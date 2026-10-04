Geschichten älterer Menschen im Libanon: Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung als dringende humanitäre Priorität

Mit zunehmendem Alter werden ihre gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse oft komplexer, insbesondere in Kontexten, die von Armut, Konflikten und Naturkatastrophen geprägt sind. Im Libanon unterstreicht die wachsende Zahl älterer Menschen die Notwendigkeit einer besseren Gesundheitsversorgung, eines besseren Schutzes und einer besseren sozialen Unterstützung, insbesondere da viele Menschen mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und einem begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen konfrontiert sind. Laut […]

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Mit zunehmendem Alter werden ihre gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse oft komplexer, insbesondere in Kontexten, die von Armut, Konflikten und Naturkatastrophen geprägt sind. Im Libanon unterstreicht die wachsende Zahl älterer Menschen die Notwendigkeit einer besseren Gesundheitsversorgung, eines besseren Schutzes und einer besseren sozialen Unterstützung, insbesondere da viele Menschen mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und einem begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen konfrontiert sind.

Nach Angaben des United Nations Population Fund (UNFPA), etwa765.000 Menschen ab 60 Jahren leben im Libanon, repräsentiert rund11,2% der gesamtbevölkerung des landes. Diese Zahl sollte erreicht werden1,7 millionen oder 27,1% der bevölkerung bis 2025.

Auch die wirtschaftliche Not ist ein wichtiges Anliegen. Rundum15,4% der älteren frauen und 13% der älteren männer leben von einkommen unter der hälfte des nationalen durchschnitts, während die armut etwa33,7% der älteren frauen und 35,8% der älteren männer.

Wachsende gesundheitliche, psychologische und soziale Herausforderungen

Ältere Menschen stehen vor einer Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen, die ihr tägliches Leben erheblich beeinflussen können, darunter eine Verschlechterung des Hör- und Sehvermögens, Gelenkprobleme und eingeschränkte Mobilität sowie ein höheres Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen.

Diese Herausforderungen gehen oft mit psychologischen und sozialen Schwierigkeiten einher. Der Verlust eines Ehepartners, weit weg lebende Kinder, Einsamkeit und soziale Isolation können das emotionale Wohlbefinden einer älteren Person beeinträchtigen und das Bedürfnis nach Kameradschaft, psychologischer Unterstützung und anhaltendem sozialem Engagement erhöhen.

Begrenzte finanzielle Ressourcen können den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Medikamenten und anderen wichtigen Dienstleistungen weiter einschränken, so dass einige ältere Menschen besonders gefährdet sind.

Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung als humanitäre Prioritäten

In Ländern, die von Armut, bewaffneten Konflikten oder Naturkatastrophen betroffen sind, wird humanitäre Hilfe häufig auf die dringendsten Bedürfnisse ausgerichtet. Die spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen müssen jedoch auch in humanitäre Maßnahmen und Gemeinschaftsprogramme integriert werden.

Vicki Roob, Direktorin der nationalen und internationalen Programme von LIFE, sagte, dass laut UNFPA Menschen ab 60 Jahren etwa8% der weltbevölkerung. In der arabischen Welt wird erwartet, dass die Zahl älterer Menschen aus der ganzen Welt zunehmen wird27 millionen im jahr 2015 auf 50 millionen bis 2030 und mehr als 80 millionen bis 2045.

Sie stellte fest, dass in einigen arabischen Ländern der Anteil älterer Menschen bis zur Mitte des Jahrhunderts den Anteil von Kindern unter 15 Jahren übersteigen könnte, einschließlich des Libanon und einiger Länder in den Golf- und Maghreb-Regionen.

Roob erklärte, dass mehr als34 jahre humanitäre arbeit in 60 ländernLife for Relief and Development (LIFE) hat sich bemüht, ältere Menschen unter denen aufzunehmen, die von seiner humanitären Hilfe profitieren. Die Unterstützung umfasst Nothilfe, Hilfe für Flüchtlinge und vertriebene Gemeinschaften, nachhaltige Entwicklungsinitiativen, Gesundheitsversorgung, Zugang zu sauberem Wasser, saisonale Hilfe, Familienunterstützung, Sponsoring-Programme und Bildung.

Ältere Menschen in Flüchtlingslagern: Bedürfnisse, die nicht warten können

Mohammad Al-Sharif, Direktor des LIFE-Büros im Libanon, erklärte, dass die Organisation ältere Menschen unterstützt, die in Pflegeheimen leben, unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund.

Die Unterstützung beinhaltet, Zeit mit älteren Menschen zu verbringen, sie in Gespräche einzubeziehen und ihre Geschichten zu hören, während sie gesunde Mahlzeiten und symbolische Geschenke zur Verfügung stellen und ihre individuellen Bedürfnisse bewerten.

Die Organisation ist auch bestrebt, älteren Menschen durch Technologieworkshops den Kontakt zu ihren Familien zu erleichtern und gleichzeitig Bildungs- und Freizeitaktivitäten zu fördern, die es ihnen ermöglichen, sozial engagiert zu bleiben und von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zu profitieren.

Die Unterstützung im Gesundheitswesen umfasst die Bereitstellung von Medikamenten, die Durchführung regelmäßiger medizinischer Untersuchungen, die Gewährleistung der Kontinuität der Behandlung und gegebenenfalls die Bereitstellung von Pflegediensten und mobilen medizinischen Teams.

Andere Formen der Unterstützung umfassen Nahrung, Kleidung, Decken und finanzielle Unterstützung, insbesondere für ältere Menschen, die verwaiste Kinder betreuen.

Psychologische Unterstützung: Bekämpfung von Einsamkeit und Isolation

Psychologische Unterstützung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Hilfe für ältere Menschen. Hörsitzungen, soziale Aktivitäten und Möglichkeiten zur Teilnahme an der Gemeinschaft können dazu beitragen, Gefühle der Einsamkeit und Isolation zu reduzieren.

Einige ältere Menschen können auch zögern, wegen eines starken Gefühls von Würde und Selbstvertrauen um Hilfe zu bitten. Dies kann insbesondere für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten gelten, was eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige Nachsorge besonders wichtig macht.

Krieg erhöht die Belastung älterer Menschen

Kriege und Vertreibung können den Druck auf ältere Menschen erhöhen. Einige verlieren ihre Kinder, Einkommensquellen oder Häuser, während andere plötzlich für Enkelkinder oder andere Kinder in ihren Familien verantwortlich sind.

In Zeiten von Konflikten und Vertreibungen haben LIFE-Teams Lebensmittel, medizinische Hilfe und saisonale Versorgung für vertriebene Familien bereitgestellt, darunter viele ältere Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden, oder solche, die ihre Kinder verloren haben.

Menschliche Geschichten enthüllen die Bedürfnisse älterer Menschen

Die Erfahrungen älterer Menschen, die von Konflikten, Flucht und schwierigen Lebensbedingungen betroffen sind, zeigen, wie wichtig humanitäre Unterstützung ist, um nicht nur die Grundbedürfnisse, sondern auch Würde und ein Gefühl der Sicherheit wiederherzustellen.

Simon, 65, aus dem Libanon, beschrieben, wie die unterstützung bei seinen persönlichen bedürfnissen ihm half, seine würde zu bewahren. Medizinische Versorgung machte es ihm leichter, seinen Zustand zu verwalten, ohne sich peinlich zu fühlen oder von anderen abhängig zu sein.

Abu Nasser, 71, verlor seinen Sohn und seine Frau während des Krieges und wurde verantwortlich für sechs Kinder. Lebensmittelkörbe, Hygieneartikel und der Zugang zu sauberem Wasser halfen, seine Ängste um die Sicherheit seiner Enkelkinder zu lindern, als sie das Tierheim verlassen mussten. Die Verfügbarkeit von Toiletten im Lager erleichterte ihm und seiner Frau auch den Alltag.

Fatima, 73, beschrieb die angst und hilflosigkeit, die sie nach der zerstörung ihres hauses erlebte. Sie fand es schwierig, sich zu bewegen oder sogar zu sprechen. LIFE versorgte sie mit Obdach und medizinischer Hilfe und half ihr, ein größeres Gefühl der Sicherheit wiederzuerlangen.

Nach Katastrophen brauchen ältere Menschen Sicherheit und Pflege

Aisha, 67Nach dem Krieg lebte sie im Freien, war Angst und Kälte ausgesetzt. Nach ihrer Vertreibung überwachte LIFE weiterhin ihre Situation und stellte Unterkunft, Medikamente, Kleidung, Lebensmittelkörbe und laufende Hilfe zur Verfügung.

Iman, 59, wurde mit ihrer schwangeren Tochter und Enkelkindern wegen des Krieges vertrieben. Die Umstände der Vertreibung waren äußerst schwierig. Wie sie es beschreibt:« Ich brauchte nur sichere Unterkünfte und Medikamente. »

In Jordanien,Abu Mahmoud, 54Vor kurzem war er in ein Haus für ältere Menschen gezogen. Das Schweigen und die Isolation waren für ihn besonders schwierig. Gespräche mit Freiwilligen, die ihm ohne Unterbrechung zuhörten, halfen ihm, sein Gefühl der Einsamkeit zu lindern und gaben ihm die Möglichkeit, sich sozial wieder zu verbinden.

Amjad, 71, fand einen neuen Grund, sich hoffnungsvoll zu fühlen, nachdem LIFE die von seinen Enkeln besuchte Schule rehabilitiert hatte, so dass die Kinder in ihre Klassenzimmer zurückkehren und ihre Ausbildung fortsetzen konnten.

Schutz älterer Menschen Eine gemeinsame humanitäre Verantwortung

Die Bedürfnisse älterer Menschen gehen weit über Medizin und Ernährung hinaus. Dazu gehören Sicherheit, Würde, soziale Verbindungen, psychologische Unterstützung und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen.

Da die Zahl der älteren Menschen im Libanon, in der arabischen Welt und weltweit weiter steigt, müssen ihre Bedürfnisse in Gesundheitsstrategien, Katastrophenschutzpläne und Sozialschutzprogramme einbezogen werden, insbesondere in Gemeinden, die von Armut, Vertreibung, Krankheit und Verlust betroffen sind.

Der Schutz der Würde älterer Menschen beschränkt sich nicht auf materielle Hilfe. Es bedeutet auch, Fürsorge anzubieten, die es ihnen ermöglicht, sich sicher zu fühlen, so viel Unabhängigkeit wie möglich zu bewahren und geschätzte Mitglieder ihrer Familien und Gemeinschaften zu bleiben.

Für diejenigen, die jahrzehntelang Familien und Gemeinschaften aufgebaut haben, ist die Sicherstellung, dass sie Fürsorge, Respekt und Unterstützung erhalten, auch eine Möglichkeit, den Beitrag zu würdigen, den sie während ihres gesamten Lebens geleistet haben.

Weitere Informationen:

https://lifeusa.org/#social-media

Tasneem Elridi

Unabhängiger Journalist