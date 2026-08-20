Washington zielt auf das Finanznetzwerk der Hisbollah

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Das US-Finanzministerium kündigte am Donnerstag, den 20. August, eine neue Sanktionsoffensive gegen iranische Netzwerke an, die laut der in Beirut weitergeleiteten Ankündigung insgesamt 21 Personen und 16 Unternehmen anvisiert. Die Hisbollah-Komponente identifiziert zehn Männer und Frauen, die beschuldigt werden, auf kommerziellen Flügen zwischen Libanon, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran Bargeld zu schmuggeln. Washington sagt, dieses Netzwerk könnte sich auf Hunderte von Millionen Dollar bewegen. Zur gleichen Zeit unterzeichnete das Amt für Kontrolle ausländischer Vermögenswerte die Hisbollah als Teil ihrer Beziehung zur Al-Quds-Revolutionsgarde und behauptete, dass die iranische Organisation direkt in ihre Operationen und politischen Entscheidungen eingreift.

Die neue US-Entscheidung gilt weniger für ein isoliertes Unternehmen oder einen Finanzier als für eine Geldkette. Nach Angaben des Finanzministeriums hätten Devisenbüros in der Türkei, Scheinfirmen, Bankkonten und insbesondere Förderer, die mit kommerziellen Fluggesellschaften reisen, den Transfer von Bargeld zwischen mehreren Ländern vor ihrer Ankunft im Libanon ermöglicht.

Washington nennt zehn Personen in diesem Netzwerk:Yunus Alper Yilmaz, Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci und Emrah Ayaz.

Der vom Office of Foreign Assets Control oder OFAC beschriebene Mechanismus würde es der Hisbollah ermöglichen, Währungen außerhalb des formellen Finanzsystems zu erhalten und Sanktionen zu umgehen, die ihren Zugang zu internationalen Banken einschränken. Die US-Regierung verbindet dieses Netzwerk auch mit einem ehemaligen Finanzoffizier der Al-Quds-Truppe, Behnam Shahriyari, der jetzt verstorben ist.

Diese Entscheidung kommt, da Washington versucht, den finanziellen Druck auf den Iran und seine verbündeten Organisationen in der Region zu erhöhen. Im libanesischen Fall stellt er eine Frage in den Vordergrund, die seit dem Zusammenbruch des Bankensystems von 2019 zentral geworden ist: die massive Zirkulation von Bargeld außerhalb des traditionellen Bankensystems.

Zehn mutmaßliche Förderer zwischen vier Ländern

Der Charakter, der in der Hisbollah als zentral dargestellt wird, istYunus Alper YilmazEin türkischer Geschäftsmann. Das US-Finanzministerium wirft ihm vor, das Netzwerk von Förderern zu leiten, die für den Transport von Bargeld zwischen mehreren Ländern der Region und dem Libanon verantwortlich sind.

Laut OFAC nutzte Yilmaz einige in der Türkei ansässige Devisenbüros als Fassaden für seine Operationen. Berichten zufolge stellte sie auch Scheinfirmen und Bankkonten für Überweisungen im Zusammenhang mit der Al-Quds-Truppe zur Verfügung.

Washington identifiziert sich dannHalil Ibrahim KacmazundOnder Dedewie zwei Yilmaz-Partner. Insbesondere sollen sie vor ihrer Überweisung Bargeld von Wechselstuben eingezogen haben.

Wasfi Akyuzes wäre logistischer gewesen. Das Finanzministerium wirft ihm vor, die Bewegung von Förderern zu koordinieren, während es an bestimmten Transportvorgängen teilnimmt.

Sechs weitere Personen vervollständigen die Liste:Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci und Emrah AyazNach amerikanischen Vorwürfen schmuggelten sie Geld an die Hisbollah für kommerzielle Flüge in den Libanon.

Dies sind Vorwürfe, die von der US-Regierung unter Verwaltungssanktionen erhoben werden. Sie sollten nicht als Gerichtsurteile dargestellt werden.

Kommerzielle Flüge, um Bargeld zu bewegen

Das von Washington beschriebene Verfahren ist einer der heikelsten Aspekte der Ankündigung. Berichten zufolge nutzte das Netzwerk Förderbänder, die als Passagiere auf kommerziellen Flügen reisten, umlibanon, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und Iran.

OFAC schätzt, dass diese Organisation bis zu Hunderte von Millionen Dollar zwischen diesen verschiedenen Jurisdiktionen bewegen könnte.

Die Verwendung von Arten würde auf eine bestimmte Einschränkung reagieren. Die US-Sanktionen erschweren die Nutzung des internationalen Bankensystems durch Personen und Strukturen, die mit der Hisbollah oder der Al-Quds-Truppe in Verbindung stehen. Banken, die mit Dollar-Transaktionen handeln, sind dem US-Finanzsystem ausgesetzt und können Sanktionen ausgesetzt sein, wenn sie bestimmte Transaktionen mit benannten Personen ermöglichen.

Der physische Transport von Geld macht es möglich, einige dieser Kontrollen zu umgehen. Geld geht nicht unbedingt durch eine identifizierbare internationale Banküberweisung. Es kann physisch bewegt und dann in verschiedene Kreise von Devisenbüros, Unternehmen oder anderen Vermittlern wieder eingeführt werden.

Diese Methode hat jedoch eine logistische Einschränkung: Um sehr große Summen zu bewegen, ist eine Multiplikation von Transport, Förderern und Sammelstellen erforderlich.

Es ist diese menschliche Infrastruktur, von der Washington sagt, dass sie auf Donnerstag abzielt.

Warum die Türkei und die Emirate im Netzwerk erscheinen

Die vom US-Finanzministerium beschriebene Geografie ist ebenfalls von Bedeutung. Das Netzwerk würde nicht nur zwischen dem Iran und dem Libanon operieren. Es würde Etappen in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten verwenden.

Im türkischen Fall wirft Washington Yilmaz direkt vor, lokale Wechselstuben sowie Handels- und Bankenstrukturen zu nutzen. Die Türkei ist ein wichtiges Verkehrszentrum zwischen dem Nahen Osten und Europa, mit einem dichten Luftnetz nach Beirut und mehreren regionalen Hauptstädten.

Die Emirate haben eine andere Funktion in regionalen Handelskanälen. Dubai ist seit langem eine Plattform für Handel, Re-Export, Austausch und Finanzdienstleistungen zwischen dem Iran und dem Rest der Welt. Diese wirtschaftliche Bedeutung erklärt, warum iranische Netzwerke, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, regelmäßig in OFAC-Bezeichnungen erscheinen.

Die Aufnahme dieser Länder in ein sanktioniertes Netzwerk bedeutet jedoch nicht, dass ihre Regierungen an den beschriebenen Operationen beteiligt sind. US-Gebühren richten sich an Einzelpersonen, Unternehmen oder Vermittler, die ihre Territorien und Infrastruktur nutzen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung, insbesondere in einer Zeit, in der die Türkei und die Emirate eine wachsende diplomatische und wirtschaftliche Rolle in libanesischen Fragen spielen.

Das Netzwerk würde zu Behnam Shahriyari zurückkehren

Das Finanzministerium verknüpft das sanktionierte System mitBehnam Shahriyari, präsentiert als ehemaliger Finanzoffizier der Al-Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden.

Shahriyari, jetzt verstorben, war bereits seit mehreren Jahren von Washington als einer der Spieler in den Finanzmechanismen identifiziert worden, die verwendet wurden, um Teherans verbündete Organisationen zu unterstützen.

Nach Angaben der US-Regierung war das am Donnerstag anvisierte Netzwerk zuvor mit ihm in Verbindung gebracht worden. Diese Verbindung ist wichtig in Washingtons Lesung des Falles: Die zehn Förderer würden kein bloßes privates Bargeldtransportnetz bilden, sondern eine der Erweiterungen einer Finanzinfrastruktur, die mit der Al-Quds-Truppe verbunden ist.

Das Finanzministerium erinnert daran, dass die Mechanismen zur Finanzierung der Hisbollah nicht auf einer einzigen Methode basieren. Washington nennt illegalen Ölhandel, illegale maritime Operationen, den Verkauf von Rohstoffen, Scheinfirmen und physischen Transport von Bargeld.

In seiner 2026 veröffentlichten nationalen Risikobewertung schätzt das Finanzministerium im Großen und Ganzen, dass die Hisbollah mehrere Einnahmequellen behält. Laut Washington erhält die Bewegung iranische finanzielle Unterstützung, während sie sich auf kommerzielle Aktivitäten, Geber, internationale Netzwerke und Finanzintermediäre stützt.

Der Transport von Arten ist daher Teil eines viel größeren Systems.

Was genau ist die Al-Quds-Truppe?

DieAl-Quds Truppe, oder IRGC-QF nach seinem englischen Akronym, ist der Zweig der Guardians of the Islamic Revolution in erster Linie für externe Operationen verantwortlich.

Die Revolutionsgarden selbst bilden eine separate militärische und politisch-wirtschaftliche Institution von der regulären iranischen Armee. Nach der islamischen Revolution von 1979 entstanden, gewannen sie allmählich an Gewicht im Militär-, Sicherheits- und Wirtschaftsapparat der Islamischen Republik.

Die Al-Quds-Truppe ist verantwortlich für die operativen Beziehungen zu verschiedenen Partnern und bewaffneten Gruppen, die von Teheran im Ausland unterstützt werden.

Die Vereinigten Staaten waren eine der Organisationen, die 2007 wegen Terrorismus sanktioniert wurden, einschließlich ihrer Unterstützung für die Hisbollah und andere Organisationen. Washington fügte dann die Revolutionsgarden zu seiner Liste der ausländischen Terrororganisationen im Jahr 2019 hinzu.

Diese Qualifikation unterliegt der US-Gesetzgebung. Im Gegenteil, der Iran betrachtet die Revolutionsgarden als offiziellen Bestandteil seiner Streitkräfte.

Es ist die Verbindung zwischen der Al-Quds-Truppe und der Hisbollah, die Washington mit seiner Entscheidung vom 20. August rechtlich verstärkt.

Warum Washington die Hisbollah « regiert »

Der Begriff kann zu Verwirrung führen. Die Vereinigten Staaten haben die Hisbollah nicht nur entdeckt oder zum ersten Mal unter Sanktionen gestellt.

Washington hat die Hisbollah auf die US-Liste derAusländische Terrororganisationenausländischen terrororganisationen, von der8. oktober 1997. Das Außenministerium hat 2001 auch alsSpeziell entworfener globaler Terrorismusoder SDGT, unter Executive Order 13224.

Der Beschluss vom 20. August fügt eine zusätzliche Grundlage hinzu.

Sie bezeichnet nun die Hisbollah unter der modifizierten Executive Order 13224 neu, wenn man die Bewegung alsgehalten, kontrolliert oder gelenkt von oder im Namen der Al-Quds-Truppe handelnd.

Um diese Qualifikation zu rechtfertigen, macht das US-Finanzministerium zwei Elemente geltend. Er behauptet, dass die Al-Quds-Truppe die Angriffe der Hisbollah koordiniert und tief in Richtung ihrer politischen Entscheidungen interveniert.

Diese Aussage hat einen Umfang, der über die finanzielle Frage allein hinausgeht. Washington legalisiert seine Interpretation der Beziehungen zwischen der Hisbollah und Teheran: Die libanesische Bewegung wird nicht nur als Nutznießer der iranischen Unterstützung angesehen, sondern als Organisation unter der Leitung oder Kontrolle der Al-Quds-Truppe im Sinne des amerikanischen Sanktionsregimes.

Diese Qualifikation wird von der Hisbollah in Frage gestellt, die die libanesische Identität und Entscheidungsfindung beansprucht und gleichzeitig ihre strategische Allianz mit dem Iran eingeht.

OFAC, die Verwaltung, die den Zugang zum Dollar schneiden kann

Der Hauptakteur dieser Entscheidung istAmt für Kontrolle ausländischer Vermögenswerte, besser bekannt durch sein Akronym OFAC. Diese Verwaltung hängt vom US-Finanzministerium ab.

Ihre Macht liegt nicht in der Festnahme sanktionierter Personen. Es basiert auf dem Zugang zum US-Finanzsystem.

Wenn eine Person benannt wird, müssen ihr Eigentum und ihre Eigentumsinteressen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder von amerikanischen Personen gehalten werden, blockiert werden. US-Bürger und Unternehmen dürfen keine Transaktionen mehr mit US-Bürgern oder Unternehmen tätigen, es sei denn, dies ist genehmigt oder ausgenommen.

Der Umfang wird aufgrund der Rolle des US-Dollars und der Banken im globalen Zahlungsverkehr international.

Eine ausländische Bank, die wissentlich bestimmte wichtige Transaktionen für eine bestimmte Person durchführt, kann sich selbst sekundären Sanktionen aussetzen. Insbesondere kann OFAC seinen Zugang zu entsprechenden Konten in den Vereinigten Staaten beschränken.

Diese Bedrohung drängt internationale Finanzinstitutionen, Wachsamkeit auszuüben, die oft höher ist als die gesetzlichen Verbote der USA allein.

Für ein Netzwerk, das Dollar oder andere konvertierbare Währungen sucht, kann der Effekt beträchtlich sein.

Was die Sanktionen für die zehn Menschen ändern

Die am Donnerstag ernannten zehn Personen sehen ihre möglichen Vermögenswerte unter US-Recht blockiert.

Die Regel erstreckt sich auch auf Unternehmen, deren Eigentümer sie unmittelbar oder mittelbar sind, bis zu50 ght oder mehreinzeln oder gemeinsam mit anderen sanktionierten personen.

Transaktionen, die ihr eigentum oder eigentumsinteressen betreffen, sind im allgemeinen für amerikanische personen verboten.

Der bedeutendste Effekt kann jedoch außerhalb der Vereinigten Staaten auftreten. Banken, Devisenunternehmen, Transportunternehmen und andere ausländische Partner können beschließen, jede Beziehung zu einer sanktionierten Person einzustellen, um eine Exposition gegenüber dem US-System zu vermeiden.

Der Consolidated Revenue Fund stellt auch fest, dass sekundäre Sanktionen bestimmte ausländische Finanzinstitute betreffen können, die bedeutende Transaktionen für benannte Personen erleichtern.

Ziel ist es daher, den Betrieb des Netzwerks erheblich zu verteuern, auch wenn es nicht direkt eine amerikanische Bank nutzt.

Libanon steht vor dem Problem der Cash Economy

Die Ankündigung der USA ist besonders sensibel für den Libanon. Seit dem Zusammenbruch des Bankensektors im Jahr 2019 hat sich die Wirtschaft weitgehend in Richtung Barzahlungen bewegt.

Dies erleichtert die täglichen Transaktionen in einem Land, in dem das Vertrauen in Banken zusammengebrochen ist. Es erschwert auch die Bekämpfung von Geldwäsche, illegaler Finanzierung und grenzüberschreitendem Währungstransport.

Das US-Finanzministerium ist der Ansicht, dass die Hisbollah diese Funktion nutzt, um Gelder außerhalb des konventionellen Bankwesens zu bewegen.

Das Problem bezieht sich direkt auf Grenzkontrollen und den internationalen Flughafen Rafic Hariri. Die libanesischen Behörden hatten bereits die Inspektionen einiger Reisender nach Vorwürfen der Verwendung von Zivilflügen zur Überweisung iranischen Geldes verstärkt.

Bis Februar 2025 wurden die direkten Verbindungen zwischen Teheran und Beirut in einem Kontext hohen Sicherheitsdrucks ausgesetzt. Die israelischen Vorwürfe beinhalteten bereits den Transport iranischer Arten zur Hisbollah auf dem Luftweg.

Die neue amerikanische Beschreibung deutet auf ein diffuseres System hin: Wenn die direkte Straße kompliziert ist, kann Geld laut Washington durch andere Länder fahren und von mehreren Förderern transportiert werden.

Neuer Druck auf libanesische Finanzkreisläufe

Für Beirut sind die Folgen mehr als 10 Personen.

Libanon versuchte derzeit, seine Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen wiederherzustellen, seinen Bankensektor umzustrukturieren und die Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegaler Finanzierung zu verbessern. In diesem Zusammenhang erhöht jeder US-Vorwurf, dass Hunderte von Millionen Dollar durch das Land gehen, den Druck auf die Aufsichtsbehörden.

Libanesische Banken haben bereits ihre Beziehungen zu sanktionierten Personen und Unternehmen stark reduziert, um ihren Zugang zum Dollar und den entsprechenden ausländischen Banken zu erhalten.

Die Herausforderung besteht daher darin, sich auf Nichtbankenkanäle zu verlagern: Börsengesellschaften, informelle Überweisungen, physisch transportierte Bargeld- und Handelsunternehmen, die als Vermittler fungieren können.

In der US-Entscheidung vom 20. August heißt es ausdrücklich, dass Washington beabsichtigt, seine Sanktionen stärker auf diese Infrastruktur zu konzentrieren.

Sie interveniert auch, wenn die libanesischen Behörden das Waffenmonopol und die zukünftige Rolle der Hisbollah diskutieren. Sanktionen fügen diesem politischen und militärischen Druck eine finanzielle Dimension hinzu.

Der nächste Indikator wird weniger die Anzahl der Namen sein, die den Listen der Vereinigten Staaten hinzugefügt werden, als die Fähigkeit der Behörden in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon, die von Washington beschriebenen Schaltkreise zu identifizieren. Wenn Devisenbüros, Konten, Scheinfirmen und Förderer effektiv neutralisiert werden, muss die Hisbollah andere Wege finden, um die Währungen, die das Finanzministerium von der iranischen Finanzinfrastruktur behauptet, in den Libanon zu schicken.