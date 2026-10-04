Sonderwirtschaftszonen: Libanon versucht die technologische Wette, um Investitionen außerhalb des traditionellen Modells anzuziehen

Libanon gründet einen Höheren Rat der Sonderwirtschaftszonen und Technologieindustrien, um zu versuchen, neue Investitionen anzuziehen. Die Regierung konzentriert sich auf Innovationen und Aktivitäten mit hohem Mehrwert, muss jedoch weiterhin Bereiche und deren Vorteile definieren und vor allem Energie, Finanzierung, Konnektivität und Regulierungsstabilität für Investoren sicherstellen.

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Der Ministerrat genehmigte die Einrichtung eines Höheren Rates für Sonderwirtschaftszonen und Technologieindustrien, eine Entscheidung, die relativ ruhig hinter den Debatten über den Haushalt 2027, Kraftstoff- und Sozialmaßnahmen blieb. Diese Initiative berührt jedoch eine viel umfassendere Frage: Kann der Libanon Wirtschaftsräume schaffen, die technologische Investitionen anziehen können, während das Land weiterhin mit einer Bankenkrise, hohen Energiekosten und einer fragilen Infrastruktur konfrontiert ist? Das erklärte Ziel ebnet den Weg für ein Modell, in dem bestimmte Bereiche von einer Verwaltung und einem Umfeld profitieren würden, das speziell für wirtschaftliche und technologische Aktivitäten konzipiert ist.

Die Entscheidung der Regierung bedeutet nicht, dass diese Bereiche bereits physisch geschaffen sind oder dass sich Investoren verpflichtet haben. Die Quellen vom 2. Oktober 2026 bestätigen die Billigung der vorgeschlagenen Einrichtung des Höheren Rates, aber sie liefern keine endgültige Liste der betroffenen Gebiete, die Einzelheiten der Steuervorteile oder die erwarteten Investitionsbeträge. Sie bieten auch keinen umfassenden Einsatzplan. Der institutionelle Ehrgeiz muss daher von seiner Verwirklichung unterschieden werden. In dieser Phase schafft die Regierung in erster Linie ein Werkzeug, um eine Politik zu organisieren, die dann in konkrete Projekte umgesetzt werden muss.

Ein Höherer Rat, um zuvor zerstreute Politiken zu gruppieren

Die Einrichtung eines Höheren Rates für Sonderwirtschaftszonen und Technologieindustrien spiegelt den Wunsch wider, diesem Dossier eine zentrale Struktur zu geben. Das Prinzip einer Sonderwirtschaftszone beruht im Allgemeinen auf der Schaffung eines besonderen administrativen Umfelds zur Erleichterung von Investitionen. Die verfügbaren Informationen enthalten jedoch noch keine genauen Angaben über das im Libanon anzuwendende Regime. Es wäre daher verfrüht, Steuerbefreiungen, besondere Zollverfahren oder regulatorische Vorteile anzukündigen, deren Bedingungen nicht in den Quellen aufgeführt sind.

Das Interesse des neuen Rates liegt in erster Linie in der Koordinierung. Industrielle und technologische Investitionen hängen von mehreren Verwaltungen ab. Land, Genehmigungen, Energie, Telekommunikation, Verkehr, Zoll und Steuern können in der Verantwortung verschiedener Institutionen liegen. Ein Investor, der mit einer Reihe von Verfahren und Gesprächspartnern konfrontiert ist, kann ein Projekt bereits vor seinem Start aufgeben. Eine höhere Autorität kann diese Fragmentierung theoretisch reduzieren, wenn sie klar definierte Kompetenzen hat.

Aber die Schaffung eines neuen Gremiums birgt auch ein umgekehrtes Risiko. Wenn sich seine Kompetenzen mit denen der bestehenden Ministerien, Gemeinden und Agenturen überschneiden, kann das Land eine neue Verwaltungsebene hinzufügen, anstatt die Verfahren zu vereinfachen. Die Wirksamkeit des Rates wird daher weniger von seinem Titel als davon abhängen, wie seine Befugnisse definiert werden. Es wird notwendig sein zu wissen, ob sie Entscheidungen wirklich beschleunigen kann oder ob sie im Wesentlichen zu einem koordinierenden Organ ohne Durchsetzungsfähigkeit wird.

Dieses Thema ist besonders wichtig in einem Land, in dem Investitionen bereits unter institutioneller Unsicherheit leiden. Um glaubwürdig zu sein, muss eine Sonderwirtschaftszone mehr bieten als eine neue öffentliche Struktur. Es sollte einem Unternehmen ermöglichen, genau zu wissen, welchen Regeln es unterliegen wird, wie lange es dauern wird, es zu installieren und welche Verwaltungen eingreifen können.

Die Wahl der Technologiebranchen ist ein Versuch, das Modell zu ändern

Die ausdrückliche Assoziation der « Technologieindustrien » mit Sonderwirtschaftszonen ist der interessanteste Aspekt der Entscheidung. Der Libanon scheint die Anlage nicht auf traditionelle Lagerhallen, kommerzielle Aktivitäten oder Industrien beschränken zu wollen. Das angekündigte Ziel umfasst Aktivitäten mit einer stärkeren technologischen Komponente.

Dabei geht es um die Suche nach Sektoren, die mehr Wert erzeugen können, ohne ausschließlich von der Größe des Binnenmarktes abhängig zu sein. Eine Technologieaktivität kann Dienstleistungen oder Produkte im Ausland anbieten, während sie einen Teil ihrer Teams im Libanon behält. Es kann auch auf die menschlichen Fähigkeiten des Landes und seiner wirtschaftlichen Diaspora zurückgreifen.

Aber der Begriff « Technologieindustrien » bleibt breit. Verfügbare Dokumente enthalten keine formale Liste der prioritären Bereiche. Es wäre daher riskant zu behaupten, dass die Regierung bereits auf künstliche Intelligenz, Halbleiter, Finanztechnologien oder andere spezifische Sektoren abzielt. Die operative Definition muss in den nächsten Schritten erscheinen.

Bei dieser Entscheidung muss auch der regionale Wettbewerb berücksichtigt werden. Mehrere Länder im Nahen Osten investieren stark in Technologien, digitale Infrastruktur und Hosting internationaler Unternehmen. Libanon hat nicht die gleiche finanzielle Kapazität. Sie wird daher einen anderen Vorschlag auf der Grundlage ihrer Humanressourcen, ihres Standorts, ihrer Kosten und der Flexibilität ihres unternehmerischen Umfelds erstellen müssen.

Ohne zuverlässige Elektrizität bleibt der technologische Ehrgeiz theoretisch

Der erste Widerspruch taucht sofort auf: Wie können wir technologische Industrien in einem Land entwickeln, in dem die Stromversorgung eines der wichtigsten Strukturprobleme bleibt? Digitale Unternehmen brauchen stabile Stromversorgung, zuverlässige Telekommunikation und eine dauerhafte Verbindung. Einige Tätigkeiten erfordern auch technische Installationen, deren Unterbrechungen erhebliche Verluste verursachen können.

Die Entscheidung der Regierung über Sonderzonen kommt zu einer Zeit, in der die Exekutive versucht, mehrere Energieprojekte wiederzubeleben. Der Ministerrat hat das Prinzip einer Flüssiggasinfrastruktur in Deir Ammar gebilligt. Regionale Diskussionen betreffen auch elektrische Verbindungen. Diese Fälle können sich ergänzen, wenn künftige Wirtschaftszonen vorrangig Zugang zu zuverlässiger Infrastruktur haben.

Aber die Quellen deuten nicht darauf hin, dass ein solcher Mechanismus bereits vorgesehen ist. Es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass Gebiete von einem bestimmten Stromnetz oder Energieregime profitieren werden. Das Problem muss jedoch gelöst werden. Ein Steuervorteil verliert viel von seinem Interesse, wenn ein Unternehmen selbst teure Stromerzeugung finanzieren muss, um sein Geschäft zu sichern.

Dasselbe gilt für die Telekommunikation. Die Technologiebranche setzt auf die Qualität digitaler Netzwerke. Die Strategie muss daher von Investitionen in die Infrastruktur und nicht nur von regulatorischen Veränderungen begleitet werden.

Tripolis könnte einen Platz in dieser neuen Wirtschaftskarte finden

Die Gründung des Rates findet auch statt, da mehrere Projekte die potenzielle wirtschaftliche Bedeutung für den Norden des Landes wiederherstellen. Tripolis steht im Mittelpunkt der Diskussionen über die Eisenbahn nach Syrien, die Energieinfrastruktur und die Möglichkeit, die Rolle seines Hafens zu stärken. Diese Konvergenz kann ein Umfeld schaffen, das bestimmten industriellen und logistischen Aktivitäten förderlich ist.

Die verfügbaren Quellen weisen jedoch nicht darauf hin, dass Tripolis bereits offiziell als eines der künftigen Gebiete im Rahmen des neuen Rates ausgewiesen wurde. Es ist daher wichtig zu vermeiden, eine wirtschaftliche Chance in eine erworbene Regierungsentscheidung zu verwandeln. Aber die Stadt hat viele Vorteile, die diese Hypothese relevant machen: einen Hafen, die Nähe zur syrischen Grenze, die bestehende Infrastruktur und das Potenzial für die Anbindung an regionale Korridore.

Eine Wirtschaftszone, die mit einem Hafen und einem Schienennetz verbunden ist, hätte eine andere Logik als ein Technologie-Hub mit Sitz in Beirut. Es könnte Verarbeitungs-, Logistik- oder Produktionsaktivitäten für den Export veranstalten. Die Spezialisierung von Gebieten könnte somit effektiver sein als ein landesweit einheitliches Modell.

Die gleiche Argumentation kann auch für andere Regionen gelten. Libanon hat sehr unterschiedliche wirtschaftliche Realitäten zwischen Beirut, dem Norden, Bekaa und dem Süden. Eine glaubwürdige Strategie sollte die Vorteile jedes Territoriums identifizieren und nicht mehrere Gebiete mit der gleichen Berufung.

Syrien kann den wirtschaftlichen Wert des Nordlibanon verändern

Eine weitere Variable ist die schrittweise Wiedereröffnung der syrischen Wirtschaft. Libanon kann wieder ein Tor zu einem nahe gelegenen Markt im Wiederaufbau werden. Die untersuchten Eisenbahnprojekte zwischen Tripolis und Syrien zeigen bereits, dass einige Beamte von dieser neuen Konfiguration profitieren wollen.

Für Unternehmen im Nordlibanon könnte der Zugang zu Syrien einen zusätzlichen Markt darstellen. Längerfristig könnten auch Verbindungen nach Jordanien, Irak und der Türkei die Geschäftsgeographie verändern. Eine auf einem Verkehrskorridor gelegene Sonderwirtschaftszone hätte dann einen Vorteil, der nicht einfach durch Steuersenkungen erreicht werden kann.

Diese Perspektive bleibt jedoch von der regionalen Stabilität abhängig. Landgestützte Infrastruktur kann nicht kosteneffizient sein, wenn Grenzen regelmäßig schließen oder Straßen Sicherheitskrisen ausgesetzt sind. Die libanesische Strategie wird daher sowohl Risiken als auch Chancen bewerten müssen.

Die Entwicklung von Wirtschaftszonen kann nicht auf der Annahme beruhen, dass die regionale Normalisierung irreversibel ist. Investoren werden Garantien suchen, um ihre Aktivitäten auch im Falle neuer Spannungen fortzusetzen.

Banking bleibt ein großes Hindernis für Investoren

Das zweite große Problem ist das finanzielle. Ein Unternehmen kann von einem günstigen administrativen Umfeld profitieren und Strom haben, aber es muss immer noch in der Lage sein, Konten zu eröffnen, Geld zu überweisen, seine Investitionen zu finanzieren und seine Gewinne zurückzugeben. Der Libanon hat die Umstrukturierung seines Bankensystems noch nicht abgeschlossen.

Die seit 2019 begonnene Krise hat das Vertrauen zutiefst beschädigt. Die Regierung arbeitet derzeit an der institutionellen Umstrukturierung und der Bewältigung der finanziellen Kluft. Die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds bleiben mit diesen Reformen verbunden.

Diese Situation schafft ein Paradoxon. Der Libanon versucht, neues Kapital anzuziehen, bevor er das Schicksal der alten Lagerstätten vollständig geregelt hat. Internationale Investoren werden dieses Problem unbedingt angehen. Sie möchten wissen, ob die im Land eingezahlten neuen Gelder geschützt waren, welche Regeln für Überweisungen galten und welche Gerichtsbarkeit Verträge garantierte.

Sonderwirtschaftszonen könnten möglicherweise von einem angemessenen Finanzrahmen profitieren. Aber keine spezifische Bestimmung dieser Art erscheint in den verfügbaren Elementen. Es wäre daher verfrüht, sie bekannt zu geben. Die Regierung wird dieses Problem jedoch lösen müssen, wenn sie ausländische Unternehmen davon überzeugen will, nachhaltig Kapital in das Land zu investieren.

Ein besonderes Gebiet kann kein Territorium jenseits der Regeln werden

Der Grundsatz eines bestimmten Wirtschaftsregimes kann Bedenken hervorrufen. Um Investoren anzuziehen, könnte der Staat versucht sein, viele Ausnahmen zu gewähren und bestimmte Verfahren zu reduzieren. Die Verwaltungsvereinfachung sollte jedoch nicht in einen Kontrollmangel umgewandelt werden.

Umwelt-, Sozial- und Finanzvorschriften bleiben unverzichtbar. Eine Wirtschaftszone, die darauf abzielt, Verwaltungen zu umgehen, anstatt sie effektiver zu machen, könnte Ungleichheiten zwischen Unternehmen schaffen und opportunistisches Verhalten fördern. Es könnte auch zu einem Mittel werden, um Steuervorteile zu erhalten, ohne die angekündigten Investitionen oder Arbeitsplätze zu produzieren.

Deshalb muss Transparenz im Mittelpunkt stehen. Die Kriterien für den Zugang zu den Gebieten, die gewährten Vorteile und die den Unternehmen auferlegten Verpflichtungen müssen so klar sein, dass eine Ermessensbefugnis vermieden wird. Die Ergebnisse müssen auch messbar sein: getätigte Investitionen, geschaffene Arbeitsplätze, Exporte und Wertschöpfung.

Diese Forderung ist umso wichtiger, als der Libanon versucht, seine Glaubwürdigkeit bei internationalen Institutionen wiederherzustellen. Die neuen Bereiche werden sowohl nach ihrer Governance als auch nach ihrer Fähigkeit beurteilt, Unternehmen anzuziehen.

Die Gefahr des Steuerwettbewerbs ohne reale Investitionen

Steuervorteile werden oft genutzt, um Wirtschaftszonen attraktiv zu machen. Aber niedrige Steuern reichen nicht aus, um Investitionen auszulösen. Ein Unternehmen vergleicht auch politische Stabilität, Infrastruktur, Energiekosten, Arbeitsqualität und Rechtssicherheit.

Wenn der Libanon seine Steuereinnahmen erheblich reduziert, ohne im Austausch für neue Aktivitäten zu erhalten, kann die Transaktion für den Staat kostspielig werden. Es ist daher notwendig, eine Logik zu vermeiden, nach der die Zonen Unternehmen, die bereits im Land präsent sind, einfach zu einem vorteilhafteren Regime bewegen.

Das eigentliche Ziel müssen zusätzliche Investitionen sein. Ein Unternehmen, das auf jeden Fall im Libanon tätig war, sollte nicht der Hauptbegünstigte eines Mechanismus sein, der darauf abzielt, neues Kapital anzuziehen.

Die Quellen vom 2. Oktober geben das geplante Steuersystem nicht an. Das Risiko bleibt daher in diesem Stadium theoretisch. Sie sollte jedoch bei der Festlegung der genauen Regeln berücksichtigt werden.

Beschäftigung wird der wichtigste politische Test des Projekts sein

Für die Bevölkerung wird der Erfolg von Wirtschaftszonen nicht an der Anzahl der registrierten Unternehmen gemessen, sondern an den geschaffenen Arbeitsplätzen. Die Krise hat viele qualifizierte junge Menschen dazu veranlasst, nach Möglichkeiten im Ausland zu suchen. Eine glaubwürdige Technologiepolitik kann dazu beitragen, einige dieser Fähigkeiten zu behalten oder Rückkehrmöglichkeiten zu schaffen.

Aber die Qualität der Arbeitsplätze wird genauso viel zählen wie ihre Zahl. Ein Bereich, der auf Aktivitäten mit geringer Wertschöpfung spezialisiert ist, würde nicht den gleichen Ehrgeiz erfüllen wie ein Pol, der in der Lage ist, Ingenieure, Forscher und Exportunternehmen aufzunehmen.

Die Verbindung mit den Hochschulen und der beruflichen Bildung wird daher an Bedeutung gewinnen. Unternehmen müssen in der Lage sein, die Fähigkeiten zu rekrutieren, die sie benötigen. Bildungseinrichtungen ihrerseits müssen wissen, welche Sektoren sich entwickeln, um einen Teil der Ausbildung anzupassen.

In den Quellen wird kein detailliertes Curriculum vorgestellt, das den neuen Rat mit den Universitäten verbindet. Diese Dimension wird jedoch eines der Kriterien dafür sein, ob es sich um eine echte Industriepolitik oder einen einfachen Verwaltungsmechanismus handelt.

Der Staat muss einige Vorteile wählen, die er wirklich garantieren kann

Der Libanon wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit den größten regionalen Volkswirtschaften um die Höhe der öffentlichen Subventionen zu konkurrieren. Sie muss daher die Vorteile, die sie bieten kann, glaubwürdig ermitteln. Seine geographische Lage, seine qualifizierte Bevölkerung, seine Verbindungen zur Diaspora und seine Nähe zu mehreren Märkten können eine Grundlage sein.

Die Verwaltungsgeschwindigkeit kann zu einem weiteren Vorteil werden, wenn sie tatsächlich gewährleistet ist. Für ein Unternehmen kann das Wissen, dass eine Lizenz nach einem vorhersehbaren Zeitplan verarbeitet wird, manchmal mehr als eine komplexe Ausnahme zählen. Die Rechtssicherheit der Verträge und die Fähigkeit zur Kapitalübertragung sind ebenfalls unerlässlich.

Der neue Oberste Rat kann eine Rolle spielen, wenn er der Ort wird, an dem diese Garantien organisiert werden. Aber sie muss vermeiden, zu versprechen, was andere Verwaltungen nicht bieten können. Eine Wirtschaftszone kann keinen stabilen Strom garantieren, wenn der Energiesektor nicht folgt. Sie kann keine normalen Finanztransaktionen versprechen, wenn die Bankenumstrukturierung unvollständig bleibt.

Das Projekt erfordert daher, dass die Regierung mehrere Reformen koordiniert, die zuvor separat behandelt wurden.

Der Übergang vom Dekret zur Investition wird der wahre Test sein

Die Zustimmung des Höheren Rates stellt einen ersten institutionellen Schritt dar. Es besagt, dass die Regierung Wirtschaftszonen und technologische Industrien zu einem Schwerpunkt ihrer Politik machen will. Aber das Wesentliche bleibt zu bauen. Die betroffenen Bereiche, die Befugnisse der neuen Institution, die Unternehmensregelung und die erforderliche Infrastruktur müssen definiert werden.

Dann müssen die Investoren überzeugt werden. Dieser Schritt wird viel schwieriger sein als die Schaffung einer Verwaltungsstruktur. Unternehmen werden Libanon mit anderen Destinationen vergleichen und konkrete Garantien verlangen. Der historische Ruf des Landes als Servicezentrum wird nicht ausreichen.

Das Projekt kommt jedoch zu einer Zeit, in der mehrere Transformationen ein Gelegenheitsfenster schaffen können. Syrien tritt in eine Wiederaufbauphase ein. Regionale Korridore werden diskutiert. Tripolis könnte eine Logistikfunktion zurückgewinnen. Die Regierung will die Energieversorgung verbessern. Der Bankensektor muss umstrukturiert werden.

Wenn diese Standorte gemeinsam vorankommen, können spezielle Wirtschaftszonen zu einem Neupositionierungsinstrument werden. Wenn sie getrennt bleiben, besteht die Gefahr, dass der neue Rat einen institutionellen Rahmen ohne ein wirtschaftliches Umfeld hat, das ihn attraktiv machen kann.

Die Entscheidung vom 1. Oktober 2026 eröffnet daher eine Frage mehr als sie es tut. Libanon will Technologieindustrien anziehen und spezialisierte Wirtschaftsräume entwickeln. Sie muss nun zeigen, dass sie ihnen das bieten kann, was sie wirklich wollen: Energie, Finanzierung, Konnektivität, Regulierungsstabilität und Marktzugang. Ohne diese Elemente bleibt ein besonderer Bereich eine Linie in einem Dekret. Mit ihnen könnte es eines der Instrumente eines Wirtschaftsmodells werden, das weniger von den Mechanismen abhängig ist, die der Krise vorausgingen.

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