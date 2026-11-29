Die US-Behörden schlossen die United Fidelity Bank am 27. November. First Citizens übernimmt seine 22 Filialen und fast alle seine Einlagen, mit Ausnahmen für einige Konten. Der Bundesgarantiefonds schätzt die Ausfallkosten auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Die Agenturen müssen alle am Montag wieder öffnen.

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First Citizens soll am Montag, dem 30. November, unter seiner Verantwortung die United Fidelity Agenturen wieder öffnen, die nicht samstags operieren. Die Erholung kommt nach der Schließung der Evansville Bank in Indiana am Freitag, 27. November. Es umfasst 22 Agenturen und fast alle Einlagen, in vier Staaten und den Vereinigten Staaten Virgin Islands. Die Bankaufsichtsbehörde hat das Ausfallmanagement der Federal Deposit Guarantee Agency, FDIC, übertragen.

Eine von der Aufsichtsbehörde beschlossene Schließung

Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) war der Ansicht, dass United Fidelity möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen oder im normalen Geschäftsverlauf auf die Anfragen seiner Antragsteller zu antworten. Ende September hielt das Institut laut FDIC rund 5,9 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und 5,4 Milliarden US-Dollar an Einlagen. Die Schließungsentscheidung ist von der Übernahmevereinbarung getrennt: Die Aufsichtsbehörde hat den FDIC-Administrator der scheiternden Bank ernannt, dann hat die FDIC die Transaktion mit First Citizens abgeschlossen.

Warum sich die gesamten Einzahlungen und der eingenommene Betrag unterscheiden

First Citizens wird auf 4,5 Milliarden Dollar an Einlagen geschätzt, die es auf der Grundlage von Konten zum 30. September wieder aufnehmen wird. Einige Beträge, die von Vermittlern und anderen ausgeschlossenen Konten platziert werden, sind nicht Teil der Übertragung. Die Differenz zwischen den beiden Zahlen stellt daher keinen Verlust für die Kunden dar: der eine beschreibt die Bilanz der geschlossenen Bank, der andere den geschätzten Umfang der Transaktion. First Citizens gibt an, dass der endgültige Betrag am Schlussdatum und bei der Abrechnung mit der FDIC aus der Bilanz angepasst wird.

Die übernehmende Bank schätzt die in der Operation enthaltenen Kredite auf rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Das gewählte Angebot beinhaltete einen Rabatt von rund 2,6 Milliarden US-Dollar auf Vermögenswerte und eine Prämie ohne Einzahlung. Die FDIC schätzt die Interventionskosten für den Garantiefonds, der von versicherten Instituten finanziert wird, auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Der Rabatt des Angebots und die Kosten des Fonds sind zwei getrennte Berechnungen.

Schecks, Karten und Agenturen während des Übergangs

Kunden können weiterhin ihre Karten und Schecks für die aufgenommenen Konten verwenden, so FDIC. Kreditnehmer müssen weiterhin ihre Laufzeiten begleichen. First Citizens kündigt an, dass die alten Websites und Anwendungen während des Übergangs, vor einer technischen Migration, die später stattfinden wird, nutzbar bleiben. Die bereits am Samstag geöffneten Agenturen sollten am 28. November wieder aufgenommen werden; der Termin am Montag betrifft die anderen Agenturen des Netzwerks.

Von den 22 Siedlungen befinden sich 20 in Indiana, Illinois, Colorado und Florida. Die anderen beiden, in Sainte-Croix, betrieben unter dem Namen Bank of St. Croix, eine Abteilung von United Fidelity. In Illinois gab es zwei Agenturen in Chicago, Halsted Street und 87th Street.

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