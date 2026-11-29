Das Zahlé-Gericht erster Instanz erklärte die Bucheinlage für ungültig, die eine Mitgift von 15.000 US-Dollar zahlen sollte. Am 24. November stellte er fest, dass die Einlage den Schuldner nicht freigab.

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Das Zahlé-Gericht erster Instanz erklärte die Bucheinlage für ungültig, die eine Mitgift von 15.000 US-Dollar zahlen sollte. Am 24. November stellte er fest, dass die Einlage den Schuldner nicht freigab.

Er schuldete $ 15.000 unter demmahr, die Eheleistung aufgrund seiner Ex-Frau. Um diese Schulden zu bezahlen, hinterlegte er das Äquivalent von 15.000 bis 1 US-Dollar oder 225 Millionen Pfund. Mit Urteil vom 24. November erklärte das Gericht Zahlé dieses Zahlungsangebot und die dazugehörige Anzahlung für nichtig. Nach Angaben des Gerichts war der eingezahlte Betrag nicht den geschuldeten Betrag wert.

Die Schuld war bereits von einem religiösen Gericht festgelegt worden

Zahlé-Richter mussten die Mitgift nicht neu berechnen oder über die Scheidung entscheiden. Ein religiöses Gericht hatte die Schulden bereits in Dollar festgesetzt. Das Zivilgericht musste entscheiden, ob die im Oktober 2023 bei einem Notar von Anjar geleistete Einzahlung die Zahlung wert war. Die ex-frau behauptete, dass sie durch die annahme der einzahlung nicht den vollen betrag erhalten hätte; sein ex-mann berief sich auf die offizielle rate der zeit.

Das Prinzip der Regulierung in Büchern ist nicht ausgeschlossen

Das Gericht unterschied die gewählte Währung von der Rate, die zur Umrechnung der Schulden verwendet wurde. Nach seinen Gründen ist die Abrechnung in Pfund einer Fremdwährungsschuld nicht ausgeschlossen, aber die Umwandlung muss dem Wert des Dollars auf dem Markt entsprechen. Das Gericht lehnte den Antrag auf Validierung der Einzahlung ab, erlaubte den Antrag auf Aufhebung und belastete die Kosten des Schuldners.

Das Urteil legt in seinem verfügenden Teil keinen neuen einzuzahlenden Betrag fest. Sie regelt einen erstinstanzlichen Streit über eine bereits in Dollar festgelegte Forderung; sie legt keinen nationalen Satz für alle aufgeschobenen Mitgiften oder für die in Büchern festgelegten fest.

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