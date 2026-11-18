Amal und Hisbollah lehnen direkte Verhandlungen mit Israel in einem gemeinsamen Kommuniqué ab. Sie unterstützen die Rolle der Armee und der Institutionen, fordern den israelischen Rückzug und den beschleunigten Wiederaufbau. Der Text vom 18. November enthält keine ausdrückliche Verpflichtung oder einen Zeitplan für die Entwaffnung der Hisbollah.

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Amal und die Hisbollah bekräftigten am Mittwoch, den 18. November 2026, ihre Ablehnung eines Prozesses direkter Verhandlungen mit Israel und betonten gleichzeitig die Rolle der libanesischen Armee und der Sicherheitsinstitutionen. In einem gemeinsamen Kommuniqué forderten die beiden Bewegungen die Regierung auf, die staatliche Präsenz in den von den Anschlägen betroffenen Gebieten zu stärken und den Wiederaufbau zu beschleunigen.

Der Text wird vollständig reproduziert von Al-Jadeedwurde nach einem Treffen zwischen Ali Daamouch, dem Vorsitzenden des Hisbollah-Exekutivrats, und Mustapha Fouani, dem Präsidenten des Amal-Exekutivorgans, veröffentlicht. Seine sieben Punkte betreffen Souveränität, israelischen Rückzug, nationale Einheit, Regierungsverantwortung, Institutionen, Wiederaufbau und Außenbeziehungen.

Unterstützung für Institutionen mit diplomatischen Grenzen

Beide Seiten stellen den Schutz des Libanon als eine gemeinsame Verantwortung dar, die Vorrang vor politischen Differenzen haben muss. Sie fordern die Festigung der inneren Solidarität und die Ablehnung von Initiativen, die die Spaltungen verstärken oder die nationale Position schwächen könnten.

Ihre Unterstützung für die Rolle der Armee und der Sicherheitsdienste geht mit der Forderung nach einer verstärkten staatlichen Präsenz im ganzen Land einher. Es bedeutet jedoch nicht die Genehmigung aller Regierungspolitiken. Die Regierungspassage schließt einen Prozess direkter Verhandlungen mit Israel ausdrücklich aus.

Diese Artikulation ist der zentrale Punkt des Kommuniqués: Die Unterzeichner streben das Handeln des Staates an, um die Souveränität zu verteidigen und die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, während sie den eingesetzten diplomatischen Mitteln eine politische Grenze setzen. Der Text legt keinen alternativen Mechanismus oder Zeitplan für die Diskussionen fest.

Rückkehr der Bewohner und Wiederaufbau

Amal und Hisbollah fordern die Einstellung der israelischen Angriffe, den Rückzug der besetzten libanesischen Gebiete und die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens und der Resolution 1701. Sie verbinden diese Forderungen mit der Rückkehr der Bewohner in ihre Gemeinden.

Sie stellen auch die Bedürfnisse der Bewohner und Vertriebenen unter die unmittelbare Verantwortung der Regierung. Ihrer Ansicht nach müssen der Wiederaufbau, die Sanierung der Infrastruktur und die Wiederherstellung wesentlicher Dienste verfügbare Ressourcen und arabische und internationale Unterstützung mobilisieren. Es gibt jedoch keinen neuen Finanzierungsrahmen oder eine Liste genehmigter Projekte.

Keine Verpflichtung zur Abrüstung angekündigt

Die Unterstützung der Institutionen geht in diesen sieben Punkten nicht mit einer ausdrücklichen Verpflichtung einher, die Waffen der Hisbollah an den Staat zu übergeben. Es gibt keinen Abrüstungsplan. Es wäre daher falsch, diese Erklärung als Vereinbarung in dieser Angelegenheit darzustellen.

Ebenso löst der Ruf nach Einheit allein keine Differenzen in den Verhandlungen mit Israel. Das Kommuniqué veröffentlicht eine gemeinsame Position zwischen Amal und Hisbollah; Es ist weder eine Entscheidung des Ministerrats noch die Ankündigung eines Kompromisses mit anderen politischen Kräften.

Illustration: Libanesisches Parlament in Beirut, ein Archivfoto, dessen Drehdatum nicht festgelegt ist. Es stellt nicht die Begegnung der beiden Bewegungen dar. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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