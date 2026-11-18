Im Libanon unterstützte UNICEF POWER4 Mädchenaktionen kombinieren Lebenskompetenzen, persönlichen Ausdruck und kollektive Projekte. Die Kurse von Nour, rund um das Handwerk, und von Imane, rund um den Fußball, zeigen konkrete Fortschritte, ohne Hindernisse zu beseitigen. Die Beteiligungsdaten und ein Aufruf von 110 Mädchen und jungen Frauen beleuchten die gleiche Frage: Wie können sie in Entscheidungen einen echten Platz bekommen? Ein Blick auf die dokumentierten Errungenschaften, ihre Grenzen und die Bedingungen, die notwendig sind, um diese Möglichkeiten zu erweitern.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Verteidige deinen Wunsch, Fußball zu spielen, bereite ein Budget vor, präsentiere ein Objekt, das mit deinen Händen gemacht wurde: Autonomie wird auch in diesen gewöhnlichen Momenten aufgebaut. Im Libanon bringen die von UNICEF im Rahmen des Programms POWER4Girls durchgeführten Maßnahmen den oft abstrakten Ehrgeiz zum Ausdruck, jungen Mädchen die Teilnahme an Entscheidungen zu ermöglichen, die sie betreffen.

Ihr Interesse ist nicht auf das Versprechen zurückzuführen, dass einige Workshops Hindernisse beseitigen würden. Es liegt in den übertragenen werkzeugen und in den räumen, in denen mädchen sie mit anderen ausprobieren können. Die dokumentierten Wege zeigen bescheidene, aber greifbare Fortschritte, die von den noch zu erreichenden Zielen zu unterscheiden sind.

Ein Budget für eine Idee

In einem von UNICEF am 6. März 2025 veröffentlichten Porträt entwickelte der damals 16-jährige Nour, ursprünglich aus Wadi Ata, ein Projekt handwerklicher Objekte. Life Skills Sessions halfen, Ideen besser auszudrücken und schwierige Situationen anzugehen. Sie hatten auch eine sehr praktische Dimension: Planung, Budgetierung und Denken über die nächsten Schritte.

Unterstützt von ihrer Familie und ihren Trainern begann sie, ihre Kreationen auf Instagram, Facebook und WhatsApp zu präsentieren. Die Geschichte bietet keine Verkäufe oder regelmäßige Einnahmen. Es dokumentiert den Übergang von einer kreativen Tätigkeit zu einem Projekt, das es selbst organisiert, nicht die Rentabilität eines Unternehmens.

Diese Nuance ist wichtig: zu lernen, eine Idee zu verschlüsseln, sie zu präsentieren und zu entscheiden, ist bereits eine Errungenschaft, ohne dass jeder Jugendliche in einen Musterunternehmer verwandelt werden muss.

Das Spielrecht wird auch zu Hause diskutiert

Ein weiteres UNICEF-Porträt, das am selben Tag im März 2025 veröffentlicht wurde, erzählt die Erfahrung von Imane, damals 18 Jahre alt. Seine Familie missbilligte seinen Wunsch, Fußball zu spielen. Die Sitzungen erlaubten ihm, zuzuhören, zu verhandeln und seine Entscheidungen zu verteidigen.

Nach dieser Aussage nahm sie die Diskussion mit ihren Verwandten wieder auf, erklärte die Bedeutung des Sports für sie und schlug Kompromisse vor. Ihre Familie stimmte schließlich zu spielen. Die gemeldete Änderung ist spezifisch: eine zuvor verweigerte Möglichkeit ist zugänglich geworden.

Es zeigt nicht, dass jeder Familienwiderstand durch Gespräche gelöst wird. Die verantwortung für einschränkungen basiert nicht auf mädchen oder auf ihrer fähigkeit zu überzeugen. Das Beispiel zeigt vielmehr, was eine Begleitung in einer gegebenen Situation ermöglichen kann, wenn das Gefolge zuhört.

Von der Ausbildung bis zu kollektiven Projekten

Die von UNICEF veröffentlichten Daten werden verwendet, um diese Geschichten zu kartieren. Zwischen Januar 2025 und Juni 2026 nahmen 19.090 Mädchen im Teenageralter an der Komponente Lebenskompetenz in etwa 50 Makani-Gemeinschaftszentren und nicht-formalen Dirasa-Schulen teil. Diese Zahl beschreibt eine Teilnahme, nicht ein Maß für eine nachhaltige Transformation jeder Route.

Im Jahr 2025 identifizierte die Organisation auch neun Netzwerke mit 259 Mädchen. Sie erhielten Anschubfinanzierung für zehn von den Teilnehmern ausgewählte Gemeinschaftsinitiativen. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, an einer von Erwachsenen entworfenen Aktivität teilzunehmen: Mädchen können ein Projekt bestimmen, gemeinsam entscheiden und daran teilnehmen.

Perioden und Gruppen unterscheiden sich je nach Komponenten. Es wäre daher irreführend, ihre Mitarbeiter hinzuzufügen, um insgesamt einzelne Begünstigte anzukündigen.

Um diejenigen zu hören, die wegbleiben

Ein gemeinsamer Aufruf von UNICEF erweitert die Perspektive. Es greift die Prioritäten von 110 Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 24 Jahren auf, die im Libanon leben, seit Ende 2025 in einem Ansatz begleitet, der sich auf die zukünftige Strategie der Organisation für jugendliche Mädchen bezieht und 2027-2032 abdeckt.

Die Gruppe besteht aus verschiedenen Nationalitäten und oft nicht sehr sichtbaren Situationen: Behinderung, Grenzdörfer im Süden, Schwierigkeiten beim Zugang zu Bildung. Die Hälfte der Mitglieder ist aus dem Lernen. Dies ist keine repräsentative stichprobe aller mädchen im land, sondern eine konsultation, um bedürfnisse zu erhöhen.

Lernen, Leben ohne Gewalt, Zugang zu essentieller Pflege und Ressourcen, Entwicklung in einer schützenden Umgebung: Ihre Prioritäten erinnern an die Grenzen eines Diskurses, der sich ausschließlich auf Selbstvertrauen konzentriert. Persönliche Fähigkeiten sind wichtig; sie ersetzen keine Dienstleistungen oder Rechte.

Bei dem Follow-up wird daher auch der tatsächliche Platz berücksichtigt, der den Teilnehmern an den Entscheidungen und deren Follow-up eingeräumt wird. Zwischen einem handwerklichen Objekt, einem Fußballplatz und einem kollektiven Projekt erscheint die gleiche Anforderung: dass Mädchen nicht nur zum Träumen ermutigt werden, sondern auch die Mittel haben, zu wählen und zu handeln.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews