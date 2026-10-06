Elektrizität: Hinter dem Treffen von Berri Salam steht die Rückkehr eines Modellwechselprojekts

Das Treffen zwischen Nabih Berri und Nawaf Salam stellt die Elektrizität an die Spitze der libanesischen Prioritäten. Es ergeben sich zwei Wege: ein Baumodell, Betrieb und Transfer oder ein internationales Abkommen. Mit der Kilowattstunde der 52.840-Pfund-Generatoren geht der Einsatz nun über temporäre Lösungen hinaus und erfordert Strukturreformen.

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Die Datei kehrt mit zwei spezifischen Spuren an die Spitze zurück

Mit dem Treffen zwischen dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri und Premierminister Nawaf Salam in Ain al-Tiné ist das Thema Elektrizität wieder an die Spitze der politischen Prioritäten zurückgekehrt. Inmitten der Diskussionen über den Süden, die diplomatischen Bewegungen des Regierungschefs und die wirtschaftliche Situation widmeten die beiden Beamten einen Teil ihres Interviews der Suche nach einer « radikalen » Lösung für die elektrische Krise. Zwei Spuren wurden auf den Tisch gelegt: mit einem System des Aufbaus, des Betriebs und der Übertragung oder dem Abschluss eines libanesisch-internationalen Abkommens, das eine dauerhafte Regelung erreichen kann.

Die Wahl der Begriffe ist wichtig. Es geht nicht mehr nur darum, die Stromstunden rechtzeitig zu erhöhen oder Kraftstoff für Kraftwerke zu finden. Die Diskussion konzentrierte sich auf einen Mechanismus, der die Art und Weise ändern könnte, wie Investitionen finanziert, Infrastruktur entwickelt und Produktservice entwickelt werden. Die Verwendung eines Systems für Bau, Betrieb und Übertragung würde es dem Betreiber grundsätzlich ermöglichen, eine Infrastruktur zu finanzieren und zu errichten und sie dann für einen bestimmten Zeitraum zu betreiben, bevor sie an den Staat übertragen wird. Die andere genannte Option bleibt weniger detailliert: ein Abkommen zwischen Libanon und internationalen Partnern, das eine umfassende Lösung schaffen würde.

Am Ende des Treffens wurde jedoch keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben. Kein ausländischer Partner wurde öffentlich benannt. In den vorliegenden Informationen sind kein Investitionsbetrag, kein Ausschreibungsplan oder keine Liste der betreffenden Anlagen aufgeführt. Das Treffen markiert daher eher eine politische Orientierung als einen operativen Start. Genau hier liegt die Frage: ob die Rückkehr des Dossiers zum Staatsgipfel wirklich eine neue Phase eröffnet oder ob es in der Phase einer neuen Formelsuche bleiben wird.

Die Dringlichkeit ist absolut messbar. Der Libanon zahlt weiterhin eine gebrochene Energierechnung zwischen unzureichendem öffentlichem Strom, privaten Generatoren und individuellen Lösungen. Der jüngste Kostenanstieg zeigt, dass diese Organisation nicht nur technisch mangelhaft ist. Es wird immer belastender für Haushalte und Unternehmen.

52 840 pfund pro kilowattstunde in generatoren

Der für September festgelegte Preis für private Generatoren hat erreichtlibanesische pfund 52.840 pro kilowattstundeDer Anstieg beträgt 9,5 % in einem Monat. Der Vergleich mit Februar ist noch spektakulärer: Der Preis lag bei 30.244 Pfund. In sieben Monaten nähert sich der Anstieg 75%.

Öl macht einen erheblichen Teil dieses Anstiegs aus. Der Durchschnittspreis der in der Preisberechnung verwendeten Heizölplatte erreichte ungefähr2,675 millionen pfundGegen 1,399 Millionen im März. Diese Entwicklung betrifft direkt die Eigentümer der Generatoren, aber die Gebühr wird dann an die Abonnenten übertragen. Die regionale Energiekrise wird somit zu einem zusätzlichen monatlichen Aufwand für libanesische Haushalte.

Die Besonderheit des libanesischen Systems verstärkt den Schock. In einem normalen Stromnetz kann ein Anstieg der Brennstoffpreise auf eine diversifizierte Produktionsstruktur, Lieferverträge und ein nationales Netz verteilt werden. Im Libanon basiert ein erheblicher Teil des Verbrauchs auf einer Vielzahl von brennstoffbetriebenen Generatoren. Wenn das Heizöl steigt, ist die Überweisung auf die Rechnung schnell.

Diese Situation führt auch zu einer starken Ungleichheit. Ein Haushalt, der in Solarzellen, Batterien oder andere Lösungen investieren kann, verringert allmählich seine Abhängigkeit von Generatoren. Ein Haus mit weniger Mitteln bleibt ein Gefangener der monatlichen Rechnung. Die individuelle Energiewende kann daher einige Verbraucher entlasten und andere dem steigenden Kraftstoff aussetzen.

Die Diskussion zwischen Berri und Salam kommt genau in diesem Moment. Die strukturelle Natur der Lösung ist offensichtlich: Selbst eine vorübergehende Senkung der Heizölpreise würde das Problem nicht lösen. Es würde die Rechnung vorübergehend reduzieren, ohne die Abhängigkeit von einem kostspieligen und fragmentierten System zu ändern.

Unternehmen nehmen den Schock zunehmend auf

Der Druck geht nicht nur um Individuen. Die Wirtschaftsindikatoren vom September zeigen eine paradoxe Situation. Der Index der Einkaufsmanager im Libanon ist von50,1 punkte im august auf 50,5 im septemberSie bleibt also einen vierten aufeinanderfolgenden Monat über der Schwelle von 50, die traditionell die Kontraktion vom Wachstum der Aktivität trennt.

Dies könnte das Bild einer Wirtschaft vermitteln, die langsam voranschreitet. Detaillierte Daten erzählen jedoch eine viel fragilere Geschichte. Unternehmen verzeichneten den größten Anstieg der Inputkosten seit etwa dreieinhalb Jahren. Energie ist ein Teil davon, zusammen mit Lebensmitteln, Baumaterialien, Versand und Versicherung.

Der Unterschied zwischen dem Wachstum der Aktivität und der Verbesserung der Situation der Unternehmen wird wesentlich. Ein Unternehmen kann mehr Aufträge erhalten, während seine Marge sinkt. Wenn die Kosten für Strom, Transport und Rohstoffe schneller steigen als ihre Einnahmen, wird es schwierig, die Erholung in Investitionen oder Beschäftigung umzuwandeln.

Das Geschäftsverhalten beginnt, diese Vorsicht widerzuspiegeln. Die Rekrutierung ist zurückgegangen. Auch die Beschaffung wurde reduziert. Exportaufträge bleiben in einem instabilen regionalen Umfeld schwach. Unternehmen versuchen daher, ihren Cashflow zu schützen, obwohl der allgemeine Indikator für die Aktivität nach wie vor leicht im positiven Bereich liegt.

Bei fast allen diesen Entscheidungen ist Elektrizität beteiligt. Sie stellt nicht nur eine Ausgabenlinie unter anderen dar. Es konditioniert Produktionskosten, die Erhaltung von Waren, den Betrieb von Geräten, Klimaanlage, Informatik und einen Teil der Logistik. Ein Unternehmen, das seine Energiekosten nicht vorhersagen kann, hat weniger Sichtbarkeit, um Preise festzulegen und seine Investitionen zu programmieren.

Das Bau-, Betriebs- und Transfermodell geht zurück ins Zentrum

Es ist in diesem Zusammenhang, dass die Spur des Systems von Bau, Betrieb und Transfer gewinnt sein Interesse. Ziel wäre es, Kapital und Fachwissen zu beschaffen, ohne den Staat aufzufordern, unverzüglich die gesamte Infrastruktur zu finanzieren. Der ausgewählte Betreiber würde das Projekt bauen, es im Rahmen eines bestimmten Vertrags betreiben und es dann an die Behörde übertragen.

Auf dem Papier geht der Mechanismus auf eines der offensichtlichsten Probleme Libanons ein: Der Staat hat begrenzte finanzielle Margen, während der Investitionsbedarf beträchtlich ist. Strom erfordert Kapital für die Produktion, aber auch für Verkehr, Postdienste, Netze und Verlustreduzierung. Das Warten darauf, dass die öffentlichen Finanzen all diese Investitionen allein finanzieren können, könnte die Krise um Jahre verlängern.

Der Mechanismus ist jedoch keine automatische Lösung. Das hängt vom Vertrag ab. Es muss festgelegt werden, wer finanziert, wer die Risiken trägt, wie der Betreiber vergütet wird, welche Preise angewandt werden, welche Garantien der Staat gewährt und zu welchen Bedingungen die Infrastruktur ihm gehört. Ein schlechter Vertrag kann einen Teil des Risikos auf den öffentlichen Sektor übertragen und gleichzeitig das Einkommen des Betreibers garantieren. Ein gut ausgearbeiteter Vertrag kann im Gegenteil eine Investition beschleunigen, die der Staat nicht allein durchführen könnte.

In den vorliegenden Informationen ist noch nicht festgelegt, welcher Teil des Sektors betroffen wäre. Es ist daher nicht möglich festzustellen, dass die Regierung erwägt, die gesamte Stromerzeugung diesem Modell anzuvertrauen. Die Diskussion umfasste einen möglichen Weg, um eine endgültige Lösung zu finden. Technische Details müssen noch aufgebaut werden.

Dieser Mangel an Präzision ist genau der nächste Test. Der politische Wille wird glaubwürdig, wenn er in Spezifikationen, Zeitplan, Finanzierungsmechanismus und Auswahlverfahren umgewandelt wird. Bis diese Elemente veröffentlicht werden, bleibt das System eine Option und kein ausführbares Projekt.

Ein weiterer Weg: ein libanesisch-internationales Abkommen, das noch zu definieren ist

Die zweite von Berri und Salam erwähnte Möglichkeit ist die eines libanesisch-internationalen Abkommens. Die Formel ist breiter und viel weniger präzise. Es könnte verschiedene Arten der Zusammenarbeit abdecken, aber die verfügbaren Informationen identifizieren kein Land, eine Institution oder ein Konsortium, das bereits ausgewählt wurde. Es wäre daher verfrüht, das Projekt einem bestimmten Partner zuzuweisen.

Das politische Interesse an dieser Strecke ist dennoch klar. Eine von internationalen Partnern unterstützte Lösung könnte gleichzeitig Finanzierung, Fachwissen und Garantien bieten. In einem Sektor, der lange Zeit von Defiziten und Kontroversen geprägt war, könnte auch die Präsenz eines externen Akteurs dazu beitragen, die Umsetzung zu gestalten.

Aber dieser Weg stellt auch Bedingungen. Ein internationaler Partner wird Informationen über die finanzielle Situation des Sektors, Preismechanismen, Sanierungskapazität und staatliche Verantwortlichkeiten einholen. Sie wird sich auch wünschen, dass der Rechtsrahmen sichtbar wird. Die Suche nach externer Finanzierung kann daher nicht völlig von internen Reformen getrennt werden.

Hier schließt sich das Thema Elektrizität an das der öffentlichen Finanzen an. Nabih Berri empfing den Gouverneur der Libanesischen Zentralbank,Karim Suaid, in der gleichen politischen Reihenfolge. Nawaf Salam traf sich auch auf der Grand Sérail, um die Finanz- und Bankensituation zu diskutieren. Es wurde keine operative Verbindung zwischen diesen Interviews und der Stromfinanzierung angekündigt. Ihre Kombination zeigt jedoch, dass Regierung und wichtige Institutionen in einem Umfeld arbeiten, in dem jede größere Investition von der Wiederherstellung größerer finanzieller Kapazitäten abhängt.

Der Libanon kann Elektrizität daher nicht als isolierten Sektor behandeln. Ihre Reform hängt von Vertrauen, Finanzierung, der Fähigkeit des Staates ab, glaubwürdige Verträge zu unterzeichnen, und von der Existenz von Institutionen, die in der Lage sind, sie durchzusetzen.

Industrielle fordern auch eine Antwort auf Energie

Das Thema taucht auch in Diskussionen mit dem produktiven Sektor auf. Wirtschaftsvertreter aus den südlichen Vororten stellten ihre Prioritäten dem Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat vor. Insbesondere fordern sie einen strukturierten Ansatz, um die von der Zerstörung betroffenen Betriebe zu unterstützen, die verhafteten Unternehmen wieder in Gang zu bringen und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Energiefrage ist eines ihrer Anliegen. Für ein Industrieunternehmen ist die Abhängigkeit von Generatoren ein noch größeres Handicap als für ein Unternehmen oder ein Büro. Maschinen verbrauchen mehr. Störungen können Produktionszyklen stören. Individuelle Lösungen erfordern erhebliche Investitionen.

Besonders akut wird das Problem für durch den Krieg geschädigte Unternehmen. Sie müssen gleichzeitig die Reparatur ihrer Räumlichkeiten, den möglichen Austausch ihrer Ausrüstung und ihren Energiebedarf finanzieren. Ohne eine stabilere elektrische Lösung garantiert die Materialrekonstruktion nicht die Wiederaufnahme der Produktion.

Industrielle in den südlichen Vororten fragen auch nach einer detaillierten Datenbank von Unternehmen, ihrer Aktivität, Größe, Anzahl der Mitarbeiter, Produktionskapazität, Bedürfnissen und Schäden. Sie hoffen, dass die betroffenen Siedlungen in den Sanierungs- und Wiederaufbauplänen Vorrang haben werden.

Diese Forderung zeigt, warum die Stromreform jetzt eine wirtschaftliche Wiederaufbaudimension hat. Gebäude zu restaurieren, ohne die für ihren Betrieb notwendige Energie zu garantieren, reicht nicht aus. Die gleiche Argumentation gilt für den Süden, wo die Behörden versuchen, wesentliche Dienstleistungen wiederherzustellen, um die Rückkehr der Bewohner zu ermöglichen.

Der Süden macht Strom zu einer Frage der Souveränität

Nawaf Salam machte die Rückkehr der öffentlichen Dienste zu einem zentralen Element seiner Rede über den Süden. Nach seinem Besuch in Nabatiyah bestand er auf der Notwendigkeit, konkret die Wiederherstellung von Wasser und Elektrizität, den Fortschritt der Projekte, die Renovierung der Schulen und die Rückkehr der Bewohner zu sehen.

Dieser Ansatz verleiht der Elektrizität eine zusätzliche politische Dimension. In Gebieten, die von militärischen Operationen betroffen sind, verbessert die Bereitstellung von Macht nicht nur das tägliche Leben. Es erlaubt Leuten zu bleiben oder zurückzukommen. Es hilft Unternehmen, sich wieder zu öffnen. Es startet die öffentlichen Dienste neu. Sie ist daher an der Wiederherstellung der tatsächlichen Präsenz des Staates beteiligt.

Präsident Joseph Aoun entwickelte eine ähnliche Logik, als er darauf bestand, die Bewohner zu unterstützen, die in ihren Dörfern im Süden blieben. Die Fähigkeit des Staates, seine Bedürfnisse zu befriedigen, wird zu einem Bestandteil der Souveränität. Die Autorität wird nicht nur am Einsatz der Armee gemessen. Es wird auch durch Wasser, Straßen, Schulen und Elektrizität gemessen.

Diese Dimension erklärt, warum die Energiefrage kaum auf die Rückkehr zu perfekter regionaler Stabilität verschoben werden kann. Spannungen im Nahen Osten machen Energie teurer und Investitionen riskanter. Zu warten, bis sie verschwinden, würde bedeuten, dass Haushalte und Unternehmen weiterhin den Status quo finanzieren.

Die am stärksten gefährdeten Haushalte zahlen proportional den höchsten Preis

Der Anstieg der Stromrechnung kommt endlich in einem Land, in dem ein großer Teil der Haushalte bereits ihre wesentlichen Ausgaben reduziert. Verfügbare Sozialdaten zeigen, dass viele Familien ihre Gesundheits- und Bildungsausgaben reduzieren. Einige sind nicht mehr in der Lage, richtige Medikamente oder Fütterung für Kinder zu liefern. Andere verkaufen Haushaltswaren oder einkommensschaffende Vermögenswerte.

In diesem Zusammenhang wird der Stromzuwachs nicht einfach durch eine Verkürzung der Freizeit aufgefangen. Sie konkurriert direkt mit den wesentlichen Ausgaben. Ein Haushalt muss zwischen Generator, Nahrung, Medizin, Transport und Schule vermitteln. Die Erhöhung der Kilowattstunde wird somit zu einem zusätzlichen Verarmungsfaktor.

Einzelne Lösungen können selbst Ungleichheiten verstärken. Eine Familie mit Kapital kann eine Solarlösung installieren und ihre Exposition gegenüber Generatoren reduzieren. Eine Familie ohne Ersparnisse kauft weiterhin jeden Monat teure Energie. Der am wenigsten fähige Haushalt wird dann am abhängigsten vom teuersten System.

Diese Realität sollte die Gestaltung jeder Reform beeinflussen. Eine rein technische Lösung kann die Produktion verbessern, ohne notwendigerweise die Frage nach dem von den Verbrauchern gezahlten Preis zu lösen. Das künftige Modell muss daher zwei gleichzeitige Anforderungen erfüllen: ausreichend produzieren und zu erträglichen Kosten produzieren.

Der nächste Test wird kein Meeting mehr sein, sondern ein Kalender

Das Treffen zwischen Nabih Berri und Nawaf Salam brachte die Elektrizität wieder auf die höchste politische Ebene. Es führte auch zwei identifizierbare Leads ein. Dies ist mehr als nur eine Wiederholung der Feststellung des Scheiterns des Sektors. Aber die verfügbaren Informationen bleiben vor den Elementen stehen, die es ermöglichen würden, über einen echten Plan zu sprechen: Partner, betroffene Projekte, Beträge, Ausschreibungen, Garantien, Preise und Fristen.

Der nächste Schritt wird daher leicht zu messen sein. Wenn die Bau-, Betriebs- und Transferbahn ausgewählt wird, muss ein bestimmtes Verfahren erstellt werden. Wenn die Option eines internationalen Abkommens fortschreitet, müssen der Partner und die Modalitäten identifiziert werden. In beiden Fällen sollte die Frage der Finanzierung öffentlich gemacht werden.

Die wirtschaftliche Dringlichkeit erlaubt es nicht mehr, diese Entscheidungen von ihren Kosten für die Libanesen zu trennen. Mit 52.840 Pfund pro Kilowattstunde für Generatoren im September ist die Stromkrise nicht mehr nur das historische Symbol für schlechtes öffentliches Management. Es ist eine direkte Belastung für Haushaltseinkommen und Geschäftsmargen.

Die in Ain al-Tiné genannte Modelländerung kann daher nicht anhand der gewählten Formel beurteilt werden. Es wird auf seiner Fähigkeit beruhen, teure, fragmentierte und unvorhersehbare Energie schrittweise durch einen stabilen Service zu ersetzen. Nach jahrelangen Übergangslösungen wird der Unterschied zwischen einer neuen Ankündigung und einer Reform nun einige sehr konkrete Elemente haben: einen Vertrag, eine Finanzierung, einen Zeitplan und tatsächlich gelieferte Kilowattstunden.

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