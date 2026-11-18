Von Beit Shabab bis nach Assia und Rashaya al-Fukhar verbindet libanesische Keramik inländische Reserven, übertragene Gesten und künstlerisches Schaffen. Familiengärten, Inventare und akademische Forschung beleuchteten verschiedene Praktiken. Ihre Zukunft hängt auch von den Rohstoffen, Öfen und wirtschaftlichen Bedingungen ab, die es den Handwerkern ermöglichen, ihre Arbeit fortzusetzen.

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Ein Glas Beit Chabab für die Lebensmittelversorgung, ein in Asien nachempfundenes Gericht, ein Werk in einer Werkstatt: Libanesische Keramik umfasst verschiedene Objekte und Know-how. Ihre Übertragung hängt nicht nur von der Erhaltung der Teile ab. Es basiert auch auf dem Zugang zu Land, der Kontrolle des Kochens und dem Erlernen von Gesten. Von Familiensammlungen bis hin zur universitären Forschung erlauben uns mehrere Dokumente, diesen Pfaden zu folgen, ohne sie auf eine einzigartige Tradition zu reduzieren.

Ein Glas glasierter Terrakotta aus Tyrus, das 2019 im Beiruter Nationalmuseum fotografiert wurde, erinnert an die archäologische Dimension dieses Erbes. Das Spiel wird der Mamlukenzeit zugeschrieben. Es bietet Informationen über ein altes Objekt; Es allein zeigt keine direkte Verbindung zu zeitgenössischen Workshops. Die Unterscheidung von Teilen, ihrer Herkunft und Herstellungsgesten vermeidet es, mehrere Geschichten in eine einheitliche Erzählung zu verwandeln.

In Beit Chabab bewahrt ein Glas eine Familiengeschichte

Das libanesische Tourismusministerium präsentiert eine Dakoujeh, ein Terrakottaglas aus der Sammlung von Christopher Ghoussoub. Sein Urgroßvater schaffte es 1960. Die Familie wurde seit diesem Datum gehalten. Der junge Töpfer bewacht ihn nun als Teil seiner Arbeit rund um die Tradition von Beit Chabab.

Die ministerielle Bekanntmachung stellt das Stück im Museum der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Rom. Es beschreibt einen runden Körper, einen schmalen Kragen und dicke Wände. Holzkochspuren und kleine Unregelmäßigkeiten unterscheiden dieses Objekt von einer einheitlichen industriellen Produktion.

Dakoujeh gehört zu einer Familie von Containern, die mit inländischen Reserven verbunden sind: Getreide, Oliven, Milchprodukte oder marinierte Lebensmittel. Dieses Ziel erklärt seinen Platz in der Geschichte der Küchen. Es ist keine aktuelle Lebensmittelschutzpolitik. Das Erbe Interesse dieses Glases ist auch wegen seiner dokumentierten Herkunft: ein Handwerker, ein Datum und eine Familie Übertragung.

In Asien bildet sich Keramik ohne Turm

Im Bezirk Batrun bietet Assia ein weiteres Beispiel. Das mediterrane Inventar iHeritage beschreibt eine manuelle Herstellung ohne Töpferturm. Die Paste kombiniert lokalen Ton mit gemahlenem Quarz. Vor der Modellierung entfernt die Vorbereitungsarbeit die im Material vorhandenen unerwünschten Elemente.

Die Lufttrocknung geht dem Polieren mit Kieselsteinen voraus. Diese Schritte zeigen ein Know-how, das über die einzige Form des Behälters hinausgeht. Sie müssen einen Teig zubereiten, seine Konsistenz beurteilen, das Objekt bauen und warten, bevor Sie es kochen. Die Herstellungszeit beinhaltet daher Phasen, in denen der Handwerker seine Geste nicht einfach beschleunigen kann.

Das Inventar zeigt eine längst überfällige Übertragung von Mutter zu Tochter. Er beschreibt auch einen Handwerker, der ihrem Ehemann und ihren Söhnen diese Praxis beibrachte. Dieser Lernwandel zeigt, wie eine Tradition weitergehen kann, ohne ihre alte Familienorganisation genau zu replizieren. Die Bekanntmachung enthält jedoch keine aktualisierte Zählung der ab dem 18. November 2026 in Betrieb befindlichen Workshops.

Rashaya al-Fukhar, Formen, die im Umlauf sind

Im Südwesten des Bergs Hermon gibt Rachaya al-Fukhar seinen Namen einer Familie von Keramik, die von Archäologen studiert wurde. Das Levantine Ceramics Project beschreibt gedrehte, lackierte und glasierte Objekte. Zu den Formen gehören Schnabelkrüge, Gläser und Schüsseln. Geometrische Dekore und Farben variieren je nach Periode und Stück.

Diese Produktionen blieben nicht auf das Dorf beschränkt. Die wissenschaftliche Basis berichtet über ihre Präsenz im Libanon, im Norden Israels und im Norden Jordaniens. Es unterscheidet späte Ensembles, insbesondere im Zusammenhang mit dem 19. und 20. Jahrhundert, von älteren Formen, die im späten 15. oder frühen 16. Jahrhundert bezeugt wurden.

Der Name dieser Familie garantiert nicht die genaue Herkunft jedes Objekts. Analysen alter Fragmente identifizierten mehrere Produktionsworkshops. Eine Ähnlichkeit von Form oder Dekor reicht daher nicht aus, um eine ganze Serie dem gleichen Dorf zuzuschreiben. Forscher kreuzen das Aussehen der Stücke, ihren Entdeckungskontext und die Zusammensetzung ihres Teigs.

Vom Küchenobjekt zur Keramikwerkstatt

Die Internationale Keramik-Akademie unterscheidet den Fakhar von der Werkstatt Keramik, die im Libanon aus den 1970er Jahren entwickelt wurde. Im ersten Fall entsprechen die Formulare den Bedürfnissen der Tabelle und Lagerung. In der zweiten können Künstler einzigartige Stücke ohne Nahrungsfunktion produzieren.

Diese Unterscheidung ist nicht auf die Endverwendung beschränkt. Materialien und Ausrüstung unterscheiden sich ebenfalls. Die Akademie stellt fest, dass Keramiker importierte kommerzielle Pasta, einschließlich Sandstein oder Porzellan, zum Kochen bei hohen Temperaturen verwenden.

Sein Projekt über libanesische Tone bringt Künstler, industrielle Fähigkeiten und Laboratorien der American University of Beirut zusammen. Es zielt darauf ab, lokale Ressourcen zu studieren und an die Bedürfnisse der Skulptur und Werkstatt Keramik anzupassen. Dies ist ein dokumentiertes technisches Ziel, kein Beweis dafür, dass alle Werkstätten bereits einen Ersatz für importierte Produkte haben.

Die Übertragung einer Geste bedeutet, in der Lage zu sein, zu produzieren

Eine Universitätsarbeit von Haloren Mellendorf, die 2023 an der American University of Beirut hinterlegt wurde, untersucht genau die Auswirkungen der Krise auf die Werkstattkeramik. Es geht um die Kosten für importierte Materialien, Stromausgaben und Kürzungen, die den Einsatz von Öfen erschweren. Sein Ziel ist auch sozial: Wer kann noch auf diese Praxis zugreifen und wie verändern Zwänge Arbeitsmethoden?

Diese Probleme verhindern die vollständige Trennung von Erbe und Produktionsbedingungen. Die Aufbewahrung eines Glases in einer Sammlung bewahrt ein Objekt. Die Aufrechterhaltung einer Werkstatt erfordert andere Mittel: geeignetes Material, nutzbare Ausrüstung und Personen, die ihre Erfahrungen weitergeben können. Beide Ansätze ergänzen sich, aber keiner ersetzt den anderen.

Das 1960 von der Familie Ghoussoub konservierte Glas gibt dieser Geschichte einen materiellen Meilenstein. In asien behält die beschreibung der herstellungsstufen eine andere dimension bei. In Labors und Werkstätten konzentriert sich die Arbeit nun auch auf die Möglichkeit, verfügbares Land an die Formen anzupassen, die Keramiker schaffen möchten.

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