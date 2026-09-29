Libanon-Israel-Verhandlungen: Warum das nächste Treffen in Rom unsicher wird

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Die nächste Phase der Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel sollte in Rom stattfinden. Doch in den Ausgaben vom 29. September 2026 beschreiben die libanesischen Zeitungen diese Frist nicht mehr mit der gleichen Sicherheit. Al Akhbar spricht immer noch von einer achten Sitzung, die im Oktober unter amerikanischer Vermittlung stattfinden soll. Al Joumhouria berichtet seinerseits von einem Rückgang der Chancen auf ein neues Treffen in der italienischen Hauptstadt im Laufe des Monats. Diese Divergenz ist nicht nur eine Frage des Zeitpunkts. Es spiegelt die Schwierigkeiten wider, die in einem Prozess auftreten, der sich jetzt gleichzeitig mit dem Rückzug Israels, der Sicherheit im Süden, den Waffen der Hisbollah und den Mechanismen zur Überprüfung der Verpflichtungen beider Parteien befassen muss.

Die siebte Sitzung hatte bereits das Ausmaß der Meinungsverschiedenheiten gezeigt. Laut Al Akhbar vom 29. September 2026 ist seine Blockade nicht das Ergebnis eines rein technischen Streits. Israel soll vor Ort ein Konzept konsolidiert haben, das auf einer « gelben Linie » basiert, die auch als fortgeschrittene Verteidigungslinie bezeichnet wird. In den betroffenen Gebieten würde die israelische Präsenz zwischen fünf und zwölf Kilometern betragen. Die Debatte über das nächste Treffen in Rom konzentriert sich daher auf eine wesentliche Frage: Gibt es noch genügend gemeinsame politische Gründe für eine neue Sitzung, um etwas anderes als eine Wiederholung der bereits geäußerten Standpunkte hervorzubringen?

Eine achte Sitzung noch von Al Akhbar erwartet

Al Akhbar schreibt am 29. September 2026, dass das Warten vor einer achten Sitzung direkter Verhandlungen zwischen den libanesischen Behörden und Israel unter amerikanischer Schirmherrschaft fortgesetzt wird, die im nächsten Monat für Rom geplant ist. Die Zeitung stellt diese Frist in einen unveränderten militärischen Kontext. Die israelischen Streitkräfte blieben in mehreren Gebieten des Südens präsent und betrachteten ihr Gerät weiterhin als Pufferzone.

Diese Präsentation legt nahe, dass der Verhandlungskanal nicht offiziell geschlossen ist. Eine zukünftige Sitzung muss noch in Betracht gezogen werden. Die Analyse der Zeitung zeigt aber auch, wie weit die Positionen bleiben.

Die « gelbe Linie » konzentriert einen Teil der Meinungsverschiedenheit. Al Akhbar erklärt, dass Israel ihm eine spezifische militärische Funktion zuweist: Landbedrohungen zu verhindern oder direktes Feuer in der unmittelbaren Nähe seiner Grenzorte. Diese Linie würde jedoch nicht das Problem der Raketen und Drohnen lösen, die von abgelegeneren Gebieten aus operieren können.

Das Problem geht also über die israelische Präsenz hinaus. Es geht auch um die Handlungsfreiheit, die Israel über diese Linie hinaus halten will. Selbst ein Abkommen über eine Umverteilung würde nicht unbedingt ein Ende der militärischen Operationen weiter nördlich bedeuten.

Für den Libanon stellt diese Logik eine große Herausforderung dar. Der Verhandlungsprozess muss zum israelischen Rückzug und zur Wiederherstellung der staatlichen Autorität führen. Es kann nicht einfach eine Landbesetzung in eine dauerhafte Fähigkeit zur Fernintervention verwandeln.

Vor diesem Hintergrund sollte das nächste Treffen theoretisch voranschreiten. Aber nichts in den Akten vom 29. September zeigt, dass bereits ein Kompromiss vorliegt.

Al Joumhouria findet weniger Chancen

Al Joumhouria gibt eine pessimistischere Lesart der Frist. In ihrer Ausgabe vom 29. September 2026 berichtet die Zeitung, dass die Beamten nach dem Dossier eine Abnahme der Chancen auf eine neue Sitzung in Rom im Oktober feststellen.

Die Zeitung verbindet diese Unsicherheit mit dem israelischen Kalender. Die Knesset-Wahlen sind für den 27. Oktober geplant. Da die Frist näher rückt, werden die politischen Spielräume für Zugeständnisse verringert.

Al Joumhouria entwickelt diese Dimension in der Länge. Nach seiner Analyse hätte Benjamin Netanjahu wenig Interesse daran, vor der Wahl Zugeständnisse zu präsentieren, die von seinen Gegnern gegen ihn verwendet werden könnten. Die Zeitung ist daher der Ansicht, dass selbst wenn eine Sitzung stattfinden würde, ihre Chancen, einen Durchbruch zu erzielen, gering wären.

Hier müssen zwei Ebenen unterschieden werden. Die Verringerung der Chancen, die Sitzung abzuhalten, sind Informationen, die den Beamten gemäß der Akte zugeschrieben werden. Die Bewertung von Netanyahus Wahlverhalten ist eher eine Frage der Analyse, die von der Zeitung veröffentlicht wird.

Diese Unterscheidung schmälert nicht von der Hauptbeobachtung: Der diplomatische Kalender kollidiert jetzt mit dem israelischen politischen Kalender.

Verhandlungen finden nicht mehr nur zwischen zwei Parteien statt, die eine Sicherheitsvereinbarung anstreben. Sie interveniert im Zentrum einer Kampagne, in der die Situation im Libanon selbst zu einem Wahlargument werden kann.

Smotrich härtet das Klima weiter

Bezalel Smotrichs Aussagen erschweren den Kontext weiter.

Al Jumhouria berichtet, dass der israelische Finanzminister erklärt hat, er wolle zumindest Gebiete an die « gelbe Linie » in Gaza und an die Litani im Libanon annektieren. Es rechtfertigt diese Position mit der Notwendigkeit, die territorialen Bedingungen nach dem Krieg zu ändern, um eine dauerhafte Abschreckung zu schaffen.

Diese Erklärung war keine Entscheidung der israelischen Regierung. Es kann auch nicht gesagt werden, dass israelische Unterhändler die Litani als Bedingung in Rom formell annektiert haben.

Es verändert jedoch das Verhandlungsumfeld.

Al Jumhouria betont, dass diese Aussagen der israelischen Verpflichtung widersprechen, keine territorialen Ambitionen im Libanon zu haben, wie es im diskutierten Rahmen erscheint. Die Frage ist also nicht mehr rein militärisch. Sie beeinträchtigt das Vertrauen in die in diesem Prozess eingegangenen Verpflichtungen.

Asharq Al-Awsat, in seiner Ausgabe vom selben Tag, überprüft auch Smotrichs Kommentare. Die Zeitung untersucht sie mit größerer Vorsicht. Er zitierte den pensionierten libanesischen General Hicham Jaber, der glaubte, dass Landansprüche als eine Möglichkeit verstanden werden sollten, die Obergrenze der israelischen Forderungen anzuheben.

Beide Publikationen ermöglichen es, die politische Tatsache von ihrer Interpretation zu unterscheiden. Smotrich machte einen Anspruch auf die Litani. Die verfügbaren Quellen belegen jedoch nicht, dass diese Behauptung die offizielle Position darstellt, die auf der nächsten Sitzung verteidigt werden muss.

Für Beirut bleibt es jedoch ein besorgniserregendes Signal.

Nawaf Salam versucht, den Rahmen wieder in die Mitte zu stellen

Während die Unsicherheit um Rom wächst, versucht Nawaf Salam, die amerikanische Rolle bei der Anwendung des bestehenden Rahmens zu stärken.

Mehrere Zeitungen berichteten am 29. September 2026 über sein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in Washington. Al Binaa berichtete, dass der Premierminister den Übergang zu einer konkreten Phase des dreigliedrigen Rahmens beantragt habe. Er betonte die Prinzipien der Gegenseitigkeit und Progressivität.

Die libanesische Botschaft ist korrekt. Der israelische Rückzug und die Ausweitung der staatlichen Autorität müssen parallel voranschreiten.

Salam fordert auch einen klaren Zeitplan für die Umsetzung der Verpflichtungen. Er fordert einen glaubwürdigen Mechanismus, um sicherzustellen, dass jede Partei ihren Verpflichtungen nachkommt. Ziel ist es, zu vermeiden, dass eine Verzögerung oder ein Ausbleiben der Leistung als Rechtfertigung für die Blockierung des gesamten Prozesses verwendet wird.

Al Joumhouria berichtet über die gleichen Prioritäten. Berichten zufolge forderte der Premierminister auch die Vereinigten Staaten auf, mehr Druck auf Israel auszuüben, um Angriffe und Zerstörung in den südlichen Dörfern zu beenden.

Beiruts Position ist es daher, Verhandlungen ohne Frist zu verhindern.

Wenn der israelische Rückzug von einer Reihe von Zielen abhängt, deren Erreichung als ständig unzureichend angesehen werden kann, kann die israelische Präsenz fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite, wenn die Waffenmaßnahmen nach einem totalen Rückzug zurückgegeben würden, könnte Israel in Betracht ziehen, dass seine Sicherheitsgarantien verschwinden würden.

Das Prinzip der Progressivität versucht gerade diesen Widerspruch zu überwinden.

US-Nachrichten von Al Araby Al Jadid

Die von Al Araby Al Jadid veröffentlichten Informationen zeigen jedoch, dass die Diskussion mit Washington schwieriger ist, als die offizielle diplomatische Sprache nahelegt.

Laut der Zeitung vom 29. September 2026 erhielt Nawaf Salam mehrere Nachrichten in New York, darunter amerikanische Nachrichten. Sie haben Berichten zufolge angedeutet, dass Israel beabsichtigt, seine Operationen fortzusetzen und seine Sicherheitszone im Süden aufrechtzuerhalten, bis der libanesische Staat in Übereinstimmung mit dieser erklärten Position Maßnahmen ergreift, die als ernst genug in Bezug auf die Waffen der Hisbollah angesehen werden.

Al Araby Al Jadid fügte hinzu, dass US-Beamte die Maßnahmen der Regierung für unzureichend hielten. Sie sollen eine Beschleunigung des Waffenmonopolprozesses des Staates und eine entschiedenere Herangehensweise an das Thema gefordert haben.

Diese Informationen werden den Quellen der Zeitung zugeschrieben. Sie können daher ohne diese Klarstellung nicht in eine offizielle amerikanische Position umgewandelt werden.

Dennoch beleuchteten sie Roms mögliche Blockade.

Wenn Washington der Ansicht ist, dass der libanesische Fortschritt unzureichend ist, könnte sich die US-Mediation mehr auf die Verpflichtungen von Beirut konzentrieren. Während der Libanon auch der Ansicht ist, dass Israel seine eigenen Verpflichtungen nicht erfüllt, wird die von Nawaf Salam geforderte Gegenseitigkeit schwierig umzusetzen.

Die Verhandlung ist dann in einer klassischen Frage gefangen: Wer soll zuerst handeln?

Hisbollah lehnt den aktuellen Rahmen ab

Die Waffenfrage erschwert den politischen Spielraum der Regierung weiter.

Al Araby Al Jadid berichtet, dass Naim Kassem die libanesischen Behörden aufgefordert hat, den Verlauf der Verhandlungen zu überprüfen, Zugeständnisse zu beenden und von einem direkten Format zu einem indirekten Format zurückzukehren. Der Generalsekretär der Hisbollah lehnt daher einen Teil der gegenwärtigen Architektur ab.

Al Sharq vom 29. September 2026 geht ebenfalls auf seine Aussagen zurück. Naim Kassem weigerte sich, die Waffenfrage von dem israelischen Rückzug, der Rückkehr der Bewohner und der Gefangenenakte zu trennen.

Die Position der Regierung ist anders. Nawaf Salam behauptet, dass das Waffenmonopol des Staates ein libanesisches Ziel ist und dass es mit der Wiederherstellung der Souveränität voranschreiten muss.

Libanesische Verhandlungsführer müssen sich daher mit zwei gleichzeitigen Zwängen auseinandersetzen.

Draußen fordern Israel und die Vereinigten Staaten Fortschritte bei den Waffen. Im Inneren weigert sich die Hisbollah, sich mit diesem Thema unabhängig von Rückzug und anderen Konfliktproblemen zu befassen.

Ein Treffen in Rom kann diesen Widerspruch nicht lösen, wenn in Beirut kein politischer Kompromiss vorbereitet wird.

Das Gelände belastet weiterhin den Tisch

Auch die Verhandlungen stehen unter militärischem Druck.

Al Sharq berichtete über mehrere israelische Angriffe, Bombenanschläge und Operationen im Süden am 29. September. Die Zeitung erwähnt Zibqin, Yater, Tallousa, Mays al-Jabal, Haris, Hadatha, Qantara und Zawtar al-Sharqiya. Es berichtet auch über israelische Panzerbewegungen im Arnoun-Gebiet.

Al Araby Al Jadid beschreibt einen Süden, der fast täglich unter einer neuen Klettersequenz aufwacht. Die Zeitung berichtet auch über die Demontage einer israelischen Spionagekamera, die mit einem Solargerät in der Nähe von Wadi Zibqin ausgestattet ist.

Diese Operationen liegen nicht außerhalb des diplomatischen Prozesses. Sie bestimmen direkt das Klima, in dem Unterhändler arbeiten.

Für den Libanon macht es die Fortsetzung der Streiks schwieriger, einen Prozess zu verteidigen, dessen Ergebnisse unklar bleiben. Für Israel scheint militärischer Druck ein Werkzeug zu bleiben, um die Sicherheitsbedingungen zu ändern, bevor eine Vereinbarung getroffen wird.

Verhandlungen und Militäraktionen werden daher nicht verfolgt. Sie bewegen sich gleichzeitig.

Rom riskiert, ein Treffen ohne Ergebnisse zu werden

Dies ist wahrscheinlich die Hauptfrage, die durch den Vergleich zwischen Al Akhbar und Al Jumhouria aufgeworfen wird.

Al Akhbar spricht weiterhin von einer erwarteten achten Sitzung. Al Joumhouria beobachtet, dass die Chancen, sie zu halten, abnehmen. Aber die beiden Zeitungen konvergieren indirekt in einem Punkt: Auch wenn das Treffen stattfindet, gibt es immer noch kein entscheidendes Element, um einen Durchbruch anzukündigen.

Die Durchführung einer Sitzung ist daher nicht gleichbedeutend mit Fortschritt.

Um ein Ergebnis zu erzielen, sollte Rom zumindest die Reihenfolge der Verpflichtungen klären. Welchen Rückzug muss Israel machen? Wie schnell? Welche Schritte sollte der libanesische Staat parallel unternehmen? Wie werden sie kontrolliert? Welche Handlungsfreiheit würde Israel nach einem möglichen Rückzug behalten? Und was wäre der Status der « gelben Linie »?

Diese Fragen werden nun der Post-UNIFIL-Frage hinzugefügt. In der gleichen Ausgabe berichtet Al Joumhouria diplomatische Bedenken über das Fehlen eines klar definierten Ersatzgeräts. Die Sicherheit im Süden kann daher nicht allein durch die Beziehungen zwischen Beirut und Israel betrachtet werden. Es hängt auch von der internationalen Präsenz und den zukünftigen Fähigkeiten der libanesischen Armee ab.

Eine Verhandlung, die diese Elemente ignoriert, könnte zu einer Vereinbarung führen, die schwer umzusetzen ist.

Der Oktober wird ein politischer Monat, bevor er diplomatisch ist

Der Zeitplan ist jetzt eines der Haupthindernisse.

Die Wahlen in Israel sind für den 27. Oktober geplant. In diesem Zusammenhang kann jede territoriale oder militärische Konzession im politischen Wettbewerb genutzt werden. Im Gegenteil, Smotrichs Aussagen veranschaulichen eine überbietende Dynamik.

Al Joumhouria glaubt, dass diese Realität die Chancen auf Fortschritte vor der Wahl verringert. Selbst ein Treffen in Rom könnte daher die Hauptfunktion haben, den Kanal offen zu halten.

Diese Funktion ist nicht zu vernachlässigen. In einem Kontext von Streiks und militärischer Präsenz vor Ort kann die Aufrechterhaltung eines Diskussionskanals einen vollständigen Bruch verhindern.

Aber es unterscheidet sich sehr von einer Verhandlung, die einen Rückzug bewirken kann.

Der wirkliche Test wäre daher nicht unbedingt, ob Delegationen nach Rom reisen würden. Es wird sich herausstellen müssen, ob die Vereinigten Staaten in der Lage sind, von beiden Parteien Verpflichtungen zu erhalten, die so spezifisch sind, dass das Treffen nützlich ist.

Eine Unsicherheit, die die grundlegende Blockade offenbart

Die am 29. September 2026 verfügbaren Informationen weisen nicht darauf hin, dass die achte Sitzung abgesagt wird. Al Akhbar präsentiert sie weiterhin wie erwartet. Sie können auch nicht garantieren, dass es stattfinden wird. Al Joumhouria berichtet von einem Rückgang der Wahrscheinlichkeit.

Diese Divergenz selbst stellt Information dar.

Es zeigt, dass der Prozess offen, aber fragil bleibt. Kein diplomatischer Kalender scheint stark genug zu sein, um den Entwicklungen auf israelischem Terrain und in der Politik standzuhalten.

Hindernisse sind jetzt eindeutig identifiziert. Israel will Garantien für die Hisbollah und unterhält eine militärische Präsenz im Süden. Der Libanon fordert einen vollständigen Rückzug und versucht, gegenseitige Fortschritte durchzusetzen. Die Hisbollah stellt das direkte Format in Frage und weigert sich, unabhängig vom Rückzug mit ihren Waffen umzugehen. Washington versucht, den Rahmen aufrechtzuerhalten, während es laut Berichten von Al Araby Al Jadid erheblichen Druck auf Beirut ausübt.

Unter diesen Umständen kann Rom nur ein Schritt sein.

Sein outfit würde zeigen, dass der kanal nicht gebrochen ist. Seine Verschiebung würde bestätigen, dass die Positionen zu weit weg sind, um sofort eine neue Sitzung zu rechtfertigen. In beiden Fällen würde das Problem das gleiche bleiben: einen bestehenden diplomatischen Rahmen in ausführbare Verpflichtungen vor Ort umzuwandeln.

Die eigentliche Frage ist daher nicht mehr nur, wann das nächste Treffen stattfinden wird. Sie wusste, was die Parteien dort wirklich zu verhandeln bereit wären.

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