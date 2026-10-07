Libanesische Immobilien: Ist Ihre Wohnung wirklich den angezeigten Preis wert?

Ist im Libanon eine 300.000 Dollar teure Wohnung diesen Betrag tatsächlich wert? Da Transaktionen stark fallen und Werte widerstehen, wird die Lücke zwischen Preisnachfrage, signiertem Preis und Liquidationswert entscheidend. Umfrage dieser versteckten Ausbreitung, die die reale Liquidität des aktuellen libanesischen Immobilienmarktes offenbart.

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Preis in Rechnung gestellt, Preis unterzeichnet, Liquidität: Untersuchung der versteckten Ausbreitung eines Marktes, in dem der Wert steigen kann, während die Käufer verschwinden

Wirtschaftsdatei — Daten verfügbar am 1. Oktober 2026

1. Die $ 300.000 Wohnung darf nicht 300.000 wert sein

Stellen Sie sich eine $ 300.000 Wohnung vor. Der Besitzer hat es nicht eilig. Ein Käufer bietet $ 220.000, dann weitere 235.000. Beide Angebote werden abgelehnt und die Ankündigung bleibt ein Jahr lang bei 300.000. Wie viel ist wirklich gut? Diese Frage fasst das libanesische Immobilienparadox zusammen: Ein angezeigter Preis ist keine Transaktion, eine Schätzung ist kein Bargeld und ein Immobilienwert ist nicht unbedingt ein Liquidationswert.

Ende August 2026 sank die Zahl der verzeichneten Verkäufe über acht Monate auf 34.549, verglichen mit 45.313 im Vorjahr oder -23,75 Prozent. Ihr kumulierter Wert ist jedoch nur um 3,76% auf etwa 3,74 Milliarden US-Dollar gesunken. Das implizite Durchschnittsticket steigt von etwa 85.900 USD auf über 108.000 USD, fast +26%. Dies bedeutet nicht, dass jede Wohnung 26% verdient hat: Das Register mischt verschiedene Vermögenswerte. Dies zeigt jedoch, dass ein Markt Käufer viel schneller verlieren kann, als er den Nennwert verliert.

Der reale Spread ist die Differenz zwischen dem erwarteten Preis, dem berechneten Preis, dem akzeptierten Preis, dem registrierten Preis und dem schnelllebigen Preis. Je schmaler der Markt, desto weiter entfernt können diese Werte sein. Für einen notfalllosen Besitzer kann diese Lücke unsichtbar bleiben. Für diejenigen, die in dreißig Tagen Geld bekommen müssen, wird es brutal konkret.

Die relevante Frage ist nicht mehr nur « Wie viel ist meine Wohnung wert? ». Es wird: Wie viel kann ich tatsächlich bekommen, innerhalb welcher Zeit, von wie vielen Käufern und mit welcher Zahlungssicherheit? Im Libanon von 2026 ist Liquidität kein sekundäres Merkmal des Vermögenswertes mehr. Es ist Teil seines Wertes.

Abbildung 1 — Basis 100 im Januar-August 2025. Quellen: Generaldirektion für Landangelegenheiten und Grundbuch; libanesische Kredite. Berechnungen: Libnanews.

2. Fast ein Viertel der Verkäufe entfällt

Zwischen Januar und August 2026 wurden fast 10.800 Transaktionen weniger registriert als im gleichen Zeitraum von 2025. Die gesamte finanzielle Masse sinkt jedoch nur um etwa 150 Millionen US-Dollar. Der Markt schrumpft daher viel mehr in der Anzahl der Käufer als in getauschten Dollars.

Diese Divergenz kann den Rückzug von Haushalten widerspiegeln, die einen Kredit benötigt hätten, einen besseren gehobenen Widerstand, das Gewicht der Diaspora, mehr Land oder große Vermögenswerte im Transaktionsmix oder eine Konzentration der Käufe unter den Bargeldinhabern. Die Daten im Register erlauben es nicht, jede dieser Ursachen separat zu messen. Andererseits ermöglichen sie eine vereinfachte Lesbarkeit, dass ein nahezu stabiler Gesamtwert eine robuste Gesamtnachfrage beweisen würde.

Ab Juli 2026 waren 5.308 Verkäufe etwa 628 Millionen US-Dollar und ein durchschnittliches Ticket in der Nähe von 118.400 US-Dollar. Im August sank die Anzahl der Transaktionen um nur 3 Prozent, aber ihr Wert fiel um etwa 21 Prozent, was das durchschnittliche Ticket auf 96.600 US-Dollar zurückbrachte. Einige große Dateien können daher den Durchschnitt deutlich verschieben, ohne dass sich der Preis einer typischen Wohnung ändert.

Sie sollten auch 2025 mit Vorsicht verwenden. Landaufzeichnungen verarbeiteten ein großes Inventar von Akten, die während Schließungen und Streiks gesammelt wurden, einschließlich im Libanon. Die Registrierungsstatistiken stimmen daher nicht perfekt mit dem wirtschaftlichen Datum überein, an dem die Kaufentscheidung getroffen wurde.

Abbildung 2 — Monatliche Transaktionen im Jahr 2026. Quellen: Grundbuch; Libanesischer Kredit; Byblos Bank/Libanon Diese Woche.

3. Der fehlende Kredit reduzierte die Anzahl möglicher Käufer

Vor 2019 verwandelte die Bank zwanzig oder dreißig Jahre zukünftiger Einnahmen in sofortige Kaufkraft. Ein Haushalt brauchte keine 250.000 Dollar, um 250.000 Dollar im Wohnraum zu kaufen. Er brauchte einen Beitrag und eine Fähigkeit zur Rückzahlung. Dieser Mechanismus erhöhte den Lösungsmittelbedarf erheblich.

Im Jahr 2018 berichtete der Bankverband im Libanon, dass mehr als 132.000 Familien Wohnungsbaudarlehen für ein Portfolio von mehr als 13 Milliarden US-Dollar erhalten hatten. Seit dem Zusammenbruch der Bank ist diese Finanzierungsmaschinerie praktisch verschwunden. Der IWF präsentiert dem Privatsektor weiterhin Bankenumstrukturierung und Kreditsanierung als wesentliche Standards.

Die Habitat Bank wiederbelebt subventionierte Darlehen im Jahr 2024, mit Grenzen zwischen $ 40.000 und $ 50.000 je nach Einkommen. Es ist sozial nützlich, aber nicht ausreichend, um eine Massenhypothekennachfrage auf Wohnungen bei 200.000, 300.000 oder 500.000 US-Dollar wiederherzustellen. Für eine Wohnung von $ 300.000 deckt die Finanzierung von $ 50.000 nur ein Sechstel des Preises ab.

Der Verkäufer kann daher seinen Preis beibehalten, aber die Bevölkerung, die ihn in bar bezahlen kann, ist viel kleiner als die, die einmal einen Beitrag mobilisieren und den Rest leihen könnte. Der Schock trifft zuerst die Tiefe des Notizbuchs des Käufers, bevor er notwendigerweise den angezeigten Preis trifft.

4. Bargeldveränderte Preisbildung

Die Weltbank schätzte die Dollar-Kassenwirtschaft bereits 2022 auf 9,9 Milliarden Dollar oder 45,7 Prozent des BIP. Der Libanon hat sich um Bargeld und frische Dollars herum neu organisiert, ohne die finanzielle Vermittlung vor der Krise wiederzuerlangen. Der IWF betont im Jahr 2026 weiter, dass das Vertrauen und der Kredit der Banken noch nicht wieder aufgebaut wurden.

In einem Kreditsystem hängt die Kaufkapazität vom zukünftigen Einkommen, der Rate, der Dauer und dem Beitrag ab. In einem Kassensystem hängt es viel brutaler von den bereits verfügbaren liquiden Mitteln ab. Eine Familie kann ein anständiges Einkommen haben, aber von einer 250.000-Dollar-Wohnung ausgeschlossen werden, wenn sie nur 60.000-Dollar-Ersparnisse und keinen Kreditgeber hat, um das Gleichgewicht zu finanzieren.

Der Markt konzentriert sich daher auf die Diaspora, Expatriates, Unternehmer, Berufe mit hohem Einkommen und Haushalte, die externe Ersparnisse beibehalten haben. Ein Teil des Anstiegs des Durchschnittstickets kann ein Auswahleffekt sein: Kleine Käufer verlassen den Markt schneller als die Großen.

Ein Bargeldkäufer hat auch einen besonderen Vorteil: Sicherheit der Ausführung. Es hängt nicht von einem Kreditausschuss ab und kann schnell abschließen. Diese Gewissheit hat einen impliziten Preis. Je mehr Liquidität der Verkäufer benötigt, desto mehr wird dieser Vorteil zur Handelsmacht.

5. In Rechnung gestellter Preis, unterzeichneter Preis, Liquidationspreis

Der Preis drückt einen Ehrgeiz aus. Der erwartete Preis kann niedriger sein: Ein Verkäufer zeigt $ 320.000 an, während er weiß, dass er 290.000 akzeptieren würde. Der unterzeichnete Preis entspricht der Vereinbarung. Der schnelle Abrechnungspreis ist derjenige, den er akzeptieren würde, um innerhalb kurzer Zeit Bargeld zu erhalten. Diese Zahlen können in einem sehr liquiden Markt gleich sein; Sie können in einem engen Markt stark abweichen.

Es gibt keine umfassende öffentliche Grundlage für die Messung eines zuverlässigen Durchschnittsrabatts zwischen angezeigten und Endpreisen im Libanon, geschweige denn einen Standardrabatt von 30 Tagen. 10%, 20% oder 30% zu erfinden wäre attraktiv, aber statistisch falsch. Das Fehlen dieser Statistik ist an sich wichtig: Sie zeigt die Undurchsichtigkeit des Marktes.

Der richtige Reflex besteht daher darin, die Anzahl der ernsthaften Angebote, ihre Höhe, die auf dem Markt verbrachte Zeit, die sukzessiven Preisrückgänge und die Wartezeitkosten zu messen. Eine Wohnung, die für 18 Monate ohne ein Angebot über 230.000 $ angegeben wurde, hat nicht die gleiche Liquidität wie eine andere, die in zwei Wochen bei 290.000 verkauft wurde.

Für eine Bilanz des Kulturerbes wäre es sogar sinnvoll, zwei Werte anzugeben: einen langfristigen Erhaltungswert und einen kurzfristigen Liquiditätswert. Dies würde vermeiden, theoretischen Reichtum mit sofort mobilisierbarem Kapital zu verwechseln.

6. Preise können hoch bleiben, gerade weil keine Verkäufe stattfinden

Ein niedriger Markt produziert nicht automatisch niedrige Preise. Es produziert niedrige Preise, wenn Verkäufer gezwungen sind, verfügbare Angebote anzunehmen. Wenn Besitzer warten können, geht die Anpassung zuerst durch Volumen und Fristen. Der Verkäufer lehnt $ 230.000 für eine angezeigte Immobilie 300.000 ab: Es findet kein Verkauf statt, so dass kein neuer niedrigerer Preis in der Statistik enthalten ist.

In großem Maßstab erzeugt diese Starrheit eine Illusion von Stabilität. Nahe gelegene Anzeigen dienen als Referenz zueinander, auch wenn sie keinen Kunden finden. Der angezeigte Preis wird dann zu einer Erbevereinbarung mehr als ein verifizierter Marktpreis.

Das Phänomen wird durch die neuen niedrigen Hypothekenschulden verstärkt. Der Mangel an Krediten reduziert die Nachfrage, reduziert aber auch bestimmte Zwangsverkäufe aufgrund eines Ausfalls. Der Markt kann daher gleichzeitig weniger liquide und starrer werden.

Dieser Mechanismus erklärt, warum ein Rückgang des Volumens eine wichtige wirtschaftliche Information ist. Wenn die Preise hoch bleiben, aber der Handel verschwindet, kann die scheinbare Stabilität eine Zunahme der Liquiditätsverteilung verbergen.

7. Der Stein bringt einen Bonus des Misstrauens gegenüber der Bank

Nach 2019 entdeckten viele Libanesen, dass ein nominaler Banksaldo nicht mit frei verfügbarem Bargeld gleichwertig war. Immobilien haben eine Funktion erworben, die ihre Rendite übersteigt: die eines materiellen Vermögenswertes, der in der Bilanz einer Bank gelebt, übertragen oder beibehalten werden kann.

Diese Präferenz hilft, den Anstieg der Transaktionen in den Jahren 2020 und 2021 zu verstehen: 82.202 Verkäufe im Jahr 2020 und 110.094 im Jahr 2021, verglichen mit 60.714 im Jahr 2018 und 50.352 im Jahr 2019. Einige Einleger versuchten, blockierte Bankforderungen in reale Vermögenswerte umzuwandeln. Transaktionen in « Lollaren » sind jedoch nicht direkt mit aktuellen Umsätzen in frischen Dollar vergleichbar.

Das psychologische Erbe bleibt. Ein Eigentümer kann einen wirtschaftlich angemessenen Preis ablehnen, weil er den Verkauf nicht mit einer anderen abstrakten Investition vergleicht, sondern mit dem Risiko, das er mit dem Finanzsystem verbindet. Diese Misstrauensprämie unterstützt die Reservepreise.

Es hat auch eine paradoxe Konsequenz: Ein Vermögenswert kann einen hohen Erbewert beibehalten und gleichzeitig eine schlechte Mietleistung und geringe Liquidität bieten. Der Eigentümer akzeptiert diese Ineffizienz, weil er die Greifbarkeit des Vermögenswertes schätzt.

Abbildung 3 — Der Spitzenwert 2020-2021 sollte im Zusammenhang mit der Umwandlung blockierter Einlagen in reale Vermögenswerte gelesen werden. Quellen: Grundbuch; Bank Audi; Libanesischer Kredit.

8. Beirut: Wenn sich der berechnete Preis von den Grundlagen entfernt

Im August 2026 beschrieb Ramco Real Estate Advisors die Preise in Beirut, die zunehmend von den Sicherheits-, Banken- und wirtschaftlichen Realitäten getrennt waren, während die Transaktionen sporadisch blieben. Diese Beobachtung schließt sich dem hier beschriebenen Mechanismus an: Der Optimismus der Eigentümer kann das angezeigte Angebot erhöhen, ohne dass Käufer in der Lage sind, es zu validieren.

Der Markt bleibt stark segmentiert. Im Frühjahr 2026 endeten in Ashrafieh rund 1.500 US-Dollar pro Quadratmeter für eine alte Wohnung, die große Arbeiten erforderte, und rund 3.000 US-Dollar für eine alte Wohnung mit begrenzter Terrasse und Reparaturen. Zu Beginn des Jahres 2026 blieben einige Premium-Segmente um $ 5.000 pro Quadratmeter an der Küste und mehr rund um Saint George Bay zitiert.

Diese Beispiele sind kein allgemeiner Index. Im Gegenteil, sie zeigen, warum es gefährlich ist, vom « Beirut-Preis » als einer einzigen Zahl zu sprechen. Ansicht, Parkplatz, Zustand, Boden, Gebäudequalität, Größe, Titel, Lasten, Energie- und Produktknappheit können erhebliche Unterschiede verursachen.

Eine flüssige Wohnung ist also nicht nur eine gut gelegene Wohnung. Es ist ein Produkt, dessen Eigenschaften einer Käuferpopulation entsprechen, die tatsächlich zu dem berechneten Preis existiert.

9. Inflation, Dollar und Illusion von Reichtum

Die vom Statistischen Zentralamt gemessene jährliche Inflation erreichte im August 2026 16,66 Prozent. Ein Besitzer, der sieht, dass seine Wohnung von $ 250.000 auf $ 275.000 wächst, kann sich fühlen, als wäre er 10 Prozent reicher. Aber wirklicher Reichtum hängt davon ab, was diese Dollars erlauben zu kaufen, die Kosten für die Aufrechterhaltung des Eigentums und die Möglichkeit, den Vermögenswert in Bargeld umzuwandeln.

In einem stark dollarisierten Land ist die Inflation in Pfund kein perfekter Deflator für in Dollar notierte Immobilien. Sie erinnert jedoch daran, dass Nominalwert und Kaufkraft zwei verschiedene Begriffe sind. Die Erhöhung eines gebuchten Preises wird nur dann zu einem realisierten Reichtum, wenn ein Käufer diesen Preis tatsächlich zahlt.

Unsichtbare Kosten müssen enthalten sein: Vakanz, Miteigentumsgebühren, Wartung, Generator, Aufzug, Fassade, Abdichtung, Versicherung, Besteuerung und zukünftige Arbeit. Eine Immobilie, die $ 300.000 « bewertet », aber drei Jahre lang ohne Käufer mehrere tausend Dollar pro Jahr kostet, kann einen wirtschaftlichen Wert haben, der deutlich niedriger ist als der Gesichtspreis.

10. Der Bau reicht nicht aus, um eine Erholung zu beweisen

Die von der Libanesischen Zentralbank ausgestellten Baugenehmigungen bleiben unbeständig: 504.723 m2 im Januar 2025, 823 111 im Februar, 404.764 im März, 716 669 m2 im Januar 2026, 825 564 im Februar und 439 751 im März. Diese Zahlen zeigen Absichten und Projekte, nicht einige Verkäufe.

Ein begrenztes neues Angebot kann die Preise bestimmter Produkte unterstützen. Aber physische Seltenheit schafft nicht automatisch Solvenz. Dem Markt können gute neue Wohnungen fehlen und gleichzeitig Käufer vermissen, die sie finanzieren können.

Dies ist eine grundlegende Unterscheidung: Produktknappheit und finanzielle Liquidität sind nicht dasselbe. Ein seltener Vermögenswert kann unverkauft bleiben, wenn sein Preis das für Käufer verfügbare Kapital übersteigt.

11. Der 30-Tage-Test

Um den wirtschaftlichen Wert einer Wohnung zu kennen, kann man eine bewusst brutale Frage stellen: Wie viel würden Sie bekommen, wenn Sie in dreißig Tagen verkaufen würden? Die Antwort gibt es auf offizieller Basis nicht. Es erfordert einen Blick auf den realen Markt: erhaltene Gebote, tatsächlich verkaufte Vergleichswerte, Nachfragetiefe und die Fähigkeit des Käufers, in frischen Dollars zu zahlen.

Der Test bedeutet nicht, dass jeder Eigentümer seinen Reichtum zum Preis eines Zwangsverkaufs bewerten muss. Ein geduldiger Investor kann rechtmäßig einen höheren langfristigen Wert behalten. Aber er muss wissen, dass er dann zwei Werte hat: einen Erbewert und einen flüssigen Wert.

Diese Unterscheidung ist im Finanzwesen bekannt. Zwei Vermögenswerte können den gleichen theoretischen Wert aufweisen, während sie sehr unterschiedliche Bargeldumwandlungsrisiken aufweisen. Libanesische Immobilien müssen mit der gleichen Disziplin gelesen werden.

12. Was eine Erhöhung um 30 % wirklich bedeuten würde

Eine Steigerungsprognose von bis zu 30% kann nicht korrekt interpretiert werden, ohne den jeweiligen Preis anzugeben. Werden diese Preise berechnet, unterzeichnete Transaktionen, die neun Prämien in Beirut, ein nationaler Korb oder eine Expertenschätzung? Ohne Methodik kann eine spektakuläre Figur mehr verbergen, als sie erklärt.

Ein Anstieg um 30 % mit einem starken Volumenanstieg, einer Rückkehr zum Kredit und einer Verringerung der Verkaufsverzögerungen würde einen viel tieferen Markt signalisieren als ein Anstieg der Verkäuferforderungen um 30 % mit sinkenden Volumina. Im ersten Fall bestätigt die Anfrage den Preis. In der zweiten kann der Preis einfach eine Erhöhung des Reservewerts widerspiegeln.

Die Daten von 2026 deuten speziell auf diese Vorsicht hin: Das Volumen sinkt stark, während der Durchschnittswert der Operationen steigt. Wir müssen also über einen Markt sprechen, der auswählt, nicht über einen einheitlichen Anstieg des Wohlstands.

Abbildung 4 — Monatsdurchschnittskarte: Zusammensetzungsindikator, kein homogener Preisindex. Quellen: Grundbuch; Libnanews Berechnungen.

13. Wert ist eine Funktion der Zeit

Eine Wohnung hat keinen zeitunabhängigen Wert. Ein Eigentümer, der drei Jahre warten kann, steht nicht vor dem gleichen Markt wie ein Eigentümer, der vor Ende des Monats verkaufen muss. Der erste kann auf den seltenen Käufer warten; der zweite muss die heute verfügbare Nachfrage erfüllen. Dieser Unterschied macht die Verzögerung zu einer finanziellen Variable.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

14. Opportunitätskosten des Wartens

Heute 260.000 Dollar zu verweigern, um 300.000 in zwei Jahren zu hoffen, ist nicht kostenlos. Der Eigentümer trägt die Gebühren, die Wartung, das Risiko einer freien Stelle und das Sicherheitsrisiko; Es verzichtet auch auf die Rückkehr, die die 260.000 Dollar anderswo hätten produzieren können. Die korrekte Berechnung vergleicht daher den erwarteten Preiszuschlag mit den Gesamtkosten des Wartens.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

15. Warum der Quadratmeter täuschen kann

Der Preis pro Quadratmeter erleichtert Vergleiche, kann aber falsche Genauigkeit geben. Zwei Wohnungen von 200 m2 in der gleichen Straße können sich je nach Licht, Aussicht, Boden, Verteilung, Parkplatz, Zustand der Eigentumswohnung, Elektrizität, Aufzug, Titelqualität und notwendigen Arbeiten stark unterscheiden. Je schmaler der Markt, desto wichtiger sind diese eigenwilligen Merkmale.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

16. Diaspora ersetzt nicht das Kreditsystem

Die Diaspora bringt Währung und unterstützt bestimmte Segmente, ersetzt aber keinen inländischen Hypothekenmarkt. Ein ausländischer Käufer kann individuell mächtig sein; Es schafft nicht die gleiche Tiefe wie ein Bankensystem, das Zehntausende von Haushalten finanzieren kann. Externe Nachfrage kann die besten Produkte unterstützen, ohne den gesamten Park flüssig zu machen.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

17. Fremd ist nicht der Hauptmotor

Der Anteil der Ausländer am registrierten Umsatz sank Ende August 2026 auf rund 1,5 Prozent, verglichen mit 2,09 Prozent im Jahr 2025 und 2,36 Prozent im Jahr 2024. Dies misst nicht die libanesische Diaspora, aber es zeigt, dass der Widerstand der Werte nicht auf einer Welle ausländischer Käufer basiert. Der Markt bleibt in erster Linie mit libanesischem Kapital, Einwohnern oder Expatriates verbunden.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

18. Das Register misst, was verkauft wird, nicht was versagt

Jede Transaktionsstatistik leidet unter einer Survivor Bias: Sie beobachtet die Verkäufe, die erfolgreich waren. Es sieht nicht die Tausenden von Verhandlungen unterbrochen, Werbung zurückgezogen, Verkäufer, die alle Angebote ablehnen oder Käufer, die aufgeben. Aber gerade in diesen Transaktionsausfällen ist ein Teil der Liquiditätsspread verborgen.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

19. Markt für zwei Geschwindigkeiten

Selten, gut gepflegt, richtig dokumentiert und an Cash-Budgets angepasst, kann echte Liquidität aufrechterhalten werden. Übergroße, energieintensive Waren, die schwere Arbeit erfordern oder auf der Grundlage alter Referenzen angeboten werden, können blockiert bleiben. Die Rede von einem einzigen libanesischen Immobilienmarkt maskiert daher ein Mosaik von Mikromärkten.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

20. Sicherheitsrisiko wird nicht einheitlich kapitalisiert

Sicherheit beeinflusst die Nachfrage, aber ihre Wirkung hängt vom Standort, Käuferprofil und Horizont ab. Ein opportunistischer Investor kann ein hohes Risiko gegen einen attraktiven Preis akzeptieren; Im Gegenteil, eine Familie, die ihren Hauptwohnsitz sucht, kann eine Sicherheitsprämie verlangen. Das gleiche geopolitische Ereignis erzeugt keinen einheitlichen Rabatt.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

21. Heritage Value und Bank Value

In einem normalen Finanzsystem kann Immobilienexpertise als Sicherheit für ein Darlehen dienen und einen Teil des Vermögenswertes ohne Verkauf in Liquidität umwandeln. Im Libanon ist diese Funktion stark eingeschränkt. Eigentum ist daher weniger leicht monetarisierbar: man kann reich an Vermögenswerten und arm an Bargeld sein.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

22. Steuern können den Konflikt zwischen Wert und Bargeld aufdecken

Jede auf dem theoretischen Wert basierende Besteuerung stellt eine Schwierigkeit dar, wenn der Vermögenswert illiquide ist. Ein Eigentümer kann eine teure Wohnung besitzen, hat aber wenig Einkommen. Dieses Thema wird besonders heikel, wenn die Haushaltsdebatte neue Steuern auf unbesetztes Eigentum oder Wohnraum einführt: Die Steuerbemessungsgrundlage und die Zahlungsfähigkeit stimmen nicht unbedingt überein.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

23. Wie man eine Immobilie 2026 ernsthaft einschätzt

Eine glaubwürdige Schätzung sollte auf den jüngsten Transaktionen basieren, die tatsächlich abgeschlossen wurden, bereinigt um Oberflächen-, Zustands-, Boden-, Aussichts-, Park- und Gebäudequalität. Anschließend sollten die beobachtete Verkaufszeit und die Höhe der eingegangenen Angebote berücksichtigt werden. Vergleichbare Anzeigen sind nützlich, sollten aber niemals mit vergleichbaren Verkäufen verwechselt werden.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

Die Frage, die alles verändert

Wenn Sie eine $ 300.000 Wohnung besitzen, kann sein Erbe Wert tatsächlich in der Nähe von 300.000 sein, wenn Sie auf den richtigen Käufer warten können. Aber wenn Sie es in 30 Tagen verkaufen müssen, ist der einzige relevante Wert der Preis, den ein solventer Käufer jetzt zu zahlen bereit ist. Zwischen den beiden liegt die versteckte Verbreitung libanesischer Immobilien.

Diese Unterscheidung zwingt uns, die Versuchung der einzelnen Zahl aufzugeben. Der Wert muss mit seinem Horizont, seiner Liquidität und der Qualität der verfügbaren Informationen gelesen werden. In einem transparenten Markt werden diese Parameter durch durchschnittliche Verkaufsgrundlagen und Fristen dokumentiert. Im Libanon bleibt ihre Messung teilweise, wodurch die Fehlerquote der Schätzungen erhöht und das Verhandlungsgewicht erhöht wird.

Für den Ökonomen ist daher das nützlichste Signal nicht nur das Gesichtsniveau der Preise, sondern die Kombination von Volumen, Verkaufszeit und Finanzierung. Ein Preisanstieg mit steigenden Volumina und Krediten unterscheidet sich sehr von einem Preisanstieg, wenn sich die Volumina zusammenziehen. Die 2026-Daten sind näher am zweiten Fall: Sie beschreiben eine Auswahl von Transaktionen und eine starke Resistenz gegenüber Durchschnittswerten.

Für den Besitzer ist die Konsequenz praktisch. Der Markt muss getestet werden, anstatt nur eine Schätzung. Die Anzahl der qualifizierten Käufer, die Qualität der Angebote und die Geschwindigkeit, mit der sie erscheinen, sind Preisinformationen. Je schwächer sie sind, desto mehr hängt der Vermögenswert von der Geduld des Verkäufers ab. Der Reichtum bleibt real, aber seine Umwandlung in Bargeld wird unsicher.

Statistische Referenzen

Indikator Zeitraum Wert Lesung Transaktionen Jan-August 2026 34 549 -23,75% gegenüber dem vorjahr Wert der Verkäufe Jan-August 2026 3,74 Milliarden Dollar -3,76% gegenüber dem vorjahr Implizites Durchschnittsticket Jan-August 2026 108.000 $ +26% über ein jahr; möglicher kompositionseffekt Anteil der Ausländer August 2026 1,50% 2,09 prozent im jahr 2025 Inflation August 2026 +16,66 % a/a CAS Transaktionen 2021 110,094 umwandlungsspitze in reale vermögenswerte Transaktionen 2025 70 981 starke administrative aufholwirkung

Methodik und Beschränkungen

Die Transaktionsdaten werden von der Generaldirektion für Landangelegenheiten und Grundbuchamt bezogen, wie von Crédit Libanese, BLOM/BRITE und Byblos Bank gemeldet. Geringfügige Unterschiede bestehen zwischen Publikationen für bestimmte kumulative Werte; der Text bevorzugt die konsistente Reihe von Libanesischen Krediten für Vergleiche 2025-2026.

Das durchschnittliche Ticket wird erhalten, indem der aufgezeichnete Gesamtwert durch die Anzahl der Transaktionen geteilt wird. Es ist kein Preisindex: Die Zusammensetzung der verkauften Waren variiert von einer Periode zur anderen.

Dollarzahlen seit 2024 verwenden den offiziellen Kurs von 89.500 LBP für einen Dollar in der zitierten Serie. Lange Wertvergleiche sind aufgrund von Änderungen der Umrechnungskurse und der Währungskrise schwierig.

Es gibt keine umfassende öffentliche Reihe des unterzeichneten Preis-Preis-Verhältnisses oder der durchschnittlichen Verkaufszeit im Libanon. Verkaufsszenarien von $ 300.000, $ 230.000 oder $ 220.000 sind analytische Illustrationen, keine beobachteten Statistiken.

Hauptquellen

Generaldirektion Landangelegenheiten und Cadastre / Crédit Libanese, 14. September 2026: Transaktionen Ende August 2026.

BLOMINvest / BRITE : Anzahl und Wert der Immobilientransaktionen, Daten bis August 2026.

Bank of Lebanon: Baugenehmigungen; Bankenstatistiken.

Zentrale statistische Verwaltung: Verbraucherpreise, August 2026.

IWF: Missionen im Libanon, Juni 2025 und Februar 2026, über Bankenumstrukturierung und Kredite.

Weltbank: Libanon Economic Monitor und Dollarized Cash Economy Schätzung.

Bankverband im Libanon: Historische Daten zu Wohnungsbaudarlehen (2018).

Ramco Real Estate Advisors, Marktdaten und Beobachtungen von L-Orient-Le Jour/L-Orient Today in den Jahren 2025-2026.



Praktischer Fall: Familienwohnung von 250 bis 350 m2

Für eine große Familienwohnung ist der erste Fehler, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung können hohe Kosten, großes Akquisitionsbudget und eine begrenzte Anzahl von Bargeldkäufern sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichsprodukte müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und insbesondere die unmögliche Fraktionierung und die Kosten der Renovierung korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: die kleine Liquid Apartment

Für eine kleine Wohnung ist der erste Fehler, den gewünschten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann niedrigere Eintrittskarte und breitere potenzielle Kunden sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen hinsichtlich Oberfläche, Zustand, Boden, Nachbarschaft und vor allem Gebäudequalität, Park- und Mieteffizienz korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: die neun Prämien

Bei einer neuen Premium-Wohnung besteht der erste Fehler darin, den gewünschten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann die Seltenheit des neuen Produkts und die Qualität der Dienstleistungen sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleiche müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und insbesondere den Reservepreis des Entwicklers und die reale Kundentiefe korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: alt zu renovieren

Für eine alte Wohnung renoviert werden, ist der erste Fehler, den Preis als objektive Daten berechnet zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann Haarschnitt offensichtlich zu kaufen, aber Arbeiten in bar zahlbar. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und vor allem die Unsicherheit über die endgültigen Kosten und den Zustand der gemeinsamen Teile korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Wohnung mit Meerblick

Für eine Ware mit Meerblick ist der erste Fehler, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine hauptunterstützung kann körperliche seltenheit sein, die einen bonus erhalten kann. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und vor allem die wirklich geschützte Sicht, die Zugänglichkeit und die Qualität des Gebäudes korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Eigentum ohne Parkplatz

Für eine Wohnung ohne Parkplatz ist der erste Fehler, den angeforderten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann ein funktionales Handicap in vielen Vierteln Beiruts sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und insbesondere die reale Möglichkeit, einen Platz in der Nähe zu mieten oder zu kaufen, korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: das Feld

Für ein Feld besteht der erste Fehler darin, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann Mangel an Gebäude zu pflegen und optionale Entwicklung sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für Oberfläche, Zustand, Boden, Nachbarschaft und vor allem Bau, Zonierung, Zugang, Topographie und Projekthorizont korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Geschäftsräume

Bei gewerblichen Räumlichkeiten besteht der erste Fehler darin, den angeforderten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann mehr an den Wirtschaftsfluss gebunden sein als die Baukosten allein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleiche müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und vor allem für den Urlaub, die Lage, die Sichtbarkeit und den Kredit des Mieters korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: die Mietwohnung

Für eine beschäftigte Person ist der erste Fehler, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann der Mietfluss sein, der einen Investitionswert unterstützen kann. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und vor allem das tatsächliche Mietniveau, die Währung, die Mietdauer und das Zahlungsrisiko korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Zweitwohnsitz

Für einen Zweitwohnsitz besteht der erste Fehler darin, den angeforderten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann der persönliche Gebrauchswert sein, der eine geringe Liquidität rechtfertigen kann. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für die Oberfläche, den Zustand, den Boden, die Nachbarschaft und insbesondere die jährlichen Kosten für die Haft und die Häufigkeit der Nutzung korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Diaspora Good

Für eine gute Ausrichtung auf die Diaspora ist der erste Fehler, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung können Käufer mit oft Fremdwährungseinnahmen sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichsprodukte müssen hinsichtlich der Oberfläche, des Zustands, des Bodens, der Nachbarschaft und insbesondere der saisonalen Nachfrage und der hohen Qualitätsanforderungen korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Erbschaft

Für Immobilien, die in Teilung geerbt werden, besteht der erste Fehler darin, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann eine mögliche Abwesenheit von Schulden und ein hoher Reservepreis sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleiche müssen für die Oberfläche, den Staat, den Boden, die Nachbarschaft und vor allem die Vereinbarung zwischen Rechteinhabern, Titeln und Notfällen, die von jedem Verkäufer abweichen, korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: alternde Gebäude

Für eine Wohnung in einem alten Gebäude ist der erste Fehler, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann Gesichtspreis manchmal niedriger als neun sein. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen für Oberfläche, Zustand, Boden, Nachbarschaft und vor allem zukünftige Capex an Fassade, Aufzug, wasserdicht, Struktur und Ausrüstung korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: Energieabhängiges Gut

Für eine gut ausgestattete Solar- und Speicheranlage besteht der erste Fehler darin, den berechneten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine Hauptunterstützung kann durch die im Libanon entscheidend gewordenen Nutzerkosten reduziert werden. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen hinsichtlich Oberfläche, Zustand, Boden, Nachbarschaft und vor allem technischer Qualität, Batterielebensdauer und Übertragbarkeit der Geräte korrigiert werden. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Praktischer Fall: das « außergewöhnliche » Gut

Für einen seltenen oder atypischen Vermögenswert besteht der erste Fehler darin, den angeforderten Preis als objektive Daten zu nehmen. Der Wert hängt in erster Linie von der Tiefe der Kundschaft ab, die in frischen Dollars bezahlen kann. Seine hauptunterstützung ist möglicherweise kein direkter vergleichbarer, der einen bonus unterstützen kann. Diese Unterstützung ist aber nur gültig, wenn es mehrere Käufer gibt, die sie gleichzeitig erkennen können. Ein Vermögenswert kann hervorragend sein und illiquide bleiben, nur weil sein Ticket das verfügbare Nachfragebudget übersteigt.

Der zweite Schritt besteht darin, eine Reihe von Verkäufen aufzubauen, die tatsächlich abgeschlossen und nicht beworben wurden. Vergleichbare müssen nach Oberflächen-, Zustands-, Boden-, Nachbarschafts- und vor allem umgekehrtem Risiko korrigiert werden: Fehlen von Vergleichbarem bedeutet auch Mangel an Tiefe. Ein scheinbar sekundärer Unterschied kann Zehntausende von Dollar betragen, wenn der Markt flach ist. Je seltener die Vergleichbare sind, desto größer ist die Unsicherheitsmarge; Die Anzeige einer Schätzung auf den nächsten Dollar ergibt dann eine fiktive Genauigkeit.

Der dritte Schritt besteht darin, drei Horizonte zu testen: Schnellverkauf, Normalverkauf und Erhaltung. Schnellverkauf misst sofortige Liquidität; der normale Verkauf setzt mehrere Monate der Exposition voraus; Erhaltung ermöglicht es dem Eigentümer, auf eine Verbesserung des Kontextes oder des jeweiligen Käufers zu warten, der die Immobilie am besten bewertet. Diese drei Szenarien sind keine drei widersprüchlichen Ansichten: Dies sind drei Preise, die mit drei verschiedenen Zeitbeschränkungen verbunden sind.

Schließlich muss der Besitzer die Kosten für das Tragen während des Wartens berechnen. Gebühren, Wartung, Steuern, Arbeiten, Leerstand und Opportunitätskosten des Kapitals müssen vom erwarteten Preiszuschlag abgezogen werden. Ein Angebot, das heute etwas niedriger als der Zielpreis liegt, kann rational sein; es für drei Jahre abzulehnen, ist nur dann möglich, wenn der erwartete zukünftige Gewinn diese Kosten und die zusätzlichen Risiken tatsächlich ausgleicht.

Eine Bewertungsmethode in sieben Fragen

1. Was ist der letzte tatsächlich unterzeichnete Preis für eine vergleichbare Immobilie, nicht der letzte Preis, der in einer Anzeige veröffentlicht wurde? 2. Wie viele solvente Käufer haben in den letzten sechs Monaten besucht oder ein Angebot unterbreitet? 3. Welcher Teil des Preises kann finanziert werden und welcher Teil muss in frischen Dollar bezahlt werden? 4. Wie viel kostet es jedes Jahr, wenn es nicht verkauft wird: Gebühren, Wartung, Arbeiten, Steuern, Versicherungen und freie Stellen? 5. Welchen Rabatt würde es brauchen, um in 30 Tagen zu verkaufen, dann in 90 Tagen? Dieser Rabatt muss vom Markt getestet und nicht erfunden werden. 6. Hat die Immobilie ein seltenes Merkmal, das tatsächlich gesucht wird oder nur eines, das der Eigentümer persönlich schätzt? 7. Was ist der Unterschied zwischen dem Erbewert für einen langen Horizont und dem liquiden Wert für die sofortige Nutzung?

Dieses Netz ersetzt kein Fachwissen. Es korrigiert jedoch die Hauptverzerrung des aktuellen libanesischen Marktes: den Willen des Verkäufers mit der Zahlungsfähigkeit des Käufers zu verwechseln. Der Preis entsteht, wenn sich die beiden treffen. Solange sie nicht erfüllen, gibt es ein Angebot, Nachfrage und Spread, aber keinen validierten Marktpreis.

Es erlaubt uns auch zu verstehen, warum zwei Besitzer unterschiedliche Antworten auf die Frage geben können « Wie viel ist diese Wohnung wert? », Ohne dass einer von ihnen notwendigerweise irrational ist. Derjenige, der warten kann, schätzt eine Zeitoption. Derjenige, der verkaufen muss, schätzt Liquidität. Das Problem tritt nur auf, wenn der langfristige Wert so dargestellt wird, als wäre er sofort in bar verfügbar.

Für eine Wirtschaft, in der die Bank ihre Rolle als Kreditsparprozessor nicht mehr spielt, ist diese Unterscheidung von zentraler Bedeutung. Die Rückkehr einer erheblichen Hypothekenfinanzierung würde wahrscheinlich die Ausbreitung auf einem Teil des Marktes verringern, indem die Zahl der solventen Käufer erhöht würde. Umgekehrt könnte eine weitere Sicherheits- oder finanzielle Verschlechterung diese Ausbreitung erweitern, ohne dass ein entsprechender Rückgang in der Werbung sofort sichtbar wird.

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