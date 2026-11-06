Syrien legt die Stunden der öffentlichen Verwaltungsorgane ab dem 1. Dezember 2026 von 8 bis 16 Uhr fest. Der Beschluss 1616 sieht eine besondere Organisation für wirtschaftliche Einrichtungen vor, deren Arbeit kontinuierlich bleiben muss. Es wird kein Lohnausgleich im Zusammenhang mit dieser Änderung vorgelegt. Es sollten besondere Regelungen für Dienste, Dauerhaftigkeit und Aufnahme der Nutzer festgelegt werden. Der neue Kalender findet in einem Kontext des Zwangseinkommens statt, ohne dass die jüngste Umfrage ihren Empfang misst.

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Die Verwaltungszeiten in Syrien gehen von 8 bis 16 Uhr ab dem 1. Dezember 2026. Das Generalsekretariat der Präsidentschaft hat diesen Zeitplan in dem am 2. November angekündigten Beschluss 1616 festgelegt. Die Maßnahme betrifft öffentliche Verwaltungsorgane. Wirtschaftsinstitutionen, deren Geschäft Kontinuität erfordert, werden eine Organisation behalten, die an ihre eigenen Regeln angepasst ist.

Welche administrativen Zeiten in Syrien ab Dezember?

Der neue Rahmen deckt eine tägliche Amplitude von acht Stunden ab. Sein Datum der Anwendung verlässt November als Vorbereitungszeit. Nach offiziellen Informationen einer Nachrichtenagentur fordert das Generalsekretariat die Veröffentlichung des Textes und seine Mitteilung bei den für seine Durchführung zuständigen Behörden.

Der Perimeter verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Entscheidung betrifft öffentliche Einrichtungen administrativer Art. Sie legt nicht allein durch diese Formulierung eine universelle Regel für jede öffentliche oder private Tätigkeit fest. Es gibt auch nicht die Empfangszeiten jedes Fensters an.

Für einen Benutzer überschneiden sich der Arbeitsumfang der Agenten und die Dauer der Eröffnung eines Dienstes nicht unbedingt. Die Verwaltungen müssen daher ihre praktischen Modalitäten vor Beginn des neuen Zeitplans festlegen.

Eine Ausnahme für kontinuierliche Wirtschaftszweige

Der Text sieht ausdrücklich den Fall öffentlicher Einrichtungen wirtschaftlicher Art vor, deren Aufgabe es ist, ohne Unterbrechung zu arbeiten. Diese Betriebe werden Start- und Endzeiten und Rotationen in Übereinstimmung mit ihren spezifischen Vorschriften und Serviceanforderungen festlegen.

Diese Unterscheidung ermöglicht es, aufeinanderfolgende Teams zu behalten, wenn die Aktivität am Ende eines administrativen Tages nicht aufhören kann. Der amtliche Bericht enthält jedoch keine detaillierte Liste der betroffenen Betriebe.

Es wird auch kein gemeinsamer Zeitplan für eine besondere Dauerhaftigkeit, Unterbrechung oder Zeitplan vorgelegt. Diese Punkte müssen in den Durchführungstexten und Regeln jeder Organisation gelesen werden, anstatt nur aus dem nationalen Zeitplan abzuleiten.

Das Einkommen der Agenten bleibt eine separate Datei

Die Entscheidung basiert unter anderem auf dem allgemeinen Status von Staatsbeamten, der sich aus dem Gesetz 50 von 2004 und seinen Änderungen ableitet. Das Protokoll bezieht sich auch auf die Verordnung 98 von 2026 und die Korrespondenz der Ministerien für administrative Entwicklung und Finanzen.

Die veröffentlichten Bestimmungen weisen keine Lohnerhöhungen im Zusammenhang mit diesem Zeitplan auf. Sie geben auch kein neues Überstundenprogramm an. Es wäre daher verfrüht, automatisch Zeitpläne mit finanziellen Entschädigungen zu kombinieren.

Das Problem stellt sich im Zusammenhang mit erzwungenen Familieneinkommen. Die Anfang November veröffentlichte syrische Meinungsumfrage, die bereits von Libnanews detailliert beschrieben wurde, unterscheidet Haushalte, die ihre Bedürfnisse erfüllen, ohne zu sparen, von denen, deren Einkommen immer noch unzureichend ist. Sie misst nicht speziell die Auswirkungen dieses neuen Zeitplans auf die Beamten.

Seine Feldarbeit wurde am 15. Oktober abgeschlossen, bevor die Entscheidung bekannt gegeben wurde. Ihre Ergebnisse können daher nicht zur Beschreibung des Empfangs der Maßnahme herangezogen werden. Der nächste konkrete Schritt wird darin bestehen, die spezifischen Regelungen für die Verwaltungen vor dem Inkrafttreten am 1. Dezember mitzuteilen.

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