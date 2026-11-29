In der griechisch-orthodoxen Kathedrale St.Georges in Beirut widmete Metropolit Elias Audi am Sonntag, 29. November, seine Predigt dem Verhältnis zwischen Eigentum und Aufmerksamkeit für andere. Ausgehend vom Lukasevangelium und dem Brief an die Epheser sprach er von Teilen, Vergebung und Gebrauch der Zeit.

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Der griechisch-orthodoxe Metropolit von Beirut, Elias Audi, widmete seine Predigt am Sonntag, den 29. November, der Anlage an Immobilien. In der St. George’s Cathedral nahm er als Ausgangspunkt die Begegnung Jesu mit einem reichen Mann im Lukasevangelium. Er sprach auch über die Aufmerksamkeit, die Bildschirme verlangen und die Aufmerksamkeit, die seinen Lieben geschenkt wird.

Was der reiche Mann nicht verlassen kann

In der vom Metropolitan kommentierten Passage (Lukas 18, 18-27) fragt ein Mann Jesus, wie er das ewige Leben erlangen kann. Er behauptet, die Gebote aus seiner Jugend zu halten. Jesus bat ihn, seine Waren zu verkaufen, sie an die Armen zu verteilen und ihm dann nachzufolgen. Der traurige Mann: Die Geschichte sagt, dass er sehr reich ist. Dann kommt das Bild des Kamels und des Nadellochs. Für diejenigen, die fragen, wer gerettet werden kann, antwortet Jesus, dass das, was für die Menschen unmöglich ist, für Gott möglich ist.

« Das Problem ist nicht, was wir haben, sondern was wir haben », sagte Elias Audi (aus dem Arabischen übersetzt). In seiner Lektüre werden Geld und Talente nicht an sich verurteilt: Er präsentiert sie als Ressourcen, die jedem anvertraut sind, dessen Gebrauch anderen dienen kann. Er gab den Austausch von konkreten Beispielen: « des Brotes, das wir teilen, der Zeit, die wir geben, eine Träne, die wir abwischen. » Er verwies auch auf die Verteidigung von Rechten und Vergebung.

Zeit für andere

Der Metropolitan brachte diesen Bericht näher an den Brief an die Epheser (5:8-19), der die Gläubigen auffordert, im Licht zu gehen und die Zeit gut zu nutzen. Er erwähnte den Lärm der Informationen und den Wettbewerb der Bildschirme um Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang, erklärte er, seien Raum für das Gebet, das Zuhören seiner Familie oder das Anhalten vor einer Person, die leidet, Wege, sich seiner Zeit zu stellen.

Titelbild: St. George’s Cathedral im Jahr 2009, nicht das Büro des Tages. Vladanr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; Zuschneiden und Ankleiden von Libnanews unter derselben Lizenz.

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