Das Dorf außerhalb der Zeit, Nordlibanon
Duma, Nordlibanon: das Dorf, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Auf 1000 Meter Höhe im Bezirk Batrun gelegen, ist es für seine Häuser mit roten Dachziegeln und seine osmanischen Fassaden mit dreifachen Arkaden bekannt, für viele vor dem Ersten Weltkrieg. Sein alter Souk, einst eine wirtschaftliche Lunge der Region, behält immer noch seine Holztüren. Umgeben von den Gipfeln zwischen Qadisha und Batrun diente Duma auch als Dekor für « Safar Barlik » mit Fairuz im Jahr 1967 und « Und jetzt gehen wir wohin » von Nadine Labaki im Jahr 2010 – sich selbst treu seit Generationen
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