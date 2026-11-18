Der französische Senat verabschiedete den Sozialversicherungshaushalt für 2027 mit 201 zu 124 Stimmen am Mittwoch, den 18. November. Diese Abstimmung in erster Lesung erfolgt nach der Ablehnung des Textes in der Nationalversammlung. Sie stellt keinen endgültigen Erlass oder das Inkrafttreten der untersuchten Maßnahmen dar.

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Am Mittwoch, den 18. November 2026, verabschiedete der französische Senat das Gesetz zur Sozialversicherung für 2027 mit 201 zu 124 Stimmen. Diese Abstimmung in erster Lesung stellt nicht die endgültige Annahme des Sozialhaushalts dar.

Eine Mehrheit, die von der Rechten und der Mitte getragen wird

Dienr. 118Insgesamt wurden 340 Wähler und 325 Stimmen abgegeben. Fünfzehn Senatoren enthielten sich und acht stimmten nicht.

Die Republikaner gaben 116 Stimmen dafür, gegen eine Opposition und drei Enthaltungen. Die Zentralistische und Unabhängige Union gab 57 Stimmen für den Text, wobei sich fünf ihrer Mitglieder enthielten. Die sozialistische, ökologische und republikanische Gruppe verzeichnete 61 Stimmen dagegen. Diese Verteilung ermöglicht es, die Mehrheit im Palais du Luxembourg von dem Schicksal zu unterscheiden, das zuvor in der Nationalversammlung für das Projekt reserviert war.

Nach der Ablehnung in der Nationalversammlung

Dieamtliche gesetzgebungsaktespuren einer Reise begann am 1. Oktober, dem Datum der Vorlage der Regierung an die Nationalversammlung. Er wies darauf hin, dass der Text am 23. Oktober abgelehnt wurde, bevor er am 2. November an den Senat weitergeleitet wurde.

Die Überprüfung durch den Senat basierte auf dem Bericht des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, der am 4. November unter der Verantwortung des Generalberichterstatters Olivier Henno vorgelegt wurde. Die Sitzungen fanden mehrere Tage bis zum 18. November statt.

Von einer Kammer angenommener Text, kein bestehendes Gesetz

Der Beschluss des Senats legt daher seine Position im parlamentarischen Verfahren fest. Dies bedeutet nicht, dass die jetzt überprüften Bestimmungen für Versicherte, Arbeitgeber oder Angehörige der Gesundheitsberufe gelten.

Die Akte bleibt in erster Lesung im Senat. Die angenommenen Bestimmungen sind in dertext aus der senatsarbeitgetrennt von einem gesetz, das schließlich verabschiedet und verkündet wurde. Das Wahlergebnis bestätigt somit eine Etappe im Verlauf der PLFSS 2027, unbeschadet ihrer endgültigen Fassung.

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