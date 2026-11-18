Die israelische Armee behauptet die Zerstörung einer Untergrundstruktur, die der Hisbollah im Gebiet von Shebaa zugeschrieben wird. Brände werden in Mansuri und in der Nähe von Beit Lif gemeldet, während Israel Katz droht, die Besatzung auszuweiten.

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Die israelische Armee gab am Mittwoch, den 18. November bekannt, dass sie eine Untergrundarbeit zerstört hat, die der Hisbollah im Gebiet von Shebaa zugeschrieben wird, die sie in ihrer Pressemitteilung als Har Dov bezeichnet. Zur gleichen Zeit wurde Artilleriefeuer in Mansouri und in der Nähe von Beit Lif gemeldet. Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, drohte, die besetzten Gebiete im Falle einer weiteren Eskalation zu erweitern.

Eine von Brigade 810 angekündigte Operation

In ihrem Kommuniqué vom 18. November berichtete die israelische Armee, dass die Brigade 810 Soldaten, die von der Yahalom Engineering Unit unterstützt wurden, die Operation in den letzten 24 Stunden abgeschlossen hatten. Sie behauptet, eine von der Hisbollah benutzte unterirdische Passage zerstört zu haben und dort mehrere Wohn- und Kommandobereiche gefunden zu haben.

Nach Angaben der Armee wurden diese Einrichtungen genutzt, um Angriffe auf israelische Zivilisten und ihre Soldaten in der Region vorzubereiten. Die Mitgliedschaft und die Verwendung des Buches bleiben israelische Ansprüche, ohne unabhängige Bestätigung. Die Pressemitteilung gibt keine Tunnellänge oder menschliche Ergebnisse an. Es bietet auch keine Koordinaten, um die Anlage in Bezug auf das Dorf Chebaa genau zu lokalisieren.

Schüsse in Mansouri und bei Beit Lif

Israelische Artilleriebombardements wurden am Mittwochmorgen auf Mansuri und den Außenbezirken von Beit Lif im Süden gemeldet. Mit diesen ersten Informationen wurden keine bestätigten Ergebnisse beim Menschen geliefert. Diese Schüsse betreffen einen anderen Teil des Südlibanon: Sie stellen keine Bestätigung der unterirdischen Operation dar, die im Gebiet von Tschebaa beansprucht wird.

Katz bedingt Abrüstungsabzug

Israel Katz bekräftigte am Mittwoch, dass die israelischen Streitkräfte in den Gebieten bleiben würden, die sie im Libanon, in Syrien und im Gazastreifen kontrollieren. Für den Libanon hat es jeden Rückzug mit der Entwaffnung der Hisbollah im ganzen Land verbunden. Er kündigte keine Fristen an.

Der Minister sagte auch, dass im Falle einer Eskalation die Armee neue Gebiete besetzen, ihre Bewohner evakuieren und die Infrastruktur zerstören könnte, die sie als militärisch betrachtet, um diese Gebiete in dauerhafte Sicherheitszonen zu integrieren. Diese Bedrohung beinhaltet daher sowohl eine Verlängerung der Besatzung als auch ihre Dauer. Es ist nicht die Ankündigung eines neuen territorialen Fortschritts, der bereits am Mittwoch gemacht wurde.

Archivillustration: The Blue Line in Ras Naqoura, Libnanews fonds, erschienen im August 2019. Dieses Foto stellt nicht Tschebaa oder die Schießereien vom 18. November 2026 dar. © François el Bacha / Libnanews.

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