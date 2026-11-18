Eine Anordnung vom 17. November setzt Bundesanordnungen aus, die bestimmte optionale Praktika aus dem CPT-Schema ausschließen. Für libanesische Studenten unter F-1-Status kann diese Entscheidung eine Überprüfung der Bewerbungen ermöglichen, schafft jedoch kein automatisches Recht auf Arbeit. Illinois kündigt eine Wiederaufnahme bestimmter Genehmigungen an, Columbia bereitet seine Anweisungen vor und Yale erinnert sich an die vorläufigen Schritte. Der Schutz bleibt vorläufig, getrennt vom OPT, und individuelle Entscheidungen müssen noch von jeder Institution vor Beginn des Praktikums bestätigt werden.

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Die CPT-Praktika gewinnen in den Vereinigten Staaten wieder an Offenheit. Am 17. November 2026 setzte Bundesrichterin Julia E. Kobick zwei Anweisungen aus, die diese praktischen Schulungen auf die obligatorischen Erfahrungen für alle Studenten des gleichen Abschlusses beschränkten. Optionale universitäre Studiengänge können daher nicht mehr allein auf dieser Grundlage während der gerichtlichen Prüfung ausgeschlossen werden. Diese vorläufige Entscheidung befreit jedoch keinen Studenten davon, vor der Arbeit eine individuelle Genehmigung zu erhalten.

Für Libanesen, die an einer amerikanischen Universität unter F-1-Status eingeschrieben sind, betrifft die Frage den Inhalt des Lehrplans, nicht die Nationalität. Das Urteil schafft keinen Mechanismus für das libanesische Volk oder ein allgemeines Recht auf Beschäftigung. Seine Wirkung hängt vom geplanten Praktikum, seiner Verbindung zu den Studien und den von der Institution unternommenen Schritten ab.

CPT Praktika: August Einschränkung ausgesetzt

Der Streit betrifft zwei Nachrichten aus dem Studenten- und Austauschbesucherprogramm, die am 12. und 24. August ausgestrahlt wurden. Diese Abteilung der Bundesregierung beaufsichtigt Institutionen, die ausländische Studenten aufnehmen. Die Nachrichten erforderten eine restriktive Lektüre des Curricular Practical Training oder CPT: Training muss für den Abschluss aller betroffenen Studenten unerlässlich sein.

Ein Experiment könnte somit Kredit geben, Teil des Programms sein und der akademischen Aufsicht unterliegen, während es nicht förderfähig wird. Es genügte, dass es optional blieb. Vier Hochschulorganisationen stellten diese Interpretation am 5. Oktober in Frage: die Association of American Universities, die Präsidenten, die NAFSA und die Association of Independent Colleges and Universities in Massachusetts.

Nach einer Anhörung am 6. November gewährte das Gericht von Massachusetts ihnen vorläufigen Schutz. Die Verwaltung kann beide Nachrichten während der gerichtlichen Überprüfung nicht mehr anwenden. Diese Aussetzung betrifft die Nachrichten selbst und gilt auf nationaler Ebene.

Entscheidung über die Verwaltungsmethode

Der richter ist der ansicht, dass die beschwerdeführer wahrscheinlich eine politische Änderung nachweisen werden, die unzureichend erklärt wird. Seit 1991 hat die Verwaltung optionale Schulungen zugelassen, die Anspruch auf Credits geben. Sie stellte dann die Einschränkung als einfache Erinnerung vor, ohne diese Trennung zu erkennen oder die Erwartungen von Institutionen und Studenten ausreichend zu untersuchen.

Das Gericht hat jedoch nicht sein endgültiges Urteil über den gesamten Fall gefällt. Es bewertete die für eine Notfallmaßnahme erforderlichen Bedingungen, einschließlich des Risikos irreparabler Schäden. Die übrigen Argumente werden nicht zu festen Schlussfolgerungen.

Eine separate einstweilige Verfügung schützt Beschwerdeführerorganisationen und ihre Mitglieder, einschließlich ihrer Mitarbeiter und Studenten. Es umfasst auch autorisierungen und verhaltensweisen vor august-nachrichten. Der Richter ordnete jedoch weder die allgemeine Aufhebung bereits getroffener ungünstiger Entscheidungen noch die Übermittlung einer Mitteilung an alle registrierten Einrichtungen an.

Nicht alle Universitäten öffnen im gleichen Tempo wieder

Die Antwort der University of Illinois auf Urbana-Champaign gibt ein erstes konkretes Beispiel. Am 17. November kündigte sein internationaler Dienst an, dass er die Genehmigungen für in den Lehrplan integrierte und mit einer formalisierten beruflichen Tätigkeit verbundene Ausbildungen wieder aufnehmen werde. Es umfasst auch Experimente, die sich direkt auf das Thema Gedächtnis oder das Forschungsprojekt des Studenten beziehen.

Diese Ankündigung beschreibt die Umsetzung in einer bestimmten Institution. Es gilt nicht für Studenten von einem anderen Campus. Die Akten müssen immer den internationalen Dienst durchlaufen und den geltenden akademischen Rahmen respektieren.

In Kolumbien erkennt das Update vom 17. November die gerichtliche Aussetzung an, kündigt aber immer noch die Vorbereitung neuer Anweisungen an. Die Universität plant auch eine Frage-und-Antwort-Sitzung. Seine Seite behält ältere Erklärungen bei: Ihre Anwesenheit lässt nicht zu, dass alle Verfahren bereits überarbeitet wurden.

Diese Verzögerung ist wichtig für einen Studenten mit einem Praktikumsangebot. Eine anwendbare Gerichtsentscheidung und ein effektiv aktualisiertes Universitätsverfahren sind zwei verschiedene Schritte. Der Arbeitgeber kann die zuständige Universitätsabteilung nicht ersetzen, um die erforderliche Genehmigung festzulegen.

Eine abgelehnte Datei kann überprüft und nicht allein wiederhergestellt werden

Yale gibt das Verfahren an, das nach der Bestellung zu befolgen ist. Studierende, deren Bewerbung wegen der August-Anweisungen abgelehnt oder ausgesetzt wurde, können fragen, ob sie erneut geprüft wird. Die Einrichtung erinnert daran, dass das internationale Dienstleistungsübereinkommen und ein aktualisiertes I-20-Formular vor Beginn des CPT eingeholt werden müssen.

Diese Überprüfung bleibt wichtig, wenn das Praktikum beginnen sollte, bevor die Entscheidung getroffen wurde. Weder das Angebot des Arbeitgebers noch die Einschreibung in einen Kreditkurs noch das neue Gericht allein stellen eine Arbeitserlaubnis dar. Der benannte Leiter der Einrichtung, in der Regel als VSO bezeichnet, bleibt der Ansprechpartner für die Überprüfung der Datei.

Ein betroffener Student kann daher sein Angebot, die Beschreibung der zugehörigen Lehre und die vorherige Entscheidung seiner Universität vorlegen. Der Zweck besteht darin, zu überprüfen, ob die Ablehnung auf der jetzt ausgesetzten Beschränkung oder auf einer anderen Bedingung beruhte. Das Urteil beseitigt nicht alle möglichen Gründe für die Unzulässigkeit.

CPT und OPT sind nicht austauschbar

Das CPT ist Teil des Curriculums. Die Optional Practical Training, oder OPT, ist eine weitere berufliche Ausbildung Gerät auf die Spezialität bezogen. Der Beschluss vom 17. November bezieht sich auf die CPT-Leitlinien: Er erteilt nicht automatisch eine OPT-Zulassung und ersetzt nicht die spezifischen Verfahren dieser Regelung.

Columbia erinnert auch daran, dass ein Zeitraum von mindestens 12 Monaten Vollzeit-CPT den Studenten nicht für das OPT berechtigt. Diese Interaktion verdient eine individuelle Überprüfung, bevor ein Trainingsplan akzeptiert wird. Eine dem vorliegenden Praktikum angepasste Zulassung kann Folgen für die Fortsetzung des Kurses haben.

Universitätsdienste müssen nun ihre Verfahren während des gesamten Rechtsstreits klären. Für einen unmittelbar bevorstehenden Beginn bleibt das entscheidende Dokument die für die betreffende Erfahrung erteilte Genehmigung mit ihren Bedingungen und Daten und nicht die allgemeine Ankündigung der Aussetzung.

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