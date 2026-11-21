In Abuja genehmigte der Afrikanische Fußballverband die Schaffung eines U-17-Frauen-CAN und eröffnete die Nominierungen für die erste Ausgabe.

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Die Afrikanische Fußball-Konföderation genehmigte am 21. November in Abuja, Nigeria, die Schaffung eines afrikanischen Cup der Frauen U-17-Nationen. Das Exekutivkomitee gab auch grünes Licht für einen Aufruf an die Verbände, die die erste Ausgabe ausrichten möchten. Die CAF hat weder das Gastgeberland noch das Datum oder die Anzahl der teilnehmenden Teams bekannt gegeben.

Ein separates kontinentales Turnier aus den Playoffs der Welt

Die CAF hatte die Machbarkeit eines solchen Wettbewerbs im Laufe des Jahres erwähnt. Die Abuja-Entscheidung rückt das Projekt auf die organisatorische Bühne: Mitgliedsverbände können sich für das Turnier bewerben. Der Bund will jungen Spielern mehr internationale Spiele anbieten und den Verbänden einen kontinentalen Wettbewerb geben, der für diese Alterskategorie spezifisch ist.

Die Auswahl afrikanischer Frauen unter 17 Jahren nahm bereits an der FIFA-Weltmeisterschaft teil. Für die Ausgabe 2026, die von Marokko veranstaltet wurde, hatte die CAF 31 offene Auswahlen und drei direkte Eliminierungsrunden in Rundreisen angekündigt. Vier Plätze wurden auf dem Feld gespielt, zusätzlich zu Marokko als Organisationsland. Der neue CAN ist ein separater Wettbewerb: In der Pressemitteilung wird nicht gesagt, ob er jemals für die Vergabe von Sitzen für die Welt verwendet wird.

Nigeria, erster afrikanischer Weltmeister in der Kategorie

Vier der fünf Vertreter des Kontinents erreichten das achte Finale, eine Premiere laut CAF: Nigeria, Ghana, Marokko und Kenia. Nigeria gewann dann das Finale am 7. November in Rabat, Japan 2-1 schlagend. Laut FIFA hatte noch keine afrikanische Auswahl dieses Turnier gewonnen.

Unter Senioren, ein separater Aufruf für 2028

In der gleichen Pressemitteilung eröffnete das Exekutivkomitee ein weiteres Verfahren, das dem Senior Women’s CAN von 2028 gewidmet war. Verbände, die sich für die Mitgliedschaft in der Organisation bewerben, haben drei Wochen Zeit, um beim CAF-Sekretariat einzureichen. Das Seniorenturnier ist für März und April 2028 geplant, und seine Playoffs werden voraussichtlich im April 2027 beginnen. Die Bewerbungsfrist und die Termine beziehen sich nicht auf das neue Juniorenturnier.

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