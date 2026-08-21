Ali al-Taher, die Höhe, die den Süden bedroht

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Auf den ersten Blick ist Ali al-Taher nur eine Höhe unter vielen anderen im zerklüfteten Gelände des Südlibanon. Doch dieses Gebiet östlich von Nabatiyeh konzentriert jetzt einen beträchtlichen Teil des israelisch-hizbullah-Arms, während es den Staat und die libanesische Armee auf eine besonders heikle Frage der Souveränität stellt. Die Fortsetzung der israelischen Angriffe und die Weigerung der Hisbollah, den Standort zu verlassen, haben Bedenken ausgelöst, dass ein geografisch begrenzter Kampf die im Süden ausgehandelten mühsamen Vereinbarungen untergraben würde. Denn hinter Ali al-Taher steht jetzt eine umfassendere Frage: Wer wird die militärischen und politischen Regeln festlegen, die nach dem Krieg auf libanesisches Territorium anwendbar sind?

Allein das Paradoxon fasst die neue Fragilität des Südlibanon zusammen. Einige Quadratkilometer Erleichterung können nun die Verhandlungen mit Beirut, Israel und den Vereinigten Staaten belasten, den Einsatz der libanesischen Armee erschweren und die Stabilisierung von Dörfern gefährden, deren Bewohner noch immer auf eine Rückkehr in ihre Heimat hoffen.

Ali al-Taher ist damit von einer militärischen Position zu einem politischen Test übergegangen. Israel will neutralisieren, was es als wichtige Infrastruktur der Hisbollah darstellt. Die schiitische Bewegung weigert sich, dem israelischen Militärdruck zu erlauben, zu bestimmen, welche Positionen sie aufgeben muss. Zwischen beiden muss der libanesische Staat das Prinzip des Monopols der Strafverfolgungskräfte verteidigen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass seine Armee unter den Bomben einen außerhalb beschlossenen Befehl ausführt.

Dieser Widerspruch erklärt, warum die Höhe viel gefährlicher geworden ist, als seine einzigen Dimensionen vermuten lassen.

Ali al-Taher, ein Hot Spot nördlich von Litani

Die israelischen Operationen um Ali al-Taher wurden im August intensiviert. Das Gebiet und mehrere Orte im Gouvernement Nabatiyeh wurden getroffen, während es konsistente Berichte über israelische Vorbereitungen für die Höhe gab. Die Sequenz vom 15. August verschärfte die Spannungen weiter: Israel startete eine Reihe von Streiks nach einem Drohnenangriff auf seine Streitkräfte in der Region, ein Angriff, den es der Hisbollah zuschrieb.

Dieser Druck tritt auf unberührtem Gelände nicht auf. Im Juni stand Ali al-Taher im Zentrum widersprüchlicher Informationen über die Realität der Höhenkontrolle. Israel hatte angekündigt, dass es die Kontrolle darüber übernommen hatte, was die Hisbollah formell bestritten hatte. Ein libanesischer Militärbeamter hatte dann arabischen Medien erzählt, dass es keine israelischen Fortschritte vor Ort gegeben habe, wie es in der Ankündigung heißt.

Seitdem stellt sich nicht mehr nur die Frage, wer einen solchen Erleichterungspunkt physisch kontrolliert. Es geht um die Möglichkeit für Israel, seine Luftüberlegenheit und seinen militärischen Druck in eine dauerhafte Veränderung des Bodensystems im Südlibanon umzuwandeln.

Geographie erklärt einen Teil dieses Beharrens. Die Höhen von Ali al-Taher liegen östlich von Nabatiyah und bieten eine dominierende Position auf mehreren umliegenden Achsen. Dazu gehören Nabatiyah, Kfar Tebnit und die Reliefs, die zu Iqlim al-Touffah führen. Israel behauptet auch, dass das Gebiet die von der Hisbollah genutzte unterirdische Infrastruktur beherbergt, die von der Bewegung nicht öffentlich detailliert beschrieben wurde.

Aber ein weiteres Merkmal ist politisch wesentlich geworden:Ali al-Taher liegt nördlich von Litani.

Dieser Ort füttert direkt die argumentarische Hisbollah. Die Bewegung behauptet, dass die Sicherheitsvorkehrungen für das Gebiet südlich des Flusses nicht automatisch nach Norden ausgedehnt werden können. Zu akzeptieren, dass Israel entweder durch militärischen Druck oder durch Verhandlungen die Evakuierung einer Position nördlich der Litani erreichen sollte, würde daher nach dieser Logik den Umfang der Beschränkungen, die der Hisbollah auferlegt wurden, schrittweise verändern.

Hier ändert die Datei ihre Natur. Wenn der Streit nur die Neutralisierung einer Position betraf, die die israelischen Streitkräfte direkt bedroht, könnte theoretisch eine lokale Vereinbarung angestrebt werden. Aber die Hisbollah glaubt, dass Ali al-Taher eine Rechtsprechung schaffen könnte: Eine erste unter Druck evakuierte Position würde den Weg für eine zweite, dann eine dritte ebnen.

Die Gefahr liegt nicht mehr nur in einer israelischen Offensive. Er ist auch besorgt darüber, dass die Hisbollah beschließen könnte, den Fall der Position militärisch zu verhindern, um zu verhindern, dass sie zum Modell der nächsten Schritte wird.

Hisbollah weigert sich, einen Präzedenzfall für Ali al-Taher zu schaffen

Die Rede der Hisbollah über Ali al-Taher verschärfte sich, als der militärische und diplomatische Druck zunahm. Beamte und Quellen in der Nähe der Bewegung haben die Idee abgelehnt, die Höhe ohne Entschädigung aufzugeben. Insbesondere der Abgeordnete Hassan Ezzeddine, ein Mitglied des Parlamentsblocks der Hisbollah, stellte die Stätte als eine wesentliche Position dar, die die Bewegung angesichts einer israelischen Operation nicht aufgeben will.

Die Informationen, die um einen möglichen Transfer an die libanesischen Streitkräfte zirkulieren, bleiben jedoch widersprüchlich und müssen als solche behandelt werden. Einige diplomatische Quellen behaupteten, dass eine Formel für die Übergabe des Gebiets an die Armee in Betracht gezogen oder sogar unter bestimmten Bedingungen vorgeschlagen worden sei. Die Hisbollah hat öffentlich eine viel restriktivere Linie beibehalten, während andere Berichte auf die Möglichkeit eines Transfers erst nach einem vollständigen israelischen Rückzug hingewiesen haben.

Diese Divergenz verändert nicht den Kern des Problems. Die Hisbollah weigert sich zuzulassen, dass die Sequenz von Israel diktiert wird: militärischer Druck, Evakuierung der Bewegung, Eintritt der libanesischen Armee und dann Überprüfung des Standorts. Seiner Ansicht nach würde ein solcher Mechanismus die israelische Truppe zum wirklichen Auslöser für die libanesische interne Umverteilung machen.

Der Einsatz des Präzedenzfalls wird entscheidend. Wenn Ali al-Taher evakuiert wird, weil Israel ihn als Bedrohung bezeichnet, was würde Israel dann davon abhalten, die gleiche Behandlung für eine andere Position weiter nördlich zu fordern? Und wie weit könnte sich dieser Mechanismus erstrecken?

Diese Sorge bedeutete nicht, dass alle zukünftigen israelischen Forderungen notwendigerweise akzeptiert würden. Es erklärt jedoch, warum die Hisbollah Ali al-Taher einen Wert zuschreibt, der weit über dem des Bodens liegt. Auf dieser Höhe aufzugeben, würde in seiner Argumentation bedeuten, einen Mechanismus anzuerkennen, der es Israel erlaubt, indirekt an der Definition militärischer Arrangements im Libanon teilzunehmen.

Die Bewegung versucht daher, zwei Themen zu trennen, die ihre Gegner zusammenbringen möchten: die Rolle des libanesischen Staates und die der israelischen Forderungen. Er könnte mit dem internen Anspruch eines staatlichen Waffenmonopols konfrontiert werden, während er sich weigert, dass diese Transformation nach einem von Israel festgelegten Zeitplan und einer von Israel festgelegten Geographie stattfindet.

Genau diese Unterscheidung bringt die libanesische Armee in eine besonders unangenehme Situation.

Die libanesische Armee hat in einer Mechanik gefangen, die sie nicht kontrolliert

Auf dem Papier scheint es die Lösung zu sein, Ali al-Taher der Armee anzuvertrauen, die am meisten mit dem Souveränitätsprinzip übereinstimmt. Ein Gebiet auf libanesischem Territorium würde unter der Autorität der nationalen militärischen Institution passieren, während sich nichtstaatliche Kräfte aus ihm zurückziehen würden. Auf diese Weise präsentiert, scheint die Formel fast offensichtlich.

Im Feld ist es viel weniger.

Das erste Problem ist die Reihenfolge, in der dieser Einsatz stattfinden würde. Wenn Israel eine Hisbollah-Position, die Bombe, bestimmt, sie zu besetzen droht und dann verlangt, dass sie an die libanesische Armee übergeben wird, würde sein Einsatz nicht mehr als bloße Ausübung einer souveränen Entscheidung in Beirut angesehen werden. Es könnte als direktes Ergebnis einer israelischen Militäranordnung erscheinen.

Diese Nuance ist entscheidend für eine Institution, die versucht, sich als Armee aller Libanesen zu präsentieren.

Die Armee würde dann zwei Imperativen gegenüberstehen, die schwer zu vereinbaren wären. Die erste besteht darin, die effektive Autorität des Staates auf das gesamte Territorium auszudehnen. Die zweite besteht darin, zu vermeiden, in ein Instrument umgewandelt zu werden, das es Israel ermöglicht, ohne direkte Landnutzung das zu erhalten, was es vor Ort verlangt.

Der Fall Ali al-Taher wirft daher eine tiefere Frage auf als die Frage, wer morgen eine Höhe einnehmen wird:wer beschließt, die libanesische armee auf libanesisches territorium zu entsenden?

Während diese Entscheidung den Institutionen von Beirut gehört, ist es eine Frage der nationalen Souveränität. Während der Zeitpunkt und die Orte allmählich von israelischen Forderungen bestimmt werden, die durch die Androhung von Streiks unterstützt werden, erhält die gleiche Operation eine völlig andere politische Bedeutung.

Die vorherige ist besonders besorgt, dass die Formel reproduzierbar werden könnte. Israel könnte einen Ort identifizieren, seine Evakuierung fordern, militärischen Druck ausüben und dann die libanesische Armee bitten, ihn in Besitz zu nehmen. Die Debatte würde sich nicht mehr nur auf die Entwaffnung der Hisbollah konzentrieren, sondern auf Israels Fähigkeit, Ort für Ort die Sicherheitskartierung des Libanon zu bestimmen.

Für Beirut ist die Falle offensichtlich. Die Weigerung, die Armee einzusetzen, würde den Staat dem Vorwurf aussetzen, seine Souveränität nicht auszuüben. Jeden Einsatz nach einer von Israel auferlegten Reihenfolge zu akzeptieren, könnte umgekehrt dieselbe Souveränität schwächen, indem der Eindruck erweckt wird, dass der Staat unter äußerem Zwang handelt.

Ali al-Taher konzentriert diese beiden Widersprüche.

Eine israelische politische Angelegenheit

Die israelische Entschlossenheit hat auch eine innere Dimension, die von militärischen Überlegungen zu unterscheiden ist. Laut Berichten, die in den letzten Tagen in der libanesischen Presse veröffentlicht wurden, könnte Benjamin Netanyahu versuchen, Ali al-Tahers Übernahme als Erfolg vor den am 27. Oktober angekündigten israelischen Parlamentswahlen darzustellen.

Diese Lesung stammt insbesondere aus offiziellen libanesischen Quellen, die von der Presse zitiert werden. Es ist kein Beweis für die persönlichen Absichten des israelischen Premierministers und muss daher als eine berichtete Analyse und nicht als eine etablierte Tatsache präsentiert werden.

Es ist jedoch Teil eines identifizierbaren politischen Kontextes. Benjamin Netanyahu erwähnte am 8. August die Vorbereitung einer wichtigen Operation, ohne ihre Art öffentlich zu spezifizieren. Mehrere Medien brachten diese Aussagen dann dem Druck um Ali al-Taher näher.

Die Frage des nördlichen Israel fügt eine zusätzliche Dimension hinzu. Die Sicherheit der Grenzgemeinden und die Fähigkeit, die nachhaltige Rückkehr ihrer Bewohner zu gewährleisten, ist ein wichtiges politisches Thema in Israel. In diesem Zusammenhang könnte eine Operation, die als Neutralisierung einer wichtigen Infrastruktur der Hisbollah dargestellt wird, einen symbolischen Wert erlangen, der größer ist als ihr unmittelbares territoriales Ergebnis.

Das macht die Situation auch gefährlicher. Eine militärische Operation, die nur ein taktisches Bedürfnis erfüllt, kann begrenzt sein, wenn ihr Ziel erreicht wird. Eine Operation mit politischem oder wahltaktischem Wert unterliegt anderen Zwängen: Sie muss ein hinreichend klares Siegesbild erzeugen, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Ali al-Taher ist zum Symbol geworden. Nach wochenlangen Erklärungen, Streiks, gemeldeten Fortschrittsversuchen und Verhandlungen kann sein Schicksal nun von beiden Seiten als Indikator für ihre Fähigkeit interpretiert werden, ihre Bedingungen durchzusetzen.

Für Israel könnte die Nichterlangung von Veränderungen als Unfähigkeit dargestellt werden, eine anhaltende Bedrohung zu beseitigen. Für die Hisbollah könnte der Verzicht auf die Position unter israelischem Druck als Akzeptanz einer neuen Spielregel interpretiert werden.

Der Spielraum für Kompromisse wird verringert, wenn der Symbolwert der Höhe zunimmt.

Ali al-Taher verhandelt zukünftige Regeln des Südens

Hier liegt wahrscheinlich die Hauptgefahr. Ein Kampf um Ali al-Taher kann im Weltraum lokalisiert bleiben und gleichzeitig Konsequenzen hervorrufen, die es nicht gäbe.

Die Verhandlungen zwischen Libanon und Israel sind der erste wahrscheinliche Boden, der betroffen sein wird. Kontakte mit amerikanischer Beteiligung haben zu berichteten Fortschritten in bestimmten Fragen geführt, einschließlich Grenzen und Gefangene. Aber die Frage der Einstellung der Angriffe und die von Ali al-Taher behindern weiterhin eine breitere Stabilisierung.

Eine israelische Offensive würde die Logik dieser Diskussionen sofort verändern. Es geht nicht mehr darum, die Modalitäten für die Stabilisierung auszuhandeln, sondern darüber zu entscheiden, ob dann eine Änderung des militärischen Kräftegleichgewichts in das politische Abkommen aufgenommen werden soll.

Die Gefahr für den Libanon ist klar: dass die Verhandlungen aufhören werden, die Regeln des Bodens festzulegen, und dass der Boden beginnen wird, die Regeln der Verhandlungen zu diktieren.

Eine zweite Herausforderung ist die nachhaltige Rückkehr der Bewohner. Jedes größere Wiederaufleben von Streiks im Gouvernement Nabatiyah belebt die Angst vor weiteren Vertreibungen. Die Anschläge vom 15. August, die mehrere Orte betrafen und zivile Opfer forderten, zeigten, dass eine Konfrontation mit Ali al-Taher schnell den unmittelbaren Umfang der Höhe überschreiten könnte.

Eine Landschlacht hätte noch schwerere Folgen. Straßen, umliegende Dörfer und Gebiete, die für militärische Bewegungen genutzt werden, wären einer Ausweitung von Streiks ausgesetzt. Die Bewohner, die die aufeinanderfolgenden Vertreibungen bereits erlebt haben, würden dann von der Entwicklung einer Konfrontation suspendiert bleiben, deren Einsätze ihre eigene Lokalität überschreiten.

Schließlich interveniert Ali al-Taher zu einer Zeit, in der der Libanon über die Präsenz der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon hinaus an die südliche Sicherheitsorganisation denken muss. Die Frage ist also nicht nur die der nächsten Konfrontation. Es geht um die Architektur, die die nächste verhindern muss.

Wer überwacht sensible Bereiche? Welche Handlungsfreiheit wird Israel behalten, wenn es behauptet, eine Bedrohung zu erkennen? Wie weit kann die libanesische Armee stationiert werden, ohne zwischen Hisbollah und israelischen Forderungen gefangen zu sein? Und welche Garantien verhindern, dass ein für einen bestimmten Standort konzipiertes Verfahren zu einem dauerhaften Mechanismus wird, der auf andere Sektoren anwendbar ist?

Ali al-Taher ist der Ort geworden, an dem sich all diese Fragen treffen.

Die Höhe ist daher nicht nur für das umstritten, was sie enthält oder was sie zu beobachten erlaubt. Sie ist für die Regel, die sie schaffen könnte. Israel versucht zu verhindern, dass die Hisbollah Fähigkeiten aufrechterhält, die sie als bedrohlich betrachtet. Die Hisbollah will verhindern, dass Israel seine militärische Macht in eine permanente Wache über seine nördlichen Litani verwandelt. Der libanesische Staat muss versuchen, seine Autorität wiederherzustellen, ohne zu suggerieren, dass diese Autorität auf Ersuchen eines anderen Staates ausgeübt wird.

Es ist diese Überlagerung, die eine lokale Konfrontation potenziell explosiv macht.

Ein Kompromiss um Ali al-Taher könnte andererseits ein Modell bieten: israelischer Rückzug oder Garantien, souveräner Einsatz der libanesischen Armee und Mechanismus, der die Rückkehr der bewaffneten Konfrontation verhindert. Aber ein solches Arrangement setzt voraus, dass jeder es als etwas anderes als eine Kapitulation präsentieren kann.

Im Moment existiert diese Formel nicht. Die Militärschläge und der Druck halten an der Hypothese einer israelischen Operation fest, während die Hisbollah ihre Ablehnung einer auferlegten Evakuierung aufrechterhält. Zwischen beiden steht die libanesische Armee weiterhin im Zentrum einer Gleichung, die sie selbst nicht definiert hat.

Die nächste Bewegung um Ali al-Taher wird daher mehr sagen als der Name der Kraft, die eine Höhe des Distrikts Nabatiyah kontrollieren wird. Er würde darauf hinweisen, ob die zukünftige Sicherheitsordnung des Südens durch zwischenstaatliche Verhandlungen und die Entscheidungen libanesischer Institutionen aufgebaut wird oder ob sie allmählich unter militärischem Druck entstehen wird.

Deshalb kann Ali al-Taher immer noch als Währungsumtausch in einer breiteren Verhandlung dienen. Aber je mehr die Streiks weitergehen und je härter die öffentlichen Positionen werden, desto weniger Raum trennen diese Verhandlungen vom Punkt des Bruchs.