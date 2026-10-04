Von Jordanien bis zu den Heiligen des Libanon: Beirut und Amman bereiten eine neue Achse des religiösen Tourismus vor

Libanon und Jordanien bereiten eine Zusammenarbeit rund um den religiösen Tourismus für die zweitausend Jahre der Taufe Christi vor. Amman will Jordanien mit den libanesischen Schreinen in gemeinsamen Programmen bis 2030 verbinden. Tourismus, Kultur, Spiritualität und Luftverbindungen könnten diese neue regionale Pilgerachse strukturieren.

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Libanon und Jordanien wollen ein großes religiöses Gedenken in ein Projekt der touristischen, kulturellen und spirituellen Zusammenarbeit verwandeln, das sich über mehrere Jahre erstrecken kann. Ausgangspunkt ist der zweitausendste Jahrestag der Taufe Christi am Jordan, um den herum Amman ein Programm von Aktivitäten unter dem Thema « Jordanien, die Morgendämmerung des Christentums » vorbereitet. Der jordanische Tourismusminister Imad Hijazin stellte das Projekt Präsident Joseph Aoun bei seinem Besuch in Baabda am 1. Oktober 2026 vor. Jordanien will den Libanon direkt einbeziehen und gemeinsame Aktivitäten entwickeln, die bis 2030 fortgesetzt werden können.

Die Initiative geht über eine religiöse Zeremonie hinaus. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Tourismus, Kultur, Medien, spirituelle Aktivitäten und Luftverkehr. Die Idee besteht darin, zwei komplementäre christliche Erbe zu verbinden: den Ort der Taufe im Jordanien und das libanesische Netzwerk von Schreinen, Klöstern, Pilgerstätten und religiösen Persönlichkeiten. Joseph Aoun begrüßte das Prinzip und schlug eine Koordinierung mit dem libanesischen Tourismusministerium und anderen relevanten Institutionen vor. Wenn diese Zusammenarbeit eine operative Form annimmt, könnte sie ein gemeinsames touristisches Angebot für Pilger und internationale Besucher schaffen.

Zweitausend Jahre Taufe als Ausgangspunkt

Das jordanische Projekt basiert auf einem außergewöhnlichen symbolischen Datum. Die Behörden bereiten Feierlichkeiten vor, die zweitausend Jahre nach der Taufe Christi im Jordan feiern. Das Programm sollte nicht auf eine einzelne Veranstaltung beschränkt sein. Die geplanten Aktivitäten werden bis 2030 fortgesetzt und machen das Jubiläum zu einem touristischen und kulturellen Zyklus und nicht zu einer einmaligen Veranstaltung.

Imad Hijazin erklärte Joseph Aoun, dass Jordanien bei dieser Gelegenheit eine Partnerschaft mit dem Libanon aufbauen wolle. Das vorgebrachte Argument ist religiös sowie touristisch. Der Libanon wird als « Land der Heiligkeit » präsentiert, da viele Orte mit christlicher Geschichte und religiösen Persönlichkeiten verbunden sind, die ein internationales Publikum gewonnen haben. Jordanien seinerseits bringt den Ort der Taufe und seine Rolle in den Gründungserzählungen des Christentums.

Die Zusammenführung der beiden Destinationen würde daher ein breiteres Erlebnis für die Besucher bieten. Ein Pilger von weit weg an den Jordan könnte seine Reise in den Libanon verlängern. Umgekehrt könnte eine Person, die von libanesischen Schreinen und Klöstern angezogen wird, Jordanien in ihre Reise integrieren. Die Zusammenarbeit würde daher versuchen, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen, anstatt mit beiden Ländern um die gleichen Besucher zu konkurrieren.

Die verfügbaren Quellen erwähnen jedoch keine bereits vermarkteten Touristenpakete oder einen endgültigen gemeinsamen Kalender. Dies ist ein kooperatives Projekt, das dem libanesischen Präsidenten vorgestellt und begrüßt wurde. Praktische Regelungen müssen noch festgelegt werden.

Libanon will sein religiöses Erbe nutzen

Joseph Aoun betrachtete die libanesische Teilnahme als natürlich wegen der kulturellen, touristischen und religiösen Präsenz des Landes. Diese Position eröffnet die Möglichkeit, das religiöse Erbe als Bestandteil einer nationalen Tourismusstrategie stärker zu nutzen.

Der Libanon hat eine Reihe von christlichen Orten, die sich über mehrere Regionen verteilen. Ihr Wert beschränkt sich nicht auf Gebäude oder Landschaften. Sie sind mit Traditionen, religiösen Gemeinschaften und Persönlichkeiten der Heiligkeit verbunden, die bereits Besucher anziehen. Die Schaffung einer internationalen Schaltung könnte diesen Seiten zusätzliche Sichtbarkeit für das Publikum geben, das den Libanon nicht unbedingt als Hauptreiseziel wählen würde.

Die Herausforderung besteht darin, diesen Reichtum in ein strukturiertes touristisches Produkt umzuwandeln, ohne religiöse Orte auf bloße Attraktionen zu reduzieren. Der Besucher, der eine Pilgerreise macht, hat nicht unbedingt die gleichen Erwartungen wie ein klassischer Tourist. Die Organisation muss daher spirituelle, historische und kulturelle Dimensionen integrieren.

Das Projekt kann auch eine bessere geografische Verteilung der Besucher fördern. Religiöser Tourismus ist nicht nur in der Hauptstadt konzentriert. Es kann zu Klöstern, Schreinen und Dörfern in verschiedenen Regionen führen. Touristenkosten können somit Unterkunft, Restaurants, Geschäfte und lokale Dienstleistungen rund um die besuchten Orte profitieren.

Jordanien sucht echte Assoziation mit dem Libanon

Der jordanische Vorschlag beschränkt sich nicht darauf, eine libanesische Delegation zu den Feierlichkeiten einzuladen. Imad Hijazin erwähnte die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen: Tourismus, Religion, Kultur, Medien und Luftverkehr. Diese Vielfalt zeigt, dass das Projekt darauf abzielt, eine Beziehung zwischen den beiden Zielen und nicht nur eine bloße Protokollbeteiligung aufzubauen.

Der Luftverkehr ist besonders wichtig. Eine gemeinsame Schaltung ist nur dann wirklich attraktiv, wenn der Übergang von einem Land in ein anderes einfach und mit der Aufenthaltsdauer vereinbar bleibt. Die Qualität der Verbindungen zwischen Beirut und Amman kann daher zu einem wesentlichen Element des Projekts werden. Angemessene Zeitpläne, die Koordination zwischen Tourismusfachleuten und gemeinsames Marketing würden die Schaffung kombinierter Aufenthalte erleichtern.

Auch die Mediendimension spielt eine Rolle. Um ausländische Besucher anzuziehen, müssen beide Länder in der Lage sein, die Tour als kohärentes Erlebnis zu präsentieren. Die Landschaft könnte religiöse Orte hervorheben, aber auch kulturelles Erbe, Landschaften und andere Attraktionen auf den Routen.

Zu diesem Zeitpunkt werden in den verfügbaren Elementen keine gemeinsamen Haushaltsmittel oder detaillierte Werbevereinbarungen angekündigt. Das Potenzial ist vorhanden, aber es muss noch in ein Programm umgewandelt werden.

Tourismus weniger abhängig von traditionellen Jahreszeiten

Der religiöse Tourismus hat eine interessante Eigenschaft für die libanesische und jordanische Wirtschaft: Er ist möglicherweise weniger abhängig von traditionellen Sommerperioden. Pilgerfahrten und spirituelle Reisen können zu verschiedenen Zeiten des Jahres organisiert werden, insbesondere an religiösen Feiertagen oder großen Gedenkfeiern.

Für den Libanon ist diese Möglichkeit wichtig. Der Tourismussektor ist oft stark abhängig von Sommer, Expatriates und Urlaubszeiten. Eine strukturiertere internationale religiöse Aktivität könnte dazu beitragen, die Ankünfte im Laufe des Jahres weiter zu verteilen.

Die Laufzeit des jordanischen Programms bis 2030 bietet auch die Möglichkeit, eine solche Teilnahme schrittweise aufzubauen. Es geht nicht darum, für ein paar Wochen eine außergewöhnliche Anzahl von Besuchern anzuziehen und dann auf das vorherige Niveau zurückzukehren. Feierlichkeiten können als Ausgangspunkt für ein Angebot dienen, um nach dem Jubiläum verfügbar zu bleiben.

Um erfolgreich zu sein, muss diese Strategie jedoch über die Kommunikation allein hinausgehen. Besucher müssen in der Lage sein, Touren leicht zu buchen, geeignete Führer zu haben, auf Websites zuzugreifen und konsistente Informationen zu finden. Die touristische Erfahrung hängt auch vom Zustand der Straßen, Schilder, Unterkünfte und Dienstleistungen rund um die Schreine ab.

Religionsgemeinschaften werden unverzichtbare Partner

Die Natur des Projekts erfordert eine Zusammenarbeit, die nicht ausschließlich staatlich bleiben kann. Die betreffenden Orte werden oft von religiösen Gemeinschaften, Orden, Diözesen oder lokalen Institutionen verwaltet. Ihre Teilnahme ist unerlässlich, um Besuche zu organisieren und die spirituelle Berufung der Stätten zu bewahren.

Die Gespräche sollten daher das Tourismusministerium mit religiösen und kulturellen Akteuren einbeziehen. Joseph Aoun selbst schlug eine Koordinierung mit den zuständigen libanesischen Behörden vor, um sicherzustellen, dass die Beteiligung des Landes auf integrierte Weise organisiert wird.

Diese Zusammenarbeit kann auch dazu beitragen, Routen weiter zu dokumentieren. Glaubwürdiger religiöser Tourismus kann nicht auf ungefähren Aussagen beruhen, die ausschließlich zur Förderung bestimmt sind. Internationale Besucher erwarten starke historische, Erbe und spirituelle Informationen. Religiöse Institutionen können zu dieser Qualität beitragen.

Das Projekt kann somit sowohl zu einem Werk der Kulturerbebewertung als auch zu einem touristischen Betrieb werden. Weniger bekannte Standorte können in Strecken integriert werden, sofern deren Zugang und Kapazität angepasst werden.

Eine bereits enge politische Beziehung zwischen Beirut und Amman

Die Tourismusdimension ist Teil einer umfassenderen bilateralen Beziehung. Joseph Aoun nutzte die Gelegenheit, um die Rolle von König Abdullah II. bei der Unterstützung des Libanon in arabischen, regionalen und internationalen Foren zu würdigen. Er erinnerte auch an die jordanische Hilfe für die libanesische Armee sowie an Beiträge im sozialen und humanitären Bereich.

Der Vorschlag für den Fremdenverkehr profitiert daher von einem günstigen politischen Umfeld. Es passiert nicht zwischen zwei Ländern, die versuchen, ihre Beziehung vollständig wieder aufzubauen. Sie ist Teil des bestehenden Austauschs und zeigt die Bereitschaft, die Zusammenarbeit zu stärken.

Diese Nähe kann die administrative Koordination erleichtern. Aber es garantiert nicht automatisch den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts. Die Ministerien werden weiterhin die guten politischen Beziehungen in Mechanismen für die Zusammenarbeit von Tourismusunternehmen, Fluggesellschaften und religiösen Institutionen umwandeln müssen.

Die Gefahr wäre, dass das Projekt auf der Ebene der offiziellen Erklärungen und Zeremonien bleiben würde. Der Zeitraum bis 2030 bietet ausreichend Zeit, um diese Falle zu vermeiden, vorausgesetzt, dass konkrete Schritte schnell definiert werden.

Der Luftverkehr kann die Lebensfähigkeit der Strecke bestimmen

Ein besonderer Hinweis auf die Zusammenarbeit im Luftverkehr ist aufschlussreich. Für Pilger aus Europa, Amerika, Afrika oder Asien muss ein kombinierter Libanon-Jordanien-Aufenthalt einfach zu organisieren sein. Wenn die Reise zwischen den beiden Ländern teuer oder schlecht koordiniert ist, werden einige Besucher es vorziehen, ihre Reise auf ein einziges Ziel zu beschränken.

Die Schaffung kombinierter Routen könnte verschiedene Formeln ermöglichen. Ein Besucher könnte in einem Land ankommen und vom anderen abreisen, sofern internationale Verbindungen und Handelsregeln dies zulassen. Organisierte Gruppen könnten auch zwischen Beirut und Amman durch im Voraus entwickelte Programme zirkulieren.

Die Quellen erwähnen jedoch keine Entscheidungen über neue Fluggesellschaften oder eine Erhöhung der Frequenzen. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleibt ein während des Treffens angesprochener Punkt. Es muss mit den relevanten Interessengruppen diskutiert werden.

Die Frage des Landverkehrs könnte sich im Laufe der Zeit stellen, auch wenn sie nicht in den verfügbaren Elementen entwickelt wird. Die regionale Geographie macht dieses Problem aufgrund der Passage durch Syrien viel komplexer. Es sollte daher nicht in das Projekt aufgenommen werden, bis eine solche Entscheidung bekannt gegeben wird.

Eine Gelegenheit, das Tourismusimage des Libanon neu zu positionieren

Libanon wird oft durch einige dominierende Bilder dargestellt: Beirut, Gastronomie, Nachtleben, Bergresorts oder archäologische Stätten. Religiöser Tourismus kann dieser internationalen Identität eine weitere Dimension hinzufügen.

Diese Diversifizierung kann in einer Zeit nützlich sein, in der die Sicherheitslage die Besucherentscheidungen stark beeinflusst. Spezialisierter Tourismus basiert manchmal auf stärkeren Motivationen als ein traditioneller Freizeitaufenthalt. Ein Pilger, der einen bestimmten Ort besuchen möchte, kann sein Projekt beibehalten, wenn es die Bedingungen erlauben, auch wenn das Ziel nicht an der Spitze der weltweiten Tourismustrends steht.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass der religiöse Tourismus unabhängig von der Sicherheit wäre. Jede größere Verschlechterung würde sich auch auf Pilgerfahrten auswirken. Aber die Existenz einer spirituellen und kulturellen Motivation kann eine spezifische Nachfrage erzeugen, die sich von der des Freizeittourismus unterscheidet.

Das Programm mit Jordanien kann dem Libanon helfen, diese Kundschaft besser zu identifizieren und sein Angebot anzupassen. Es kann auch verwendet werden, um Gruppen von Pfarreien, Verbänden und spezialisierten Betreibern anzuziehen.

Vorteile könnten Regionen mehr zugute kommen als große Ketten

Religiöser Tourismus hat auch eine lokale wirtschaftliche Dimension. Schreine und Klöster befinden sich oft außerhalb der großen Einkaufszentren. Besucher können daher direkt in kleine Unterkünfte, Restaurants, Geschäfte und Verkehrsdienste in den betroffenen Regionen investieren.

Diese Eigenschaft kann das Projekt für die territoriale Entwicklung interessant machen. Die Vorteile würden sich nicht unbedingt auf die großen Hotels in Beirut konzentrieren. Eine mehrtägige Reiseroute kann Besucher zu verschiedenen Orten führen und eine Anfrage für Dienste in der Nähe von Standorten erstellen.

Um diesen Effekt zu erzielen, müssen die Routen jedoch so organisiert werden, dass sie den Regionen Zeit geben und nicht als einfache schnelle Ausflüge von der Hauptstadt aus funktionieren. Die Aufenthaltsdauer wird dann ein wichtigerer Indikator als die einzige Anzahl der Ankünfte.

Ein zusätzlicher Besucher, der mehrere Tage bleibt und zwischen mehreren Regionen reist, erzeugt mehr Aktivität als eine sehr kurze Passage, die sich auf einen einzigen Ort konzentriert.

2030 Frist gibt dem Projekt Zeit, nachhaltig zu werden

Der Zeitplan ist eine der Hauptstärken der Initiative. Die jordanischen Feierlichkeiten sollen bis 2030 verlängert werden. Libanon hat daher mehrere Jahre Zeit, um seine Beteiligung aufzubauen, seine Schaltkreise zu verbessern und die Ergebnisse schrittweise zu messen.

Eine erste Phase könnte der Standortbestimmung und der institutionellen Koordinierung gewidmet werden. Eine andere könnte die Förderung, Ausbildung und Schaffung von Schaltkreisen sein. Das Angebot könnte sich dann entsprechend der internationalen Nachfrage entwickeln. Die Quellen präsentieren diese Teilung noch nicht als offiziellen Plan, aber die verfügbare Zeit macht einen solchen Fortschritt möglich.

Das Wesentliche wird sein, 2030 nicht als das Ende des Projekts zu betrachten. Wenn die getätigten Investitionen nur zum Gedenken verwendet werden, bleiben ihre Auswirkungen begrenzt. Wenn das Jubiläum die Schaffung dauerhafter Kreisläufe ermöglicht, kann die Zusammenarbeit nach den Feierlichkeiten fortgesetzt werden.

Genau hier liegt die wirkliche wirtschaftliche Herausforderung. Der zweitausendste Jahrestag bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für die internationale Kommunikation. Aber der Wert des Projekts wird davon abhängen, was bleibt, wenn die Veranstaltung vorbei ist.

Vom religiösen Symbol zu einer echten gemeinsamen Tourismuspolitik

Das Treffen am 1. Oktober legte daher den Grundstein für eine möglicherweise ehrgeizigere Zusammenarbeit als die libanesische Teilnahme an jordanischen Zeremonien. Amman schlägt vor, den Libanon mit einem internationalen Programm zu verbinden, das um die Taufe Christi herum aufgebaut ist. Beirut reagiert, indem es sein eigenes religiöses Erbe hervorhebt und den Grundsatz der Koordinierung zwischen den betroffenen Institutionen akzeptiert.

Das Projekt hat mehrere Vorteile: geografische Nähe, ergänzende Vermögenswerte, gute politische Beziehungen und mehrjähriger Kalender. Es bleibt jedoch in der Phase, in der die Absicht in konkrete Mechanismen umgewandelt werden muss. In den verfügbaren Elementen werden keine detaillierte gemeinsame Schaltung, kein Budget oder kein Kostenziel angegeben.

Es ist diese Transformation, die den wirklichen Umfang der Initiative bestimmen wird. Wenn beide Länder ihre Ministerien, religiösen Akteure, Tourismusexperten und Flugverbindungen koordinieren, kann das zweitausendjährige Jubiläum als Ausgangspunkt für ein nachhaltiges Tourismusprodukt dienen. Der Jordan würde dann nicht das Endziel einer Pilgerreise werden, sondern eine der Etappen einer regionalen Reise, deren Schreine und spirituelle Figuren im Libanon der andere große Pol sein würden.

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