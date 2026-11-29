Ein Ofen in Bikfaya und ein Minnow-Verkaufsnetz in Bekaa zeigen zwei Möglichkeiten, nach einem Arbeitsplatzverlust in der Bank Lebensmitteleinkommen zu verdienen.

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In Bikfaya zog Jinane Hayek von der Bank in einen Nachbarschaftsofen. Agnès Gabriel wählte einen anderen Beruf im gleichen Bereich: den Verkauf von Konserven und Zutaten, die von Frauen aus libanesischen Dörfern zubereitet wurden. Beide behaupten, ihre Arbeitsplätze im Bankensektor verloren zu haben. Man produziert und verkauft am selben Ort; Der andere sucht nach Möglichkeiten für Menschen, die anderswo produzieren.

In Bikfaya, einer Bäckerei, die lokal verkauft wird

Jinane Hayek verlor 2021 nach einer langen Karriere in der Bank ihren Job. Es eröffnete Neswen el-Furn in Bikfaya, Metn. Der Ofen verkauft Manouchés, einschließlich Zaatar oder Käse. Das Team besteht aus Frauen und teilt die Aufgaben Teig, Kochen und Service. Der Verkauf an der Theke setzt den vom Kunden gezahlten Preis direkt gegen die Kosten des Ofens: Rohstoffe, Energie, persönlich und unverkauft. Es gibt hier nichts, um die Handelsspanne oder die Vergütung des Teams zu quantifizieren.

Mit der Aufnahme der Mango in die Liste des immateriellen Kulturerbes im Jahr 2023 stellte die UNESCO fest, dass ihre Zubereitung sowohl an Familien als auch an kleine Bäckereien weitergegeben wird und dass ihre Vermarktung Teil der lokalen Wirtschaft ist. Die Anerkennung betrifft die Praxis im Libanon, nicht eine bestimmte Einrichtung.

In der Bekaa, verkaufen die Produkte von mehreren Dörfern

Agnès Gabriel, der auch ein ehemaliges Mitglied des Bankensektors ist, hat Nakhet al-Dayaa auf den Markt gebracht, um Mune-Produkte in Verkehr zu bringen, Zubereitungen, die im Allgemeinen für die Konservierung bestimmt sind. Unter den Orten, an denen sie sagte, dass sie Produkte ausgewählt hatte, waren Al-Qaida, Younine und Machghara. Der Katalog umfasst Kichek, Granatapfelmelasse, Konfitüren und Orangenblütenwasser. In diesem Modell müssen die Produkte mehrerer Dörfer zusammen gruppiert, zum Verkauf angeboten werden und eine Kundschaft jenseits des Produktionsortes erreichen.

Um zu wissen, welche Verkäufe sich auf jeden Hersteller beziehen, müssten die verkauften Mengen, der Preis in der Werkstatt und die Zahlungsfrist bekannt sein. Diese Elemente, wie das Startkapital beider Unternehmen und die Adressen aller Wiederverkäufer, wurden nicht veröffentlicht.

Was die beiden Wege nicht über den Arbeitsmarkt aussagen

Die libanesische Arbeitskräfteumfrage, die im Januar 2022 mit der Internationalen Arbeitsorganisation durchgeführt wurde, ergab eine Arbeitslosigkeit von 32,7% bei berufstätigen Frauen, verglichen mit 28,4% bei berufstätigen Männern. Diese Sätze beschreiben nicht die Situation von 2026 oder die Banken allein. In einer Gemeinde in Bekaa, Dalhamieh, dokumentierte die FAO ein drittes Modell: eine Obst- und Gemüsetrocknungsanlage, die mit Ausbildung, Ausrüstung und Subventionen geschaffen wurde. Als der Krieg die Märkte schloss, wurde der Einheimische in eine Küche für vertriebene Familien umgewandelt. Diese Unterstützung ist spezifisch für das von der FAO unterstützte Projekt; Es gibt nichts zu etablieren für beide kommerzielle Umwandlungen.

In Bikfaya kauft der Kunde ein Produkt, das aus dem Ofen kommt. Die Firma Agnes Gabriel schafft eine gemeinsame Verkaufsstelle für Produzenten, die auf mehrere Dörfer verteilt sind. Die Auswirkungen auf die Beschäftigung werden daher nicht auf die gleiche Weise gemessen: Stunden bezahlter Arbeit im einen Fall, Aufträge und Preise, die an Werkstätten gezahlt werden im anderen Fall.

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