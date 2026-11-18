Die israelische Armee führt eine Operation westlich der gelben Linie bei Nuseirat und Bureij durch. Drei Blöcke unterliegen einer Abfahrtsordnung und ein Teil von Salah al-Din ist geschlossen.

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Die israelischen Streitkräfte rückten am Mittwoch, den 18. November, im zentralen Gazastreifen westlich der « gelben Linie » in der Nähe der Lager Nuseirat und Bureij vor. Die Armee behauptet, die Infrastruktur der Hamas anzugreifen. Die Operation wird begleitet von Abfahrtsbefehlen an die Bewohner und der Schließung eines Teils der Salah al-Din Straße, einer Hauptachse zwischen dem Norden und dem Süden des Territoriums.

Drei von COGAT benannte Sektoren

COGAT, eine israelische Militärbehörde, die für zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten zuständig ist, bezeichnete die Blöcke 660, 661 und 666 als Operationsgebiet. In seiner Meinung auf Arabisch bat er die Bewohner, bis zur offiziellen Ankündigung des Endes der Intervention wegzuziehen. In dieser Mitteilung wurde kein Datum für die Wiedereröffnung der Straße mitgeteilt.

Zeugen beschrieben den Vormarsch von Panzern auf der Salah al-Din-Achse. Familien verließen die betroffenen Sektoren, insbesondere nördlich von Nuseirat. Die angekündigte Schließung betrifft nicht die gesamte Straße, sondern die Abschnitte in den ausgewiesenen Blöcken. Es fügt eine Verkehrsbeschränkung zur Vertreibung der Bewohner hinzu.

Ein Eingriff westlich der Einsatzlinie

Ein israelischer Militärsprecher bestätigte eine Operation gegen die Infrastruktur, die er der Hamas zuschrieb, westlich der gelben Linie. Die Armee präsentiert es als eine Aktion, um eine Bedrohung gegen ihre Streitkräfte zu beseitigen. Die genaue Art dieser Anlagen und das Ausmaß der Zerstörung wurden nicht unabhängig voneinander ermittelt.

Diese Linie entspricht den Einsatzpositionen im Zusammenhang mit dem am 10. Oktober 2025 in Kraft getretenen Waffenstillstand. Die angekündigten Fortschritte gehen über die Gebiete hinaus, in denen israelische Streitkräfte aufrechterhalten werden. Es intervenierte, während der Waffenstillstand die Streiks und Bewegungsbeschränkungen in der Enklave nicht beendete.

Vertriebene trotz Waffenstillstand

Die Hamas verurteilte den Einmarsch und die Evakuierungen im Nordosten von Nuseirat als Verletzung des Waffenstillstands. COGAT seinerseits stellt sicher, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken für die Zivilbevölkerung zu mindern. Die Anordnung zu verlassen, jedoch nicht die Länge der Zeit für Familien von ihren Häusern in den öffentlichen Aufzeichnungen zu bleiben.

Die vorliegenden Informationen erlauben es noch nicht, eine konsolidierte Humanbilanz speziell für diese Operation zu erstellen. Opfer, die am Mittwoch an anderer Stelle im Gazastreifen gemeldet wurden, berichten von separaten Vorfällen und können nicht als eine Aufzeichnung der Fortschritte in der Nähe von Nuseirat zusammengefasst werden.

Archivillustration: Jabaliya, 31. Mai 2024, und nicht Nuseirat, 18. November 2026. © Hussein Jaber / UNRWA, unverändertes Foto, CC BY-SA 3.0 IGO.

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