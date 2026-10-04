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Nachrichten der Woche: Libanon, Naher Osten, Welt (28. September – 4. Oktober 2026)

Die Zeitung der Woche LibnaNEWS in 2 Minuten, mit Stimme aus.

Wiederaufbau Süd: 23 Ausschreibungen in Nabatiyah, Bedürfnisse jenseits der Kapazität des Staates

« Unicef: Ein endloser Albtraum », 261 Kinder seit dem 2. März getötet

Nabatiyah al-Fawqa: Soldat schwer verletzt, drei Zivilisten verletzt

Baugenehmigungen: -32,47 Prozent über sieben Monate

Netanyahu in Abu Dhabi: ein geheimer Besuch, der Teheran beunruhigt

Iran warnt die VAE

Marokko: Proteste in 45 Städten

G7 setzt bis zu 100 Millionen Barrel Öl frei

Kiew: Zwei große Brücken in 48 Stunden betroffen

Kapitel

0:00 Südliche Rekonstruktion

0:09 Bedürfnisse jenseits des Staates

0:18 Unicef: ein endloser Albtraum

0:32 Krieg und Kinder

0:43 Ein Soldat im Süden verletzt

0:54 Aufbau: der Bremshub

1:12 Netanyahu in Abu Dhabi

1:22 Iran warnt die VAE

1:31 Qassem lehnt jegliche Verhandlungen ab

1:43 Marokko: Straße gegen Standardisierung

1:50 G7 eröffnet Ölreserven

2:02 Kiew: Zwei Brücken betroffen

2:08 Bis nächste Woche

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