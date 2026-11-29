In seiner Predigt am Sonntag, den 29. November in Bkerké machte der maronitische Patriarch Béchara Rai die Sicherheit des Südlibanon und die Rückkehr seiner Bewohner zu einer Bedingung für Frieden im ganzen Land. Er forderte auch Beamte auf, allen zu dienen.

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Der maronitische Patriarch Béchara Rai erklärte am Sonntag, den 29. November, in seiner Predigt in Bkerké, dass der Frieden im Libanon zuerst erforderte, dass der Süden wieder Sicherheit erlangte und dass seine vertriebenen Einwohner sicher zurückkehren konnten. « Das Leiden des Südlibanon bleibt der Fall eines ganzen Landes », sagte er (übersetzt aus dem Arabischen).

Rückkehr als Bedingung für Frieden

Für den Patriarchen bedeutet Stabilität nicht nur, die Kämpfe zu stoppen: Sie muss den Bewohnern erlauben, in ihre Dörfer zurückzukehren und ein normales Leben dort wieder aufzunehmen. Dies steht im Einklang mit einem der am Freitag von Präsident Joseph Aoun festgelegten Ziele, der die Rückkehr von Vertriebenen als Prioritäten des Libanon anführte, neben dem Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Süden und dem Einsatz der libanesischen Armee. Rai kündigte keine operativen Maßnahmen oder Rückkehrplan an.

Verantwortung gewählter Amtsträger und Führer

„Macht ist kein Privileg, sondern ein Dienst. Die Funktion gehört nicht demjenigen, der sie innehat: Sie steht im Dienst der Gemeinschaft, fügte er hinzu. Er bat die Beamten, Arbeit und Versöhnung Slogans vorzuziehen und ihre Gesprächspartner als Partner und nicht als Gegner zu betrachten. Der maronitische Kalender markiert diesen Sonntag die Visitation von Maria in Elisabeth.

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