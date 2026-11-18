Berlin billigt seinen Beitrag zum EUSM Libanon, ohne eine sofortige Entsendung anzukündigen. Diese europäische Mission muss libanesische Sicherheitsinstitutionen ausbilden und beraten. Seine Gründung im Oktober ist es nicht wert, operativ gestartet zu werden. Der deutsche Beschluss legt einen nationalen Beitrag zu einem Mechanismus fest, der von den heute von UNIFIL wahrgenommenen Funktionen getrennt ist.

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Am Mittwoch, den 18. November 2026, genehmigte die Bundesregierung ihren Beitrag zur EUSM Libanon, der europäischen Mission zur Unterstützung der libanesischen Sicherheitskräfte. Berlin stellt bis zu 15 Polizei- und Zollbeamte sowie begrenztes Militärpersonal zur Ausbildung der libanesischen Marine zur Verfügung. Es wird keine bereits abgeschlossene Bereitstellung angekündigt.

EUSM Libanon: ein ziviler und militärischer Beitrag

Die Obergrenze von 15 Personen betrifft den zivilen Teil. In der Regierungserklärung wird das Militärkontingent nicht spezifiziert. Es beschreibt eine unbewaffnete Beteiligung und besagt, dass der Bundestag informiert wird, ohne die notwendige Ermächtigungsabstimmung nach Berlin.

Die Entscheidung über die Einleitung der Mission ist frühestens im Dezember vorgesehen. Die Ankündigung setzt daher eine nationale Verpflichtung, aber kein Datum für die Ankunft des Personals.

Eine im Oktober geschaffene Mission, ein separater Start

Der Rat der Europäischen Union hat die EUSM Libanon am 12. Oktober auf Einladung der libanesischen Behörden eingerichtet. Seine erste Amtszeit beträgt drei Jahre. Eine gesonderte Entscheidung muss nach der operativen Planung beginnen.

Das europäische System hat zwei Säulen. Die militärische Komponente bietet Beratung und Ausbildung für die Armee, auch in Bezug auf Grenzen und maritime Sicherheit. Die zivile Komponente begleitet die inneren Sicherheitskräfte mit spezialisierter Ausbildung gegen Cyberkriminalität und Schmuggel. Die Verwaltung der Hafensicherheit, insbesondere in Beirut, ist ebenfalls Teil ihrer Aufgaben.

Diese Ziele umfassen die gesamte europäische Mission. Sie bedeuten nicht, dass jedes teilnehmende Land all diese Funktionen übernehmen wird. Der von Berlin angekündigte Beitrag umfasst Polizeibeamte, Zollbeamte und Marineausbildung.

Unterstützung, die UNIFIL allein nicht ersetzt

Der EUSM zielt darauf ab, die libanesischen Institutionen im Rahmen der Resolution 1701 zu stärken. Ihr Beratungs- und Ausbildungsauftrag erlaubt es nicht, sie als automatische Wiederaufnahme von UNIFIL-Patrouillen und anderen Funktionen darzustellen. Der Rat sorgt für die Koordinierung mit den Vereinten Nationen und den Partnern des Sicherheitssektors.

Der nächste Schritt bleibt der operative Start in Europa. Die deutsche Zulassung ist ein Beitrag zu ihrer Vorbereitung, kein Nachweis ihrer Inbetriebnahme.

Cover: Reichstagsfassade in Berlin, 16. Oktober 2026. Illustrationsarchiv, nicht Regierungssitzung oder Abstimmung über EUSM. Foto Gravitatas / Wikimedia Commons, CC0. Ganzes Foto, nicht-generative redaktionelle Dressing.

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