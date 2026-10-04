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Nachrichten der Woche: Libanon, Naher Osten, Welt (28. September – 4. Oktober 2026)

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Nachrichten der Woche: Libanon, Naher Osten, Welt (28. September – 4. Oktober 2026) Wiederaufbau des Südens: 23 Aufrufe..

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Nachrichten der Woche: Libanon, Naher Osten, Welt (28. September – 4. Oktober 2026)

Die Zeitung der Woche LibnaNEWS in 2 Minuten, mit Stimme aus.

Wiederaufbau Süd: 23 Ausschreibungen in Nabatiyah, Bedürfnisse jenseits der Kapazität des Staates
« Unicef: Ein endloser Albtraum », 261 Kinder seit dem 2. März getötet
Nabatiyah al-Fawqa: Soldat schwer verletzt, drei Zivilisten verletzt
Baugenehmigungen: -32,47 Prozent über sieben Monate
Netanyahu in Abu Dhabi: ein geheimer Besuch, der Teheran beunruhigt
Iran warnt die VAE
Marokko: Proteste in 45 Städten
G7 setzt bis zu 100 Millionen Barrel Öl frei
Kiew: Zwei große Brücken in 48 Stunden betroffen

Kapitel
0:00 Südliche Rekonstruktion
0:09 Bedürfnisse jenseits des Staates
0:18 Unicef: ein endloser Albtraum
0:32 Krieg und Kinder
0:43 Ein Soldat im Süden verletzt
0:54 Aufbau: der Bremshub
1:12 Netanyahu in Abu Dhabi
1:22 Iran warnt die VAE
1:31 Qassem lehnt jegliche Verhandlungen ab
1:43 Marokko: Straße gegen Standardisierung
1:50 G7 eröffnet Ölreserven
2:02 Kiew: Zwei Brücken betroffen
2:08 Bis nächste Woche

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