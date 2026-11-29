Eine libanesische Zolldelegation untersuchte Formalitäten und Kontrollen in Amman und Jaber. Die Entwürfe der Abkommen werden noch geprüft.

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Libanesische und jordanische Zollbehörden arbeiten daran, den Warenverkehr durch Syrien zu erleichtern. Ihr Treffen in Amman konzentrierte sich auf Transit und Kontrollen. Es führte nicht zu einer Änderung der erforderlichen Dokumente oder einer garantierten Transitzeit.

Der Präsident des Libanesischen Hohen Zollrats, Misbah Khalil, und die Exekutivdirektorin, Gracia Azzi, nahmen auf Einladung des jordanischen Zolldirektors Ahmad al-Akalik an einem dreitägigen Besuch in Jordanien teil. In dem Bericht vom 27. November erklärte die libanesische Regierung, dass die Delegation das Zollzentrum von Amman, den internationalen Flughafen von Queen Alia und die Post von Jaber besucht habe. Der Besuch konzentrierte sich auf die Verarbeitung von Waren, ihre Kontrollen und die Möglichkeit, Arbeitsmethoden gegen Schmuggel auszutauschen.

Die jordanische Passage regelt nicht den syrischen Transit

Güter, die auf der Straße zwischen den beiden Ländern transportiert werden, passieren Syrien. Im Süden dieses Landes steht der syrische Posten von Nasib Jaber auf der jordanischen Seite gegenüber. Der Besuch ermöglicht es libanesischen und jordanischen Zollbehörden, ihre Behandlung von Fällen zu vergleichen. Es ändert nicht die Bedingungen für die Einreise nach Syrien oder die Kontrollen, die jeder der drei Staaten auf seinem eigenen Posten auferlegen kann. Der libanesische Bericht enthält kein syrisches Engagement.

Es ist auch notwendig, eine in Jordanien gelieferte Ladung von einer Ladung zu unterscheiden, die nur das Königreich durchquert, um einen anderen Markt zu erreichen. Das jordanische Rundschreiben Nr. 1 von 2026 umfasst den internationalen Transit zwischen zwei jordanischen Posten. Sie enthält eine Beschreibung der Angaben, die auf der der Erklärung beigefügten Rechnung verlangt werden müssen, einschließlich der Nämlichkeit der Waren und der Angaben über ihren Wert und ihre Verpackung. Eine Vereinbarung zwischen den Verwaltungen befreit den Beförderer nicht von diesen Formalitäten.

Vereinbarungen werden noch geprüft

Misbah Khalil nennt zwei Projekte: Erleichterung des Transits und Austausch von Betrugsbekämpfungspraktiken. Im Kommuniqué werden die möglichen Vereinbarungen als noch in Erwägung gezogen. Sie veröffentlicht keine unterzeichneten Texte, Fahrpläne für das Inkrafttreten oder Zählungen libanesischer Lastwagen in Jaber. Für die Ausführer ist die konkrete Maßnahme eine von den betreffenden Behörden veröffentlichte Anweisung, aus der hervorgeht, welche Dokumente oder Kontrollen sich ändern, für welche Routen und ab welchem Datum.

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