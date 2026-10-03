Die Zedern von Jaj – Kapelle und Millennial Forest, Jbeil
Die Zedern von Jaj, am Rande der Region Jbeil: ein Dorf, das einen Wald von Cèdres du Liban in seinem Territorium beherbergt, ein Überbleibsel des Primärwaldes, der einst den gesamten Libanonberg bedeckte. Laut lokalen Geschichten suchten die Byblos Phönizier – eine der ältesten Städte der Welt – nach Zedernholz, um ihre Schiffe zu bauen. Im Herzen des Waldes liegt eine kleine Kapelle unter schattigen Dornen. Unterwegs können Raptoren und lokale Wildtiere zwischen Karstfelsen überrascht sein. Und von den Höhen aus sieht man in der Ferne das Kloster Saint-Charbel von Annaya, das dem am meisten verehrten Heiligen des Libanon gewidmet ist
Kommentare