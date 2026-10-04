Vincent Battle, der Amerikaner, der den Libanon wählte

Vincent Battle, ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten im Libanon, starb in Beirut, einem Land, das er für seinen Ruhestand ausgewählt hatte. Als Felddiplomat, der den Libanesen zutiefst verbunden war, war er trotz der Kriege, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der Explosion von 2020 geblieben. Er wird im Libanon begraben werden, seinem Land der Adoption für immer.

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Vincent Battle starb in Beirut. Der ehemalige US-Botschafter im Libanon hätte sein Leben in Washington, New York oder anderswo beenden können, da so viele Diplomaten nach einer langen Karriere die Welt bereisten. Er wählte den Libanon. Nicht nur der komfortable Libanon der diplomatischen Empfänge und glücklichen Jahre. Es blieb, als das Land wieder zusammenbrach, als die Banken ihre Türen für Einleger geschlossen hatten, als das Buch den größten Teil seines Wertes verloren hatte, als Beirut durch die Explosion vom 4. August 2020 verwüstet worden war und als der Krieg zurückgekehrt war. Er war immer noch da.

Vielleicht sagt das Vincent Battle am besten. Er hatte die Vereinigten Staaten im Libanon vertreten, aber der Libanon war schließlich Teil seines eigenen Lebens geworden. Nachdem er die Botschaft verlassen hatte, hatte er eine Wohnung nördlich von Beirut im Adma-Gebiet gekauft und dort seinen Wohnsitz eingerichtet. Er war kein Botschafter mehr. Er hatte keine berufliche Verpflichtung mehr, hier zu bleiben. Er war einfach einer jener Ausländer geworden, die der Libanon schließlich adoptiert hatte und die wiederum den Libanon adoptiert hatten.

Eine Geschichte mit dem Libanon lange vor seiner Botschaft

Seine libanesische Geschichte hatte eigentlich lange vor seiner Ernennung zum Botschafter begonnen. Vincent Battle hatte bereits zwischen 1991 und 1994 in Beirut als Nummer zwei der amerikanischen Botschaft gedient, in den seltsamen Jahren unmittelbar nach dem Bürgerkrieg. Er hatte sogar kurzzeitig die diplomatische Mission der USA als Geschäftsmann geleitet.

Er kannte das Land genau, als er 2001 als Botschafter zurückkehrte. Seine Mission sollte im August 2004 abgeschlossen werden. Es begann unter Umständen, die jetzt fast symbolisch für die nächste Periode erscheinen: Vincent Battle war auf dem Weg nach Beirut am 11. September 2001, als die Angriffe gegen die Vereinigten Staaten stattfanden. Nach seiner Ankunft im Libanon begleiteten ihn libanesische Protokollbeamte zur VIP-Lounge am Flughafen, wo er auf den Bildschirmen die Bilder der Türme des World Trade Centers entdeckte.

Die nächsten drei Jahre waren nach dem 11. September, dem Krieg in Afghanistan und dann der amerikanischen Invasion des Irak im Jahr 2003. Zu dieser Zeit amerikanischer Botschafter in der arabischen Welt zu sein, war offensichtlich keine Protokollfunktion. Die Beziehungen zwischen Washington und einem Teil der libanesischen politischen Klasse waren schwierig und Vincent Battle verteidigte die Politik seines Landes, manchmal in besonders harten Konfrontationen.

Aber es gehörte auch einer Generation amerikanischer Diplomaten, die immer noch der Meinung waren, dass die Kenntnis eines Landes die Kenntnis seiner Bewohner erfordert.

Ein echter Botschafter im Libanon

Zu dieser Zeit konnte Vincent Battle auf dem AUB- oder LAU-Campus getroffen werden, libanesische Beamte begleiten, sich mit Studenten treffen, an Zeremonien teilnehmen oder von den Vereinigten Staaten unterstützten Programmen folgen. Nicht unter diesen Botschaftern konnte man nur im Präsidentenpalast, in der Grand Sérail, in den politischen Salons oder hinter den Mauern einer Kanzlei sehen. Er ging aufs Feld.

Universitäten nahmen einen wichtigen Platz in dieser amerikanischen Präsenz ein. Im März 2003 gab er dem Präsidenten der Lebanon American University, Riyad Nassar, 594.000 US-Dollar zur Verfügung. Ein Teil sollte 200 Studenten Vollstipendien zur Verfügung stellen, der andere zur Finanzierung der Erforschung der gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung in Städten und Industrieregionen. Auf der AUB wurde es auch in Agrar- und Entwicklungsprogrammen gefunden, insbesondere in Bekaa, wo die Vereinigten Staaten die Ausbildung von Landwirten finanzierten.

Aber Vincent Battle beschränkte den Libanon nicht auf Beirut und seine wichtigsten Universitäten. Er reiste durch Chouf, Bekaa, Kesrouan, Süden oder Norden, um Gemeinden, Verbände, landwirtschaftliche Projekte und Entwicklungsprogramme zu besuchen. Im März 2003 war er auch an der Lieferung von mehr als 127.000 Dollar an fünf NGOs beteiligt, die in ländlichen und benachteiligten Gebieten arbeiten.

Es war offensichtlich nicht sein Geld: Er vertrat die Vereinigten Staaten und USAID. Aber die Art, wie er diese Funktion ausübte, war wichtig. Er war dort. Er traf Menschen. Vor allem schien er ein aufrichtiges Vergnügen daran zu haben, dieses Land jenseits der Ernennungen zu entdecken, die ihm seine diplomatische Agenda auferlegte.

Ehemalige Kollegen sagten, dass er praktisch alle an ihn gerichteten Einladungen angenommen habe, auch in den Dörfern. Kirschfeste, Olivenfeste, Gemeindeversammlungen: Er bereiste das Land. Jeffrey Feltman, der ihm in Beirut nachfolgte, erinnerte sich sogar an einen ziemlich aufschlussreichen Rat, den Battle ihm gegeben hatte: Niemals mehr als drei Einladungen zum Abendessen am selben Abend annehmen. Schlacht könnte einen Drink am ersten, Abendessen am zweiten und dann beenden Sie den Abend um einen weißen Kaffee am dritten.

Man musste die Leute kennen. Das war für ihn auch Diplomatie.

« Ich liebe Libanon und die Libanesen »

Als er im August 2004 offiziell sein Amt niederlegte, hielt Vincent Battle am Flughafen Beirut einen Satz, der für einen Diplomaten am Ende seiner Mission fast banal war: « Ich liebe den Libanon und das libanesische Volk. »

Zu Hause war es jedoch keine Formel.

Weil Vincent Battle zurückkam.

Und vor allem blieb er.

Er kaufte eine Wohnung in Adma und entschied sich, sich dort zurückzuziehen. Er sprach Arabisch, beherrschte Französisch noch besser und besaß dieses Wissen über den Nahen Osten, das nicht in Notizen erworben wurde, die von einer Kanzlei vorbereitet wurden. Noch bevor er 1977 dem US-Außendienst beitrat, hatte er ein Jahrzehnt in Uganda, Pakistan und Libyen gelebt und gearbeitet. Seine diplomatische Karriere führte ihn dann nach Bahrain, Syrien, Oman, Haiti, Ägypten und Washington.

Es gehörte zu dieser ehemaligen Schule von Diplomaten, die fast als « orientalistisch » im historischen Sinne bezeichnet werden konnte: Frauen und Männer, die Sprachen lernten, die Gesellschaften kannten, in die sie geschickt wurden, und konnten einen Teil ihrer Existenz dem Versuch widmen, ein Land zu verstehen, bevor sie vorgaben, es zu erklären.

In ihrem Fall hatte jedoch etwas dieses professionelle Wissen übertroffen. Der Libanon war nicht mehr nur ein studiertes, beobachtetes oder analysiertes Land. Es war zu Hause geworden.

2006 war er noch da

Zwei Jahre nach Ende seiner Amtszeit brach der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah aus.

Vincent Battle wurde dann im Ruhestand. Er hatte kein offizielles Büro mehr oder eine Verpflichtung gegenüber der Botschaft der Vereinigten Staaten.

Er hätte das Land verlassen können.

Er tat genau das Gegenteil.

Während Zehntausende von Ausländern ausreisen wollten und die Vereinigten Staaten die Evakuierung ihrer Staatsangehörigen organisierten, kam der ehemalige Botschafter in die amerikanische Botschaft, um seine Hilfe anzubieten. Er meldete sich freiwillig für Operationen, die die Evakuierung von mehr als 15.000 amerikanischen Bürgern ermöglichten.

Jeffrey Feltman wird später erzählen, dass sein Vorgänger gerade angekommen war, die Ärmel hochkrempelte und sich an die Arbeit machte.

Die Anekdote sagt viel Mann. Aber sie sagt auch etwas über ihren Bericht an den Libanon. Als ein Krieg ausbrach, Straßen bombardiert wurden und Militärschiffe Ausländer evakuierten, wäre die natürliche Reaktion eines pensionierten Diplomaten wahrscheinlich auch gewesen, zu gehen.

Vincent Battle entschied sich, denen zu helfen, die gingen, und dann zu bleiben.

Er blieb auch, als der Libanon zusammenbrach

Die folgenden Jahre waren nicht viel nachsichtiger mit seinem Land der Adoption.

Vincent Battle sah die politischen Krisen, die Zusammenstöße von 2008, die Auswirkungen des Krieges in Syrien und dann den wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2019. Er sah, wie das Buch zusammenbrach, Banken das Geld von ihren Einlegern hielten und ein großer Teil des libanesischen Mittelstands wechselte. Er war noch dabei, als die Explosion vom 4. August 2020 einen Teil von Beirut zerstörte.

Dann sah er den Libanon in den Krieg zurücksinken.

Viele Libanesen selbst verließen in diesen Jahren. Zehntausende Ausländer auch. Er war immer noch hier.

Deshalb würde die Reduzierung von Vincent Battle heute als ehemaliger US-Botschafter wahrscheinlich das Wesentliche verpassen.

Botschafter passieren. Sie kommen in Beirut an, präsentieren ihre Referenzen, treffen sich mit Präsidenten, Ministern und Parteiführern, nehmen an Empfängen teil und kehren dann zu einem anderen Auftrag oder nach Washington zurück. Ihre Beziehung zum Land endet oft mit ihrer Funktion.

Für Vincent Battle, fuhr sie fort.

Der Diplomat war Resident geworden. Der Vertreter der Vereinigten Staaten war ein Nachbar geworden. Und der ehemalige Botschafter war in gewisser Weise ein adoptierter Libanese geworden.

Es gab etwas zu Hause aus einer anderen Zeit der Diplomatie. Eine Zeit, in der sein Land vertreten war, hinderte ihn nicht daran, das Land, in das man geschickt worden war, zu lieben, in dem man eine Gesellschaft kennen lernte, nicht nur, um seine Politiker zu treffen, und wo ein Botschafter noch auf einem Universitätscampus, in einer Gemeinde oder in einem Dorf zu sehen war, weil er der Meinung war, dass sein Beruf auch dort sein sollte.

Vielleicht machte ihn das zu einer etwas anderen Persönlichkeit als viele Diplomaten heute. Vincent Battle hatte nicht nur Expertise aus dem Nahen Osten erworben. Er war von dieser Region, ihren Sprachen, ihren Gewohnheiten und ihren Widersprüchen durchdrungen. Und im Libanon war diese Beziehung tief genug geworden, um die Funktion zu überleben, die sie zurückgebracht hatte.

Vincent Battle starb in Beirut.

Er wird auch im Libanon begraben werden, in der lateinischen Kirche Fanar.

Dies ist schließlich eine ziemlich konsistente Schlussfolgerung für denjenigen, der, als er das Land im August 2004 offiziell als Botschafter verließ, einfach gesagt hatte: « Ich liebe den Libanon und das libanesische Volk. »

Er hatte noch mehr als zwanzig Jahre Zeit, um zu beweisen, dass es keine diplomatische Formel war.

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