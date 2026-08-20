Banken: IWF begrüßt einen Schritt, wartet aber auf den nächsten

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Der Internationale Währungsfonds begrüßte am Donnerstag, den 20. August, die Annahme von Änderungen des Bankensanierungsgesetzes durch das libanesische Parlament, eine Reform, die es seit mehreren Monaten fordert. In einer Botschaft an Finanzministerin Yassine Jaber bezeichnete der IWF-Missionsleiter für Libanon, Ernesto Ramirez Rigo, die Abstimmung als « sehr gut ». Der Fonds soll seine Sitzungen Mitte September in Beirut wieder aufnehmen. Diese Genugtuung stellt einen Fortschritt in den Verhandlungen dar, bedeutet aber nicht, dass der Finanzstreit beigelegt ist: Der IWF erwartet weiterhin einen glaubwürdigen Mechanismus für die Verteilung der Verluste, den Schutz der Einleger und eine Umstrukturierung, die in der Lage ist, Banken lebensfähig zu machen, ohne die öffentlichen Finanzen zu beeinträchtigen.

Nach mehreren Monaten manchmal schwieriger Gespräche zwischen der Regierung, dem Parlament, der Bank des Libanon und dem Internationalen Währungsfonds liefert die Verabschiedung des Gesetzes zur Bankenumstrukturierung Beirut ein erstes Ergebnis, das die Verhandlungen mit der internationalen Institution wiederbeleben könnte.

Ernesto Ramirez Rigo gratulierte Yassine Jaber zur Annahme des Textes und glaubte, dass er die Bereitschaft des Libanon widerspiegelte, seinen Rechtsrahmen den internationalen bewährten Praktiken anzunähern. Die Botschaft ist wichtig nach der Kritik des IWF an früheren Fassungen der Gesetzgebung und Änderungen am Entwurf während seiner parlamentarischen Laufbahn.

Es muss jedoch mit Präzision gelesen werden. Der Fonds begrüßt die verabschiedeten Rechtsvorschriften und die am Abwicklungsmechanismus für Banken vorgenommenen Änderungen. Sie bestätigt jedoch nicht die gesamte libanesische Strategie zur Behandlung der seit 2019 akkumulierten Verluste. Dieses zweite Thema steht weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen über die finanzielle Sanierung und die schrittweise Rückzahlung von Einlagen.

IWF begrüßt Gesetz nach Monaten der Kritik

Der Tonwechsel ist bemerkenswert. Im September 2025, nach der Verabschiedung des ersten Bankenabwicklungsgesetzes, erkannte der IWF die unternommenen Anstrengungen an, war jedoch der Ansicht, dass der Text weiter verbessert werden muss, um die internationalen Standards vollständig zu erfüllen.

Insbesondere beantragte das Institut einen Bankenabwicklungsmechanismusunabhängig, transparent und effektivEr betonte auch die Notwendigkeit, die Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden, die für die Entscheidung über die Umstrukturierung oder Abwicklung einer Bank zuständig sind, klar festzulegen.

Diese Vorbehalte veranlassten die Regierung, neue Änderungen vorzubereiten. Der Text wurde dann im Parlament ausführlich diskutiert, insbesondere im Finanz- und Haushaltsausschuss.

Eine der Hauptdebatten betraf die Bank of Lebanon und die High Banking Commission. Der IWF wollte verhindern, dass die Umstrukturierung des Sektors von Institutionen durchgeführt wird, deren Unabhängigkeit oder Verantwortlichkeiten nicht ausreichend definiert sind.

Der Fonds interessierte sich auch für die Steuerung des Abwicklungsmechanismus, das Potenzial für den Bankensektor, Entscheidungen zu beeinflussen, und die Aufteilung der Befugnisse zwischen dem Gouverneur, dem Zentralrat der Libanesischen Zentralbank und der High Banking Commission.

Die Abstimmung im Parlament erfolgt nach mehreren Änderungsanträgen, mit denen auf diese Einwände reagiert werden soll.

Ein Gesetz, das über das Schicksal der Banken entscheidet

Das Gesetz muss den Rahmen für die Bestimmung bilden, welche Banken weiterhin tätig sein können, die rekapitalisiert, umstrukturiert, fusioniert oder als letztes Mittel liquidiert werden müssen.

Dieser Schritt ist nach mehr als sechs Jahren Finanzkrise unerlässlich.

Seit 2019 funktioniert das libanesische Bankensystem ohne die Gesamtauflösung der akkumulierten Verluste. Einleger haben den normalen Zugang zu einem Großteil ihrer Volkswirtschaften verloren, während Verwaltungsmechanismen und Rundschreiben der Libanesischen Zentralbank nach und nach begrenzte Auszahlungen organisiert haben.

Die Umstrukturierung muss es ermöglichen, diesem Ausnahmeregime zu entkommen.

Insbesondere stärkt die neue Rechtsvorschrift den für Banken in Schwierigkeiten geltenden Rahmen und klärt die Rolle der für die Prüfung ihrer Situation zuständigen Behörden. Es sollte institutionelle Bewertungen nach Institutionen ermöglichen, anstatt den gesamten Sektor so zu behandeln, als hätte er die gleiche finanzielle Situation.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Einige Banken haben möglicherweise mehr Vermögenswerte oder Kapital als andere. Die Verantwortlichkeiten ihrer Aktionäre sind nicht identisch und ihre Verluste müssen separat bewertet werden.

Die Abstimmung über den Text schafft somit das Verfahren. Sie stellt noch nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um die Verluste zu kompensieren.

Das schwierigste Problem bleibt der Verlust

Hier findet die Zufriedenheit des IWF ihre Hauptgrenze.

Im Februar erinnerte eine von Ernesto Ramirez Rigo geleitete Mission deutlich an die Grundsätze, die der Fonds für die libanesische Finanzstrategie als wesentlich erachtet. Der erste betrifft diegläubigerhierarchie.

Nach dieser Logik müssen Verluste zuerst von den Aktionären und Gläubigerklassen getragen werden, die in dieser Hierarchie hinter den Einlegern stehen. Einleger dürfen keine Verluste vor Aktionären oder nachrangigen Gläubigern auffangen.

Diese Frage ist im Libanon aufgrund der großen finanziellen Kluft zwischen dem Staat, der Bank des Libanon und den Geschäftsbanken besonders heikel.

Der IWF fordert daher die Anerkennung von Verlusten, bevor sie verteilt werden. Sie will auch, dass die Strategie die tatsächlich im System verfügbare Liquidität berücksichtigt.

Ein Mechanismus, der Einlegern Rückzahlungen verspricht, die der Staat, die Libanesische Zentralbank und kommerzielle Einrichtungen nicht finanzieren können, würde die Krise nicht lösen. Er würde es rechtzeitig verschieben.

Was der IWF in früheren Versionen kritisierte

Die Stellungnahmen des Fonds zu dem Projekt betrafen mehrere spezifische Fragen.

Der erste betroffeneunabhängigkeit der High Banking Commissioneine zentrale Rolle bei Entscheidungen über Banken in Schwierigkeiten zu spielen. Der IWF wollte, dass seine Zusammensetzung und Funktionsweise das Risiko von Interessenkonflikten und Einflussfaktoren derjenigen, die direkt an der Umstrukturierung beteiligt sind, begrenzen.

Die zweite betraf die Verteilung der Befugnisse auf die Bank des Libanon. Die verschiedenen Versionen, die im Parlament geprüft wurden, führten zu einer Debatte über die Befugnisse des Gouverneurs, des Zentralrats und der High Banking Commission. Für den IWF sollte das Verfahren eindeutig festlegen, wer nach welchen Kriterien und mit welchen Kontrollmöglichkeiten entscheidet.

Die dritte betraf den Schutz der Antragsteller in jedem Organ. Der Fonds hatte einige Ansätze kritisiert, um die Konten des gleichen Einlegers in mehreren Banken zu aggregieren. Nach seinen technischen Bemerkungen muss eine Entschließung den Rang jeder Forderung auf der Ebene des betreffenden Organs respektieren, um bestimmte Antragsteller nicht in eine ungünstigere Position zu bringen, als sie in internationalen Grundsätzen vorgesehen ist.

Schließlich betonte der IWF die Mechanismen für den Umgang mit Aktionären scheiternder Banken. Die Umstrukturierung sollte es den Eigentümern einer insolventen Niederlassung nicht ermöglichen, ihr Kapital auf Kosten der Einleger zu erhalten.

Die positive Botschaft dieser Woche zeigt, dass der schließlich angenommene Text in diesen Fragen ausreichende Fortschritte gemacht hat, um als wichtiger Schritt nach vorn angesehen zu werden. Es wird jedoch notwendig sein, ihre Umsetzung abzuwarten, um festzustellen, ob die Mechanismen wie geplant effektiv funktionieren.

Das Bankgesetz ist nicht das Einlagengesetz

Die Unterscheidung ist für Bewerber unerlässlich.

Der Banking Resolution Act befasst sich in erster Linie mit der Frage:was ist mit einer bank, die nicht mehr lebensfähig ist?

Eine zweite Frage wird nicht vollständig beantwortet:wer wird die zig milliarden dollar an angesammelten verlusten tragen und nach welchem zeitplan werden die einleger ihr geld zurückerhalten?

Insbesondere ist dieses zweite Dossier Teil der Strategie der finanziellen Stabilisierung und Einziehung von Einlagen, die im Libanon oft als « Finanzlücke » bezeichnet wird.

Im Februar qualifizierte der IWF das Regierungsprojekt zur finanziellen Stabilisierung und Rückgewinnung von Einlagen in der ersten Phase. Aber er forderte sofort Verbesserungen, um es mit internationalen Prinzipien in Einklang zu bringen.

Der Fonds legt besonderen Wert auf den Schutz kleiner Einleger und die Einhaltung der Verlusthierarchie.

Sie fordert auch, dass der mögliche staatliche Beitrag mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar bleibt. Mit anderen Worten, die Lösung der Bankenkrise durch die Übertragung einer unmöglichen Rechnung auf den Staatshaushalt würde nicht als tragfähige Lösung angesehen werden.

Wer zahlen muss, bleibt das Herzstück des Konflikts

Hinter den technischen Formulierungen steht die Frage, die die libanesische Wirtschaftspolitik seit 2019 spaltet: Wie können die Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Geschäftsbanken, ihren Aktionären und Einlegern verteilt werden?

Der IWF lehnt einen Ansatz ab, bei dem Verluste versteckt oder ohne Anerkennung zurückgestellt werden.

Ihre Grundsätze beinhalten, dass Aktionäre Verluste vor Einlegern absorbieren. Banken müssen auch individuell bewertet werden, um ihre tatsächliche Fähigkeit zu bestimmen, zur Erholung beizutragen.

Gleichzeitig soll mit dem Fonds verhindert werden, dass durch eine vom Staat finanzierte massive Rekapitalisierung Bankverluste in untragbare neue öffentliche Schulden umgewandelt werden.

Diese Position ist seit mehreren Jahren in Konflikt. Insbesondere stellen die Banken die Szenarien in Frage, die es ihnen ermöglichen würden, einen Anteil zu tragen, den sie als übermäßige Verluste betrachten, während die Einleger sich weigern, ihre Vermögenswerte zur Tilgung der Krise zu verwenden.

Die Bank of Lebanon selbst hat Schulden und Verbindlichkeiten, deren Behandlung einen entscheidenden Einfluss auf die endgültige Teilung haben wird.

Das verabschiedete Gesetz beseitigt diesen Konflikt daher nicht. Sie bietet einen Mechanismus zur Bestimmung der Lage der Betriebe. Die gemeinsame Rechnung bleibt das zentrale wirtschaftliche Problem.

Die Umsetzung wird der nächste Test sein

Der IWF beurteilt die Reform nicht nur nach ihrer Annahme. Die Durchsetzung wird nun überprüft.

Die High Banking Commission muss ausreichend unabhängig sein, um Entscheidungen zu treffen, die mächtige Institutionen betreffen können. Bewertungen müssen glaubwürdig sein. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten müssen hinreichend transparent festgelegt werden, um die reale Lebensfähigkeit der Banken zu bestimmen.

Es wird auch notwendig sein, den Einsatz von Restrukturierungsmechanismen zu verhindern, um bestimmte Aktionäre zu erhalten oder Verluste auf Einleger zu übertragen.

Diese Phase wird politisch schwieriger sein, als ein Gesetz zu verabschieden.

Die Annahme eines Textes schafft allgemeine Regeln. Anwendbarkeit bedeutet, dass eine Bank rekapitalisiert, fusioniert oder liquidiert werden muss. Es bedeutet auch, den Wert seiner Vermögenswerte zu bestimmen und wie viel seine Aktionäre verlieren können.

Der IWF wird daher insbesondere beobachten, wie neue Fähigkeiten eingesetzt werden.

Mitte September: Wiederaufnahme der Verhandlungen in Beirut

Die Nachricht an Yassine Jaber enthält auch eine Frist. Ernesto Ramirez Rigo sagte, der IWF werde die Treffen in Beirut wieder aufnehmenmitte september.

Diese Mission wird der erste diplomatische Test nach der Annahme der Änderungsanträge sein.

Der Libanon könnte konkrete legislative Fortschritte vorlegen. Der IWF seinerseits wird in der Lage sein, die Konformität des endgültigen Textes, seinen Umsetzungsmechanismus und den Fortschritt anderer notwendiger Reformen zu prüfen.

Die Diskussion wird sich daher nicht nur auf die Bankenumstrukturierung konzentrieren. Der Fonds fordert auch einen mittelfristigen Haushaltsrahmen, eine Strategie, die mit der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar ist, und einen glaubwürdigen Mechanismus zur Bewältigung von Verlusten.

Im Februar hatte er auch die Notwendigkeit betont, mehr öffentliche Einnahmen zu mobilisieren, ohne die für den Wiederaufbau erforderlichen sozialen Bedürfnisse und Investitionen zu beeinträchtigen.

Die Bankenreform gehört damit zu einem breiteren Paket. Für den IWF kann ein lebensfähiger Bankensektor nicht nachhaltig wieder aufgebaut werden, wenn der Staat in einer nicht nachhaltigen finanziellen Situation bleibt.

Ein positives Signal, noch keine Einigung mit dem IWF

Die Reaktion von Ernesto Ramirez Rigo gibt der Regierung von Nawaf Salam ein wichtiges Argument. Nach Jahren, in denen die Reformverpflichtungen des Libanon oft verzögert oder ihrer Substanz entleert wurden, erkennt der IWF dieses Mal öffentlich Fortschritte an.

Für das Finanzministerium zeigt die Abstimmung auch, dass das Parlament Reformverpflichtungen in geltendes Recht umwandeln kann. Yassine Jaber präsentiert das Gesetz als Bestandteil eines umfassenderen Prozesses zum Wiederaufbau eines Bankensektors, der in der Lage ist, die Wirtschaft wieder zu finanzieren.

Aber der Weg zwischen dieser Glückwunschbotschaft und einem Finanzprogramm mit dem Fonds bleibt wichtig.

Der Libanon muss nun das Gesetz anwenden, die reale Situation jeder Bank bestimmen, Fortschritte bei der Verlustverteilung machen und zeigen, dass die gewählte Lösung die Einleger schützt, ohne eine neue öffentliche Verschuldung zu schaffen, die nicht finanziert werden kann.

Die Sitzung im September wird sich darauf konzentrieren, ob das Votum des Parlaments die technischen Einwände des IWF ausgeräumt hat oder ob es nur eine der vielen Phasen in dieser Angelegenheit zuließ. Nach sechs Jahren Bankenkrise bleibt die entscheidende Frage: Die neue Rechtsarchitektur muss nun zeigen, wie sie akkumulierte Verluste in eine effektive finanzielle Lösung verwandelt.