Die Kabinettsumbildung kommt von der Tagesordnung: Warum Macht es vorzieht, die Salam-Regierung heute zu behalten

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Gerüchte an der Spitze des Staates abgelehnt

Das Szenario einer Umbildung der Regierung von Nawaf Salam würde weder zwischen der Präsidentschaft der Republik und dem Grand Serail diskutiert werden, noch im Rahmen einer politischen Initiative, die so weit fortgeschritten ist, dass mehrere Minister ersetzt werden. Berichte über bevorstehende Änderungen in einigen Portfolios, manchmal begleitet von Namen potenzieller Nachfolger, werden von einer prominenten libanesischen offiziellen Quelle kategorisch abgelehnt. Nach dieser Version hätte niemand formell Joseph Aoun eines Vorschlags für eine Umformulierung ergriffen und keine solche Diskussion mit Nawaf Salam eingeleitet.

Die Leugnung ist umso interessanter, als die Idee nicht als völlig imaginär dargestellt wird. Ein Regierungswechsel war zuvor erwogen worden. Die Zeit vor dem Krieg war eine Zeit der Reflexion gewesen, die nach der Verlängerung des Mandats der Abgeordnetenkammer an Umfang zugenommen hatte. Damals war das Ziel, die verlängerte politische Periode zu nutzen, um « neues Blut » in das Ministerteam zu injizieren. Die Hypothese reagierte daher auf eine Logik, die sich von der heute vorherrschenden unterscheidet: die Verbesserung der Funktionsweise der Regierung, die Erneuerung bestimmter Zahlen und die Anpassung der Exekutive an eine politische Sequenz, die länger geworden ist als erwartet.

Der Krieg änderte diese Berechnung. Die Prioritäten der Regierung haben sich nach Süden verlagert, die Verhandlungen mit Israel, der Einsatz der Armee, die Frage der Waffen, der Wiederaufbau, die soziale Krise und die Vorbereitung der post-endlichen Ära. Eine Reorganisation, die einige Monate früher als Instrument für staatliche Impulse erscheinen könnte, wird jetzt als eine Operation angesehen, die mehr Probleme eröffnen könnte, als sie lösen würde. Die Frage ist also nicht mehr nur, welche Minister ersetzt werden könnten. Es geht darum, festzustellen, ob sich der Libanon einen politischen Kampf um die Zusammensetzung der Regierung leisten kann, zu einer Zeit, in der die Exekutive mehrere existenzielle Probleme gleichzeitig bewältigen muss.

Diese Entwicklung erklärt das aktuelle Paradox. Kritik an einigen Ministern und Regierungsaktionen ist nicht verschwunden. Die soziale Wut nimmt zu. Die Abgeordneten beschuldigen die Exekutive für ihre unzureichenden Antworten. Unterschiede innerhalb des Regierungsteams selbst erscheinen manchmal öffentlich. Diese Schwächen führen jedoch mechanisch nicht zu einer Umbildung. Stattdessen verstärken sie im gegenwärtigen Kontext die Präferenz für Kontinuität.

Das Projekt existierte vor dem Krieg

Die Klarstellung, dass die Umbildung vor dem Krieg vorgesehen war, macht deutlich, dass das aktuelle Gerücht auf einem alten politischen Projekt basiert. Nach der Verlängerung des parlamentarischen Mandats hatte sich der institutionelle Kalender geändert. Die Regierung hatte eine potenziell längere Aktionszeit und einige Beamte dachten, dass ein teilweise erneuertes Team der Exekutive neuen Auftrieb geben könnte.

Der Satz « neues Blut injizieren » fasst die Logik zusammen, die damals vorherrschte. Es ging nicht unbedingt darum, die Regierung zu stürzen oder ihre allgemeine Richtung zu ändern. Vielmehr war die Annahme, bestimmte Persönlichkeiten zu verändern, Schwächen in mehreren Ministerien zu korrigieren und einem Team, das länger als erwartet im Amt bleiben würde, eine neue Dynamik zu verleihen.

Eine solche Operation hätte auch einige politische Spannungen ermöglicht, ohne eine vollständige Regierungskrise zu eröffnen. Im Libanon kann die Änderung einer begrenzten Anzahl von Portfolios theoretisch einen Kompromiss zwischen der Aufrechterhaltung der Regierungsstruktur und der Bereitschaft mehrerer Kräfte zur Überprüfung ihrer Vertretung bieten. Aber was auf dem Papier einfach erscheint, wird schnell komplex, sobald es notwendig ist, zu bestimmen, welche Minister gehen, wer sie ersetzt und wie man politische und religiöse Gleichgewichte bewahrt.

Der Krieg hat diese Gleichung viel riskanter gemacht. Jeder Ministerwechsel kann jetzt durch die großen Brüche des Augenblicks interpretiert werden: Haltung zu Verhandlungen mit Israel, Beziehung zur Hisbollah, Politik gegenüber dem Iran, Waffenmonopol, Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten oder sogar Management der sozialen Krise. Ein Ersatz, der zuvor eine Logik der Regierungsleistung erhoben hätte, kann jetzt als politischer Sieg oder Niederlage eines Lagers bezeichnet werden.

Genau das will die Macht vermeiden. Die Beibehaltung des derzeitigen Teams verhindert parallele Verhandlungen über interne Gleichgewichte, da der Staat bereits versucht, den israelischen Rückzug und die zukünftige Sicherheitsarchitektur des Südens zu verhandeln.

Krieg hat die Prioritätenhierarchie völlig verändert

Seit der regionalen Eskalation agiert die Exekutive weit über die normale Regierungsführung hinaus unter Druck. Die erste Datei ist die des Territoriums. Der Libanon strebt weitere israelische Abzüge an, während er die Armee in die evakuierten Gebiete entsendet. Die Vereinigten Staaten machen einen Teil ihrer Unterstützung von konkreten Fortschritten bei der Ausübung staatlicher Autorität abhängig. Israel stellt weiterhin die Frage nach den militärischen Fähigkeiten der Hisbollah. Gleichzeitig müssen die Verhandlungen darüber entscheiden, ob vor oder nach den Wahlen in Israel eine neue Phase eingeleitet wird.

Zu dieser Gleichung fügt das geplante Ende der Mission des Finul hinzu. Der Libanon muss einen neuen internationalen Rahmen schaffen, ohne zu wissen, welche Formel angenommen wird. Eine französisch-italienische Initiative wird derzeit geprüft. Eine dominierende europäische Kraft wird erwähnt. Der Einsatz verstärkter internationaler Beobachter ist ein weiterer Weg. Keines dieser Szenarien wurde bisher entschieden, und jedes wirft Fragen über das Mandat, den Aktionsbereich und den Schutz von ausländischem Militärpersonal auf.

Die Regierung muss gleichzeitig ihre Beziehungen zum Iran regeln. Das Treffen zwischen Nawaf Salam und Masoud Pezeshkian in New York zeigte, dass der Premierminister versucht, eine zwischenstaatliche Beziehung zu Teheran aufzubauen, die auf Souveränität und Nichteinmischung basiert. Sie verband diese Beziehung eindeutig mit der Priorität, die dem israelischen Rückzug und der Ausweitung der staatlichen Autorität auf das gesamte Territorium eingeräumt wurde.

Auch das Verhältnis zu Syrien tritt in eine neue Phase ein. Nawaf Salam und Ahmad al-Sharaa diskutierten die Überarbeitung der Abkommen zwischen den beiden Ländern, die Reaktivierung der Gemeinsamen Hohen Kommission und Projekte zur Verbindung von Strom, Eisenbahn und Energie. Wiederum arbeitet die Regierung an Themen, die administrative und politische Kontinuität erfordern.

Ein Wechsel des Abteilungsteams in dieser Phase würde erfordern, dass einige Abteilungen ihre Dateien zu einem Zeitpunkt unterbrechen oder neu organisieren, zu dem Verhandlungen besonders heikel sind. Die Frage der Neugestaltung kann daher nicht mehr nur in Bezug auf die individuelle Leistung der Minister betrachtet werden. Es muss mit den politischen und administrativen Kosten der Umverteilung von Portfolios verglichen werden.

Es bestehen jedoch Regierungsspannungen

Die Aufgabe der Umbildung bedeutet nicht, dass die Regierung ohne Differenzen arbeitet. Die New Yorker Sequenz lieferte ein aufschlussreiches Beispiel. Dem Treffen zwischen Nawaf Salam und dem iranischen Präsidenten gingen Berichten zufolge Meinungsverschiedenheiten in der libanesischen Delegation voraus. Der Premierminister hätte trotz der Vorbehalte von Außenminister Youssef Raggi den Antrag des Iran auf Abhaltung des Treffens akzeptiert. Salam hätte sich schließlich persönlich für das Treffen entschieden.

Diese Episode, wenn sie in die Frage der Umgestaltung gestellt wird, zeigt, warum einige Gerüchte glaubwürdig erscheinen können. Linienunterschiede bestehen. Sie betreffen manchmal so sensible Themen wie den Iran. Die derzeitige politische Entscheidung scheint jedoch darin zu bestehen, diese Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Teams zu bewältigen, anstatt sie durch die Ersetzung von Ministern zu lösen.

Dieser Ansatz ermöglicht es Nawaf Salam, seine Autorität als Regierungschef zu bewahren. In der iranischen Episode hätte er die Zusammensetzung seines Teams nicht geändert, um eine Richtung durchzusetzen. Er hätte einfach von seiner Schiedsbefugnis Gebrauch gemacht und entschieden, dass das Treffen stattfinden sollte. Institutionelles Funktionieren wird somit zu einem Mittel, um Unterschiede einzudämmen, ohne eine Krise zu verursachen.

Es gibt jedoch Einschränkungen für diese Methode. Je öffentlicher die Meinungsverschiedenheiten werden, desto mehr Beobachter können jeden Streit als Auftakt für einen Ministerwechsel interpretieren. Die Verbreitung von Ersatznamen führt dann zu echten Konflikten, auch wenn kein Umformverfahren eingeleitet wird.

Die gegenwärtige Leugnung zielt genau darauf ab, diese Mechanik zu verkürzen. Unterschiede sollten nicht automatisch in Ersatzszenarien übersetzt werden. Die Präsidentschaft und der Grand Serail können weiterhin mit Ministern zusammenarbeiten, die nicht immer die gleiche taktische Wertschätzung teilen, solange die allgemeinen Leitlinien von den Institutionen festgelegt werden.

Eine soziale Krise, die eine Wiederbelebung des Teams hätte rechtfertigen können

Der interne Kontext könnte jedoch Argumente für die Befürworter einer Reorganisation liefern. Die soziale Lage verschlechtert sich rapide. Beamte des öffentlichen Sektors treten in eine neue Phase der Streiks ein. Die Kaufkraft steigt weiter in den Preisen. Die Kosten für Energie, Verkehr, Lebensmittel, privaten Strom und Wohnraum stellen Haushalte unter erheblichen Druck.

Verfügbare Schätzungen zeigen das Ausmaß des Problems. Für eine vierköpfige Familie, die eine Unterkunft in Beirut oder seinen Vororten vermietet, können die Wohn-, Lebensmittel-, Strom-, Wasser- und Transportkosten allein etwa 1.400 bis 1.500 US-Dollar pro Monat betragen. Diese Berechnung schließt jedoch Bildung, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Kleidung, Telekommunikation, Internetzugang und viele laufende Ausgaben aus.

Das Durchschnittseinkommen, das in einer der Umfragen des Privatsektors verwendet wird, beträgt etwa 560 US-Dollar pro Monat für libanesische Arbeitnehmer, die weiterhin beschäftigt sind. Selbst mit zwei Einkommen dieses Niveaus im selben Haushalt erreicht die Familie nicht den Betrag, der notwendig ist, um die fünf untersuchten wesentlichen Ausgaben zu decken. Das Defizit tritt somit bereits vor Schul- oder Arztkosten auf.

Präsident Joseph Aoun selbst wurde auf den Ernst der Situation aufmerksam gemacht. In einer Mitteilung des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrats heißt es, dass die sozialen Spannungen auf einem Niveau sind, das mit den Sicherheits- und strategischen Risiken des Landes konkurrieren kann. Die Vorschläge umfassen die Schaffung eines nationalen wirtschaftlichen und sozialen Dialogs unter Einbeziehung des Staates, der politischen Kräfte, der Wirtschaftsvertreter, der Gewerkschaften und der gesellschaftlichen Akteure.

In einer gewöhnlichen politischen Periode hätte eine solche Anhäufung von Schwierigkeiten ein einfaches Argument liefern können: einige Minister zu wechseln, um das Gefühl eines neuen Impulses zu geben. Aber die Antwort scheint anders zu sein. Die Regierung zieht es vor, vom bestehenden Team eine neue Politik zu fordern, anstatt das Regierungsgleichgewicht wieder aufzubauen.

Der öffentliche Sektor wird zu einer politischen Bombe

Die Situation im öffentlichen Sektor erhöht diesen Druck. Abbas Halabi beschreibt die Verwaltungsstruktur als « riesige Zeitbombe ». Seine Analyse ist besonders schwerwiegend: Das Problem würde aufgrund religiöser, politischer und klientelistischer Überlegungen, die eine echte Umstrukturierung verhindern, nicht angegangen.

Bei dieser Krise geht es nicht nur um das Lohnniveau. Es betrifft die Organisation der Verwaltung selbst. Der Staat muss auf die Verschlechterung der Kaufkraft seiner Beschäftigten reagieren, ohne eine neue Inflationsspirale auszulösen oder Haushaltslasten zu schaffen, die er nicht nachhaltig finanzieren kann. Sie muss auch verhindern, dass soziale Bewegungen bereits fragile Dienstleistungen lahmlegen.

Die Verbreitung von Streiks kann daher zu einer direkten Bedrohung für die Regierung werden. Noch einmal, die Strategie scheint keinen Teamwechsel zu beinhalten. Die Argumentation ist wahrscheinlich, dass die Ersetzung eines Ministers die Finanzierung der Gehälter oder die strukturellen Ungleichgewichte der Verwaltung nicht regelt. Eine Fiskalkrise verschwindet nicht mit einem neuen Portfolioinhaber.

Vielmehr versucht die Macht, Zeit zu sparen, um eine finanzielle Reaktion aufzubauen. Dies erklärt auch die Bedeutung, die den Diskussionen mit dem Internationalen Währungsfonds und der Außenhilfe beigemessen wird. Die soziale Frage ist untrennbar mit den Finanzreformen und der Wiederherstellung des internationalen Vertrauens verbunden.

Diese Realität macht paradoxerweise das Redesign weniger nützlich. Ein neues Team hätte keine zusätzlichen Ressourcen. Sie sollte sofort mit den gleichen Anforderungen, Haushaltszwängen und internationalen Fristen konfrontiert werden.

Der Regierungswechsel würde einen Kampf um das Gleichgewicht eröffnen

Das heikelste Problem bleibt jedoch politisch. Sobald das Prinzip der Umformung akzeptiert wird, würde jede Kraft versuchen zu wissen, welche Funktionen beteiligt sind. Eine begrenzte Änderung könnte schnell zu einer allgemeinen Verhandlung über die Regierungsvertretung werden.

Der Libanon befindet sich bereits in einer Zeit starker Spannungen um die Hisbollah, den Iran, Verhandlungen mit Israel und die staatliche Souveränität. Das Ersetzen eines Ministers, der mit einer bestimmten Sensibilität verbunden ist, könnte als Linienwechsel interpretiert werden. Die Wahl seines Nachfolgers würde sofort einen Kampf um das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kräften auslösen.

Die Frage sei nicht auf Parteien beschränkt. Konfessionelle Gleichgewichte sollten ebenfalls erhalten bleiben. Jedes Portfolio hat ein institutionelles und symbolisches Gewicht. Die Ersetzung eines Ministers könnte daher eine Reihe von Entschädigungen erfordern, die eine technische Operation in eine nationale politische Verhandlung verwandeln würden.

Die Präsidentschaft der Republik und das Grand Serail haben kein offensichtliches Interesse daran, dieses Gebäude heute zu eröffnen. Ihre Priorität ist die Aufrechterhaltung einer gemeinsamen Entscheidungskompetenz in wichtigen Fragen. Die Tatsache, dass die Umbildung zwischen den beiden Präsidentschaften nicht einmal diskutiert wurde, ist daher ein wichtiger Faktor. Darin heißt es, dass die Stabilität der Exekutive vorerst als wichtiger angesehen wird als ihre Erneuerung.

Der Status quo ist es nicht wert, zu befriedigen

Die Umbildung auszuschließen, bedeutet jedoch nicht, dass die Regierung von einer weißen Saat profitiert. Es gibt viele parlamentarische Kritikpunkte. Bei der Regierungsaktionssitzung wurden mehrere Ministerantworten von den Abgeordneten als unzureichend erachtet. Soziale, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen bleiben offen.

Die Regierung muss auch zeigen, dass institutionelle Stabilität zu Ergebnissen führt. Wenn er sich auf Krieg und Verhandlungen beruft, um eine Veränderung seiner Zusammensetzung zu vermeiden, kann er nicht dieselben Umstände nutzen, um Untätigkeit im Inneren auf unbestimmte Zeit zu rechtfertigen. Kontinuität wird daher zu einer Verpflichtung des Ergebnisses.

Die Frage ist besonders klar in Bezug auf die Wirtschaft. Die privaten Haushalte sind mit einem Anstieg der Kosten für private Dienstleistungen konfrontiert, der das Fehlen oder die Unzulänglichkeit öffentlicher Dienstleistungen ausgleicht. Sie bezahlen Strom von Generatoren, kaufen Wasser, finanzieren direkt einen wachsenden Anteil ihrer medizinischen Kosten und übernehmen extrem teure Transporte. Gleichzeitig belasten indirekte Steuern und zusätzliche Abgaben den Konsum.

Die Exekutive muss daher auf einen Widerspruch reagieren: Sie möchte ihre Zusammensetzung beibehalten, um Kontinuität zu gewährleisten, aber diese Kontinuität wird nach ihrer Fähigkeit beurteilt, eine sich verschlechternde tägliche Situation zu verbessern. Der Verzicht auf die Reorganisation beseitigt das Argument einer Anpassungszeit im Zusammenhang mit der Ankunft neuer Minister. Das aktuelle Team bleibt für laufende Fälle voll verantwortlich.

Die Überholung ist eingefroren, nicht unbedingt begraben

Die jetzige Entscheidung muss endlich in ihren Zeitplan aufgenommen werden. Das Projekt existierte schon vor dem Krieg. Es wurde aufgegeben, als sich die Prioritäten änderten. Es gibt daher keinen Grund zu der Schlussfolgerung, dass eine Reorganisation bis zum Ende des Regierungsmandats endgültig ausgeschlossen ist.

Eine Stabilisierung der Front, Fortschritte bei den Verhandlungen mit Israel oder eine Klarstellung des Post-Finals könnten die Kalkulation wieder verändern. Eine Verschärfung der sozialen Krise oder ein großes Versagen in einem Ministerium könnte das Thema ebenfalls auf den Tisch bringen. Die Idee ist bereits vorhanden und könnte wieder auftauchen, wenn die Umstände wieder günstig werden.

Im Moment ist die Botschaft jedoch eindeutig. Die im Umlauf befindlichen Namen entsprechen nicht einem eingeleiteten institutionellen Prozess. Es wird keine Vereinbarung zwischen Baabda und dem Grand Serail vorbereitet, um mehrere Minister zu ersetzen. Das ehemalige Projekt der teilweisen Erneuerung des Teams wurde durch den Krieg und die daraus resultierenden Notfälle überholt.

Der Status quo der Regierung ist daher weniger ein Ergebnis der allgemeinen Zufriedenheit als eine Risikoberechnung. Die heutige Öffnung der Regierung würde komplexe interne Verhandlungen zu den laufenden territorialen, militärischen, finanziellen und diplomatischen Verhandlungen hinzufügen. Die Macht entscheidet sich derzeit dafür, das bestehende Team zu behalten und seine Spannungen intern zu bewältigen.

Diese Entscheidung stellt jedoch Nawaf Salam und seine Minister auf eine erhöhte Nachfrage. Sie können nicht mehr auf die Aussicht auf eine Neugestaltung zählen, um das Bild eines Neuanfangs zu vermitteln. Die Erholung muss von den Entscheidungen selbst ausgehen: Fortschritte im Süden, Reaktion auf Streiks, Reform der Verwaltung, Finanzverhandlungen, Unterstützung der Armee und Verbesserung der Dienstleistungen. Auf diesen Ergebnissen, nicht auf einem Gesichtswechsel, wird nun die nächste Phase der Regierung stattfinden.

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