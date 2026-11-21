Angham wa Salam soll 120 junge Menschen versammeln und am 24. November in Beirut 17 Lieder vorschlagen. Das Konzert ist bei der Anmeldung für die Öffentlichkeit zugänglich, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen. Der Nationalchor Fayha beschreibt ein Werk regionaler und dann gemeinsamer Proben, um ein einzelnes Ensemble für mehrere Stimmen vorzubereiten.

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Der Angham-wa-Salam-Chor soll am Dienstag, den 24. November, 120 junge Menschen aus verschiedenen Regionen des Libanon in Beirut versammeln. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) kündigt 17 Songs und einen öffentlichen Abend bei der Registrierung an. Hinter diesem Treffen erlebte der Nationalchor Fayha einen Weg, ein Set im ganzen Land einzurichten: in der Nähe von zu Hause zu wiederholen, bevor er die anderen Sänger fand.

Vier Regionen bereiten einen gemeinsamen Chor vor

Der Nationalchor Fayha beschreibt Proben in vier Regionen: Nord, Süd, Bekaa und Libanon. In dem vom Partner dokumentierten Projekt trafen sich die Gruppen einmal im Monat zu einer gemeinsamen Probe. Der Chor berichtete auch von fünf Konzerten im Libanon im selben Projekt. Die Ankündigung vom Dienstag gibt nicht an, ob das Team den gleichen Kalender für die Vorbereitung des Abends in Anspruch genommen hat.

Das Modell ermöglicht es, zwei Momente von der Arbeit zu unterscheiden. Die lokale Gruppe kann die Texte lernen und ihren Teil vorbereiten. In gemeinsamen Proben können Chorsänger hören, wie sich dieser Teil mit anderen Stimmen vermischt, Abgänge anpassen und die Balance zusammenarbeiten. Das Projekt versuchte daher, Treffen zwischen Regionen zu einer regelmäßigen Praxis zu machen, anstatt einen ersten Kontakt auf der Bühne.

Angham wa Salam wurde nicht mit diesem Abend geboren. UNDP präsentierte den Chor bereits im Mai 2022, nach fünf Monaten Vorbereitung nach seiner Zeitdarstellung. Für November 2026 kündigte er erneut junge Menschen aus verschiedenen Regionen an. Es gibt nichts zu beweisen, dass sie die gleichen Sänger sind. Das Programm erklärt, dass es den Austausch zwischen ihnen fördern will; angekündigte Zahlen beschreiben die geplante Beteiligung, nicht einen gemessenen Effekt auf den sozialen Zusammenhalt.

Ein öffentlich zugängliches Konzert in Kantari

Der Abend wird von 19 bis 21 Uhr Beiruter Zeit in der ersten armenischen Evangelischen Kirche, Mexico Street, im Bezirk Kantari angekündigt. UNDP lädt die Öffentlichkeit ein, ihr Registrierungsformular auszufüllen und gibt an, dass der Platz begrenzt ist. Die Ankündigung gibt nicht die Rate oder Liste der Songs an.

UNDP ergreift diese Initiative mit dem Nationalchor Fayha. Die Bundesregierung finanziert sie über die KfW Entwicklungsbank.

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