität. Die Debatte über das Wahlgesetz wird wieder aufgenommen. Finanz- und Bankenreformen beeinflussen weiterhin die Agenda.

In dieser Anhäufung haben Gefängnisse nicht die gleiche Fähigkeit zu verhängen. Sie haben keine internationale Frist oder einen diplomatischen Termin, der die Behörden verpflichtet, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Antwort zu geben. Genau dieses Vakuum des Kalenders versucht der Hungerstreik zu füllen. Insassen machen ihre eigene reife, indem sie die tage zählen.

Es besteht die Gefahr, dass der Staat nur dann reagiert, wenn der medizinische Notfall ausreichend ernst wird. Eine solche Methode würde die Verschlechterung der Gesundheit in einen Hörzustand verwandeln. Eine Institution sollte jedoch nicht warten, bis die menschlichen Kosten steigen, um einen Dialog zu eröffnen, den sie vorher führen könnte.

Es geht jedoch nicht darum, Anträge automatisch anzunehmen, weil sie von einem Streik begleitet werden. Die Rolle der Behörden besteht darin, Forderungen zu prüfen, zu erklären, was entschieden werden kann, zu übermitteln, was sich innerhalb des Parlaments oder des Justizsystems befindet, und die medizinische Nachsorge sicherzustellen. Eine institutionelle Reaktion kann in einigen Punkten negativ sein. Sie kann nicht inexistent sein.

Vom Slogan der Amnestie zu einer überprüfbaren Entscheidung

Abdel Latif Derians Position bietet jetzt politische Unterstützung für Anhänger der allgemeinen Amnestie. Es geht jedoch nicht um eines der Probleme, die diese Datei zuvor blockiert haben. Sobald ein Text geschrieben werden muss, werden Kategorien von Straftaten, Ausschlüssen und sensiblen Einzelfällen wieder in den Vordergrund rücken.

Der Verweis auf Ahmad Al Assir zeigt es bereits. Für seine Anhänger kann seine Einbeziehung als Bedingung für Fairness erscheinen. Für andere Akteure kann es genau der Punkt werden, der Kompromisse unmöglich macht. Andere Kategorien von Häftlingen können sich wiederum fragen, warum sie von einer allgemeinen Maßnahme ausgeschlossen würden.

Das Parlament wird also entscheiden müssen, ob es dieses Projekt wirklich eröffnen will. Wenn er das tut, muss die Diskussion das Register der Versprechen verlassen. Ein konkretes Projekt wird endlich zeigen, wer beteiligt sein könnte und welche roten Linien von den verschiedenen politischen Kräften verteidigt werden.

Wenn dieser Weg blockiert bleibt, können die Exekutive und die Justiz nicht in Betracht ziehen, dass die gesamte Gefängnisakte warten muss. Situationen, die unter andere Verfahren fallen, sollten gesondert geprüft werden. Das langsame Tempo einer Debatte über Amnestie kann nicht zu einer allgemeinen Antwort auf alle Schwierigkeiten in Gefängnissen werden.

Am dreiundzwanzigsten Tag ist es letztlich dieser Mangel an identifizierbarem Weg, der der Botschaft des Gefangenen seine Stärke verleiht. Ihre Formel verlangt nicht nur Mitgefühl. Sie bittet um einen Ausstieg. Die verfügbaren Quellen erlauben uns heute nicht zu sagen, welche Form dieser Output für jeden von ihnen annehmen kann. Andererseits zeigen sie, dass nach mehr als drei Wochen Streik die Zeit für eine einfache Beobachtung überschritten wird. Ein Fall, der « auf eine Lösung wartet », kann nicht auf unbestimmte Zeit zwischen einem Amnestieversprechen, Gerichtsverfahren und dem Schweigen von Zellen ausgesetzt bleiben.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews